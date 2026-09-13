Демократите подготвят мащабни разследвания срещу Тръмп

Демократическата партия в САЩ разработва мащабна надзорна стратегия, насочена срещу администрацията на президента Доналд Тръмп, която ще бъде задействана веднага, ако опозицията си върне контрола над Камарата на представителите на предстоящите избори през ноември, пише The Washington Post.

Планът на Демократите предвижда агресивен институционален натиск, серия от публични изслушвания и изискване на документи чрез задължителни призовки. Вместо да заложат на незабавна и силно поляризираща процедура по импийчмънт – ход, който вече се провали два пъти по време на първия му мандат – партийните лидери избират тактиката на „изтощаване“ чрез разкрития за корупция.

Представителят Робърт Гарсия, който се очаква да оглави Комисията по надзор към Камарата при победа, коментира ситуацията остро: „Има толкова много корупция и измамническо печелбарство, че целият състав на демократите в Камарата ще трябва да се задейства, за да разследва това правилно“.

Според документите, с които разполага медията, офанзивата ще бъде разделена на няколко основни приоритета:

Облагане на семейство Тръмп: Проверки на личните финанси, чуждестранните бизнес транзакции и потенциалното използване на държавния апарат за лично облагодетелстване на фамилията.

Проверки на личните финанси, чуждестранните бизнес транзакции и потенциалното използване на държавния апарат за лично облагодетелстване на фамилията. Строителните проекти в Белия дом: Под лупа ще бъдат поставени скъпите и спорни преустройства, предприети от Тръмп във втория му мандат, включително изграждането на нова бална зала без официално одобрение и ремонтите на Огледалното езеро пред паметника на Линкълн.

Под лупа ще бъдат поставени скъпите и спорни преустройства, предприети от Тръмп във втория му мандат, включително изграждането на нова бална зала без официално одобрение и ремонтите на Огледалното езеро пред паметника на Линкълн. Миграционният натиск: Разследване на агресивните тактики за депортиране на Министерството на вътрешната сигурност (DHS), след като общественото мнение се обърна срещу администрацията заради смъртта на двама американски граждани при акция в Минеаполис по-рано тази година.

Разследване на агресивните тактики за депортиране на Министерството на вътрешната сигурност (DHS), след като общественото мнение се обърна срещу администрацията заради смъртта на двама американски граждани при акция в Минеаполис по-рано тази година. Досиетата „Епстийн“: Демократите планират нови изслушвания с бивши сътрудници на покойния Джефри Епстийн, за да поддържат темата в общественото съзнание, обвинявайки Тръмп в опит за прикриване на данни, след като първоначално отказа да разкрие стари федерални архиви.

Демократите планират нови изслушвания с бивши сътрудници на покойния Джефри Епстийн, за да поддържат темата в общественото съзнание, обвинявайки Тръмп в опит за прикриване на данни, след като първоначално отказа да разкрие стари федерални архиви. „Оръжие“ в правосъдието: Проверка на назначенията и евентуалните политически мотивирани преследвания от страна на Министерството на правосъдието под ръководството на главния прокурор Тод Бланш срещу политически опоненти на Тръмп.

Белият дом вече е започнал да подготвя администрацията си за евентуалните правни сблъсъци, като съветва служителите си да бъдат изключително внимателни какво оставят в писмен вид. Изборната битка през ноември се очертава не просто като вот за Конгреса, а като решителен сблъсък, който може да превърне остатъка от президентския мандат в постоянна съдебна война между законодателната и изпълнителната власт в САЩ.

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