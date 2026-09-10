Най-малко четирима души бяха убити, а над 60 ранени при руска атака с дронове срещу търговски център в Павлоград в Източна Украйна

Най-малко четирима души бяха убити, а над 60 ранени днес при руска атака с дронове срещу търговски център в Павлоград в Източна Украйна.
Това съобщи в Телеграм областният управител на Днепропетровска област Олександър Ганжа, цитиран от агенция Укринформ, пише БТА.
По думите му, сред пострадалите има момчета на 13, 14 и 15 години.
"Всички ранени в момента са в болницата. Медицинският персонал им оказва помощ", каза Ганжа.
"Преди около час руснаците нанесоха удар по търговски център, намиращ се в централната част на град Павлоград. Посред бял ден, в момент, когато улиците бяха препълнени", написа, от своя страна, в Телеграм министърът на вътрешните работи на Украйна Иван Вигивски.
Междувременно руската армия нанесе удар с две управляеми бомби по жилищен квартал в Суми, като рани 11 души, съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация в Суми Олег Григоров.
"Руснаците нанесоха удар с две управляеми бомби по жилищен квартал в покрайнините на Суми. Осем души бяха ранени, сред които две момичета на 8 и 17 години. Децата и четирима възрастни получават медицинска помощ в болницата“, се казва в публикацията.
Григоров съобщи също, че днес врагът е нанесъл още една атака срещу търговски център в Суми. Една жена е била ранена и е получила медицинска помощ на място.
По-късно той актуализира информацията относно ранените при въздушния удар срещу жилищния квартал.
"Към момента имаме информация за три ранени деца – 14-годишно момче е било прието в болницата. Общият брой на ранените от ударите с управляеми бомби по Суми е нараснал до 11 души", се казва в изявлението.
Военната администрация на Суми съобщи също, че е регистриран удар по гражданско предприятие в покрайнините на града, в район "Зарични". Пожарникари гасят възникналия пожар в предприятието.
Канада ще предостави на Украйна "много важен пакет за противовъздушна отбрана", както и подкрепа за енергийния сектор на страната, заяви украинският президент Володимир Зеленски при днешната си среща с канадския премиер Марк Карни, предаде Ройтерс.
Канада е сред най-отявлените поддръжници на Украйна и от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 млрд. канадски долара (близо 18,5 млрд. долара), включително 8,5 млрд. канадски долара (около 6,15 млрд. долара) военна помощ.
Междувременно Украйна изпитва сериозен недостиг на произведените в САЩ ракети прехващачи за системите "Пейтриът", които могат да противодействат на руските балистични ракети, на фона на засилващите се руски атаки.
"Това е много важен пакет за противовъздушна отбрана. Той е от решаващо значение", каза Зеленски пред журналисти. Той не даде подробности за съдържанието му, нито за планираната канадска подкрепа за украинския енергиен сектор.
От своя страна Карни заяви, че Канада ще предостави допълнителна помощ на Киев за противодействие срещу руските атаки и ще продължи да подкрепя стремежа на Украйна за членство в НАТО и ЕС.
При пристигането си в Канада Зеленски посочи, че основните теми на посещението му ще бъдат укрепването на украинската противовъздушна отбрана и подготовката на страната за зимата.
Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да атакуват територията на руската Белгородска област, като в резултат на поредните им удари днес загина един цивилен, а още 6 души бяха ранени, съобщи оперативният щаб на областта в приложението Макс, цитиран от ТАСС.
„При поредните атаки на ВСУ един човек загина, а още 6 души са ранени“, се казва в съобщението.
В резултат от взривяването на дрон в предприятие в град Нови Оскол загина мъж, а още един, който получи рани от осколки по лицето, ръцете, предмишниците и корема се транспортира от екип на спешна помощ към областната болница.
"На жена с травма на слуха лекарите оказаха помощ на място, но тя отказа да бъде превозена до болница. Третият пострадал с множество рани от осколки се обърна към централната областна болница в Чернянка", добавиха от оперативния щаб, като отбелязаха, че вследствие на взрива са се възпламенили складово помещение и автомобил, които са били изгасени.
В Грайворонски окръг в резултат на атака с дрон е пострадал мъж, който е получил множество рани от осколки по тялото си. На пострадалия се оказва помощ в областната болница, като според лекарите състоянието му е тежко.
Във Валуйски окръг при атака с дрон срещу товарен автомобил са били ранени двама души, които са получили рани от осколки. Единият от ранените е в тежко състояние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МЪКЪ МЪКЪ
Коментиран от #33, #57
20:12 10.09.2026
2 Кина
Коментиран от #54
20:15 10.09.2026
3 Хм...
Коментиран от #16, #59
20:20 10.09.2026
4 УДРИ С ЛОПАТАТА
Коментиран от #75
20:20 10.09.2026
5 Тодор Живков
Матряла е предимно от русоимбецили!
20:21 10.09.2026
6 Удри Вова,
Коментиран от #52, #68
20:24 10.09.2026
7 И Киев е Руски
Коментиран от #53, #71
20:25 10.09.2026
8 Канада в Европа
Коментиран от #42
20:25 10.09.2026
9 Робот
20:26 10.09.2026
10 Методи
Коментиран от #11, #74
20:26 10.09.2026
11 Чин
До коментар #10 от "Методи":ПоЧИНал за Укромахта!
20:27 10.09.2026
12 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
Коментиран от #76
20:28 10.09.2026
13 Абе
Коментиран от #17
20:28 10.09.2026
14 По Русия
20:30 10.09.2026
15 И Киев е Руски
20:30 10.09.2026
16 Хм...
До коментар #3 от "Хм...":Изобщо, намаляващи и поскъпващи натовски геймчейнджъри за бая милиарди се превърнаха в пепел. И като че ли Путин взе да се посъбужда. И когато се събуди окончателно ще е интересно да се види кой Путин ще се хареса повече на евроатлантическите розАви понита, будния или спящия.
20:31 10.09.2026
17 Руснаците
До коментар #13 от "Абе":не се целят,защото не могат!Стрелят,къде падне!Джапане много!
Коментиран от #24
20:31 10.09.2026
18 На Донски
20:33 10.09.2026
19 404
20:33 10.09.2026
20 ТЦК
Да пращаме "ловците" с бусовете в Павлоград
20:33 10.09.2026
21 Джери
Коментиран от #26, #27
20:33 10.09.2026
22 Пиша
20:34 10.09.2026
23 Българин
Коментиран от #39
20:35 10.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Окраината
Коментиран от #37
20:35 10.09.2026
26 Това са
До коментар #21 от "Джери":обучаващи се от Габрово!
20:36 10.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Салавьов
20:37 10.09.2026
29 Юрий
20:39 10.09.2026
30 Глюпости ,
20:40 10.09.2026
31 супер
20:40 10.09.2026
32 И като
20:40 10.09.2026
33 Антирашист 4425
До коментар #1 от "МЪКЪ МЪКЪ":Само болен мозък вижда натюфци в Украйна ,да не са били тюфлелеци рашистки !
Коментиран от #40, #73
20:42 10.09.2026
34 Карни, какво са му направили украинците
" Карни заяви, че Канада ще предостави допълнителна помощ на Киев за противодействие срещу руските атаки и ще продължи да подкрепя стремежа на Украйна за членство в НАТО... "
Не знае ли при какви условия бе измислена държавата Украйна с подписите ба запада?
Коментиран от #56
20:42 10.09.2026
35 гост
20:42 10.09.2026
36 Ъъъъ
Коментиран от #45
20:43 10.09.2026
37 Рознята
До коментар #25 от "Окраината":Кой Бог ? Руzzкий ли ?
20:43 10.09.2026
38 Ба бааааа
20:43 10.09.2026
39 БЪЛГАРИН
До коментар #23 от "Българин":Окраинските фашисти бандери як бой ядът
Коментиран от #72
20:44 10.09.2026
40 Мухахаха
До коментар #33 от "Антирашист 4425":Тюфлеци бандери
20:45 10.09.2026
41 Ицо
Коментиран от #43
20:47 10.09.2026
42 Слава украина
До коментар #8 от "Канада в Европа":Занулиха ес и нато
Коментиран от #44
20:47 10.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ицо
До коментар #42 от "Слава украина":Ей угарка гнясън ли си неска?
Коментиран от #47, #51
20:49 10.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 До Ком 37
20:51 10.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Хе хе...
Абе доста труден стана живота на сороските хрантутници напоследък...
20:55 10.09.2026
49 Разкарай се
До коментар #45 от "Ъъъъ":Ве пръдльо
20:56 10.09.2026
50 Дали търговския център ли е бил целта
20:56 10.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Моралист
До коментар #6 от "Удри Вова,":Интелектуално ниво ,ниско .класира се за каруцар втора степен !
