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Буданов: Украйна е готова да участва активно в новата архитектура на сигурността в Европа
  Тема: Украйна

Буданов: Украйна е готова да участва активно в новата архитектура на сигурността в Европа

13 Септември, 2026 08:22, обновена 13 Септември, 2026 08:20 996 62

  • украйна-
  • буданов-
  • сигурност-
  • европа

Киев се стреми да осигури защита на страните, които са го подкрепяли по време на войната, но окончателното решение ще зависи от бъдещата конфигурация на сигурността в Европа

Буданов: Украйна е готова да участва активно в новата архитектура на сигурността в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна се стреми да осигури защита на страните, които са я подкрепяли по време на войната, но на практика окончателното решение ще зависи от архитектурата на сигурността в Европа. Това заяви началникът на Главното управление за разузнаване на Украйна Кирило Буданов по време на годишната среща на YES в Киев, организирана от Фондация „Виктор Пинчук“, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.

Буданов увери, че Киев „определено ще благодари на всеки, който е помогнал, защото по принцип е полезно да си приятел с Украйна“. В същото време той подчерта, че това зависи и от конфигурацията на „новата архитектура на сигурността в Европа“.

„Без отговор на този въпрос е невъзможно дори реалистично да се предвиди какво ще се случи, ако руската агресия - или агресията на друг играч - се пренесе в Европа. Всичко ще зависи от това каква армия ще бъде необходима, къде трябва да бъде базирана, какви позиции да заеме, кой на кого разчита и дали изобщо се разчита на това“, добави той.

Буданов подчерта още, че европейските партньори трябва да определят не само архитектурата на сигурността, но и „мисията и ролята на Украйна в нея“.

Той бе категоричен, че „Украйна определено е готова да участва активно в този процес и го предлага открито“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварска медия

    35 0 Отговор
    хахахах, чакай бе, вас ви няма никъде в сметката

    08:22 13.09.2026

  • 2 зИленски

    27 0 Отговор
    КАКВА оКЕАЙНА,БРАТ !
    СКОРО НЯМА ДА НИ ИМА
    АЗ ОТИВАМ НА ТОПЛО ВЪВ ФЛОРИДА

    08:23 13.09.2026

  • 3 Карго 200

    3 31 Отговор
    Руската пропаганда продължава да кърми Z-"умниците"с тотални фейкове. Днес "освободили" с. Веселое в Донецка област. Същото село го "освободиха" на 3 април 2025 г., а преди това на 12 август 2024 г. 😆🤡

    Коментиран от #9, #20, #29, #31, #41

    08:24 13.09.2026

  • 4 име

    28 0 Отговор
    И за целта, хунтата готви мобилизация на жени. Щото нали знаете, има само 60-70 хиляди загинали мъже, на фона на минимум 30 хиляди, отвличани от улиците всеки месец.

    Из лезна информация, че хунтата е поръчала 150 хиляди зимни якета за жени, за зимата на 26-27г. Това е още преди фиктивното грасеване в парламента.

    А евpoгeйcката комисия "приветства" дискусиите за мобилизация на жени от киевската хунта, кая калас определи дискусиите като стъпка в правилната посока. Брюксел смята че поради недостиг на мъже, хунтата скоро няма да може да продължи военните операции, освен ако не започне да мобилизира жени.

    Коментиран от #62

    08:24 13.09.2026

  • 5 Киро Брейков

    25 0 Отговор
    Украйна ще участва активно с работна ръка като влязат икономическите убийци и машините за източване на ресурсите..! Това вече го разбраха и децата от детцката градина..

    08:24 13.09.2026

  • 6 В какво щяла да участва Украйна

    20 0 Отговор
    За Русия ли говориш да участва активно в новата архитектура на сигурността в Европа

    08:24 13.09.2026

  • 7 ГЛЕДАТ ДА СЕ НАБУТАТ У НАТЮ

    17 0 Отговор
    През задния вход.

    08:26 13.09.2026

  • 8 Механик

    15 0 Отговор
    На барабан малката пръчка - така му викат на това в наше село.
    Абе то и аз с комшията се стремим да осигурим защитата на бъдещата ракия на Милко от последния вход. Дали ще ни викне да пийнем като я свари?
    п.п.
    Ако изобщо я свари, де. Ма това не ни пречи да се надяваме.

    08:27 13.09.2026

  • 9 поемай банана

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Карго 200":

    Фейковете ги пускаш ти. Няма такова съобщение от днес, даже няма и такова село в донецка област, има до Харков.

