Власюк: Три от петте танкера, ударени от САЩ, са свързани с руския „сенчест флот“

Три от петте танкера, ударени от американските сили в района на Персийския залив на 8 септември, имат пряка връзка с руския „сенчест флот“, съобщава „Укринформ“, предава News.bg.
Владислав Власюк, упълномощен представител на президента на Украйна по въпросите на санкционната политика, предостави тази информация на изданието. Според него и трите плавателни съда са обект на санкции от страна на Украйна и САЩ, като един от тях е санкциониран и от ЕС, Обединеното кралство, Канада и Швейцария.
„От петте танкера, ударени от американските военни на 8 септември, три имат пряка връзка с руския „сенчест флот“: Kaviz, Charminar и Riesco. Тези танкери са превозвали руски петрол, посещавали са руски пристанища и са били използвани за дейност в условия на санкции“, заяви Власюк.
Kaviz е посещавал руски пристанища
По думите на представителя Kaviz е посещавал пристанищата Уст-Луга и Новоросийск, превозвал е руски петрол и е имал история на изключване на системата за проследяване AIS.
Плавателният съд е бил свързан с Fractal Marine DMCC - компания, описвана като един от ключовите оператори на руския „сенчест флот“ през първите години след налагането на петролните санкции.
Charminar е свързан с операции с руски и ирански петрол
Charminar е посещавал Уст-Луга, Приморск, Висоцк и Санкт Петербург. След като Обединеното кралство наложи санкции на Fractal Marine, свързаните с компанията плавателни съдове започнаха да бъдат прехвърляни към други оператори, но операциите с руски петрол продължиха.
Освен това Charminar е свързан с корабоплавателна империя, контролирана от иранския петролен магнат Мохамад Хосеин Шамхани, която оперира както с ирански, така и с руски петрол.
Riesco е превозвал руски и ирански петрол
Танкерът Riesco, според Власюк, е превозвал както руски, така и ирански петрол, по-специално чрез прехвърляне на товара от кораб на кораб с други санкционирани танкери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ХиХи
Коментиран от #9
13:34 10.09.2026
3 Ааааа, има си хас да не е
И козируваме. 😁
13:35 10.09.2026
4 Студопор
13:35 10.09.2026
5 Що лъжете
Коментиран от #12
13:36 10.09.2026
6 Циган
13:38 10.09.2026
7 българина
13:47 10.09.2026
8 az СВО Победа 81
Коментиран от #11
13:48 10.09.2026
9 Хахахаха
До коментар #2 от "ХиХи":А в Новоросийското пристанище не ти ли паказаха?
Коментиран от #16
13:54 10.09.2026
10 Немедлена
13:54 10.09.2026
11 Крие се
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":на сянка!
13:54 10.09.2026
12 Но свързани
До коментар #5 от "Що лъжете":с Русия !Чети бе Пенчо!
13:56 10.09.2026
13 Някой
14:03 10.09.2026
14 У дри Баце
14:13 10.09.2026
15 Всичко
14:13 10.09.2026
16 стоян георгиев
До коментар #9 от "Хахахаха":Той в новоросийск не гледа.там не го интерасува .плащат му да гледа само в одеса.
14:27 10.09.2026