Швеция гласува днес на ключови парламентарни избори

Шведите гласуват днес на парламентарни избори, които могат да доведат до сериозна промяна в политическия курс на страната. Вотът се провежда на 13 септември и ще определи състава на 349-местния парламент – Риксдага, предава Riksdagen.



Основната битка е между управляващия десен блок, начело с премиера Улф Кристерсон, и опозиционните левоцентристки партии, водени от социалдемократа Магдалена Андершон. Последните социологически проучвания показват малка преднина за опозицията, което предполага изключително оспорван вот, информира Reuters.



Особено внимание е насочено към партията „Шведски демократи“, която през последните години се превърна в ключов фактор за дясното управление. Партията подкрепя правителството от 2022 г., но не е част от кабинета. Сега тя настоява да получи официално място във властта при евентуална победа на десния блок.



Премиерът Улф Кристерсон вече даде сигнал, че е готов да включи „Шведските демократи“ в бъдещо правителство, ако десницата спечели достатъчно места. Това би било значителна промяна за Швеция и би дало на партията с крайнодесни корени пряко участие в управлението.



Кампанията беше доминирана от теми като престъпността, имиграцията, сигурността, цената на живота, данъците и енергетиката. И двата основни политически блока подкрепят Украйна и увеличаването на разходите за отбрана, но се различават сериозно по социалната политика и миграцията.



Изходът от изборите може да се окаже зависим и от представянето на Либералната партия. Тя трябва да премине националния праг от 4%, за да получи места в парламента. В последните дни преди вота партията успя да се върне над бариерата в някои проучвания, което допълнително усложнява прогнозите.



При победа на левицата Магдалена Андершон може да се върне като министър-председател след четири години в опозиция. Съставянето на правителство обаче няма да бъде лесно заради различията между потенциалните ѝ партньори.



Първите резултати се очакват след затварянето на избирателните секции, а окончателното разпределение на силите може да определи политическия курс на Швеция за следващите четири години.

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