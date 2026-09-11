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Зеленски в Канада: Милиони за ПВО и Drone Deal преди зимата
  Тема: Украйна

Зеленски в Канада: Милиони за ПВО и Drone Deal преди зимата

11 Септември, 2026 04:42, обновена 11 Септември, 2026 04:49 806 10

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Украйна засилва въздушната отбрана с канадска помощ, докато Доналд Трамп подготвя терена за ключови енергийни преговори в Ню Йорк

Зеленски в Канада: Милиони за ПВО и Drone Deal преди зимата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски и канадският премиер Марк Карни проведоха историческа среща в Калгари, на която подписаха съвместна Декларация за 100-годишно партньорство.

По време на посещение на украинската делегация бяха договорени мащабни финансови и военни пакети на обща стойност над 2 милиарда долара, насочени основно към укрепване на критичната инфраструктура преди настъпващите зимни студове.

ПВО ракети и стратегическо споразумение за дронове

Канада спешно отпуска 350 милиона канадски долара (около 270 милиона щатски долара) за закупуване на ракети-прехвърлячи за украинските системи за противовъздушна отбрана (ПВО). Доставките ще бъдат реализирани чрез бързия американски механизъм JUMPSTART. На пресконференцията, излъчена в официалния YouTube канал на украинското президентство, Карни подчерта, че Отава ще увеличи драстично производството на безпилотни летателни апарати до 1 милион бройки през следващите две години, като една трета от тях ще бъдат директно предавани на Киев в рамките на новото споразумение Drone Deal.

Освен военната подкрепа, Канада предоставя финансови кредитни гаранции в размер на 435 милиона канадски долара чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБРР) за купуване на газ и подсигуряване на електроенергийната мрежа на Украйна.

Енергийни преговори с Трамп и руският натиск

В изявление пред журналисти след срещата си с Карни, Володимир Зеленски обяви, че очаква сериозен прогрес в преговорите по енергийната сигурност в края на септември. Тогава предстои ключова среща на на Генералната асамблея на ООН в Ню Йорк с американския президент Доналд Тръмп, който вече загатна за провеждането на мащабни дипломатически сондажи, целящи "енергийно примирие" преди зимата.

Зеленски обаче предупреди, че Кремъл умишлено засилва атаките си, за да провали всякакви дипломатически усилия. По повод последния тежък удар срещу град Павлоград, новият украински външен министър Андрей Сибига подчерта пред медиите, че Украйна се нуждае от незабавни допълнителни доставки на ПВО системи за защита на цивилното население.

Подземни училища с подкрепата на Италия

Паралелно с дипломатическата офанзива в Северна Америка, председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук проведе среща в Париж с ръководителя на Палатата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Според официалния профил на Стефанчук в социалната мрежа X, двете страни са обсъдили изграждането на изцяло подземно училище в един от прифронтовите региони на Украйна под съвместен патронат в рамките на Коалицията за укрития. Инициативата цели да осигури физическа безопасност и непрекъснат учебен процес за децата в зоните, подложени на постоянен обстрел.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мухахаха

    11 0 Отговор
    100 години я камилата я камиларя

    04:56 11.09.2026

  • 2 Комикът обикаля

    17 1 Отговор
    И събира помощи от цял свят. Оказа се, че светът се раздели на няколко или може би на две парчета? Западът и другите. САЩ и техните съюзници срещу останалият свят. Как тези, западналите толкова милиарди и трилиони, танкове, дронове и ракети ...дават на покрайнината, да се унищожи Русия? Но тава си е вече световна война. Там Иран и хусите воюват с Израел и САЩ. Цяла Европа воюва на пълна пара с Русия... Някой няма да издържи и ще "включат турбото", атомните оръжия. Живеем в свят, който се управлява от ненормалници.

    04:59 11.09.2026

  • 3 Разбито сърце

    10 0 Отговор
    Някои цял живот обикалят земата в просия, но плявата си не прибират.

    05:00 11.09.2026

  • 4 Декларация за 100-годишно партньорство😁

    13 0 Отговор
    Защо само за 100 годишно партньорство? Да подписват направо за 1000 годишно. Това е обикновена декларация, която няма задължителен характер.

    05:02 11.09.2026

  • 5 Малоумието продължава

    16 1 Отговор
    И Канада е управлявана от малоумници като Украйна. Сключили 100 години договор да си поддържат малоумието взаимно.

