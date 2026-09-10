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Украинска атака с дронове е нанесла щети по пристанището и театър в Махачкала
  Тема: Украйна

Украинска атака с дронове е нанесла щети по пристанището и театър в Махачкала

10 Септември, 2026 09:58, обновена 10 Септември, 2026 09:59 966 35

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Според украинската агенция „Укринформ“ са повредени пристанищна инфраструктура и сградата на Аварския театър

Украинска атака с дронове е нанесла щети по пристанището и театър в Махачкала - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пристанищната инфраструктура в Махачкала и сградата на Аварския театър са били повредени при атака с украински безпилотни летателни апарати (БпЛА), съобщава BBC, позовавайки се на украинската агенция „Укринформ“, предава Фокус.

Временно изпълняващият длъжността ръководител на Дагестан Фьодор Щукин потвърди за нанесени щети и заяви, че падащи фрагменти от прихванати дронове са предизвикали пожари в района на пристанището.

Според Telegram канала ASTRA първите съобщения от местни жители за експлозии са се появили около 3:00 часа сутринта.

Пристанището в Махачкала

Търговското морско пристанище в Махачкала има ключово логистично значение за Руската федерация. Според предоставената информация то е единственото незамръзващо дълбоководно руско пристанище на Каспийско море, което работи целогодишно и обработва както насипни, така и сухи товари.

На 1 септември е отчетен исторически рекорд за първите осем месеца на годината - обработени са над 2,9 милиона тона зърно и около 1,83 милиона тона течни товари.

Пристанището разполага с шест корабни места с обща дължина над 900 метра, които позволяват едновременната обработка на шест плавателни съда. Обектът разполага и със собствен транспортен флот.

Атаките по руски стратегически обекти

Атаката в Махачкала е представена като част от зачестяващите удари по руски стратегически обекти.

На 9 септември беше съобщено за пожар в терминала за мазут в Новоросийск, Краснодарски край, след нощна атака с безпилотни апарати.

Наскоро беше съобщено и за удар на Силите за специални операции на Украйна по най-големия център за добив на газ в Русия, намиращ се на над 3000 километра от украинската граница.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    32 11 Отговор
    Последни напъни на зеления бял нос преди енергийния колапс следващия месец..!

    10:04 10.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цитат

    27 9 Отговор
    Днес в котела при Волчанск - минус 420 кв.км. ,минус около 2000 нациста .Успешно против нацистите се бие и "Украинската доброволческа бригада" съставена от украинци ,преминали на страната на Русия.

    Коментиран от #20

    10:07 10.09.2026

  • 4 2222

    11 23 Отговор
    Русия е на колене.

    Коментиран от #6, #10

    10:12 10.09.2026

  • 5 Зелен и Д И о т

    23 6 Отговор
    ТояЗеленски какви автоголове си вкарва само...Защото след такива удари-доброволците за фронта от цяла Русия станаха тройно повече-а от Кавказ вече састотици всеки месец-това черкези,аварци, Дагистанци Чеченци Лизгини Нагайци и т.н... Зеления друсач е уникално"умен" .....

    10:16 10.09.2026

  • 6 Абе оФчи

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "2222":

    досега никой не е успял-розови мечти са твоите нежни душевни терзания.

    Коментиран от #8

    10:18 10.09.2026

  • 7 Ами

    6 20 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна системно прави в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    Коментиран от #12

    10:19 10.09.2026

  • 8 Абе

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Абе оФчи":

    Ама тя сама се постави Русия в тази ситуация.Ина една поговорка "Каквото сам си направиш - никой друг не може да ти го направи"

    10:23 10.09.2026

  • 9 Въпрос

    14 3 Отговор
    Защо германците от АзГ вчера си поискаха да бъде възстановено подаването на газ през Северен поток от Русия ?

    Коментиран от #13

    10:25 10.09.2026

  • 10 АзГ Германия

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "2222":

    Искаме си руската газ да потече по Северен поток ! Факт …. а пък какво говореха за Мерц и Урсулс … ау !

    Коментиран от #16

    10:29 10.09.2026

  • 11 Путин

    2 9 Отговор
    Копеите обожават Ладата ми, многоходовостта ми и двореца ми за $2 млд крадени пари

    10:37 10.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    Когато ги финасират от Русия те се борят за интересите на спонсорите си. Какво е не ясното? Дане би инашето местно прокси на пуската партия Единна Русия да не прави същото?

    10:38 10.09.2026

  • 14 Последно сбогом

    6 3 Отговор
    Зеления мухъл отиде в Канада да се сбогува с Елена Зелена, защото следващият дрон ще бъде точен.

