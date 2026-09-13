Орбан обяви началото на „съпротивата“ срещу правителството на Петер Мадяр

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан обяви началото на политическа „съпротива“ срещу правителството на настоящия министър-председател Петер Мадяр. Решението идва месеци след тежкото изборно поражение на „Фидес“, сложило край на 16-годишното управление на Орбан, предаде AP News.



На 22 юли Орбан представи т.нар. „Декларация за съпротива“, в която заяви, че „Фидес“ ще използва мирни средства както в парламента, така и извън него. Партията твърди, че действията на новото правителство засягат върховенството на закона и демократичния баланс в страната.



Повод за острата реакция на бившия премиер станаха и действията на унгарските прокуратура и разследващи органи срещу структури на „Фидес“. През юли бяха претърсени помещения, в които се намират сървъри на партията, в рамките на разследване за предполагаеми финансови нарушения. Орбан определи действията като политически мотивирани, докато властите заявиха, че проверката е свързана с предполагаемо неправомерно използване на средства, съобщи Reuters



„Фидес“ вече е опозиционна сила. На парламентарните избори през април партията на Орбан беше победена от проевропейската „Тиса“ на Петер Мадяр, която получи достатъчно места за парламентарно мнозинство от две трети. Така приключи 16-годишният период на управление на Орбан.



Новото правителство предприе серия от реформи, насочени към промяна на институциите и борба с корупцията, като едновременно с това започна да преориентира страната към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз.



С обявяването на „съпротивата“ Орбан показва, че поражението на изборите няма да означава край на политическата му активност. Предстои да стане ясно дали „Фидес“ ще успее да възстанови подкрепата си сред унгарските избиратели и да се превърне отново в основна политическа сила.

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