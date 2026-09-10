Украинска атака с дронове е нанесла щети по пристанището и театър в Махачкала

Пристанищната инфраструктура в Махачкала и сградата на Аварския театър са били повредени при атака с украински безпилотни летателни апарати (БпЛА), съобщава BBC, позовавайки се на украинската агенция „Укринформ“, предава Фокус.

Временно изпълняващият длъжността ръководител на Дагестан Фьодор Щукин потвърди за нанесени щети и заяви, че падащи фрагменти от прихванати дронове са предизвикали пожари в района на пристанището.

Според Telegram канала ASTRA първите съобщения от местни жители за експлозии са се появили около 3:00 часа сутринта.

Пристанището в Махачкала

Търговското морско пристанище в Махачкала има ключово логистично значение за Руската федерация. Според предоставената информация то е единственото незамръзващо дълбоководно руско пристанище на Каспийско море, което работи целогодишно и обработва както насипни, така и сухи товари.

На 1 септември е отчетен исторически рекорд за първите осем месеца на годината - обработени са над 2,9 милиона тона зърно и около 1,83 милиона тона течни товари.

Пристанището разполага с шест корабни места с обща дължина над 900 метра, които позволяват едновременната обработка на шест плавателни съда. Обектът разполага и със собствен транспортен флот.

Атаките по руски стратегически обекти

Атаката в Махачкала е представена като част от зачестяващите удари по руски стратегически обекти.

На 9 септември беше съобщено за пожар в терминала за мазут в Новоросийск, Краснодарски край, след нощна атака с безпилотни апарати.

Наскоро беше съобщено и за удар на Силите за специални операции на Украйна по най-големия център за добив на газ в Русия, намиращ се на над 3000 километра от украинската граница.