    08:27 13.09.2026

  • 10 НАГЛИ АЛЧНИ И

    18 0 Отговор
    НЕРАЗУМНИ ЛЮДЕ СА ОКРАЯНО. ТЕ САМО ПЛАЧАТ ЖАЛВАТ СЕ ПРОСЯТ. И СЪС ТОВА СИ ПОВЕДЕНИЕ НАГЛИТЕ И СВЕТОВНИЯ РЕД ЩЕ ОПРАВЯТ. АРХИТЕКТУРА ПО ОТБРАНА ЩЕ ПРАВЯТ ВЪПРЕКИ ЧЕ 1/4 ТЕРИТОРИЯ ПРЕДАДОХА. ПЪЛНИ ОТКАЧАЛКИ.

    08:28 13.09.2026

  • 11 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    15 0 Отговор
    Държавите с приятел Украйна, която ще участва в тяхната архитектура за сигурност няма да се нуждаят от врагове.

    08:30 13.09.2026

  • 12 Румен Решетников

    1 18 Отговор
    А ние няма да участваме във възтановяването на Украйна ,защото излязохме от коалицията.Парите ще отидат на друго място, а копейката Крадев ще се хване за палците наведен към Кремълската банда.И от там нищо освен думата "предатели"

    Коментиран от #27

    08:30 13.09.2026

  • 13 КИРЕТО БУДАЛОФ

    19 0 Отговор
    Вече трети ден е с костюм по снимките. И все се изказва. Явно е забравил, че руснаците ще го съдят за тероризъм като го арестуват.

    08:31 13.09.2026

  • 14 Боруна Лом

    22 0 Отговор
    ПЪРВО СИ ОПРАВЕТЕ ВАШАТА КОЧИНА, СЪЗДАДЕНА ОТ БОРИС ДЖОНСЪН И ЗЕЛЕНИЯТ ПОТНИК,ПА ТОГАВА ОПРАВИТЕ СВЕТА

    08:32 13.09.2026

  • 15 Към днешна дата

    21 0 Отговор
    в 404 са потънали над 290 милиарда евро. Всичко е унищожено. Едва ли ще оцелеят зимата. И тия ще участват в новата архитектура на сигурността на Европа. Махмурлукът ли ме гони та нещо не вдевам?

    08:33 13.09.2026

  • 16 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    17 0 Отговор
    Не разбират, че са нужни на европейците само като пушечно месо. Европейците никога няма да поверят сигурността си на бандерите.

    08:34 13.09.2026

  • 17 Приятел на България

    11 0 Отговор
    Украйна да осигури защита на Европа?! По принцип било полезно да си приятел с Украйна…
    Тези хора искат да натикат зорлем Европа във война, а онези вмирисаните двете в ЕП и г.йзера на Нато им помагат.
    Имам деца, ако това стане, Австралия и няма да погледна назад.

    08:35 13.09.2026

  • 18 Айляк

    11 0 Отговор
    Смешни бандери.
    Нормално, като се има предвид какъв клоун ги "ръководи".
    Това, че по обясними причини рашките жалят украинците, не означава че ще бъдат пожалени останалите врагове на Русия.
    Е, за каква архитектура за сигурност говори кухото Кирчо?
    Самопредлагат се бандерите, защото знаят, че утре ще им се търси сметка за всичко - и от свои, и от чужди.
    Политиката е мръсна работа, днеска е така, а утре - иначе.

    Коментиран от #58

    08:36 13.09.2026

  • 19 Като ви гледаме до къде я докарахте

    13 0 Отговор
    Хич не си и помисляме в една архитектура на сигурност да сме вас. Там си правете Буферайната и си измирайте като мухи

    08:36 13.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пич

    10 0 Отговор
    Буданов е готов да претрепа Зелю, и да оглави архитектурата на Урсулата!!!
    Това му е зора, ако паветниците не схващат!!!

    08:37 13.09.2026

  • 22 Оня

    8 0 Отговор
    Тоя кво сега 30 000 на месец беше рекъл че отиват при бандера, нема ора ли бе умник? Сега ще ги търси из Европа ли бе? Ти рече 30 000 и понеже всички много ти "вярват " означава поне 50 000 ! Записвай и бебетата ама май и те намалели! За какъв се мислиш бе убавец? Ходите на каишка след Урсула,крадете заедно и си мислиш че това ще е вечно ли бе оLiгофрен? Ми не ,няма да ви се получи! Тая ваша наглост ще ви излезе през ,............за!

