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КГИР заяви, че е атакувал американска база в Йордания и 10 кораба

КГИР заяви, че е атакувал американска база в Йордания и 10 кораба

9 Септември, 2026 08:36, обновена 9 Септември, 2026 08:36 1 349 14

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  • американска база-
  • йордания-
  • кораба-
  • иран

Твърдението идва, след като САЩ съобщиха за унищожени пет ирански петролни танкера

КГИР заяви, че е атакувал американска база в Йордания и 10 кораба - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е изстрелял балистични ракети по база в Йордания, използвана от американската армия, и е атакувал 10 кораба, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това се случва, след като САЩ съобщиха, че са унищожили пет ирански петролни танкера. Вашингтон заяви, че ударите са били в отговор на две атаки на КГИР с балистични ракети срещу американски военноморски кораб.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Иран ще губи танкери всеки път, когато се опитва да атакува американски военни кораби.

Йордания съобщи за прехванати ракети

Според КГИР иранските ракети са нанесли тежки щети на база близо до Ал Азрак в Йордания. Йорданските власти обаче заявиха, че са прехванали 18 от 20-те ракети, а останалите две са паднали в необитаеми райони. Не са съобщени жертви.

Американски представител заяви, че ударите са били неефективни и всички американски военнослужещи са отчетени.

КГИР съобщи още, че е атакувал 10 кораба в Ормузкия проток, включително два американски военни кораба и осем петролни танкера.

Засилените американски и ирански атаки прекъснаха едномесечния период на относително спокойствие и доведоха до ново напрежение около военни, транспортни и енергийни обекти в региона.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    25 2 Отговор
    Гвардейците на ислямската революция са непреодолима сила. За 3 дни ще занулят флота на САЩ

    Коментиран от #13

    08:38 09.09.2026

  • 2 К О Й е

    33 2 Отговор
    НАЙ големия АГРЕСОР , който създаде ХАОС и кризи по целия свят . Защо света спи когато един агресор вилнее безнаказано . До кога ?

    08:41 09.09.2026

  • 3 То че е заявил

    17 1 Отговор
    но е и потвърдено от независими източници. Не се прави наУлава.

    Коментиран от #5

    08:42 09.09.2026

  • 4 Като в оня виц

    8 0 Отговор
    На края ще дойде "горският" и ще изгони и едните и другите.

    08:53 09.09.2026

  • 5 маке

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "То че е заявил":

    Тя не се прави на улава, такава си е , в това сайтче всички са шест без десет

    09:01 09.09.2026

  • 6 Точно тази американска база в Йордания

    8 0 Отговор
    Е основният източник на тероризъм в Сирия !

    Коментиран от #9

    09:05 09.09.2026

  • 7 Браво на Иран!

    7 0 Отговор
    Смър на сащ, израел, украйна, ес и нато. Смър на еврастите и атлантидите в Територията

    Коментиран от #14

    09:10 09.09.2026

  • 8 Простият

    12 0 Отговор
    А бе няма ли някои екоактивисти от Грийнпийс или други еко организации да отидат там и да видят какво става, да направят някой протест. В Ормуз са атакувани вече десетки, дори стотици кораби, включително и танкери и ни една капка нефт/мазут у морето/оушъна, а тези организации шетат само у нас и правя каквото си искат?

    09:11 09.09.2026

  • 9 Да уточним че

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Точно тази американска база в Йордания":

    американските терористични и окупационни сили са позиционирани във Въздушна база Азрак (или военновъздушна база Мувафак Салти. Съединените щати поддържат значителен контингент от приблизително 4000-4500 военнослужещи в страната. Базата е кръстена на лейтенант Мувафак Салти, който е загинал в битка срещу израелските окопационни сили на 13 ноември 1966 г. Базата сега играе стратегическа роля в съвременната военна история на Близкия изток, като приема и международни колониални сили (включително на САЩ и НАТО).

    09:17 09.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И къв го дирят

    4 0 Отговор
    САЩ в Йордания ?

    09:19 09.09.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Из небето пак са летели телешки бифтеци...

    09:39 09.09.2026

  • 13 Гюров

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    ВЕрваме ви…🤭😉😁

    11:00 09.09.2026

  • 14 Гюров

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Браво на Иран!":

    Давай, давай нататък…Изброявай още!
    Да не се на..Акаш само от напъване😉😁🤭

    11:02 09.09.2026

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