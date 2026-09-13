Буданов: Украйна е готова да участва активно в новата архитектура на сигурността в Европа

Украйна се стреми да осигури защита на страните, които са я подкрепяли по време на войната, но на практика окончателното решение ще зависи от архитектурата на сигурността в Европа. Това заяви началникът на Главното управление за разузнаване на Украйна Кирило Буданов по време на годишната среща на YES в Киев, организирана от Фондация „Виктор Пинчук“, съобщава „Европейска правда“, предава Фокус.
Буданов увери, че Киев „определено ще благодари на всеки, който е помогнал, защото по принцип е полезно да си приятел с Украйна“. В същото време той подчерта, че това зависи и от конфигурацията на „новата архитектура на сигурността в Европа“.
„Без отговор на този въпрос е невъзможно дори реалистично да се предвиди какво ще се случи, ако руската агресия - или агресията на друг играч - се пренесе в Европа. Всичко ще зависи от това каква армия ще бъде необходима, къде трябва да бъде базирана, какви позиции да заеме, кой на кого разчита и дали изобщо се разчита на това“, добави той.
Буданов подчерта още, че европейските партньори трябва да определят не само архитектурата на сигурността, но и „мисията и ролята на Украйна в нея“.
Той бе категоричен, че „Украйна определено е готова да участва активно в този процес и го предлага открито“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Краварска медия
08:22 13.09.2026
2 зИленски
СКОРО НЯМА ДА НИ ИМА
АЗ ОТИВАМ НА ТОПЛО ВЪВ ФЛОРИДА
08:23 13.09.2026
3 Карго 200
Коментиран от #9, #20, #29, #31, #41
08:24 13.09.2026
4 име
Из лезна информация, че хунтата е поръчала 150 хиляди зимни якета за жени, за зимата на 26-27г. Това е още преди фиктивното грасеване в парламента.
А евpoгeйcката комисия "приветства" дискусиите за мобилизация на жени от киевската хунта, кая калас определи дискусиите като стъпка в правилната посока. Брюксел смята че поради недостиг на мъже, хунтата скоро няма да може да продължи военните операции, освен ако не започне да мобилизира жени.
Коментиран от #62
08:24 13.09.2026
5 Киро Брейков
08:24 13.09.2026
6 В какво щяла да участва Украйна
08:24 13.09.2026
7 ГЛЕДАТ ДА СЕ НАБУТАТ У НАТЮ
08:26 13.09.2026
8 Механик
Абе то и аз с комшията се стремим да осигурим защитата на бъдещата ракия на Милко от последния вход. Дали ще ни викне да пийнем като я свари?
п.п.
Ако изобщо я свари, де. Ма това не ни пречи да се надяваме.
08:27 13.09.2026
9 поемай банана
До коментар #3 от "Карго 200":Фейковете ги пускаш ти. Няма такова съобщение от днес, даже няма и такова село в донецка област, има до Харков.
08:27 13.09.2026
10 НАГЛИ АЛЧНИ И
08:28 13.09.2026
11 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
08:30 13.09.2026
12 Румен Решетников
Коментиран от #27
08:30 13.09.2026
13 КИРЕТО БУДАЛОФ
08:31 13.09.2026
14 Боруна Лом
08:32 13.09.2026
15 Към днешна дата
08:33 13.09.2026
16 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
08:34 13.09.2026
17 Приятел на България
Тези хора искат да натикат зорлем Европа във война, а онези вмирисаните двете в ЕП и г.йзера на Нато им помагат.
Имам деца, ако това стане, Австралия и няма да погледна назад.
08:35 13.09.2026
18 Айляк
Нормално, като се има предвид какъв клоун ги "ръководи".
Това, че по обясними причини рашките жалят украинците, не означава че ще бъдат пожалени останалите врагове на Русия.
Е, за каква архитектура за сигурност говори кухото Кирчо?
Самопредлагат се бандерите, защото знаят, че утре ще им се търси сметка за всичко - и от свои, и от чужди.
Политиката е мръсна работа, днеска е така, а утре - иначе.
Коментиран от #58
08:36 13.09.2026
19 Като ви гледаме до къде я докарахте
08:36 13.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пич
Това му е зора, ако паветниците не схващат!!!
08:37 13.09.2026
22 Оня
08:39 13.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гледаш им само муцуните
Коментиран от #44, #47
08:40 13.09.2026
25 Простият
Коментиран от #43, #45
08:42 13.09.2026
26 Туй приматче
08:42 13.09.2026
27 Като бяхме в коалицията в Ирак
До коментар #12 от "Румен Решетников":нещо спечелихме ли?
Коментиран от #53
08:43 13.09.2026
28 А ТРЯБВАТ ЛИ И НА ЕВРОПА
Коментиран от #32, #35
08:43 13.09.2026
29 имам въпрос след като си карго
До коментар #3 от "Карго 200":поемаш ли наденицата до картофките в карго отсек за един приятел питам пада си по гаднимиризливипедерастикато теб !!
08:43 13.09.2026
30 Големият проблем на Путин
Но когато полковник Путин срещне генерал Буданов от службите, ще трябва да му козирува и да прави ниски теманета. Когато генерал Буданов говори, полковникът ще мълчи и ще си гледа в обувките.
Коментиран от #39, #51
08:45 13.09.2026
31 Хохорчо
До коментар #3 от "Карго 200":Ти, например, подозираш ли колко села в България се казват Веселиново? Това на 111.000 кв.км и 5 милиона население. Сега погледни картата на Украйна от преди войната и си представи 10 пъти повече население и територия. Клонадата няма край. За палячовците просто не е възможно едно и също име да носят няколко села на огромна територия.