    08:39 13.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гледаш им само муцуните

    10 0 Отговор
    И се чудиш по какъв точно смааачкан калъпП са правени. Гледам и тва момиченце ХанаГвоздиар дето е назначена за заместник-министър на отбраната и на смях ме избива що за детска градина са за деца с особенни потребности.. Жалка работа ей

    Коментиран от #44, #47

    08:40 13.09.2026

  • 25 Простият

    8 0 Отговор
    Украйна да защити първо себе си, а след това да мисли за другите. Ако не е Украйна другите няма да могат да съществуват? Ай вече стига сте писали глупости и да я навирате тази полуразпаднала се държава навсякъде, като че ли света около нея трябва да се върти.

    Коментиран от #43, #45

    08:42 13.09.2026

  • 26 Туй приматче

    8 0 Отговор
    ми прилича на братчет на Иво Мирчев като антропология

    08:42 13.09.2026

  • 27 Като бяхме в коалицията в Ирак

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Румен Решетников":

    нещо спечелихме ли?

    Коментиран от #53

    08:43 13.09.2026

  • 28 А ТРЯБВАТ ЛИ И НА ЕВРОПА

    9 0 Отговор
    Нацисти и бандерски, които забраняват писатели, поети, композитори и премахват паметници. Този Буданов е част от една престъпна шайка, която унижава окраина.

    Коментиран от #32, #35

    08:43 13.09.2026

  • 29 имам въпрос след като си карго

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Карго 200":

    поемаш ли наденицата до картофките в карго отсек за един приятел питам пада си по гаднимиризливипедерастикато теб !!

    08:43 13.09.2026

  • 30 Големият проблем на Путин

    0 9 Отговор
    Когато полковник Путин говори за Зеленски, може да не го уважава и да му се подиграва, колкото си иска в зависимост от възпитанието си, а то се вижда, че не е много.

    Но когато полковник Путин срещне генерал Буданов от службите, ще трябва да му козирува и да прави ниски теманета. Когато генерал Буданов говори, полковникът ще мълчи и ще си гледа в обувките.

    Коментиран от #39, #51

    08:45 13.09.2026

  • 31 Хохорчо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Карго 200":

    Ти, например, подозираш ли колко села в България се казват Веселиново? Това на 111.000 кв.км и 5 милиона население. Сега погледни картата на Украйна от преди войната и си представи 10 пъти повече население и територия. Клонадата няма край. За палячовците просто не е възможно едно и също име да носят няколко села на огромна територия.

    08:45 13.09.2026

  • 32 Въпрос

    0 7 Отговор

    До коментар #28 от "А ТРЯБВАТ ЛИ И НА ЕВРОПА":

    Това за Руската Фашистка федерация, която забрани българският и украинският езици ли говориш?

    Коментиран от #46

    08:46 13.09.2026

  • 33 Бай вую

    1 0 Отговор
    Сънувал е човекът и разказва

    08:46 13.09.2026

  • 34 Тва "европейските партньори"

    2 0 Отговор
    Много ме дразни ей. В какво сме партньори точно че хич не ми е ясно. Както и с "лидерите" , "единноста" и прочие тъпотии

    08:47 13.09.2026

  • 35 Анти

    0 5 Отговор

    До коментар #28 от "А ТРЯБВАТ ЛИ И НА ЕВРОПА":

    Колко ти пращат, за да проповядваш по цял ден анти-български, анти-европейски и анти-украински нацизъм?

    08:47 13.09.2026

  • 36 Терорист

    3 0 Отговор
    Говори за сигурност!

    08:47 13.09.2026

  • 37 ПОНЕ БЪДЕЩЕТО НА БУДАНОВ Е ЯСНО

    6 0 Отговор
    Ще бъде съден за тероризъм.

    08:48 13.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 скъпа чудя се дали така си родена

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Големият проблем на Путин":

    куха@№лейка или просто всичко се дължи на прекомерния пием на хормони за смяна на пола ти -да знам че се чустваш жена затворена в мъжко тяло но все пак

    08:48 13.09.2026

  • 40 Чичи

    3 0 Отговор
    Подувко изпусни въздуха малко. Дано имаш възвратен вентил, че иначе си на парчета. Ще пазиш ама нанай.Търсите балами за да ви хранят и след войната. Нещо ви е голяма лъжицата и купата. Вие нямате вече мъже да унождат бамбините ви, та ги пуснахте по Европа за начесване. Нещо знаменцата в земята са безчет. Ако свърши войната. ще внасяте и вие индийци.

    08:49 13.09.2026

  • 41 Информатор

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "Карго 200":

    И нито дума за разгрома на 20-та армая край Лиман, че руски части са обкръжени, а ВСУ са форсирали река Жеребец и са ликвидирали целия прогрес постигнат от руския окупатор с цената на огромни жертви за цяла година.

