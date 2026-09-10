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Най-малко четирима души бяха убити, а над 60 ранени при руска атака с дронове срещу търговски център в Павлоград в Източна Украйна
  Тема: Украйна

Най-малко четирима души бяха убити, а над 60 ранени при руска атака с дронове срещу търговски център в Павлоград в Източна Украйна

10 Септември, 2026 20:10, обновена 10 Септември, 2026 21:31 1 157 78

  • украйна-
  • русия-
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  • михайлова

Сред пострадалите има момчета на 13, 14 и 15 години

Най-малко четирима души бяха убити, а над 60 ранени при руска атака с дронове срещу търговски център в Павлоград в Източна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Най-малко четирима души бяха убити, а над 60 ранени днес при руска атака с дронове срещу търговски център в Павлоград в Източна Украйна.

Това съобщи в Телеграм областният управител на Днепропетровска област Олександър Ганжа, цитиран от агенция Укринформ, пише БТА.

По думите му, сред пострадалите има момчета на 13, 14 и 15 години.

"Всички ранени в момента са в болницата. Медицинският персонал им оказва помощ", каза Ганжа.

"Преди около час руснаците нанесоха удар по търговски център, намиращ се в централната част на град Павлоград. Посред бял ден, в момент, когато улиците бяха препълнени", написа, от своя страна, в Телеграм министърът на вътрешните работи на Украйна Иван Вигивски.

Междувременно руската армия нанесе удар с две управляеми бомби по жилищен квартал в Суми, като рани 11 души, съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация в Суми Олег Григоров.

"Руснаците нанесоха удар с две управляеми бомби по жилищен квартал в покрайнините на Суми. Осем души бяха ранени, сред които две момичета на 8 и 17 години. Децата и четирима възрастни получават медицинска помощ в болницата“, се казва в публикацията.

Григоров съобщи също, че днес врагът е нанесъл още една атака срещу търговски център в Суми. Една жена е била ранена и е получила медицинска помощ на място.

По-късно той актуализира информацията относно ранените при въздушния удар срещу жилищния квартал.

"Към момента имаме информация за три ранени деца – 14-годишно момче е било прието в болницата. Общият брой на ранените от ударите с управляеми бомби по Суми е нараснал до 11 души", се казва в изявлението.

Военната администрация на Суми съобщи също, че е регистриран удар по гражданско предприятие в покрайнините на града, в район "Зарични". Пожарникари гасят възникналия пожар в предприятието.

Канада ще предостави на Украйна "много важен пакет за противовъздушна отбрана", както и подкрепа за енергийния сектор на страната, заяви украинският президент Володимир Зеленски при днешната си среща с канадския премиер Марк Карни, предаде Ройтерс.

Канада е сред най-отявлените поддръжници на Украйна и от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 млрд. канадски долара (близо 18,5 млрд. долара), включително 8,5 млрд. канадски долара (около 6,15 млрд. долара) военна помощ.

Междувременно Украйна изпитва сериозен недостиг на произведените в САЩ ракети прехващачи за системите "Пейтриът", които могат да противодействат на руските балистични ракети, на фона на засилващите се руски атаки.

"Това е много важен пакет за противовъздушна отбрана. Той е от решаващо значение", каза Зеленски пред журналисти. Той не даде подробности за съдържанието му, нито за планираната канадска подкрепа за украинския енергиен сектор.

От своя страна Карни заяви, че Канада ще предостави допълнителна помощ на Киев за противодействие срещу руските атаки и ще продължи да подкрепя стремежа на Украйна за членство в НАТО и ЕС.

При пристигането си в Канада Зеленски посочи, че основните теми на посещението му ще бъдат укрепването на украинската противовъздушна отбрана и подготовката на страната за зимата.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да атакуват територията на руската Белгородска област, като в резултат на поредните им удари днес загина един цивилен, а още 6 души бяха ранени, съобщи оперативният щаб на областта в приложението Макс, цитиран от ТАСС.

