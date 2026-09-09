КГИР заяви, че е атакувал американска база в Йордания и 10 кораба

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е изстрелял балистични ракети по база в Йордания, използвана от американската армия, и е атакувал 10 кораба, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това се случва, след като САЩ съобщиха, че са унищожили пет ирански петролни танкера. Вашингтон заяви, че ударите са били в отговор на две атаки на КГИР с балистични ракети срещу американски военноморски кораб.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Иран ще губи танкери всеки път, когато се опитва да атакува американски военни кораби.

Йордания съобщи за прехванати ракети

Според КГИР иранските ракети са нанесли тежки щети на база близо до Ал Азрак в Йордания. Йорданските власти обаче заявиха, че са прехванали 18 от 20-те ракети, а останалите две са паднали в необитаеми райони. Не са съобщени жертви.

Американски представител заяви, че ударите са били неефективни и всички американски военнослужещи са отчетени.

КГИР съобщи още, че е атакувал 10 кораба в Ормузкия проток, включително два американски военни кораба и осем петролни танкера.

Засилените американски и ирански атаки прекъснаха едномесечния период на относително спокойствие и доведоха до ново напрежение около военни, транспортни и енергийни обекти в региона.