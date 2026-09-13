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WSJ: Канада иска да стане „асоцииран член“ на ЕС

WSJ: Канада иска да стане „асоцииран член“ на ЕС

13 Септември, 2026 07:43, обновена 13 Септември, 2026 07:46 1 226 19

  • канада-
  • европейски съюз-
  • членство-
  • карни

Премиерът Марк Карни търси нов модел на отношения с Европа на фона на задълбочаващите се търговски проблеми със САЩ

WSJ: Канада иска да стане „асоцииран член“ на ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канада обмисля нов и безпрецедентен модел на отношения с Европейския съюз, включително възможността страната да получи статут на „асоцииран член“ на блока, съобщава The Wall Street Journal. Инициативата е свързана с усилията на премиера Марк Карни да пренасочи част от стратегическите отношения на Канада към Европа.

Според изданието Карни е провел консултации с редица европейски лидери и търси по-дълбока интеграция между Канада и ЕС. Идеята не е Канада да стане пълноправен член на съюза, а да бъде създаден по-тесен формат на партньорство, който да осигури достъп до ключови европейски пазари и програми.

Сред обсъжданите сфери са енергетиката, отбраната, изкуственият интелект, образованието, научните изследвания и обменът на данни. Предвиждат се и механизми за улесняване на движението на хора и стоки между Канада и европейските държави.

Идеята идва на фона на сериозни промени в отношенията между Канада и САЩ. Вашингтон остава най-важният икономически партньор на Отава, но търговските спорове и политическото напрежение подтикват канадското правителство да търси допълнителни пазари и стратегически партньори.

Европейските държави също имат интерес от задълбочаване на отношенията с Канада, особено в сфери като критичните минерали, енергетиката, сигурността и отбраната. Подобно партньорство би могло да даде на Европа по-голям достъп до канадски ресурси и да укрепи трансатлантическото сътрудничество извън традиционната зависимост от САЩ.

Все пак „асоциираното членство“ не е стандартна форма на членство в ЕС, сравнима с пълноправното присъединяване. Става дума за идея за нов модел на интеграция, който тепърва би трябвало да бъде договорен между Канада и европейските институции.

Ако инициативата бъде реализирана, тя би представлявала сериозна промяна в отношенията между Канада и Европа и би могла да създаде нов модел за партньорство между ЕС и държава извън европейския континент.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доган Ахмедов

    21 9 Отговор
    Канадците са същите кравари като американците но са канадци..!

    07:50 13.09.2026

  • 2 Лост

    18 2 Отговор
    Искали да спечелят Евровизия.

    07:50 13.09.2026

  • 3 Да заповядат

    18 4 Отговор
    на титаник. Урсулите ги чакат с нетърпение...

    07:52 13.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    12 16 Отговор
    Канада на 4-то място по залежи на нефт в света влиза в ЕС. САЩ и Русия са в ступор. Сега Тръмп и Путин ще реват какава грешка е това. Голямата им мечта да унищожат ЕС се изпари.

    Коментиран от #8, #9, #17

    07:57 13.09.2026

  • 6 Пилотът Гошу

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Вероятно щяха да имат повече файда, но САЩ са ги взели на мушка, това само ще увеличи проблемите.
    Не бой се, те не искат в ЕС, а само да кльопат благинки, малко като Швейцария... Не са луди да влязат в ЕС като нас...

    07:59 13.09.2026

  • 7 Нещо да не

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    те стяга амбреажа от сутринта?

    07:59 13.09.2026

  • 8 Пилотът Гошу

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Влиза в ЕС... Розови сънища 🤣🤣🤣 само далаверата търсят, без негативите...

    08:00 13.09.2026

  • 9 Това са безспорни

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Факт.

    08:02 13.09.2026

  • 10 Мдаа

    6 11 Отговор
    Въпрос на време е и Великобритания да се върне в ЕС.

    08:03 13.09.2026

  • 11 Оня

    11 2 Отговор
    Оркестърът свири, Титаник потъва ,тоя иска билет да се качи! Бравос ей тъй се прави!

    08:04 13.09.2026

  • 12 име

    6 3 Отговор
    Педитата се надушват и през океана.

    08:20 13.09.2026

  • 13 оня с коня

    5 2 Отговор
    Не знам дали ще стане "асоцииран член на ЕС", но със сигурност ще стане най-новия щат на САЩ.Бай Дончо има план за тия.После ще е Мексико.

    08:22 13.09.2026

  • 14 Дзак

    3 0 Отговор
    На са ли в Британската общност?

    08:23 13.09.2026

  • 15 Айде

    1 0 Отговор
    Приемаме канадци с кеф!

    08:44 13.09.2026

  • 16 Механик

    0 2 Отговор
    Хахаха!
    Дупка, брат. Дупка изкопаха западните умници.
    Аз викам да премем и Африка е ЕВРОПЕЙСКИЯ съюз. Защо не и Нибиру. Все в една Вселна сме. Какво пречи?

    08:48 13.09.2026

  • 17 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Всичките ти "факти" са пълни фейкове.
    Първо, този канадски "нефт" e надълбоко, се извлича много трудно и второ той трябва да се пречиства от битума в него.
    Трето, много от инсталациите в провинцията Алберта бяха спрени по време на правителствата на Трюдо тъй като замърсяват природата.
    Четвърто, източниците на този нефт се намират точно в средата на континента и тяхното пренасяне до океана още повече повишава неговата цена.
    Не знам защо русофобите сте толкова елементарни.

    Коментиран от #18

    08:55 13.09.2026

  • 18 Минчо

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Абе , те технологиите се развиват и ще дойде ден в който всичко това ще се добива . Преди 50 години , моят учител по география , който беше много начетен човек ни разказваше как след 50 години нефта ще свърши и , че в Далечния Изток има много газ , но няма технология , която да го изкара на повърхността . И какво се оказва ,че нито нефта е свършил и газ вече добиват от тази дълбочина .

    09:04 13.09.2026

  • 19 Страх ги е канадците от Тръмп

    0 0 Отговор
    Да не ги направи от държава щат.

    09:10 13.09.2026

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