    Коментиран от #49, #56

    08:50 13.09.2026

  • 42 факти

    3 0 Отговор
    Бг. yчитeл нa гoдинaтa Явop Hикифopoв oт Mocквa: Pycия e вeликa cтpaнa c пpeкpacни xopa! Бългapcкoтo oбщecтвo e бoлнo, дъpжaвaтa ни e пpeд paзпaд

    08:51 13.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Туй приматче Буданов

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гледаш им само муцуните":

    Нямало тестиси по рождение заради чернобилската авария. Явно и с мозъка проблеми си има

    Коментиран от #52

    08:52 13.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ВЪПРОС ЗА НАЧИНАЕЩИ БАНДЕРИ

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Въпрос":

    Как се казва автора на Майстора и Маргарита, Кучешко сърце и други, чийто паметник беше премахнат от кииф през април 2024?

    08:54 13.09.2026

  • 47 Смех пичове, смях

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гледаш им само муцуните":

    Ей това е ХанаГвоздиар дето е назначена за нов заместник-министър на отбраната. Няма майтап !

    08:56 13.09.2026

  • 48 Хи хи

    2 0 Отговор
    Ние не щем тоя буданов да се занимава със сигурността в Европа, да се занимава със сигурността в укрия, която яде боя от Русия !!

    08:57 13.09.2026

  • 49 след като си информиран кажи сега вчера

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Информатор":

    имало голям простест в Киев над 100 000 против зеленски нещо мъчиш катомиризливпедерастпредиебане кажи ма

    08:57 13.09.2026

  • 50 Не думай нещастник

    3 0 Отговор
    Киев се стремял да осигури защита на страните от ЕС..... мерси, аре черта

    08:58 13.09.2026

  • 51 Щерев

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Големият проблем на Путин":

    Санитарите да дойдат и да приберат Големия проблем на Путин,веднага.

    08:58 13.09.2026

  • 52 Вишис с вишо!

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Туй приматче Буданов":

    Така си оcрал темата, че за теб е сигурно само че имаш гз. Можеш ли да гарантираш с гзa си че Буданов няма тeстиси?

    Коментиран от #54, #55

    09:00 13.09.2026

  • 53 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Като бяхме в коалицията в Ирак":

    Един патрон или някаква логистика да сме давали?Както винаги НЕ.Само ослушване и навеждане

    09:02 13.09.2026

  • 54 добре кажи ни има ли

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Вишис с вишо!":

    това доказва ли че си опитал тези тести@си хубави ли бяха -близна ли ги кажи ма -връщай се в леглото да опиташ на твоята мъжка половинка

    Коментиран от #57

    09:02 13.09.2026

  • 55 Атина Паднала

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Вишис с вишо!":

    Ти вече си го направил и си новата булка на буданов ,горчиво.

    09:03 13.09.2026

  • 56 На каква цена

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Информатор":

    Като изключим факта че има геолокации на укро перемогата само от едно населено място, трябва да си зададем въпроса " На каква цена". Както пита cоpоcнята, когато говорим за руски успехи, важното е на каква цена!? Ако при следващата размяна на тела на загинали, съотношението е различно от 1000 към 50 в полза на руснаците, значи бандерите са постигнали успех. Още повече, че бандерите за пореден път няма да имат оправдания как отстъпвали и телата на руснаците не били при тях. Сега уж за пореден път настъпват, така, че да видим НА КАКВА ЦЕНА.

    09:04 13.09.2026

  • 57 Вишис с вишо!

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "добре кажи ни има ли":

    Що бе, а теб да не те е разочаровал Буданов! Проcто си по лaбав отзaде. Не вини другите за тоя ти недостатък, и друг път не се прави на по умен от мен! Понятно?

    Коментиран от #61

    09:07 13.09.2026

  • 58 Чичи

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Айляк":

    Кирчо тук, Кирчо там. То и на нашто Кире, като окрайното Кире т пи парчета. Те Киретата понеже са кухи и изплуват отгоре над водата, ама са си шамандури.

    09:07 13.09.2026

  • 59 Пепи

    0 0 Отговор
    Какви добри хора! Ще пазят Европа. Спете спокойно деца!

    09:08 13.09.2026

  • 60 Оги

    0 0 Отговор
    Много е полезно да си приятел, немци и франчуля още малко и напълно ще фалират от приятелство.

    09:11 13.09.2026

  • 61 мила знам че всички либерално настроени

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Вишис с вишо!":

    джендъри сте умни и красиви и най вече ви разпорватзадницитедо като почнат да кървят много е забвано как всички платени идиотикато теб на нпо отворено общество се имате за умни аз те пълниидиоти

    09:11 13.09.2026

  • 62 Овчар

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Името е ясно , ако искаш мога да ти подскажа как да махнеш цензурата .. Кучето става по вярно.!

    09:14 13.09.2026

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