Северна Корея е построила нов обект за обогатяване на уран, съобщиха световните агенции, позовавайки се на официален годишен доклад на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ).
Новата двуетажна сграда се намира на територията на главния ядрен комплекс в Йонбьон. Тя е идентифицирана чрез съпоставяне на сателитни снимки от периода на строителството с официални фотографии от посещението на севернокорейския лидер Ким Чен Ун през юни.
Според експертите на МААЕ, съоръжението има капацитет да събере до 28 каскади от газови центрофуги за производство на обогатен уран. В допълнение, агенцията докладва и за признаци на реална експлоатация на друг разширен уранов обект в Кансон, намиращ се в близост до столицата Пхенян.
Инспекторите на ООН нямат физически достъп до ядрената програма на Пхенян от 2009 г. насам, което налага проследяването ѝ изцяло чрез дистанционни методи и анализ на открити източници.
Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси изрази дълбока загриженост, подчертавайки, че действията на КНДР са в директно нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Развитието на ядрения потенциал на Пхенян се случва на фона на засилено военно и технологично сътрудничество с Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Дончо
Коментиран от #24
09:07 10.09.2026
2 ФАКТ
09:07 10.09.2026
3 Пич
Само в мечтите на евроатлантиците!!!
Това е единствената оправия с колонизаторите!!!
09:07 10.09.2026
4 А ни лъжеха
Коментиран от #18
09:07 10.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Браво
09:11 10.09.2026
7 Трол
09:13 10.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "БаГо":от КОЙ труд го изнамери тоз пасквил , бе русо с -пи ьо? дай линк бе , копей не но рмален
Коментиран от #14, #16
09:19 10.09.2026
11 българина
09:19 10.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 пенчо
Коментиран от #25
09:20 10.09.2026
14 БаГо
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Виждам, че ти е трудно да се изразяваш. Опитай с AI- дава бързи и лесни отговори.
09:20 10.09.2026
15 Боруна Лом
09:21 10.09.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ааа-разбрах..Българи (около 17–18%): При българите генетичната картина е много по-разнородна. Макар R1a да е важен компонент (свързван предимно със славянското генетично наследство), най-често срещаната хаплогрупа у нас е I2 (около 20-22%, характерна за коренното балканско население от неолита), следвана плътно от E1b1b (около 15-20%, свързвана с миграции от Средиземноморието и Близкия изток) и R1b (около 11%, по-често срещана в Западна Европа).
09:21 10.09.2026
17 Един
09:21 10.09.2026
18 100
До коментар #4 от "А ни лъжеха":Гола вода са.
09:22 10.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ъхъ
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти специално нямаш нищо общо с човешкият род!
09:29 10.09.2026
21 Олелее
Коментиран от #23
09:35 10.09.2026
22 Д,мин
До коментар #9 от "БаГо":ДНК изследванията показват най-голям процент E-V13 хаплогрупа /няма да казвам като какъв етнос се определя и проценти/ и ма и по-стари I2a1b, но те са извадени от митохондриалната хромозома т.е. по женска линия. Да обясня какво значи-мъжката линия е прекъсната или грубо казано мъжете са от друг етнос, сещате се за какво става въпрос. Втора е тази който казвате и най-малка и тюркския т.н. маркер. Или казано накратко-гена ни е местен, езика ни е славянски, държавността ни е дадена от...онези от централна Азия.
09:35 10.09.2026
23 Кимчо Водородния
До коментар #21 от "Олелее":А ракета "Хвасон 20" по чутурата искаш ли?
09:37 10.09.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Бай Дончо":Чакат те 😀❗
09:37 10.09.2026
25 Абе...
До коментар #13 от "пенчо":В Северна Корея няма нефт, няма природни богатства, руди, газ. За какво им е, а?
09:44 10.09.2026
26 Е тия ме кефат
Защо Зеленски не ги търси да проси? Защото ще получи едно задно ускорение!
Коментиран от #27
09:44 10.09.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Е тия ме кефат":А защо ТръНп не ги бомби като Иран❓😉
09:46 10.09.2026