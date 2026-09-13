Южна Корея обмисля разполагане на войски в Ормузкия проток

Според южнокорейските медии Южна Корея се готви да разположи войски в Ормузкия проток като част от международни сили, чиято цел е да поддържат пролива отворен за морския трафик, предава Фокус.

Южнокорейското правителство се готви да внесе предложение в Националното събрание за одобрение на извеждането на войски извън Корея.

Правителството заявява пред JTBC News, че „разглежда планове за разполагане“ с цел стабилизиране на положението в Ормузкия проток и защита на южнокорейското корабоплаване. Правителството заяви, че очаква предложението да бъде прието бързо.

Въпреки това, дори ако законопроектът премине бързо през корейския парламент, се очаква окончателното гласуване да съвпадне с предвиденото посещение на южнокорейския президент Ли Дже-мюнг в Общото събрание на ООН между 18 и 28 септември, според корейския вестник East Asia Daily (Dong-A Ilbo).

Все още няма решение за конкретните параметри

Въпреки решимостта за разполагане, южнокорейското правителство все още не е взело решение относно конкретните детайли на разполагането, включително ресурсите и личния състав.

Военноморските сили на Южна Корея за борба с пиратството вече се намират в Аденския залив, за да отблъскват сомалийските пирати, и са разположени в региона от 2009 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска от Южна Корея да изпрати военни кораби в Ормузкия проток още през март.

Преди затварянето на протока Южна Корея внасяше около 70% от петрола си от Близкия изток.