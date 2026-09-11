Тръмп: Няма да питам Конгреса за 5-те хиляди долара. Блокирам демократите, ако спечелят

Доналд Тръмп обяви пред конгреса на Републиканската партия, че е получил и реализирал исторически „мандат за спасението на Америка“. В рамките на ключовото събитие в Далас американският президент хвърли истинска политическа бомба. Той обеща на всеки пълнолетен гражданин еднократно плащане от 5000 долара, ако републиканците запазят контрола над Конгреса на предстоящите междинни избори през ноември.

Джей Ди Ванс, когото делегатите на конгреса приветстваха бурно като следващия лидер на САЩ, призова американците да гласуват масово и да не подкрепят "шепата луди демократи". В официално изявление пред медиите, цитирано от новинарския канал CNN , Ванс подчерта, че партията има пълна готовност да разгърне мандата на движението MAGA. От своя страна Тръмп се закани категорично да блокира всички законодателни инициативи на демократите, ако по някакъв начин те успеят да постигнат победа на вота.

Изненадващата финансова идея на президента обаче предизвика сериозни сътресения сред самите консерватори. Авторитетното издание The Washington Sun. разкри, че предложението за масови чекове е дошло като пълна изненада за републиканците в Конгреса, а много от тях изразяват явен скептицизъм заради огромната цена на плана, надхвърляща 1 трилион долара. Нарастващите опасения от нов тласък на инфлацията и увеличаване на държавния дълг засилиха дебатите около кампанията.

Въпреки конституционните норми, Тръмп заяви пред журналисти, че според него разрешението на Конгреса изобщо не е задължително за раздаването на въпросните 5000 долара на американците. Експерти по финанси и представители на опозицията побързаха да контрират думите му. В репортаж на BBC се посочва, че по закон Белият дом не може еднолично да се разпорежда с бюджетни средства без одобрението на законодателната власт, което превръща обещанието в рисков правен и политически казус броени седмици преди изборите.