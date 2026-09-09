КГИР заяви, че е атакувал американска база в Йордания и 10 кораба

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е изстрелял балистични ракети по база в Йордания, използвана от американската армия, и е атакувал 10 кораба, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Това се случва, след като САЩ съобщиха, че са унищожили пет ирански петролни танкера. Вашингтон заяви, че ударите са били в отговор на две атаки на КГИР с балистични ракети срещу американски военноморски кораб.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Иран ще губи танкери всеки път, когато се опитва да атакува американски военни кораби.
Йордания съобщи за прехванати ракети
Според КГИР иранските ракети са нанесли тежки щети на база близо до Ал Азрак в Йордания. Йорданските власти обаче заявиха, че са прехванали 18 от 20-те ракети, а останалите две са паднали в необитаеми райони. Не са съобщени жертви.
Американски представител заяви, че ударите са били неефективни и всички американски военнослужещи са отчетени.
КГИР съобщи още, че е атакувал 10 кораба в Ормузкия проток, включително два американски военни кораба и осем петролни танкера.
Засилените американски и ирански атаки прекъснаха едномесечния период на относително спокойствие и доведоха до ново напрежение около военни, транспортни и енергийни обекти в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възраждане
Коментиран от #13
08:38 09.09.2026
2 К О Й е
08:41 09.09.2026
3 То че е заявил
Коментиран от #5
08:42 09.09.2026
4 Като в оня виц
08:53 09.09.2026
5 маке
До коментар #3 от "То че е заявил":Тя не се прави на улава, такава си е , в това сайтче всички са шест без десет
09:01 09.09.2026
6 Точно тази американска база в Йордания
Коментиран от #9
09:05 09.09.2026
7 Браво на Иран!
Коментиран от #14
09:10 09.09.2026
8 Простият
09:11 09.09.2026
9 Да уточним че
До коментар #6 от "Точно тази американска база в Йордания":американските терористични и окупационни сили са позиционирани във Въздушна база Азрак (или военновъздушна база Мувафак Салти. Съединените щати поддържат значителен контингент от приблизително 4000-4500 военнослужещи в страната. Базата е кръстена на лейтенант Мувафак Салти, който е загинал в битка срещу израелските окопационни сили на 13 ноември 1966 г. Базата сега играе стратегическа роля в съвременната военна история на Близкия изток, като приема и международни колониални сили (включително на САЩ и НАТО).
09:17 09.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И къв го дирят
09:19 09.09.2026
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:39 09.09.2026
13 Гюров
До коментар #1 от "Възраждане":ВЕрваме ви…🤭😉😁
11:00 09.09.2026
14 Гюров
До коментар #7 от "Браво на Иран!":Давай, давай нататък…Изброявай още!
Да не се на..Акаш само от напъване😉😁🤭
11:02 09.09.2026