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Русия представи нови прецизно насочващи се боеприпаси на авиошоу в Египет

Русия представи нови прецизно насочващи се боеприпаси на авиошоу в Египет

9 Септември, 2026 13:28 1 127 31

  • русия-
  • египет-
  • боеприпаси-
  • авиошоу

С-71М и С-71К са представени като системи за изтребители от пето поколение, а „Бандероль“ има обхват от около 500 км

Русия представи нови прецизно насочващи се боеприпаси на авиошоу в Египет - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нови руски прецизно насочващи се системи бяха представени на авиационно изложение в Ел Аламейн, съобщава The War Zone, предава News.bg.

Представители на Обединената самолетостроителна корпорация (ОСК) заявиха, че ракетите С-71М и С-71К са „разработени за изтребители от пето поколение“. По думите им боеприпасите са създадени като рентабилна алтернатива на по-сложните крилати ракети.

Характеристики на новите системи

С-71М се отличава с нискозабележим профил и сгъваеми крила. Версията С-71К е оборудвана с усъвършенствана система за насочване и модифициран дизайн на корпуса.

На изложението е представена и компактната ракета С8000 „Бандероль“. Според представените данни тя има обхват от приблизително 500 км и може да бъде изстрелвана от хеликоптери и дронове.

Тенденция към по-евтини ударни системи

Появата на тези системи е представена като част от по-широка тенденция към разработване на нискобюджетни ударни оръжия.

Опитът от военните действия в Украйна според текста показва ефективността на масовото използване на подобни решения за преодоляване на системите за противовъздушна отбрана.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия ке бие сатанистите

    24 2 Отговор
    Писано е свише.

    Коментиран от #6, #29

    13:32 09.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 17 Отговор
    стотно поколение са!! и в 1 безаналогов екземпляр!!

    13:32 09.09.2026

  • 3 Факт

    25 1 Отговор
    Всеки ден се тестват срещу НАТО

    13:32 09.09.2026

  • 4 Овчар

    22 2 Отговор
    Очаквам да видя новия шахед 6- то- поколение около нова година ..! Това на практика ще направи Русия господар на света , технология която ще бъде тествана в украинския курник..

    Коментиран от #11, #12

    13:34 09.09.2026

  • 5 осраински

    20 1 Отговор
    шмерц и макарон дали знаят руски дано инак са изгоряли

    13:34 09.09.2026

  • 6 Мислиш ли ,

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Русия ке бие сатанистите":

    Че ще сме живи , дотогава ?!😁

    Коментиран от #16

    13:35 09.09.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    0 11 Отговор
    ИМАШЕ ЕДИН СЪВЕТСКИ ЛОЗУНГ
    „ВСИЧКО ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА”
    АМА ТЕЗ ВАРВСАРИ ВЕРНО. ГО ИЗПЪЛНЯВАТ....☝

    13:35 09.09.2026

  • 8 Мдаа...

    18 2 Отговор
    Не е само в Египет. Също и в 4о4 ги представи. По тая причина зеле наркомана и еврогейските же лаещи евнуси вият на умряло вече трети месец.

    Зимата иде!

    13:36 09.09.2026

  • 9 Трол

    1 4 Отговор
    Пръскат египтяните с кемтрейлс.

    13:36 09.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    да не вземете Лисабон?!ей??///между другото само 2 шамара ви трябват , и ще станете рашафоби---,,превърнал,, съм много от вас

    Коментиран от #18

    13:37 09.09.2026

  • 12 Овчи

    5 10 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    "Рузки шахед " ... да падндш от смех ..😁 същото като китайски москвич

    13:38 09.09.2026

  • 13 Пол Крейг

    6 2 Отговор
    Пол Крейг Робъртс: Грешката на Путин е, че позволи на Запада да воюва срещу Русия, без да плаща цена. Според бившия помощник-министър на финансите на САЩ най-опасната последица от начина, по който Владимир Путин води войната, е постепенното размиване на руското възпиране: Западът свиква с мисълта, че руските червени линии могат да бъдат прекрачвани без последствия. Робъртс смята, че ако Москва бъде принудена един ден рязко да възстанови това възпиране, рискът от неконтролируема ескалация ще бъде много по-голям. Той обяснява и обрата на Доналд Тръмп спрямо Русия с огромната власт на американския военно-промишлен комплекс, който се нуждае от руски враг, за да оправдава бюджетите и влиянието си.

    13:39 09.09.2026

  • 14 Иван

    5 1 Отговор
    България вече забрави какво е това "ново".

    13:43 09.09.2026

  • 15 При това

    8 1 Отговор
    изпитани в украйна при реални условия

    13:43 09.09.2026

  • 16 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мислиш ли ,":

    Може....ако лющиш повече запетайки.

    Коментиран от #19

    13:46 09.09.2026

  • 17 Чума

    0 6 Отговор
    Малко им е агресията, че и маневри си правят! Изстреляй ги срещу врага! Къде ходиш там на демонстрация на крокодилите!?

    13:47 09.09.2026

  • 18 Ние не знам дали ще вземем Лисабон

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    обаче съм сигурен, че ти го взимаш откъм изхода

    Коментиран от #22

    13:48 09.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Иван

    2 2 Отговор
    Йеменците да ги използват срещу Мека и Медина.

    13:51 09.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ние не знам дали ще вземем Лисабон":

    стар вампиряга съм...дъртанян..искаш ли да те ,,превърна,,?

    Коментиран от #30

    13:54 09.09.2026

  • 23 Рамбо

    2 7 Отговор
    Пето поколение, пета година воюва срещу две украински села...

    Коментиран от #28

    14:01 09.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 гост

    3 5 Отговор
    Видяхме ги новите в Украйна,вече 5та година ги гледаме,и изтребителите също...някой да е виждал СУ 57....или само в хангара за оглед..

    14:07 09.09.2026

  • 26 Калашник

    3 1 Отговор
    Скоро хохлофашисти ще ги пробват.

    14:10 09.09.2026

  • 27 Оз ПВО

    2 5 Отговор
    русия и прецизно насочващи се боеприпаси е оксиморон

    14:10 09.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Православен

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Русия ке бие сатанистите":

    Тя Русия е на сатаната. За това и се разпада!

    14:21 09.09.2026

  • 30 Бъркаш нещо думите вероятно

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Сигурно искаш да кажеш СТАР Пе-ерага

    14:30 09.09.2026

  • 31 Коци Георгиев

    2 1 Отговор
    На някои хора трябва да се обеснява ,че русия не води война , а специялна военна операция. .Ако беше война Киев отдавна да е във ръски ръце , зеленски отдавна да е на оня свят или някъде из сибир. Не господа тролове - това не е война - това е СПЕЦИАЛНА ВОЕННАОПЕРАЦИЯ.

    14:48 09.09.2026

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