„При поредните атаки на ВСУ един човек загина, а още 6 души са ранени“, се казва в съобщението.

В резултат от взривяването на дрон в предприятие в град Нови Оскол загина мъж, а още един, който получи рани от осколки по лицето, ръцете, предмишниците и корема се транспортира от екип на спешна помощ към областната болница.

"На жена с травма на слуха лекарите оказаха помощ на място, но тя отказа да бъде превозена до болница. Третият пострадал с множество рани от осколки се обърна към централната областна болница в Чернянка", добавиха от оперативния щаб, като отбелязаха, че вследствие на взрива са се възпламенили складово помещение и автомобил, които са били изгасени.

В Грайворонски окръг в резултат на атака с дрон е пострадал мъж, който е получил множество рани от осколки по тялото си. На пострадалия се оказва помощ в областната болница, като според лекарите състоянието му е тежко.

Във Валуйски окръг при атака с дрон срещу товарен автомобил са били ранени двама души, които са получили рани от осколки. Единият от ранените е в тежко състояние.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МЪКЪ МЪКЪ

    48 9 Отговор
    Пак ли е имало затрупани натюфци?

    Коментиран от #33, #57

    20:12 10.09.2026

  • 2 Кина

    46 7 Отговор
    Айде да идва зимата и да се свършва с този цирк..! Жалко че загинаха толкова много украински войници заради един глупак който разруши една красива страна..

    Коментиран от #54

    20:15 10.09.2026

  • 3 Хм...

    50 4 Отговор
    Далеч не е само павлоград и суми. Последните няколко дни руснаците направо разкатаха цялата 4о4. Складове, жп инфраструктура и подвижен състав, металургия, логистика, пунктове за дислокация, производства на дронове, ГСМ, че даже са подкарали сериозно и шосейните товарни превози. Всеки момент се очаква да се захванат качествено и с енергетиката. То затова е и тоя неистов медиен вой на еврогейските евнуси.

    Коментиран от #16, #59

    20:20 10.09.2026

  • 4 УДРИ С ЛОПАТАТА

    37 6 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    Коментиран от #75

    20:20 10.09.2026

  • 5 Тодор Живков

    7 36 Отговор
    Сега в България има много матрял!
    Матряла е предимно от русоимбецили!

    20:21 10.09.2026

  • 6 Удри Вова,

    26 4 Отговор
    Тия крави не са наши, мамцу им п0йe6eM фашистичку!

    Коментиран от #52, #68

    20:24 10.09.2026

  • 7 И Киев е Руски

    37 5 Отговор
    Номерата на киййфските фашисти вече не минават .Настаняват наемници и техника в търговски центрове и детски градини и после се правят на маймуни Това не са хора това са биологични паразити

    Коментиран от #53, #71

    20:25 10.09.2026

  • 8 Канада в Европа

    5 13 Отговор
    Ще подкрепя членството на Украйна в ЕС !!!

    Коментиран от #42

    20:25 10.09.2026

  • 9 Робот

    26 5 Отговор
    То вече няма какво да се бомби в този курник..Събарят и заводите им за цигари , смятай до къде е стигнала украинската ПОБЕДА..

    20:26 10.09.2026

  • 10 Методи

    25 4 Отговор
    С какъв чин са пострадалите?

    Коментиран от #11, #74

    20:26 10.09.2026

  • 11 Чин

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "Методи":

    ПоЧИНал за Укромахта!

    20:27 10.09.2026

  • 12 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    26 3 Отговор
    А в ню кииф е още по-напечено. Бомбенето е без прекъсване от осем дена вече.

    Коментиран от #76

    20:28 10.09.2026

  • 13 Абе

    7 26 Отговор
    И какво постигат като атакуват такива цели. Украйна атакува стратегически важни военни и логистични и индустриални цели, а орките на Путлер от яд и неспособност за друго атакуват молове и жилищни блокове.После още разправяте кои били терористите и кои не.