08:45 13.09.2026
32 Въпрос
До коментар #28 от "А ТРЯБВАТ ЛИ И НА ЕВРОПА":Това за Руската Фашистка федерация, която забрани българският и украинският езици ли говориш?
Коментиран от #46
08:46 13.09.2026
33 Бай вую
08:46 13.09.2026
34 Тва "европейските партньори"
08:47 13.09.2026
35 Анти
До коментар #28 от "А ТРЯБВАТ ЛИ И НА ЕВРОПА":Колко ти пращат, за да проповядваш по цял ден анти-български, анти-европейски и анти-украински нацизъм?
08:47 13.09.2026
36 Терорист
08:47 13.09.2026
37 ПОНЕ БЪДЕЩЕТО НА БУДАНОВ Е ЯСНО
08:48 13.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 скъпа чудя се дали така си родена
До коментар #30 от "Големият проблем на Путин":куха@№лейка или просто всичко се дължи на прекомерния пием на хормони за смяна на пола ти -да знам че се чустваш жена затворена в мъжко тяло но все пак
08:48 13.09.2026
40 Чичи
08:49 13.09.2026
41 Информатор
До коментар #3 от "Карго 200":И нито дума за разгрома на 20-та армая край Лиман, че руски части са обкръжени, а ВСУ са форсирали река Жеребец и са ликвидирали целия прогрес постигнат от руския окупатор с цената на огромни жертви за цяла година.
Коментиран от #49, #56
08:50 13.09.2026
42 факти
08:51 13.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Туй приматче Буданов
До коментар #24 от "Гледаш им само муцуните":Нямало тестиси по рождение заради чернобилската авария. Явно и с мозъка проблеми си има
Коментиран от #52
08:52 13.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ВЪПРОС ЗА НАЧИНАЕЩИ БАНДЕРИ
До коментар #32 от "Въпрос":Как се казва автора на Майстора и Маргарита, Кучешко сърце и други, чийто паметник беше премахнат от кииф през април 2024?
08:54 13.09.2026
47 Смех пичове, смях
До коментар #24 от "Гледаш им само муцуните":Ей това е ХанаГвоздиар дето е назначена за нов заместник-министър на отбраната. Няма майтап !
08:56 13.09.2026
48 Хи хи
08:57 13.09.2026
49 след като си информиран кажи сега вчера
До коментар #41 от "Информатор":имало голям простест в Киев над 100 000 против зеленски нещо мъчиш катомиризливпедерастпредиебане кажи ма
08:57 13.09.2026
50 Не думай нещастник
08:58 13.09.2026
51 Щерев
До коментар #30 от "Големият проблем на Путин":Санитарите да дойдат и да приберат Големия проблем на Путин,веднага.
08:58 13.09.2026
52 Вишис с вишо!
До коментар #44 от "Туй приматче Буданов":Така си оcрал темата, че за теб е сигурно само че имаш гз. Можеш ли да гарантираш с гзa си че Буданов няма тeстиси?
Коментиран от #54, #55
09:00 13.09.2026
53 Ха ха
До коментар #27 от "Като бяхме в коалицията в Ирак":Един патрон или някаква логистика да сме давали?Както винаги НЕ.Само ослушване и навеждане
09:02 13.09.2026
54 добре кажи ни има ли
До коментар #52 от "Вишис с вишо!":това доказва ли че си опитал тези тести@си хубави ли бяха -близна ли ги кажи ма -връщай се в леглото да опиташ на твоята мъжка половинка
Коментиран от #57
09:02 13.09.2026
55 Атина Паднала
До коментар #52 от "Вишис с вишо!":Ти вече си го направил и си новата булка на буданов ,горчиво.
09:03 13.09.2026
56 На каква цена
До коментар #41 от "Информатор":Като изключим факта че има геолокации на укро перемогата само от едно населено място, трябва да си зададем въпроса " На каква цена". Както пита cоpоcнята, когато говорим за руски успехи, важното е на каква цена!? Ако при следващата размяна на тела на загинали, съотношението е различно от 1000 към 50 в полза на руснаците, значи бандерите са постигнали успех. Още повече, че бандерите за пореден път няма да имат оправдания как отстъпвали и телата на руснаците не били при тях. Сега уж за пореден път настъпват, така, че да видим НА КАКВА ЦЕНА.
09:04 13.09.2026
57 Вишис с вишо!
До коментар #54 от "добре кажи ни има ли":Що бе, а теб да не те е разочаровал Буданов! Проcто си по лaбав отзaде. Не вини другите за тоя ти недостатък, и друг път не се прави на по умен от мен! Понятно?
Коментиран от #61
09:07 13.09.2026
58 Чичи
До коментар #18 от "Айляк":Кирчо тук, Кирчо там. То и на нашто Кире, като окрайното Кире т пи парчета. Те Киретата понеже са кухи и изплуват отгоре над водата, ама са си шамандури.
09:07 13.09.2026
59 Пепи
09:08 13.09.2026
60 Оги
09:11 13.09.2026
61 мила знам че всички либерално настроени
До коментар #57 от "Вишис с вишо!":джендъри сте умни и красиви и най вече ви разпорватзадницитедо като почнат да кървят много е забвано как всички платени идиотикато теб на нпо отворено общество се имате за умни аз те пълниидиоти
09:11 13.09.2026
62 Овчар
До коментар #4 от "име":Името е ясно , ако искаш мога да ти подскажа как да махнеш цензурата .. Кучето става по вярно.!
09:14 13.09.2026