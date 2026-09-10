Северна Корея е построила нов обект за обогатяване на уран, съобщиха световните агенции, позовавайки се на официален годишен доклад на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ).

Новата двуетажна сграда се намира на територията на главния ядрен комплекс в Йонбьон. Тя е идентифицирана чрез съпоставяне на сателитни снимки от периода на строителството с официални фотографии от посещението на севернокорейския лидер Ким Чен Ун през юни.

Според експертите на МААЕ, съоръжението има капацитет да събере до 28 каскади от газови центрофуги за производство на обогатен уран. В допълнение, агенцията докладва и за признаци на реална експлоатация на друг разширен уранов обект в Кансон, намиращ се в близост до столицата Пхенян.

Инспекторите на ООН нямат физически достъп до ядрената програма на Пхенян от 2009 г. насам, което налага проследяването ѝ изцяло чрез дистанционни методи и анализ на открити източници.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси изрази дълбока загриженост, подчертавайки, че действията на КНДР са в директно нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Развитието на ядрения потенциал на Пхенян се случва на фона на засилено военно и технологично сътрудничество с Русия.