Зеленски в Канада: Милиони за ПВО и Drone Deal преди зимата

Украинският президент Володимир Зеленски и канадският премиер Марк Карни проведоха историческа среща в Калгари, на която подписаха съвместна Декларация за 100-годишно партньорство.

По време на посещение на украинската делегация бяха договорени мащабни финансови и военни пакети на обща стойност над 2 милиарда долара, насочени основно към укрепване на критичната инфраструктура преди настъпващите зимни студове.

ПВО ракети и стратегическо споразумение за дронове

Канада спешно отпуска 350 милиона канадски долара (около 270 милиона щатски долара) за закупуване на ракети-прехвърлячи за украинските системи за противовъздушна отбрана (ПВО). Доставките ще бъдат реализирани чрез бързия американски механизъм JUMPSTART. На пресконференцията, излъчена в официалния YouTube канал на украинското президентство, Карни подчерта, че Отава ще увеличи драстично производството на безпилотни летателни апарати до 1 милион бройки през следващите две години, като една трета от тях ще бъдат директно предавани на Киев в рамките на новото споразумение Drone Deal.

Освен военната подкрепа, Канада предоставя финансови кредитни гаранции в размер на 435 милиона канадски долара чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБРР) за купуване на газ и подсигуряване на електроенергийната мрежа на Украйна.

Енергийни преговори с Трамп и руският натиск

В изявление пред журналисти след срещата си с Карни, Володимир Зеленски обяви, че очаква сериозен прогрес в преговорите по енергийната сигурност в края на септември. Тогава предстои ключова среща на на Генералната асамблея на ООН в Ню Йорк с американския президент Доналд Тръмп, който вече загатна за провеждането на мащабни дипломатически сондажи, целящи "енергийно примирие" преди зимата.

Зеленски обаче предупреди, че Кремъл умишлено засилва атаките си, за да провали всякакви дипломатически усилия. По повод последния тежък удар срещу град Павлоград, новият украински външен министър Андрей Сибига подчерта пред медиите, че Украйна се нуждае от незабавни допълнителни доставки на ПВО системи за защита на цивилното население.

Подземни училища с подкрепата на Италия

Паралелно с дипломатическата офанзива в Северна Америка, председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук проведе среща в Париж с ръководителя на Палатата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Според официалния профил на Стефанчук в социалната мрежа X, двете страни са обсъдили изграждането на изцяло подземно училище в един от прифронтовите региони на Украйна под съвместен патронат в рамките на Коалицията за укрития. Инициативата цели да осигури физическа безопасност и непрекъснат учебен процес за децата в зоните, подложени на постоянен обстрел.