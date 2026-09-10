Украинска атака с дронове е нанесла щети по пристанището и театър в Махачкала

Пристанищната инфраструктура в Махачкала и сградата на Аварския театър са били повредени при атака с украински безпилотни летателни апарати (БпЛА), съобщава BBC, позовавайки се на украинската агенция „Укринформ“, предава Фокус.
Временно изпълняващият длъжността ръководител на Дагестан Фьодор Щукин потвърди за нанесени щети и заяви, че падащи фрагменти от прихванати дронове са предизвикали пожари в района на пристанището.
Според Telegram канала ASTRA първите съобщения от местни жители за експлозии са се появили около 3:00 часа сутринта.
Пристанището в Махачкала
Търговското морско пристанище в Махачкала има ключово логистично значение за Руската федерация. Според предоставената информация то е единственото незамръзващо дълбоководно руско пристанище на Каспийско море, което работи целогодишно и обработва както насипни, така и сухи товари.
На 1 септември е отчетен исторически рекорд за първите осем месеца на годината - обработени са над 2,9 милиона тона зърно и около 1,83 милиона тона течни товари.
Пристанището разполага с шест корабни места с обща дължина над 900 метра, които позволяват едновременната обработка на шест плавателни съда. Обектът разполага и със собствен транспортен флот.
Атаките по руски стратегически обекти
Атаката в Махачкала е представена като част от зачестяващите удари по руски стратегически обекти.
На 9 септември беше съобщено за пожар в терминала за мазут в Новоросийск, Краснодарски край, след нощна атака с безпилотни апарати.
Наскоро беше съобщено и за удар на Силите за специални операции на Украйна по най-големия център за добив на газ в Русия, намиращ се на над 3000 километра от украинската граница.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
10:04 10.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Цитат
Коментиран от #20
10:07 10.09.2026
4 2222
Коментиран от #6, #10
10:12 10.09.2026
5 Зелен и Д И о т
10:16 10.09.2026
6 Абе оФчи
До коментар #4 от "2222":досега никой не е успял-розови мечти са твоите нежни душевни терзания.
Коментиран от #8
10:18 10.09.2026
7 Ами
Коментиран от #12
10:19 10.09.2026
8 Абе
До коментар #6 от "Абе оФчи":Ама тя сама се постави Русия в тази ситуация.Ина една поговорка "Каквото сам си направиш - никой друг не може да ти го направи"
10:23 10.09.2026
9 Въпрос
Коментиран от #13
10:25 10.09.2026
10 АзГ Германия
До коментар #4 от "2222":Искаме си руската газ да потече по Северен поток ! Факт …. а пък какво говореха за Мерц и Урсулс … ау !
Коментиран от #16
10:29 10.09.2026
11 Путин
10:37 10.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ами
До коментар #9 от "Въпрос":Когато ги финасират от Русия те се борят за интересите на спонсорите си. Какво е не ясното? Дане би инашето местно прокси на пуската партия Единна Русия да не прави същото?
10:38 10.09.2026
14 Последно сбогом
10:39 10.09.2026
15 СВО
10:41 10.09.2026
16 Едната тръба на
До коментар #10 от "АзГ Германия":Северен поток е в пълна изправност и може да задоволи нуждите на Германия, стига да има политическа воля.
10:42 10.09.2026
17 Линда
Коментиран от #18
10:42 10.09.2026
18 Риск печели
До коментар #17 от "Линда":За времето на един контракт героите си купуват апартамент в Москва. Ако загинат, купуват вдовиците им. Децата им на пълна държавна издръжка без изпит учат в елитни университети и още куп социални придобивки.
10:46 10.09.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
И там ги бомбят
Коментиран от #21, #22, #24
10:58 10.09.2026
20 стоян георгиев
До коментар #3 от "Цитат":Хах...къде е този котел бе убавец? В района на волчанск едва ли има 2000 човека на първа линия.руските блогери са ри го обяснили.мали прочете?руските военно блогери са ти обяснили че няма как да има подобен котел.виж обаче какво пишат същите за лиман?
11:03 10.09.2026
21 стоян георгиев
До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Вчера украйна удари град на 3500 км от границата си.махачкала не е проблем за украинските дронове тя е доста по близо а и често я удрят.
Коментиран от #23
11:04 10.09.2026
22 Ъхъ
До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":на Каспийско море е, но разстоянието между Одеса и Махачкала е 1300 км...по география си имал тройка по милост...
Коментиран от #26
11:06 10.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Така де
До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":То в Каспийско море разбомбиха и платформите за добив на Путин.
11:08 10.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Ъхъ":Кой ти говори за разстояние между Одеса и Махачкала бе.
Как не са засекли дроновете путинистите.
Или са ги ударили с ф16.
Коментиран от #27
11:10 10.09.2026
27 стоян георгиев
До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Русия няма възможност да атакува всички украински дронове.нитомможе да ги засече нито има с какво да ги свали.украинските дронове си летят в руското въздушно пространство спокойно.евентуално около стратегическите обекти има някакво пво,но няма спасен обект.всичкондеро са искали са го ударили укряинците.вчера за ден са ударили осем стратегически руски обекта наведнъж.
Коментиран от #29
11:15 10.09.2026
28 Брекин нюз!
Коментиран от #30
11:18 10.09.2026
29 Абсолютно си прав!
До коментар #27 от "стоян георгиев":И няма нужда да се занимава с дронове, защото е на 6 километра от Славянск и може за един ден да изтърбуши панелките с артилерия и миномети. Даже ракети не са и нужни в случая.
Коментиран от #31
11:21 10.09.2026
30 стоян георгиев
До коментар #28 от "Брекин нюз!":Това явно е стреснало китай защото помолиха украйна съвсем сериозно да не удря Владивосток докато там има китайски панаир.явно тенденцията е такава.
11:21 10.09.2026
31 стоян георгиев
До коментар #29 от "Абсолютно си прав!":Русия разрушава славянск.нарича го освобождение.избива цивилните и ограбва това което успява да докопа.така постъпи с абсолютно всички градове в донбас до които достигна българския фен на путин много си пада по подобен геноцид.в обърканата му глава освобождението и избиването на руснаци в донбас е една и съща работа .да на руснаци.защото до войната в донбас половината население бе руско.
Коментиран от #33
11:26 10.09.2026
32 Водят се преговори с бойците в Славянск
11:26 10.09.2026
33 Русия осигурява зелени коридори
До коментар #31 от "стоян георгиев":Цивилните са блокирани в Славянск от украински блок постове за жив щит.
Бойците също получават зелен коридор да се предадат. Руснаците не стрелят по тях. Убиват ги бандеровците.
11:29 10.09.2026
34 В България има украинци
11:31 10.09.2026
35 Развален телефон
11:35 10.09.2026