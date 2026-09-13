Канада обмисля нов и безпрецедентен модел на отношения с Европейския съюз, включително възможността страната да получи статут на „асоцииран член“ на блока, съобщава The Wall Street Journal. Инициативата е свързана с усилията на премиера Марк Карни да пренасочи част от стратегическите отношения на Канада към Европа.
Според изданието Карни е провел консултации с редица европейски лидери и търси по-дълбока интеграция между Канада и ЕС. Идеята не е Канада да стане пълноправен член на съюза, а да бъде създаден по-тесен формат на партньорство, който да осигури достъп до ключови европейски пазари и програми.
Сред обсъжданите сфери са енергетиката, отбраната, изкуственият интелект, образованието, научните изследвания и обменът на данни. Предвиждат се и механизми за улесняване на движението на хора и стоки между Канада и европейските държави.
Идеята идва на фона на сериозни промени в отношенията между Канада и САЩ. Вашингтон остава най-важният икономически партньор на Отава, но търговските спорове и политическото напрежение подтикват канадското правителство да търси допълнителни пазари и стратегически партньори.
Европейските държави също имат интерес от задълбочаване на отношенията с Канада, особено в сфери като критичните минерали, енергетиката, сигурността и отбраната. Подобно партньорство би могло да даде на Европа по-голям достъп до канадски ресурси и да укрепи трансатлантическото сътрудничество извън традиционната зависимост от САЩ.
Все пак „асоциираното членство“ не е стандартна форма на членство в ЕС, сравнима с пълноправното присъединяване. Става дума за идея за нов модел на интеграция, който тепърва би трябвало да бъде договорен между Канада и европейските институции.
Ако инициативата бъде реализирана, тя би представлявала сериозна промяна в отношенията между Канада и Европа и би могла да създаде нов модел за партньорство между ЕС и държава извън европейския континент.
WSJ: Канада иска да стане „асоцииран член“ на ЕС
13 Септември, 2026 07:43, обновена 13 Септември, 2026 07:46 1 226 19
Премиерът Марк Карни търси нов модел на отношения с Европа на фона на задълбочаващите се търговски проблеми със САЩ
Канада обмисля нов и безпрецедентен модел на отношения с Европейския съюз, включително възможността страната да получи статут на „асоцииран член“ на блока, съобщава The Wall Street Journal. Инициативата е свързана с усилията на премиера Марк Карни да пренасочи част от стратегическите отношения на Канада към Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доган Ахмедов
07:50 13.09.2026
2 Лост
07:50 13.09.2026
3 Да заповядат
07:52 13.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факти
Коментиран от #8, #9, #17
07:57 13.09.2026
6 Пилотът Гошу
До коментар #4 от "Механик":Вероятно щяха да имат повече файда, но САЩ са ги взели на мушка, това само ще увеличи проблемите.
Не бой се, те не искат в ЕС, а само да кльопат благинки, малко като Швейцария... Не са луди да влязат в ЕС като нас...
07:59 13.09.2026
7 Нещо да не
До коментар #4 от "Механик":те стяга амбреажа от сутринта?
07:59 13.09.2026
8 Пилотът Гошу
До коментар #5 от "Факти":Влиза в ЕС... Розови сънища 🤣🤣🤣 само далаверата търсят, без негативите...
08:00 13.09.2026
9 Това са безспорни
До коментар #5 от "Факти":Факт.
08:02 13.09.2026
10 Мдаа
08:03 13.09.2026
11 Оня
08:04 13.09.2026
12 име
08:20 13.09.2026
13 оня с коня
08:22 13.09.2026
14 Дзак
08:23 13.09.2026
15 Айде
08:44 13.09.2026
16 Механик
Дупка, брат. Дупка изкопаха западните умници.
Аз викам да премем и Африка е ЕВРОПЕЙСКИЯ съюз. Защо не и Нибиру. Все в една Вселна сме. Какво пречи?
08:48 13.09.2026
17 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
До коментар #5 от "Факти":Всичките ти "факти" са пълни фейкове.
Първо, този канадски "нефт" e надълбоко, се извлича много трудно и второ той трябва да се пречиства от битума в него.
Трето, много от инсталациите в провинцията Алберта бяха спрени по време на правителствата на Трюдо тъй като замърсяват природата.
Четвърто, източниците на този нефт се намират точно в средата на континента и тяхното пренасяне до океана още повече повишава неговата цена.
Не знам защо русофобите сте толкова елементарни.
Коментиран от #18
08:55 13.09.2026
18 Минчо
До коментар #17 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Абе , те технологиите се развиват и ще дойде ден в който всичко това ще се добива . Преди 50 години , моят учител по география , който беше много начетен човек ни разказваше как след 50 години нефта ще свърши и , че в Далечния Изток има много газ , но няма технология , която да го изкара на повърхността . И какво се оказва ,че нито нефта е свършил и газ вече добиват от тази дълбочина .
09:04 13.09.2026
19 Страх ги е канадците от Тръмп
09:10 13.09.2026