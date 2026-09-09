Нетаняху ще съди „Хаарец“ заради публикация за предупреждение от ОАЕ преди атаката на „Хамас“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че ще заведе дело за клевета срещу ляволибералния вестник „Хаарец“ заради публикация, според която президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед го е предупредил за подготвяна от „Хамас“ мащабна атака срещу Израел, съобщава ДПА, цитирана от News.bg.

Нетаняху заяви, че е инструктирал адвокатите си да заведат дело. От своя страна „Хаарец“ посочи, че стои зад публикацията. Според изданието премиерът е изпратил предупредително писмо преди завеждането на иска, насочено както срещу вестника, така и срещу журналистите Шломи Елдар и Рут Ювал.

Нетаняху отрича да е разговарял с президента на ОАЕ

В публикация в социалната мрежа X Нетаняху заяви, че между него и президента на ОАЕ не е имало разговор в периода от началото на септември до 7 октомври 2023 г. Кабинетът му вече е отхвърлил твърденията на „Хаарец“.

Според вестника обаче Мохамед бин Зайед се е обадил на Нетаняху от президентския дворец в Абу Даби около седмица и половина преди 7 октомври 2023 г. и двамата са разговаряли около 45 минути.

„Хаарец“ твърди, че президентът на ОАЕ е предупредил израелския премиер, че тогавашният лидер на „Хамас“ Яхя Синвар планира мащабно настъпление срещу Израел.

Какво твърди „Хаарец“

Според публикацията трима високопоставени представители на чужди правителства са били информирани за съдържанието на разговора. Като източник е посочен съветник на президента на ОАЕ, който е бил запознат с разговора.

„Хаарец“ съобщава още, че въпреки предупреждението Нетаняху не е информирал ръководителите на израелските служби за сигурност и не е предприел действия въз основа на получената информация.

По данни на вестника президентът на ОАЕ е призовал Нетаняху да приеме ситуацията сериозно и да се подготви за нападение. Според публикацията израелският премиер е реагирал „относително спокойно“ и е уверил бин Зайед, че Израел е „подготвен за всеки сценарий“.

„Таймс ъф Израел“ също съобщи, позовавайки се на представител на ОАЕ, запознат с въпроса, че президентът на Емирствата е предупредил Нетаняху по телефона дни преди нападението на „Хамас“ за планирана мащабна атака.

ОАЕ отказаха да коментират медийни публикации и спекулации относно разговори между държавни ръководители.

Спорът се разгаря преди изборите

Публикацията излезе на фона на предстоящите парламентарни избори в Израел на 27 октомври. Нетаняху определи твърденията като „фалшива история“ и заяви, че те са част от „предизборната кампания на левицата“.

Критиците му го обвиняват, че не е поел лична отговорност за нападението от 7 октомври 2023 г. и че подкрепя твърдения, според които представители на армията са знаели за плановете на „Хамас“, но не са информирали премиера.

Според социологическите проучвания нито лагерът на Нетаняху, нито този на опонентите му може да очаква абсолютно мнозинство на предстоящите избори.