    Коментиран от #17

    20:28 10.09.2026

  • 14 По Русия

    4 15 Отговор
    е фашизъм и тероризъм!

    20:30 10.09.2026

  • 15 И Киев е Руски

    19 2 Отговор
    Канада е райско място за нацистите.Тръмпи Ше ги опраИ

    20:30 10.09.2026

  • 16 Хм...

    24 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хм...":

    Изобщо, намаляващи и поскъпващи натовски геймчейнджъри за бая милиарди се превърнаха в пепел. И като че ли Путин взе да се посъбужда. И когато се събуди окончателно ще е интересно да се види кой Путин ще се хареса повече на евроатлантическите розАви понита, будния или спящия.

    20:31 10.09.2026

  • 17 Руснаците

    2 18 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    не се целят,защото не могат!Стрелят,къде падне!Джапане много!

    Коментиран от #24

    20:31 10.09.2026

  • 18 На Донски

    1 2 Отговор
    мощите са повлияли!

    20:33 10.09.2026

  • 19 404

    20 2 Отговор
    В Канада не живеят хора там е събрана утайката на токсикологията

    20:33 10.09.2026

  • 20 ТЦК

    20 1 Отговор
    "Посред бял ден, в момент, когато улиците бяха препълнени"
    Да пращаме "ловците" с бусовете в Павлоград

    20:33 10.09.2026

  • 21 Джери

    3 16 Отговор
    Айде рублоидиотите пак се активираха

    Коментиран от #26, #27

    20:33 10.09.2026

  • 22 Пиша

    16 2 Отговор
    От метрото в Киев смрад воня на фек .. алии , не се диша , няма места за спане . Европейци длъжни сте да помагате нареждам аз окрайнката измислена изкопала черно море и създала Кавказ .

    20:34 10.09.2026

  • 23 Българин

    2 22 Отговор
    Безкрайни са престъпленията на руските нацисти! Но те и техните пособници, неизбежно ще получат своето възмездие, заслужено и справедливо!

    Коментиран от #39

    20:35 10.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Окраината

    14 3 Отговор
    Ще остане с три области , това Бог реши!

    Коментиран от #37

    20:35 10.09.2026

  • 26 Това са

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Джери":

    обучаващи се от Габрово!

    20:36 10.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Салавьов

    1 1 Отговор
    се наааа!

    20:37 10.09.2026

  • 29 Юрий

    0 1 Отговор
    Сега вече ще има бензин!

    20:39 10.09.2026

  • 30 Глюпости ,

    4 0 Отговор
    "Освобождават" ги , бе ..

    20:40 10.09.2026

  • 31 супер

    14 4 Отговор
    супер новина света мрази евреите украинците и американците

    20:40 10.09.2026

  • 32 И като

    0 1 Отговор
    Се събуди пот ама много пот.

    20:40 10.09.2026

  • 33 Антирашист 4425

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "МЪКЪ МЪКЪ":

    Само болен мозък вижда натюфци в Украйна ,да не са били тюфлелеци рашистки !

    Коментиран от #40, #73

    20:42 10.09.2026

  • 34 Карни, какво са му направили украинците

    7 3 Отговор
    че толкова иска да открие последния украинец и Украйна да изчезне от картата?

    " Карни заяви, че Канада ще предостави допълнителна помощ на Киев за противодействие срещу руските атаки и ще продължи да подкрепя стремежа на Украйна за членство в НАТО... "

    Не знае ли при какви условия бе измислена държавата Украйна с подписите ба запада?

    Коментиран от #56

    20:42 10.09.2026

  • 35 гост

    10 0 Отговор
    Пак са издали че центъра е пълен с натовски генерали...сигурно е имало и Пейтриът вътре...

