Буданов: Украйна е готова да участва активно в новата архитектура на сигурността в Европа

Украйна се стреми да осигури защита на страните, които са я подкрепяли по време на войната, но на практика окончателното решение ще зависи от архитектурата на сигурността в Европа. Това заяви началникът на Главното управление за разузнаване на Украйна Кирило Буданов по време на годишната среща на YES в Киев, организирана от Фондация „Виктор Пинчук“, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.

Буданов увери, че Киев „определено ще благодари на всеки, който е помогнал, защото по принцип е полезно да си приятел с Украйна“. В същото време той подчерта, че това зависи и от конфигурацията на „новата архитектура на сигурността в Европа“.

„Без отговор на този въпрос е невъзможно дори реалистично да се предвиди какво ще се случи, ако руската агресия - или агресията на друг играч - се пренесе в Европа. Всичко ще зависи от това каква армия ще бъде необходима, къде трябва да бъде базирана, какви позиции да заеме, кой на кого разчита и дали изобщо се разчита на това“, добави той.

Буданов подчерта още, че европейските партньори трябва да определят не само архитектурата на сигурността, но и „мисията и ролята на Украйна в нея“.

Той бе категоричен, че „Украйна определено е готова да участва активно в този процес и го предлага открито“.