Русия представи нови прецизно насочващи се боеприпаси на авиошоу в Египет

Нови руски прецизно насочващи се системи бяха представени на авиационно изложение в Ел Аламейн, съобщава The War Zone, предава News.bg.
Представители на Обединената самолетостроителна корпорация (ОСК) заявиха, че ракетите С-71М и С-71К са „разработени за изтребители от пето поколение“. По думите им боеприпасите са създадени като рентабилна алтернатива на по-сложните крилати ракети.
Характеристики на новите системи
С-71М се отличава с нискозабележим профил и сгъваеми крила. Версията С-71К е оборудвана с усъвършенствана система за насочване и модифициран дизайн на корпуса.
На изложението е представена и компактната ракета С8000 „Бандероль“. Според представените данни тя има обхват от приблизително 500 км и може да бъде изстрелвана от хеликоптери и дронове.
Тенденция към по-евтини ударни системи
Появата на тези системи е представена като част от по-широка тенденция към разработване на нискобюджетни ударни оръжия.
Опитът от военните действия в Украйна според текста показва ефективността на масовото използване на подобни решения за преодоляване на системите за противовъздушна отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия ке бие сатанистите
Коментиран от #6, #29
13:32 09.09.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:32 09.09.2026
3 Факт
13:32 09.09.2026
4 Овчар
Коментиран от #11, #12
13:34 09.09.2026
5 осраински
13:34 09.09.2026
6 Мислиш ли ,
До коментар #1 от "Русия ке бие сатанистите":Че ще сме живи , дотогава ?!😁
Коментиран от #16
13:35 09.09.2026
7 НИЩО МУ НЯМА
„ВСИЧКО ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА”
АМА ТЕЗ ВАРВСАРИ ВЕРНО. ГО ИЗПЪЛНЯВАТ....☝
13:35 09.09.2026
8 Мдаа...
Зимата иде!
13:36 09.09.2026
9 Трол
13:36 09.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Овчар":да не вземете Лисабон?!ей??///между другото само 2 шамара ви трябват , и ще станете рашафоби---,,превърнал,, съм много от вас
Коментиран от #18
13:37 09.09.2026
12 Овчи
До коментар #4 от "Овчар":"Рузки шахед " ... да падндш от смех ..😁 същото като китайски москвич
13:38 09.09.2026
13 Пол Крейг
13:39 09.09.2026
14 Иван
13:43 09.09.2026
15 При това
13:43 09.09.2026
16 Иван
До коментар #6 от "Мислиш ли ,":Може....ако лющиш повече запетайки.
Коментиран от #19
13:46 09.09.2026
17 Чума
13:47 09.09.2026
18 Ние не знам дали ще вземем Лисабон
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":обаче съм сигурен, че ти го взимаш откъм изхода
Коментиран от #22
13:48 09.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Иван
13:51 09.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Ние не знам дали ще вземем Лисабон":стар вампиряга съм...дъртанян..искаш ли да те ,,превърна,,?
Коментиран от #30
13:54 09.09.2026
23 Рамбо
Коментиран от #28
14:01 09.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 гост
14:07 09.09.2026
26 Калашник
14:10 09.09.2026
27 Оз ПВО
14:10 09.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Православен
До коментар #1 от "Русия ке бие сатанистите":Тя Русия е на сатаната. За това и се разпада!
14:21 09.09.2026
30 Бъркаш нещо думите вероятно
До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Сигурно искаш да кажеш СТАР Пе-ерага
14:30 09.09.2026
31 Коци Георгиев
14:48 09.09.2026