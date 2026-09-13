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Орбан обяви началото на „съпротивата“ срещу правителството на Петер Мадяр

Орбан обяви началото на „съпротивата“ срещу правителството на Петер Мадяр

13 Септември, 2026 07:40, обновена 13 Септември, 2026 07:42 1 279 20

  • унгария-
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  • орбан-
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  • правителство-
  • мадяр

Бившият унгарски премиер и лидер на „Фидес“ заяви, че партията му ще използва всички мирни средства, за да се противопостави на новата власт

Орбан обяви началото на „съпротивата“ срещу правителството на Петер Мадяр - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан обяви началото на политическа „съпротива“ срещу правителството на настоящия министър-председател Петер Мадяр. Решението идва месеци след тежкото изборно поражение на „Фидес“, сложило край на 16-годишното управление на Орбан, предаде AP News.

На 22 юли Орбан представи т.нар. „Декларация за съпротива“, в която заяви, че „Фидес“ ще използва мирни средства както в парламента, така и извън него. Партията твърди, че действията на новото правителство засягат върховенството на закона и демократичния баланс в страната.

Повод за острата реакция на бившия премиер станаха и действията на унгарските прокуратура и разследващи органи срещу структури на „Фидес“. През юли бяха претърсени помещения, в които се намират сървъри на партията, в рамките на разследване за предполагаеми финансови нарушения. Орбан определи действията като политически мотивирани, докато властите заявиха, че проверката е свързана с предполагаемо неправомерно използване на средства, съобщи Reuters

„Фидес“ вече е опозиционна сила. На парламентарните избори през април партията на Орбан беше победена от проевропейската „Тиса“ на Петер Мадяр, която получи достатъчно места за парламентарно мнозинство от две трети. Така приключи 16-годишният период на управление на Орбан.

Новото правителство предприе серия от реформи, насочени към промяна на институциите и борба с корупцията, като едновременно с това започна да преориентира страната към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз.

С обявяването на „съпротивата“ Орбан показва, че поражението на изборите няма да означава край на политическата му активност. Предстои да стане ясно дали „Фидес“ ще успее да възстанови подкрепата си сред унгарските избиратели и да се превърне отново в основна политическа сила.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    25 14 Отговор
    ВИКТОР ОРБАН СЕ ЗАВРЪЩА!

    Коментиран от #2, #11

    07:48 13.09.2026

  • 2 Жив Мъртвец

    9 18 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Как се завръща ?

    07:52 13.09.2026

  • 3 Чики Блъсков

    17 11 Отговор
    Орбан такава революция ще им измисли на мадярите че ще го учат в училище..!

    07:53 13.09.2026

  • 4 оня с коня

    11 12 Отговор
    Орбан ще става Комита,добре е Унгарските мандри да засилят охраната си.

    07:53 13.09.2026

  • 5 ПЗРК

    16 9 Отговор
    Правителството на Петер Мадяр дръпат в обратна посока. Унгария беше досега с нулева инфлация, благодарение на преференциалните цени на енергоносителите.

    Ако Путин махне преференциите инфланцията им ще скчи над средноевропейската.

    Коментиран от #6, #13

    07:54 13.09.2026

  • 6 ПТУРС

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "ПЗРК":

    поемай

    08:01 13.09.2026

  • 7 Факти

    12 14 Отговор
    Този корумпиран тулуп скоро ще бъде вкаран в затвора. Мадяр не е фалшив герой като Крадев и ще си изпълни обещанията.

    08:01 13.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 разкаяла се мутра от 90-те

    9 4 Отговор
    руzофилите викат кпсс-бкп,в частност за орбан,но това е присъщо за нискоинтелигентните индивиди!

    08:22 13.09.2026

  • 11 Гошо

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    По скоро депортазия към Москва на улицата на диктаторите събрани от цял свят.

    08:26 13.09.2026

  • 12 Всеки свързан с русия

    7 8 Отговор
    е бандит, ето един такъв нагушил се покрай путлер на гърба на сънародниците си , но те такива не им пука за народа, путлер се гуши в дупката си , кво му пука,че измират сънародници от просто тията му!

    08:27 13.09.2026

  • 13 Факти

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "ПЗРК":

    При Орбан Унгария беше с най-високата инфлация в ЕС. Загубиха десетки милиарди еврофондове и кредитният им рейтинг се срина на BBB-. Tрябваше да финансират бюджетния дефицит с високолихвени заеми от Китай. Емитираха и облигации в долари и йени, които също бяха скъпи заради надбавките за риск, както и разходите за превалутиране. Орбан вдигна ДДС на 27% - най-високият в ЕС. Форинтът се обезцени и бизнесите започнаха да приемат плащания в евро. До границите с еврозоната приемаха еврови банкноти. Затова и народът изрита Орбан с мощен шут и даде на Мадяр конституционно мнозинство. ЕС отблокира фондовете и пазарите реагираха мигновено. Рисковата надбавка по облигациите падна веднага с 1,2%, а лихвата по новите облигации с общо 2%. Мадяр извади на показ тайните клаузи по неизгодните договори с Китай и започва да работи по преструктурирането им. Той обяви, че до края на мандата му през 2030 г. Унгария ще приеме еврото. Това ще й осигури финансова сигурност и ще я предпази от пагубното влияние на Русия и Китай.

    08:31 13.09.2026

  • 14 Дзак

    5 0 Отговор
    Въпроса е дали ЕС има да отпусне пари на Мадяр!

    08:36 13.09.2026

  • 15 Тоя пенсионер

    4 5 Отговор
    пък откъде изпълзя? Всички слуги на Путя.в Европа ги.чака такава съдба. Идва ред на Вучич, след това на Фицо и.т.н.

    Коментиран от #16

    08:41 13.09.2026

  • 16 Казвам Ви,

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тоя пенсионер":

    друго нещо е Пешо Маджара !

    08:47 13.09.2026

  • 17 Само

    3 3 Отговор
    така Орбан ,тези нео либерални отре пки трябва да бъдат изметени и изхвърлени на бунището

    08:50 13.09.2026

  • 18 Унгарците

    1 2 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    08:59 13.09.2026

  • 19 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Маджарите,в основната си част , онези- модерните Джен зи,( те гласуваха масово, техните гласове вкараха Мадяр) ще се усетят,каква тесла ги е ударила след една година.Сега,догодина - не! До края на 2027 Орбан няма да успее,да ги изкара на улицата.Но с един " предварителен" Конгервентен доклад( по нашата изпитана от урсула система),когато Мадяр ги набута с ритници,пак по наш модел,в еврозоната ,и заплатите им се сринат наполовина,а цените литнат нагоре с 100-150%ще им паднат розовите очила за няколко месеца.Тогава те,самите заедно със по трезвото , старо поколение,ще свалят Мадяр.Но това няма да им върне социалният статус ,който имаха при Орбан.ЕЦБ и акушерката ще държат и контролират кесията им.С две думи: Орбан го унищожиха,за да вкарат еврото.Приказките,че подкрепя руснаците са фон,завеса.Основното е еврозоната,на която той е върл противник. ЕК има една основна задача: всички,без изключение в еврозоната.Успеят ли, ще си запазят властта завинаги.Защото Те ще разпределят парите,не местните правителства.

    09:09 13.09.2026

  • 20 Виктор Орбан

    3 0 Отговор
    Изоставям имението си на стойност $100 милиона и излизам в Балкана с пушка

    09:10 13.09.2026

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