    20:42 10.09.2026

  • 36 Ъъъъ

    3 6 Отговор
    Руски терористи.

    Коментиран от #45

    20:43 10.09.2026

  • 37 Рознята

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "Окраината":

    Кой Бог ? Руzzкий ли ?

    20:43 10.09.2026

  • 38 Ба бааааа

    4 1 Отговор
    Факти 🚾 пак лъжат

    20:43 10.09.2026

  • 39 БЪЛГАРИН

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Окраинските фашисти бандери як бой ядът

    Коментиран от #72

    20:44 10.09.2026

  • 40 Мухахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #33 от "Антирашист 4425":

    Тюфлеци бандери

    20:45 10.09.2026

  • 41 Ицо

    2 7 Отговор
    Има ли гнясъни копейки?

    Коментиран от #43

    20:47 10.09.2026

  • 42 Слава украина

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Канада в Европа":

    Занулиха ес и нато

    Коментиран от #44

    20:47 10.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ицо

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Слава украина":

    Ей угарка гнясън ли си неска?

    Коментиран от #47, #51

    20:49 10.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 До Ком 37

    6 2 Отговор
    БОГ е с Русия , вие убииците на деца нямате Бог , той е отвратен от вас !

    20:51 10.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хе хе...

    5 1 Отговор
    Току що разбрах, че коментари 13, 17 и 24 са на анaД0лчо. Сам си коментира статията, сам си отговаря, изобщо влиза в диалог със себе си та ега успее да подлъже някой да му отговори, че да понатрупа кликбайт. Изобщо, поради орязани грантове от посолствоТО са го изоставили сам на амбразурата.
    Абе доста труден стана живота на сороските хрантутници напоследък...

    20:55 10.09.2026

  • 49 Разкарай се

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ъъъъ":

    Ве пръдльо

    20:56 10.09.2026

  • 50 Дали търговския център ли е бил целта

    1 3 Отговор
    Или са изстреляли нескопосаната си ракета в посока на града, пък там каквото удари. Накрая пак ще го обявят за сборище на натовски генерали.

    20:56 10.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Моралист

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Удри Вова,":

    Интелектуално ниво ,ниско .класира се за каруцар втора степен !

    21:00 10.09.2026

  • 53 Антирашист 4427

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Няма фашист признал вината си ! А фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави

    Коментиран от #55, #70

    21:05 10.09.2026

  • 54 А за загиналите

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    рушняци не тъжиш ли

    21:06 10.09.2026

  • 55 Соломон

    2 8 Отговор

    До коментар #53 от "Антирашист 4427":

    За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 1200.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка

    21:06 10.09.2026

  • 56 Много глупаво се напъвате да лъжете,

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Карни, какво са му направили украинците":

    все едно сме петгодишни деца. Никакъв Запад нямаше. Украйна се появи на бял свят заедно с Руската федерация и Беларус, когато съветските ръководители Елцин, Кравчук и Шушкевич подписаха разпадането на СССР зад гърба на омразния на Елцин Горбачов. Така тримата от подчинени станаха държавни глави. Не им беше трудно. Държавата, крепяща се на тотален контрол и насилие, почти се беше разпаднала от половинчатата демокрация на перестройката.

    Коментиран от #58, #60

    21:07 10.09.2026

  • 57 ФАКТ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "МЪКЪ МЪКЪ":

    БРИКС защо не могат да направят Международен наказателен съд в Ст. Петербург и да обявят за издирване западните главорези дето се представят пред неукия матрял за "демократи"? Меркел, Тръмп, Сорос, Ротшилд, Мерц, Макрон заедно с дядото?

    Коментиран от #61

    21:09 10.09.2026

  • 58 Напротив за Запада беше кошмарно

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Много глупаво се напъвате да лъжете,":

    вместо един предвидим противник да се появят една сюрия, кой знае с какви вождове, президенти, демократи, диктатори, въоръжени до зъби, вкл. с ядрено оръжие.

