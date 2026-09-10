Власюк: Три от петте танкера, ударени от САЩ, са свързани с руския „сенчест флот“

Три от петте танкера, ударени от американските сили в района на Персийския залив на 8 септември, имат пряка връзка с руския „сенчест флот“, съобщава „Укринформ“, предава News.bg.

Владислав Власюк, упълномощен представител на президента на Украйна по въпросите на санкционната политика, предостави тази информация на изданието. Според него и трите плавателни съда са обект на санкции от страна на Украйна и САЩ, като един от тях е санкциониран и от ЕС, Обединеното кралство, Канада и Швейцария.

„От петте танкера, ударени от американските военни на 8 септември, три имат пряка връзка с руския „сенчест флот“: Kaviz, Charminar и Riesco. Тези танкери са превозвали руски петрол, посещавали са руски пристанища и са били използвани за дейност в условия на санкции“, заяви Власюк.

Kaviz е посещавал руски пристанища

По думите на представителя Kaviz е посещавал пристанищата Уст-Луга и Новоросийск, превозвал е руски петрол и е имал история на изключване на системата за проследяване AIS.

Плавателният съд е бил свързан с Fractal Marine DMCC - компания, описвана като един от ключовите оператори на руския „сенчест флот“ през първите години след налагането на петролните санкции.

Charminar е свързан с операции с руски и ирански петрол

Charminar е посещавал Уст-Луга, Приморск, Висоцк и Санкт Петербург. След като Обединеното кралство наложи санкции на Fractal Marine, свързаните с компанията плавателни съдове започнаха да бъдат прехвърляни към други оператори, но операциите с руски петрол продължиха.

Освен това Charminar е свързан с корабоплавателна империя, контролирана от иранския петролен магнат Мохамад Хосеин Шамхани, която оперира както с ирански, така и с руски петрол.

Riesco е превозвал руски и ирански петрол

Танкерът Riesco, според Власюк, е превозвал както руски, така и ирански петрол, по-специално чрез прехвърляне на товара от кораб на кораб с други санкционирани танкери.