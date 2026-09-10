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Северна Корея е построила нов обект за обогатяване на уран

Северна Корея е построила нов обект за обогатяване на уран

10 Септември, 2026 09:05 568 27

  • северна корея-
  • уран-
  • маае-
  • йонбьон

Новата двуетажна сграда се намира на територията на главния ядрен комплекс в Йонбьон

Северна Корея е построила нов обект за обогатяване на уран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея е построила нов обект за обогатяване на уран, съобщиха световните агенции, позовавайки се на официален годишен доклад на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ).

Новата двуетажна сграда се намира на територията на главния ядрен комплекс в Йонбьон. Тя е идентифицирана чрез съпоставяне на сателитни снимки от периода на строителството с официални фотографии от посещението на севернокорейския лидер Ким Чен Ун през юни.

Според експертите на МААЕ, съоръжението има капацитет да събере до 28 каскади от газови центрофуги за производство на обогатен уран. В допълнение, агенцията докладва и за признаци на реална експлоатация на друг разширен уранов обект в Кансон, намиращ се в близост до столицата Пхенян.

Инспекторите на ООН нямат физически достъп до ядрената програма на Пхенян от 2009 г. насам, което налага проследяването ѝ изцяло чрез дистанционни методи и анализ на открити източници.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси изрази дълбока загриженост, подчертавайки, че действията на КНДР са в директно нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Развитието на ядрения потенциал на Пхенян се случва на фона на засилено военно и технологично сътрудничество с Русия.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо

    0 5 Отговор
    Идвам идвам.

    Коментиран от #24

    09:07 10.09.2026

  • 2 ФАКТ

    4 4 Отговор
    И тия ще минат Русия.

    09:07 10.09.2026

  • 3 Пич

    11 3 Отговор
    Дали Ким е луд...?!
    Само в мечтите на евроатлантиците!!!
    Това е единствената оправия с колонизаторите!!!

    09:07 10.09.2026

  • 4 А ни лъжеха

    9 4 Отговор
    Че са гола вода

    Коментиран от #18

    09:07 10.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво

    13 3 Отговор
    Да поздравим корейският народ с новият успех!👍👍👍

    09:11 10.09.2026

  • 7 Трол

    5 0 Отговор
    Да е жив и здрав г-н Ким, че ако някой ден червеното копче попадне в ръцете на щерката, спукана ни е работата.

    09:13 10.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 8 Отговор

    До коментар #9 от "БаГо":

    от КОЙ труд го изнамери тоз пасквил , бе русо с -пи ьо? дай линк бе , копей не но рмален

    Коментиран от #14, #16

    09:19 10.09.2026

  • 11 българина

    4 0 Отговор
    сащ ще ги нападне ли? неее! затова всяка държава трябва да има ядрени ракети, само така е сигурно, ще никой няма да ги нападне като сащ

    09:19 10.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пенчо

    4 0 Отговор
    Защо Тръмп мълчи за това? Не размахва пръст натам. Не ги напада. Напада само там където има превъзходство.

    Коментиран от #25

    09:20 10.09.2026

  • 14 БаГо

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Виждам, че ти е трудно да се изразяваш. Опитай с AI- дава бързи и лесни отговори.

    09:20 10.09.2026

  • 15 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    А БАЙ ДОНЧО ЩО РЕЧИ?

    09:21 10.09.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ааа-разбрах..Българи (около 17–18%): При българите генетичната картина е много по-разнородна. Макар R1a да е важен компонент (свързван предимно със славянското генетично наследство), най-често срещаната хаплогрупа у нас е I2 (около 20-22%, характерна за коренното балканско население от неолита), следвана плътно от E1b1b (около 15-20%, свързвана с миграции от Средиземноморието и Близкия изток) и R1b (около 11%, по-често срещана в Западна Европа).

    09:21 10.09.2026

  • 17 Един

    1 2 Отговор
    Великият диктатор и великата му другарка.

    09:21 10.09.2026

  • 18 100

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "А ни лъжеха":

    Гола вода са.

    09:22 10.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти специално нямаш нищо общо с човешкият род!

    09:29 10.09.2026

  • 21 Олелее

    3 1 Отговор
    Аууу...па убава бе Ким Джу Ае!....Страотна щерка има Ким-чо...Евалла!

    Коментиран от #23

    09:35 10.09.2026

  • 22 Д,мин

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "БаГо":

    ДНК изследванията показват най-голям процент E-V13 хаплогрупа /няма да казвам като какъв етнос се определя и проценти/ и ма и по-стари I2a1b, но те са извадени от митохондриалната хромозома т.е. по женска линия. Да обясня какво значи-мъжката линия е прекъсната или грубо казано мъжете са от друг етнос, сещате се за какво става въпрос. Втора е тази който казвате и най-малка и тюркския т.н. маркер. Или казано накратко-гена ни е местен, езика ни е славянски, държавността ни е дадена от...онези от централна Азия.

    09:35 10.09.2026

  • 23 Кимчо Водородния

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Олелее":

    А ракета "Хвасон 20" по чутурата искаш ли?

    09:37 10.09.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дончо":

    Чакат те 😀❗

    09:37 10.09.2026

  • 25 Абе...

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "пенчо":

    В Северна Корея няма нефт, няма природни богатства, руди, газ. За какво им е, а?

    09:44 10.09.2026

  • 26 Е тия ме кефат

    1 0 Отговор
    Не им пука от нищо!
    Защо Зеленски не ги търси да проси? Защото ще получи едно задно ускорение!

    Коментиран от #27

    09:44 10.09.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Е тия ме кефат":

    А защо ТръНп не ги бомби като Иран❓😉

    09:46 10.09.2026

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