    21:10 10.09.2026

  • 59 Леле

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хм...":

    какви страхотии разказваш, стресираш хората, ей

    21:11 10.09.2026

  • 60 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Много глупаво се напъвате да лъжете,":

    Ехо.Русия може и да се е появила през 91г но Украйна е член на ООН от 1945г

    Коментиран от #65, #77

    21:11 10.09.2026

  • 61 Да осъдят Маркс, Енгел и Ленин

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "ФАКТ":

    Заради тях се появи и Украйна. Иначе си беше унитарна руска империя. То пък Маркс не понасяше руснаците, Енгелс и той. Както и да е.

    21:12 10.09.2026

  • 62 Каунь

    0 1 Отговор
    Танту за кукуригу са казали хората. Ся да не вземете да ми ревете....

    21:13 10.09.2026

  • 63 Стоянчо Пуканката

    2 3 Отговор
    Зеленчука е блестящ, безспорно най-добрата разведка на Кремъл за всички времена! (Моите най-искрени почитания към Рихард Зорге и цялата плеяда руско/съветски агенти, но техните постижения са несравними с тези на Зелю Белото). Не знам кога ФСБ са го вербували(предполагам когато се е подвизавал в московските театрални среди), но резултатите са потресаващи. Нито Путин, нито Медведев, нито Песков не са и предполагали такъв зашеметяващ обрат- да вкарат в блатото,(наречено "Украйна") цялото НАТО(барабар с военна техника за стотици милиарди дали фира), да съсипят икономически Европа, да направят за смях отводокеанския ма$мунарник..., цените на енергоресурсите са на път да хвръкнат до небесата(това означава незаложени в руския бюджет огромни постъпления)...

    Мда, както изглежда, ФСБ се оказаха достойни наследници на КГБ..

    Коментиран от #64, #78

    21:13 10.09.2026

  • 64 Как е бизнесът на Кобзон?

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Стоянчо Пуканката":

    Върви ли?

    21:14 10.09.2026

  • 65 Вярно е

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Соломон":

    Както и Беларуската съветска социалистическа република. Въпрос на пазарлък. ООН в Ню Йорк, Съюзът пък с три гласа вместо един.

    21:14 10.09.2026

  • 66 Дрисула

    4 0 Отговор
    Даааа, има пострадали и 18 бебета и 13 бременни, всички с английски пагони

    21:16 10.09.2026

  • 67 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    3 1 Отговор
    Само яката бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    21:19 10.09.2026

  • 68 Значи малко са жертвите

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Удри Вова,":

    и да удря путлера, казваш

    Коментиран от #69

    21:21 10.09.2026

  • 69 ми да

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Значи малко са жертвите":

    Да ги заличи всички които се изправят срещу Русия,или си с Русия или изчезваш,бяма други варианти!!!

    21:22 10.09.2026

  • 70 Бъркаш се

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Антирашист 4427":

    Фашизмът е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори,а чети за фашизма!

    21:23 10.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ха ха хаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "БЪЛГАРИН":

    Ти си " българин" , колкото аз съм роzzнак .. 🤫

    21:26 10.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Методите

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Методи":

    на путлера са отвратителни, Методи

    21:28 10.09.2026

  • 75 Брачет

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":

    Седни малко на дръжката на лопатата , де .. ше се измориш от бой . 😁

    21:30 10.09.2026

  • 76 Явно

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ":

    успехите в живота ти са равни на 0 , та си толкова “човечен”

    21:34 10.09.2026

  • 77 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Соломон":

    Е да да, умничето ми то, точно си го писал:
    2026 - 91 е много по-голямо 2026 - 1945, мбуахахХА, къв уникален реотан само!

    21:35 10.09.2026

  • 78 С КГБ

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Стоянчо Пуканката":

    лягате, с фсб ставате и умуванията ви са милиционерски

    21:37 10.09.2026

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