    05:07 11.09.2026

  • 6 1234

    10 0 Отговор
    ракети-прехвърлячи - изхвърлячи може би(но не прехващачи) в отговор на руските летящи лопати.----- товаго разбирам .- НО това
    "подземно училище в един от прифронтовите региони на Украйна" ми идва в повече

    05:08 11.09.2026

  • 7 Някой си

    9 0 Отговор
    Ахаааа, ясно ,значи канадците подписват договор със руската федерация!

    05:21 11.09.2026

  • 8 Огнян

    10 0 Отговор
    Нови златни тоалетни.

    05:26 11.09.2026

  • 9 ПОМОЩИ ЗА УКРОМАФИЯТА И ЗА ЛИКВ НА УКРИЯ

    3 0 Отговор
    НЕ Е ЗАВЯРВНЕ, ЧЕ ЛУДАТА ППСИХОПАТИЧНА ИИСТЕРИЯ РАЗВИХРЕНА ОТ ФФАШИЗЧАДИЯТА Е ПРОПИЛА И КАНДСКИТЕ ММЕКЕРЕТА . И ТЕ КАТО ФФАШИСТЕРИЦИТЕ " ПОМАГАТ " , ТОЧНО ПОМАГАТ ЗА ОЩЕ ПО- ЯКО ПРЕДИЗВУКВАНЕ РУСИЯ ДА ГИ ПОМЕТЕ , ДА ГИ ИЗРАВНИ СЪС ЗЕМЯТА. В ТОВА СЕ ИЗРАЗЯВА ТАЯ ИМ ПОМОЩ НА ПОЩРЪКЛЕЛИ ННЕДОКЛАТЕНИ ММЕНТЕТА ! И ПОДПИСАЛИ 100 ГОДИШЕН ДОГОВО , САМО ЗА 100 ЛИ , ЗАЩО НЕ ЗА 1000 ГОДИНИ , ЗА 5000 ГОДИНИ , СМЕШНИЦИ . КОЛКО ИМ Е В ГНИЛЕТЕ КРАРУНИ АКЪЛА . ЕЙ МИСЛЕХМЕ СИ ,ЧЕ КАНАДА Е ЕЕЕЕЕЙ КЪДЕ КЪДЕ .... , ОКАЗА СЕ ,ЧЕ И ТЕ КАТО В ЕВРОПЕЙСКАТА КОЧИНА СА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ . ПОИДЕДЕНИ ОТ ПОДБНИТЕ СИ ЕВРОМАЛОУМНИЦИ СЕ КЛАНЯТ НА ЕДИН НАДРУСАН ФФАШУДУПЕН ТИП !!! АЛОООО , КАНАДА , ИЗВЕСТНО ЛИ ВИ Е , ЧЕ ТАЗИ УУКРОВЪРХУШКА Е ПРОПИТА ОТ КОРУПЦИЯ , ЧЕ В МОМЕНТА ТЕЧЕ РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА МИЛЯРДИ ОГРАБЕНИ ДОЛАРИ ??? КАКВИ ПОМОЩИ , КАКВИ ДОГОВОРИ СКЛЮЧВАТЕ ,С КОГО И ЗА КАКВО ??? С ТАЗИ МАФИОТСКА ВЪРХУШКА ЛИ ?? УЖАС , ТОЗИ СВЯТ Е СРИНАТ ДО ДЪНОТО ! НЯМА РЕАЛНОМИСЛЕЩИ , ДОСТОЙНОСТОЙНОСТНОСТИ ХОРА . ФАКТИТЕ СА СМРАЗЯВАЩИ ЗА ОПАДЪКА НА ЧОВЕШКОТО НОРМАЛНО МИСЛЕНЕ, ИЗТРЕЩЕЛИ БЕЗМОЗЪЧНИ СЪЩСТВА! С КОГО ПОДПИСВАТЕ И НА КОГО ТЕЗИ МИЛИОНИ , ЗА ПОХРАНВАНЕ НА МАФИОТИТЕ , ЗА ПОХДРАНВАНЕ НА ККОРУПЦИЯТА ЛИ ??

    06:06 11.09.2026

  • 10 А бе зеления

    2 0 Отговор
    Не е добре с главата, ама явно и канадеца го хапят мухите. Стогодишно партньорство!?!?!? Тя Украйна я изкара до зимата , я не.

    06:11 11.09.2026

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