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Стив Уиткоф спечелил $107 млн. от криптофирма

Стив Уиткоф спечелил $107 млн. от криптофирма

9 Септември, 2026 06:41, обновена 9 Септември, 2026 06:45 862 5

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Специалният пратеник на Доналд Тръмп отчете рекордни приходи, свързани с криптопроекта World Liberty Financial

Стив Уиткоф спечелил $107 млн. от криптофирма - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник за мира на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, е спечелил забележителните 107 милиона долара през 2025 г. чрез холдингова компания, която притежава неговия дял в съвместния им криптопроект. Това стана ясно от официален отчет за финансовото му състояние, публикуван от Службата за правителствена етика на САЩ.

Приходите на милиардера и предприемач в сферата на недвижимите имоти бележат огромен скок в сравнение с предходната 2024 г., когато същата холдингова структура му е донесла 34 милиона долара.

Финансовият документ обаче не разкрива точната стойност и приходите от отделните активи на холдинга. Поради тази причина в декларацията липсва детайлна разбивка за това каква част от сумата идва директно от World Liberty Financial LLC – криптовалутната компания, съоснована от семействата на Тръмп и Уиткоф, която оперира стейбълкоина USD1 и токена WLFI. Самият холдинг обединява и други бизнес интереси на Уиткоф, включително луксозни ризорти, голф игрища, управление на хотели и жилищни имоти.

Конфликт на интереси и политически отзвук

Увеличението на богатството на Стив Уиткоф за пореден път засилва критиките и опасенията на регулаторите относно потенциален конфликт на интереси. Уиткоф заема ключова дипломатическа роля в администрацията на Тръмп, като участва активно в преговорите около конфликтите в Близкия изток и Украйна.

Криптопроектът World Liberty Financial привлече сериозен международен капитал, включително мащабни инвестиции от Близкия изток, което провокира засилен натиск от страна на сенатори от Демократическата партия за пълно отчуждаване на криптоактивите на пратеника. Говорители на администрацията поясняват, че в момента се провеждат процедури по прехвърляне и продажба на активи с цел спазване на етичните норми, но към момента на подаване на декларацията процесите все още не са приключили напълно.

Общото имущество на Уиткоф според новите данни се оценява на не по-малко от 408.7 милиона долара.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Кина

    5 0 Отговор
    Очаквам бойни дронове да започнат да раздават целувки на високопоставени политици и крадливи милиардери..! На там е тръгнало , да си харчат имането по бункерите за по сигурно.

    06:49 09.09.2026

  • 2 ФАКТ

    2 5 Отговор
    Пусулер умира от страх и звъни по 50 пъти на ден на режима в САЩ да пита "Водя ли войната по международното право?" и те му казват "Не, Володя! Нарушаваш международното право. Изтегли си войските". И он ги изтегля.

    06:52 09.09.2026

  • 3 Буаххх

    2 0 Отговор
    Пусин печели толкова на ден.

    06:53 09.09.2026

  • 4 Всичко е бизнес в Америка

    3 0 Отговор
    Уж пратеник, а всъщност си върти бизнеса и този на президента. Кой знае за какво си говорят на срещите с лидерите на другите държави. За мир? Глупости. Само за пари. И ние си мислим, че хората, които избираме ще направят нещо за нас? Демокрация, майна.

    07:34 09.09.2026

  • 5 Тия учравници в

    1 0 Отговор
    САЩ са всичките за Магнитски 😂😂😂
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    Ама когато силата е с теб всички мълчат и ти се кланят, а иначе си си обикновен измамник 😂😂😂😂

    07:56 09.09.2026