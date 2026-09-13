Бившият унгарски премиер Виктор Орбан обяви началото на политическа „съпротива“ срещу правителството на настоящия министър-председател Петер Мадяр. Решението идва месеци след тежкото изборно поражение на „Фидес“, сложило край на 16-годишното управление на Орбан, предаде AP News.
На 22 юли Орбан представи т.нар. „Декларация за съпротива“, в която заяви, че „Фидес“ ще използва мирни средства както в парламента, така и извън него. Партията твърди, че действията на новото правителство засягат върховенството на закона и демократичния баланс в страната.
Повод за острата реакция на бившия премиер станаха и действията на унгарските прокуратура и разследващи органи срещу структури на „Фидес“. През юли бяха претърсени помещения, в които се намират сървъри на партията, в рамките на разследване за предполагаеми финансови нарушения. Орбан определи действията като политически мотивирани, докато властите заявиха, че проверката е свързана с предполагаемо неправомерно използване на средства, съобщи Reuters
„Фидес“ вече е опозиционна сила. На парламентарните избори през април партията на Орбан беше победена от проевропейската „Тиса“ на Петер Мадяр, която получи достатъчно места за парламентарно мнозинство от две трети. Така приключи 16-годишният период на управление на Орбан.
Новото правителство предприе серия от реформи, насочени към промяна на институциите и борба с корупцията, като едновременно с това започна да преориентира страната към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз.
С обявяването на „съпротивата“ Орбан показва, че поражението на изборите няма да означава край на политическата му активност. Предстои да стане ясно дали „Фидес“ ще успее да възстанови подкрепата си сред унгарските избиратели и да се превърне отново в основна политическа сила.
Орбан обяви началото на „съпротивата“ срещу правителството на Петер Мадяр
13 Септември, 2026 07:40, обновена 13 Септември, 2026 07:42 1 279 20
Бившият унгарски премиер и лидер на „Фидес“ заяви, че партията му ще използва всички мирни средства, за да се противопостави на новата власт
Бившият унгарски премиер Виктор Орбан обяви началото на политическа „съпротива“ срещу правителството на настоящия министър-председател Петер Мадяр. Решението идва месеци след тежкото изборно поражение на „Фидес“, сложило край на 16-годишното управление на Орбан, предаде AP News.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоро
Коментиран от #2, #11
07:48 13.09.2026
2 Жив Мъртвец
До коментар #1 от "Жоро":Как се завръща ?
07:52 13.09.2026
3 Чики Блъсков
07:53 13.09.2026
4 оня с коня
07:53 13.09.2026
5 ПЗРК
Ако Путин махне преференциите инфланцията им ще скчи над средноевропейската.
Коментиран от #6, #13
07:54 13.09.2026
6 ПТУРС
До коментар #5 от "ПЗРК":поемай
08:01 13.09.2026
7 Факти
08:01 13.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 разкаяла се мутра от 90-те
08:22 13.09.2026
11 Гошо
До коментар #1 от "Жоро":По скоро депортазия към Москва на улицата на диктаторите събрани от цял свят.
08:26 13.09.2026
12 Всеки свързан с русия
08:27 13.09.2026
13 Факти
До коментар #5 от "ПЗРК":При Орбан Унгария беше с най-високата инфлация в ЕС. Загубиха десетки милиарди еврофондове и кредитният им рейтинг се срина на BBB-. Tрябваше да финансират бюджетния дефицит с високолихвени заеми от Китай. Емитираха и облигации в долари и йени, които също бяха скъпи заради надбавките за риск, както и разходите за превалутиране. Орбан вдигна ДДС на 27% - най-високият в ЕС. Форинтът се обезцени и бизнесите започнаха да приемат плащания в евро. До границите с еврозоната приемаха еврови банкноти. Затова и народът изрита Орбан с мощен шут и даде на Мадяр конституционно мнозинство. ЕС отблокира фондовете и пазарите реагираха мигновено. Рисковата надбавка по облигациите падна веднага с 1,2%, а лихвата по новите облигации с общо 2%. Мадяр извади на показ тайните клаузи по неизгодните договори с Китай и започва да работи по преструктурирането им. Той обяви, че до края на мандата му през 2030 г. Унгария ще приеме еврото. Това ще й осигури финансова сигурност и ще я предпази от пагубното влияние на Русия и Китай.
08:31 13.09.2026
14 Дзак
08:36 13.09.2026
15 Тоя пенсионер
Коментиран от #16
08:41 13.09.2026
16 Казвам Ви,
До коментар #15 от "Тоя пенсионер":друго нещо е Пешо Маджара !
08:47 13.09.2026
17 Само
08:50 13.09.2026
18 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
08:59 13.09.2026
19 Мухаа ха!
09:09 13.09.2026
20 Виктор Орбан
09:10 13.09.2026