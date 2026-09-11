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Тръмп: Няма да питам Конгреса за 5-те хиляди долара. Блокирам демократите, ако спечелят

Тръмп: Няма да питам Конгреса за 5-те хиляди долара. Блокирам демократите, ако спечелят

11 Септември, 2026 05:39, обновена 11 Септември, 2026 05:51 1 184 9

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  • дивидент тръмп

Шепата луди демократи не трябва да постигнат победа, заяви приветстваният като следващ лидер на САЩ Джей Ди Ванс

Тръмп: Няма да питам Конгреса за 5-те хиляди долара. Блокирам демократите, ако спечелят - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп обяви пред конгреса на Републиканската партия, че е получил и реализирал исторически „мандат за спасението на Америка“. В рамките на ключовото събитие в Далас американският президент хвърли истинска политическа бомба. Той обеща на всеки пълнолетен гражданин еднократно плащане от 5000 долара, ако републиканците запазят контрола над Конгреса на предстоящите междинни избори през ноември.

Джей Ди Ванс, когото делегатите на конгреса приветстваха бурно като следващия лидер на САЩ, призова американците да гласуват масово и да не подкрепят "шепата луди демократи". В официално изявление пред медиите, цитирано от новинарския канал CNN , Ванс подчерта, че партията има пълна готовност да разгърне мандата на движението MAGA. От своя страна Тръмп се закани категорично да блокира всички законодателни инициативи на демократите, ако по някакъв начин те успеят да постигнат победа на вота.

Изненадващата финансова идея на президента обаче предизвика сериозни сътресения сред самите консерватори. Авторитетното издание The Washington Sun. разкри, че предложението за масови чекове е дошло като пълна изненада за републиканците в Конгреса, а много от тях изразяват явен скептицизъм заради огромната цена на плана, надхвърляща 1 трилион долара. Нарастващите опасения от нов тласък на инфлацията и увеличаване на държавния дълг засилиха дебатите около кампанията.

Въпреки конституционните норми, Тръмп заяви пред журналисти, че според него разрешението на Конгреса изобщо не е задължително за раздаването на въпросните 5000 долара на американците. Експерти по финанси и представители на опозицията побързаха да контрират думите му. В репортаж на BBC се посочва, че по закон Белият дом не може еднолично да се разпорежда с бюджетни средства без одобрението на законодателната власт, което превръща обещанието в рисков правен и политически казус броени седмици преди изборите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 защо

    5 4 Отговор
    Да звъннат на архимандрит Никанор, да иде да го интронизира за цар и готово.
    В краен случай Митрополит Епифаний. Така и така Зеленски е там. Ще свършат две в едно.

    06:00 11.09.2026

  • 2 Пачката

    3 5 Отговор
    Защо да не може да цака по 5 К.. $.. на калпак?!?
    Фюрера пеДо-фил цака по близо Милиард $ на ДЕН, за да грузира монгольята!
    С парата до сега можеше да купи Милион апартаменти и Милиони Унита зи,..на мизерните москалья

    06:07 11.09.2026

  • 3 Все повече се убеждавам

    10 1 Отговор
    че Тръмп върти няква сложна и рискована игра.
    Да разбие двете прогнили партии е конгреса за да се появи нова партия.
    Да настрои света срещу ционистите в Израел и лобито им САЩ. Да приключи с базите в Близкия Изток. Да направи така никой повече да не се бъзика с Иран. Нито с Русия. Да подмени политическия елит в Европа.
    Прави го като слон в стъкларски магазин, но резултатно.

    Коментиран от #7, #9

    06:12 11.09.2026

  • 4 Вашето мнение

    8 1 Отговор
    5000 долара е хубава цифра, ще стигнат за тонове чували с чипс за преживните консуматори, само че възможностите за грабеж от чужди държави рязко намаляха. За да има плюскане за населението там е нужна свръхсилна армия, която да граби, а сегашната е по-слаба дори и от тази на Иран.

    06:12 11.09.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Хората като си ги поискат, какво ще прави?

    06:17 11.09.2026

  • 6 Гълъбов

    4 1 Отговор
    Този дали не страда от някаво психично отклонение.

    06:17 11.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Републиканец

    1 0 Отговор
    Подпомагането на населението е едно от задълженията на президента. Но конгресът може да блокира президентската помощ, ако демократите получат мнозинство.

    06:23 11.09.2026

  • 9 Затова и уж изгони

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Все повече се убеждавам":

    а всъщност да опази и спаси най-свестните хора от обкръжението си, за да не ги постигне съдбата на Чарли Кърк.
    И много добре знае кой стои и зад опитите за неговите покушения.
    Черния глобален кабал започна обаче да се усеща че ги будалка че с тях.

    06:32 11.09.2026