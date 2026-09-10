Новини
Свят »
Русия »
Власюк: Три от петте танкера, ударени от САЩ, са свързани с руския „сенчест флот“

Власюк: Три от петте танкера, ударени от САЩ, са свързани с руския „сенчест флот“

10 Септември, 2026 13:30, обновена 10 Септември, 2026 13:31 740 16

  • танкери-
  • сащ-
  • сенчест флот-
  • русия-
  • ударени-
  • персийски залив

Според представителя на украинския президент трите плавателни съда са били използвани за превоз на руски и ирански петрол

Власюк: Три от петте танкера, ударени от САЩ, са свързани с руския „сенчест флот“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Три от петте танкера, ударени от американските сили в района на Персийския залив на 8 септември, имат пряка връзка с руския „сенчест флот“, съобщава „Укринформ“, предава News.bg.

Владислав Власюк, упълномощен представител на президента на Украйна по въпросите на санкционната политика, предостави тази информация на изданието. Според него и трите плавателни съда са обект на санкции от страна на Украйна и САЩ, като един от тях е санкциониран и от ЕС, Обединеното кралство, Канада и Швейцария.

„От петте танкера, ударени от американските военни на 8 септември, три имат пряка връзка с руския „сенчест флот“: Kaviz, Charminar и Riesco. Тези танкери са превозвали руски петрол, посещавали са руски пристанища и са били използвани за дейност в условия на санкции“, заяви Власюк.

Kaviz е посещавал руски пристанища

По думите на представителя Kaviz е посещавал пристанищата Уст-Луга и Новоросийск, превозвал е руски петрол и е имал история на изключване на системата за проследяване AIS.

Плавателният съд е бил свързан с Fractal Marine DMCC - компания, описвана като един от ключовите оператори на руския „сенчест флот“ през първите години след налагането на петролните санкции.

Charminar е свързан с операции с руски и ирански петрол

Charminar е посещавал Уст-Луга, Приморск, Висоцк и Санкт Петербург. След като Обединеното кралство наложи санкции на Fractal Marine, свързаните с компанията плавателни съдове започнаха да бъдат прехвърляни към други оператори, но операциите с руски петрол продължиха.

Освен това Charminar е свързан с корабоплавателна империя, контролирана от иранския петролен магнат Мохамад Хосеин Шамхани, която оперира както с ирански, така и с руски петрол.

Riesco е превозвал руски и ирански петрол

Танкерът Riesco, според Власюк, е превозвал както руски, така и ирански петрол, по-специално чрез прехвърляне на товара от кораб на кораб с други санкционирани танкери.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ХиХи

    20 3 Отговор
    Вчера гледайме на Одеското пристанище кал горят два танкера и пет склада

    Коментиран от #9

    13:34 10.09.2026

  • 3 Ааааа, има си хас да не е

    18 2 Отговор
    "следваме правилната линия на партията" по говорене и писане.
    И козируваме. 😁

    13:35 10.09.2026

  • 4 Студопор

    5 4 Отговор
    А другите 2? Опа, сорка!! 😁😁

    13:35 10.09.2026

  • 5 Що лъжете

    18 3 Отговор
    Иран и САЩ казаха, че са ирански.

    Коментиран от #12

    13:36 10.09.2026

  • 6 Циган

    15 3 Отговор
    Дезинформацията е печелившо оръжие но ЗИМАТА И ЛЕШОЯДИТЕ ЩЕ ПОКАЖАТ РЕАЛНАТА картинка..! Моля лъжливите медии да не се сърдят на дигиталните снайперисти..! Вие пак ще си вземете заплатите ..

    13:38 10.09.2026

  • 7 българина

    6 3 Отговор
    ами ще има потънали и американски танкери в другия край на планетата...

    13:47 10.09.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    Какво означава "сенчест флот"???

    Коментиран от #11

    13:48 10.09.2026

  • 9 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "ХиХи":

    А в Новоросийското пристанище не ти ли паказаха?

    Коментиран от #16

    13:54 10.09.2026

  • 10 Немедлена

    3 2 Отговор
    зеркалний атветь !

    13:54 10.09.2026

  • 11 Крие се

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    на сянка!

    13:54 10.09.2026

  • 12 Но свързани

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Що лъжете":

    с Русия !Чети бе Пенчо!

    13:56 10.09.2026

  • 13 Някой

    2 2 Отговор
    А това не се ли води цивилна инфраструктура? Няма значение какви закони нарушаваш, има значение на коя страна си.

    14:03 10.09.2026

  • 14 У дри Баце

    3 1 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС

    14:13 10.09.2026

  • 15 Всичко

    2 1 Отговор
    което е ударено казваме, че е сенчесто и свързано с Русия и Иран. Така не се носи отговорност а се очакват "аплодисменти". Дали си го обявили за сенчест преди да го ударят или след това няма значение.

    14:13 10.09.2026

  • 16 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Той в новоросийск не гледа.там не го интерасува .плащат му да гледа само в одеса.

    14:27 10.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания