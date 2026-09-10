Най-малко четирима души бяха убити, а над 60 ранени при руска атака с дронове срещу търговски център в Павлоград в Източна Украйна

Най-малко четирима души бяха убити, а над 60 ранени днес при руска атака с дронове срещу търговски център в Павлоград в Източна Украйна.

Това съобщи в Телеграм областният управител на Днепропетровска област Олександър Ганжа, цитиран от агенция Укринформ, пише БТА.

По думите му, сред пострадалите има момчета на 13, 14 и 15 години.

"Всички ранени в момента са в болницата. Медицинският персонал им оказва помощ", каза Ганжа.

"Преди около час руснаците нанесоха удар по търговски център, намиращ се в централната част на град Павлоград. Посред бял ден, в момент, когато улиците бяха препълнени", написа, от своя страна, в Телеграм министърът на вътрешните работи на Украйна Иван Вигивски.

Междувременно руската армия нанесе удар с две управляеми бомби по жилищен квартал в Суми, като рани 11 души, съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация в Суми Олег Григоров.

"Руснаците нанесоха удар с две управляеми бомби по жилищен квартал в покрайнините на Суми. Осем души бяха ранени, сред които две момичета на 8 и 17 години. Децата и четирима възрастни получават медицинска помощ в болницата“, се казва в публикацията.

Григоров съобщи също, че днес врагът е нанесъл още една атака срещу търговски център в Суми. Една жена е била ранена и е получила медицинска помощ на място.

По-късно той актуализира информацията относно ранените при въздушния удар срещу жилищния квартал.

"Към момента имаме информация за три ранени деца – 14-годишно момче е било прието в болницата. Общият брой на ранените от ударите с управляеми бомби по Суми е нараснал до 11 души", се казва в изявлението.

Военната администрация на Суми съобщи също, че е регистриран удар по гражданско предприятие в покрайнините на града, в район "Зарични". Пожарникари гасят възникналия пожар в предприятието.

Канада ще предостави на Украйна "много важен пакет за противовъздушна отбрана", както и подкрепа за енергийния сектор на страната, заяви украинският президент Володимир Зеленски при днешната си среща с канадския премиер Марк Карни, предаде Ройтерс.

Канада е сред най-отявлените поддръжници на Украйна и от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 млрд. канадски долара (близо 18,5 млрд. долара), включително 8,5 млрд. канадски долара (около 6,15 млрд. долара) военна помощ.

Междувременно Украйна изпитва сериозен недостиг на произведените в САЩ ракети прехващачи за системите "Пейтриът", които могат да противодействат на руските балистични ракети, на фона на засилващите се руски атаки.

"Това е много важен пакет за противовъздушна отбрана. Той е от решаващо значение", каза Зеленски пред журналисти. Той не даде подробности за съдържанието му, нито за планираната канадска подкрепа за украинския енергиен сектор.

От своя страна Карни заяви, че Канада ще предостави допълнителна помощ на Киев за противодействие срещу руските атаки и ще продължи да подкрепя стремежа на Украйна за членство в НАТО и ЕС.

При пристигането си в Канада Зеленски посочи, че основните теми на посещението му ще бъдат укрепването на украинската противовъздушна отбрана и подготовката на страната за зимата.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да атакуват територията на руската Белгородска област, като в резултат на поредните им удари днес загина един цивилен, а още 6 души бяха ранени, съобщи оперативният щаб на областта в приложението Макс, цитиран от ТАСС.

„При поредните атаки на ВСУ един човек загина, а още 6 души са ранени“, се казва в съобщението.

В резултат от взривяването на дрон в предприятие в град Нови Оскол загина мъж, а още един, който получи рани от осколки по лицето, ръцете, предмишниците и корема се транспортира от екип на спешна помощ към областната болница.

"На жена с травма на слуха лекарите оказаха помощ на място, но тя отказа да бъде превозена до болница. Третият пострадал с множество рани от осколки се обърна към централната областна болница в Чернянка", добавиха от оперативния щаб, като отбелязаха, че вследствие на взрива са се възпламенили складово помещение и автомобил, които са били изгасени.

В Грайворонски окръг в резултат на атака с дрон е пострадал мъж, който е получил множество рани от осколки по тялото си. На пострадалия се оказва помощ в областната болница, като според лекарите състоянието му е тежко.

Във Валуйски окръг при атака с дрон срещу товарен автомобил са били ранени двама души, които са получили рани от осколки. Единият от ранените е в тежко състояние.