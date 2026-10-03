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Един загинал при срутване в мина край Североуралск

Един загинал при срутване в мина край Североуралск

3 Октомври, 2026 08:38, обновена 3 Октомври, 2026 08:41 510 1

  • свердловска област-
  • североуралск-
  • минна авария-
  • прокуратура-
  • черемуховская-глубокая

В мината са се намирали 98 души, но евакуация не е извършвана. Работата е спряна само в засегнатия участък.

Един загинал при срутване в мина край Североуралск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е загинал при локално срутване на скала в мина „Черемуховская-Глубокая“ край Североуралск в Свердловска област. Инцидентът е станал около 6:40 часа на хоризонт 1040 метра, съобщи прокуратурата на Свердловска област.

„По предварителна информация около 6:40 часа на шахтата „Черемуховская-Глубокая“ в близост до Североуралск на хоризонт 1040 метра е станало локално срутване на скална маса“, посочва прокуратурата. Спасителите са открили мъж без признаци на живот и са извадили тялото му изпод отломките.

В момента на произшествието в мината са се намирали 98 души. По данни на Главното управление на руското Министерство на извънредните ситуации в Свердловска област евакуация не е извършвана, тъй като срутването е било локализирано в отделен участък. Така потвърдената информация не сочи, че 98-мата работници са били блокирани под земята.

Към мястото са били изпратени два екипа на Североуралския минноспасителен взвод. В спасителните действия са участвали общо 24 души и пет единици техника, включително екипи на Министерството на извънредните ситуации. Тялото на загиналия е било открито и извадено от специализираните служби.

Прокуратурата проверява безопасността

Прокуратурата на Североуралск е започнала проверка за спазването на изискванията за безопасност при горните работи и на трудовото законодателство. В рамките на проверката трябва да бъдат изяснени причините за срутването и обстоятелствата около смъртта на работника.

Работата на мината не е преустановена изцяло. Временно е спрян само участъкът, засегнат от срутването, докато компетентните служби извършват необходимите действия. При установяване на нарушения прокуратурата ще предприеме мерки за прокурорско реагиране.

Източници: Взгляд, МК Екатеринбург, Ура.ру


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Цяла Русия се срутва - 2 милиона загинали за 5 години. Тия с една мина ни занимават.

    08:47 03.10.2026