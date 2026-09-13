Швеция гласува днес на ключови парламентарни избори

Шведите гласуват днес на парламентарни избори, които могат да доведат до сериозна промяна в политическия курс на страната. Вотът се провежда на 13 септември и ще определи състава на 349-местния парламент – Риксдага, предава Riksdagen.
Основната битка е между управляващия десен блок, начело с премиера Улф Кристерсон, и опозиционните левоцентристки партии, водени от социалдемократа Магдалена Андершон. Последните социологически проучвания показват малка преднина за опозицията, което предполага изключително оспорван вот, информира Reuters.
Особено внимание е насочено към партията „Шведски демократи“, която през последните години се превърна в ключов фактор за дясното управление. Партията подкрепя правителството от 2022 г., но не е част от кабинета. Сега тя настоява да получи официално място във властта при евентуална победа на десния блок.
Премиерът Улф Кристерсон вече даде сигнал, че е готов да включи „Шведските демократи“ в бъдещо правителство, ако десницата спечели достатъчно места. Това би било значителна промяна за Швеция и би дало на партията с крайнодесни корени пряко участие в управлението.
Кампанията беше доминирана от теми като престъпността, имиграцията, сигурността, цената на живота, данъците и енергетиката. И двата основни политически блока подкрепят Украйна и увеличаването на разходите за отбрана, но се различават сериозно по социалната политика и миграцията.
Изходът от изборите може да се окаже зависим и от представянето на Либералната партия. Тя трябва да премине националния праг от 4%, за да получи места в парламента. В последните дни преди вота партията успя да се върне над бариерата в някои проучвания, което допълнително усложнява прогнозите.
При победа на левицата Магдалена Андершон може да се върне като министър-председател след четири години в опозиция. Съставянето на правителство обаче няма да бъде лесно заради различията между потенциалните ѝ партньори.
Първите резултати се очакват след затварянето на избирателните секции, а окончателното разпределение на силите може да определи политическия курс на Швеция за следващите четири години.
Швеция гласува днес на ключови парламентарни избори
13 Септември, 2026 08:01, обновена 13 Септември, 2026 08:05 621 6
Вотът може да определи дали управляващият десен блок ще остане на власт и дали крайнодесните „Шведски демократи“ ще влязат официално в правителството
Шведите гласуват днес на парламентарни избори, които могат да доведат до сериозна промяна в политическия курс на страната. Вотът се провежда на 13 септември и ще определи състава на 349-местния парламент – Риксдага, предава Riksdagen.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И там ще се изземва
08:18 13.09.2026
2 Алтернатива за Швеция
08:37 13.09.2026
3 Механик
Половината зяпат в телефоните си и са отишли да гласуват "щото така трябва". Така им е казал телевизора. И още им е казал за кого е правилно да гласуват.
На шарени бръНбари ви обърнаха с тея телефои бе. За едни няма и 20 години ви направих на извънземни. Огледайте се! Дайте си сметка до къде сте я докарали......
Ако сте способни на такова нещо, де.
08:41 13.09.2026
4 Точен
Коментиран от #5
08:44 13.09.2026
5 На кой по точно?
До коментар #4 от "Точен":На Окесон или на алтернативната
08:58 13.09.2026
6 Дано либералите да спечелят
09:04 13.09.2026