    10:39 10.09.2026

  • 15 СВО

    4 10 Отговор
    ВСУ си вършат перфектно работата.Без шум,без лаене, без хвалби.

    10:41 10.09.2026

  • 16 Едната тръба на

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "АзГ Германия":

    Северен поток е в пълна изправност и може да задоволи нуждите на Германия, стига да има политическа воля.

    10:42 10.09.2026

  • 17 Линда

    4 7 Отговор
    Путин гл.пака нахедри крепостниците във вечна война

    Коментиран от #18

    10:42 10.09.2026

  • 18 Риск печели

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Линда":

    За времето на един контракт героите си купуват апартамент в Москва. Ако загинат, купуват вдовиците им. Децата им на пълна държавна издръжка без изпит учат в елитни университети и още куп социални придобивки.

    10:46 10.09.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор
    Тва Махачкала не е ли някъде на КАСПИЙСКО МОРЕ.
    И там ги бомбят

    Коментиран от #21, #22, #24

    10:58 10.09.2026

  • 20 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Цитат":

    Хах...къде е този котел бе убавец? В района на волчанск едва ли има 2000 човека на първа линия.руските блогери са ри го обяснили.мали прочете?руските военно блогери са ти обяснили че няма как да има подобен котел.виж обаче какво пишат същите за лиман?

    11:03 10.09.2026

  • 21 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Вчера украйна удари град на 3500 км от границата си.махачкала не е проблем за украинските дронове тя е доста по близо а и често я удрят.

    Коментиран от #23

    11:04 10.09.2026

  • 22 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    на Каспийско море е, но разстоянието между Одеса и Махачкала е 1300 км...по география си имал тройка по милост...

    Коментиран от #26

    11:06 10.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    То в Каспийско море разбомбиха и платформите за добив на Путин.

    11:08 10.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Ъхъ":

    Кой ти говори за разстояние между Одеса и Махачкала бе.
    Как не са засекли дроновете путинистите.
    Или са ги ударили с ф16.

    Коментиран от #27

    11:10 10.09.2026

  • 27 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Русия няма възможност да атакува всички украински дронове.нитомможе да ги засече нито има с какво да ги свали.украинските дронове си летят в руското въздушно пространство спокойно.евентуално около стратегическите обекти има някакво пво,но няма спасен обект.всичкондеро са искали са го ударили укряинците.вчера за ден са ударили осем стратегически руски обекта наведнъж.

    Коментиран от #29

    11:15 10.09.2026

  • 28 Брекин нюз!

    5 0 Отговор
    Украински дрон обиколи земята и удари Владивосток! С удара беше унищожен кокошарник и бяха ранени две кокошки. Щетите за Русия от удара са огромни и тя ще капитулира. Вервайте ми!

    Коментиран от #30

    11:18 10.09.2026

  • 29 Абсолютно си прав!

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    И няма нужда да се занимава с дронове, защото е на 6 километра от Славянск и може за един ден да изтърбуши панелките с артилерия и миномети. Даже ракети не са и нужни в случая.

    Коментиран от #31

    11:21 10.09.2026

  • 30 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Брекин нюз!":

    Това явно е стреснало китай защото помолиха украйна съвсем сериозно да не удря Владивосток докато там има китайски панаир.явно тенденцията е такава.

    11:21 10.09.2026

  • 31 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Абсолютно си прав!":

    Русия разрушава славянск.нарича го освобождение.избива цивилните и ограбва това което успява да докопа.така постъпи с абсолютно всички градове в донбас до които достигна българския фен на путин много си пада по подобен геноцид.в обърканата му глава освобождението и избиването на руснаци в донбас е една и съща работа .да на руснаци.защото до войната в донбас половината население бе руско.

    Коментиран от #33

    11:26 10.09.2026

  • 32 Водят се преговори с бойците в Славянск

    2 0 Отговор
    Те получават по бутилка вода на три дни. Пият си урината, защото припадат в горещините от обезводняване. Който се предаде ще получи вода, горещ чай и храна от полевата кухня. След войната ще е свободен да отиде в Украйна или в Европа.

    11:26 10.09.2026

  • 33 Русия осигурява зелени коридори

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Цивилните са блокирани в Славянск от украински блок постове за жив щит.
    Бойците също получават зелен коридор да се предадат. Руснаците не стрелят по тях. Убиват ги бандеровците.

    11:29 10.09.2026

  • 34 В България има украинци

    0 0 Отговор
    които са се предали и са освободени. Летят от Москва до Истанбул и от там в България с автобус.

    11:31 10.09.2026

  • 35 Развален телефон

    2 0 Отговор
    "съобщава BBC, позовавайки се на украинската агенция „Укринформ“, предава Фокус"😁🤣😜❗

    11:35 10.09.2026

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