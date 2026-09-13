WSJ: Канада иска да стане „асоцииран член“ на ЕС

Канада обмисля нов и безпрецедентен модел на отношения с Европейския съюз, включително възможността страната да получи статут на „асоцииран член“ на блока, съобщава The Wall Street Journal. Инициативата е свързана с усилията на премиера Марк Карни да пренасочи част от стратегическите отношения на Канада към Европа.



Според изданието Карни е провел консултации с редица европейски лидери и търси по-дълбока интеграция между Канада и ЕС. Идеята не е Канада да стане пълноправен член на съюза, а да бъде създаден по-тесен формат на партньорство, който да осигури достъп до ключови европейски пазари и програми.



Сред обсъжданите сфери са енергетиката, отбраната, изкуственият интелект, образованието, научните изследвания и обменът на данни. Предвиждат се и механизми за улесняване на движението на хора и стоки между Канада и европейските държави.



Идеята идва на фона на сериозни промени в отношенията между Канада и САЩ. Вашингтон остава най-важният икономически партньор на Отава, но търговските спорове и политическото напрежение подтикват канадското правителство да търси допълнителни пазари и стратегически партньори.



Европейските държави също имат интерес от задълбочаване на отношенията с Канада, особено в сфери като критичните минерали, енергетиката, сигурността и отбраната. Подобно партньорство би могло да даде на Европа по-голям достъп до канадски ресурси и да укрепи трансатлантическото сътрудничество извън традиционната зависимост от САЩ.



Все пак „асоциираното членство“ не е стандартна форма на членство в ЕС, сравнима с пълноправното присъединяване. Става дума за идея за нов модел на интеграция, който тепърва би трябвало да бъде договорен между Канада и европейските институции.



Ако инициативата бъде реализирана, тя би представлявала сериозна промяна в отношенията между Канада и Европа и би могла да създаде нов модел за партньорство между ЕС и държава извън европейския континент.

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