21:00 10.09.2026
53 Антирашист 4427
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Няма фашист признал вината си ! А фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави
Коментиран от #55, #70
21:05 10.09.2026
54 А за загиналите
До коментар #2 от "Кина":рушняци не тъжиш ли
21:06 10.09.2026
55 Соломон
До коментар #53 от "Антирашист 4427":За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 1200.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка
21:06 10.09.2026
56 Много глупаво се напъвате да лъжете,
До коментар #34 от "Карни, какво са му направили украинците":все едно сме петгодишни деца. Никакъв Запад нямаше. Украйна се появи на бял свят заедно с Руската федерация и Беларус, когато съветските ръководители Елцин, Кравчук и Шушкевич подписаха разпадането на СССР зад гърба на омразния на Елцин Горбачов. Така тримата от подчинени станаха държавни глави. Не им беше трудно. Държавата, крепяща се на тотален контрол и насилие, почти се беше разпаднала от половинчатата демокрация на перестройката.
Коментиран от #58, #60
21:07 10.09.2026
57 ФАКТ
До коментар #1 от "МЪКЪ МЪКЪ":БРИКС защо не могат да направят Международен наказателен съд в Ст. Петербург и да обявят за издирване западните главорези дето се представят пред неукия матрял за "демократи"? Меркел, Тръмп, Сорос, Ротшилд, Мерц, Макрон заедно с дядото?
Коментиран от #61
21:09 10.09.2026
58 Напротив за Запада беше кошмарно
До коментар #56 от "Много глупаво се напъвате да лъжете,":вместо един предвидим противник да се появят една сюрия, кой знае с какви вождове, президенти, демократи, диктатори, въоръжени до зъби, вкл. с ядрено оръжие.
21:10 10.09.2026
59 Леле
До коментар #3 от "Хм...":какви страхотии разказваш, стресираш хората, ей
21:11 10.09.2026
60 Соломон
До коментар #56 от "Много глупаво се напъвате да лъжете,":Ехо.Русия може и да се е появила през 91г но Украйна е член на ООН от 1945г
Коментиран от #65, #77
21:11 10.09.2026
61 Да осъдят Маркс, Енгел и Ленин
До коментар #57 от "ФАКТ":Заради тях се появи и Украйна. Иначе си беше унитарна руска империя. То пък Маркс не понасяше руснаците, Енгелс и той. Както и да е.
21:12 10.09.2026
62 Каунь
21:13 10.09.2026
63 Стоянчо Пуканката
Мда, както изглежда, ФСБ се оказаха достойни наследници на КГБ..
Коментиран от #64, #78
21:13 10.09.2026
64 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #63 от "Стоянчо Пуканката":Върви ли?
21:14 10.09.2026
65 Вярно е
До коментар #60 от "Соломон":Както и Беларуската съветска социалистическа република. Въпрос на пазарлък. ООН в Ню Йорк, Съюзът пък с три гласа вместо един.
21:14 10.09.2026
66 Дрисула
21:16 10.09.2026
67 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
21:19 10.09.2026
68 Значи малко са жертвите
До коментар #6 от "Удри Вова,":и да удря путлера, казваш
Коментиран от #69
21:21 10.09.2026
69 ми да
До коментар #68 от "Значи малко са жертвите":Да ги заличи всички които се изправят срещу Русия,или си с Русия или изчезваш,бяма други варианти!!!
21:22 10.09.2026
70 Бъркаш се
До коментар #53 от "Антирашист 4427":Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!
21:23 10.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 ха ха хаааа
До коментар #39 от "БЪЛГАРИН":Ти си " българин" , колкото аз съм роzzнак .. 🤫
21:26 10.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Методите
До коментар #10 от "Методи":на путлера са отвратителни, Методи
21:28 10.09.2026
75 Брачет
До коментар #4 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":Седни малко на дръжката на лопатата , де .. ше се измориш от бой . 😁
21:30 10.09.2026
76 Явно
До коментар #12 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":успехите в живота ти са равни на 0 , та си толкова “човечен”
21:34 10.09.2026
77 1111
До коментар #60 от "Соломон":Е да да, умничето ми то, точно си го писал:
2026 - 91 е много по-голямо 2026 - 1945, мбуахахХА, къв уникален реотан само!
21:35 10.09.2026
78 С КГБ
До коментар #63 от "Стоянчо Пуканката":лягате, с фсб ставате и умуванията ви са милиционерски
21:37 10.09.2026