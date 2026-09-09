Русия представи нови прецизно насочващи се боеприпаси на авиошоу в Египет

Нови руски прецизно насочващи се системи бяха представени на авиационно изложение в Ел Аламейн, съобщава The War Zone, предава News.bg.

Представители на Обединената самолетостроителна корпорация (ОСК) заявиха, че ракетите С-71М и С-71К са „разработени за изтребители от пето поколение“. По думите им боеприпасите са създадени като рентабилна алтернатива на по-сложните крилати ракети.

Характеристики на новите системи

С-71М се отличава с нискозабележим профил и сгъваеми крила. Версията С-71К е оборудвана с усъвършенствана система за насочване и модифициран дизайн на корпуса.

На изложението е представена и компактната ракета С8000 „Бандероль“. Според представените данни тя има обхват от приблизително 500 км и може да бъде изстрелвана от хеликоптери и дронове.

Тенденция към по-евтини ударни системи

Появата на тези системи е представена като част от по-широка тенденция към разработване на нискобюджетни ударни оръжия.

Опитът от военните действия в Украйна според текста показва ефективността на масовото използване на подобни решения за преодоляване на системите за противовъздушна отбрана.