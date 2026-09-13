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Южна Корея обмисля разполагане на войски в Ормузкия проток

Южна Корея обмисля разполагане на войски в Ормузкия проток

13 Септември, 2026 09:20 935 11

  • ормузки проток-
  • войски-
  • разполагане

Сеул разглежда план за участие в международни сили, чиято цел е да поддържат пролива отворен за морския трафик

Южна Корея обмисля разполагане на войски в Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Според южнокорейските медии Южна Корея се готви да разположи войски в Ормузкия проток като част от международни сили, чиято цел е да поддържат пролива отворен за морския трафик, предава Фокус.

Южнокорейското правителство се готви да внесе предложение в Националното събрание за одобрение на извеждането на войски извън Корея.

Правителството заявява пред JTBC News, че „разглежда планове за разполагане“ с цел стабилизиране на положението в Ормузкия проток и защита на южнокорейското корабоплаване. Правителството заяви, че очаква предложението да бъде прието бързо.

Въпреки това, дори ако законопроектът премине бързо през корейския парламент, се очаква окончателното гласуване да съвпадне с предвиденото посещение на южнокорейския президент Ли Дже-мюнг в Общото събрание на ООН между 18 и 28 септември, според корейския вестник East Asia Daily (Dong-A Ilbo).

Все още няма решение за конкретните параметри

Въпреки решимостта за разполагане, южнокорейското правителство все още не е взело решение относно конкретните детайли на разполагането, включително ресурсите и личния състав.

Военноморските сили на Южна Корея за борба с пиратството вече се намират в Аденския залив, за да отблъскват сомалийските пирати, и са разположени в региона от 2009 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска от Южна Корея да изпрати военни кораби в Ормузкия проток още през март.

Преди затварянето на протока Южна Корея внасяше около 70% от петрола си от Близкия изток.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмплин

    19 0 Отговор
    - Няма да стане. Трябва ми скъп петрол на борсата, за да имам файда от венецуелският, който заграбих.

    09:22 13.09.2026

  • 2 А50

    22 0 Отговор
    На тия са им достатъчни 10 хусита , за да ги разгонят

    09:23 13.09.2026

  • 3 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    12 0 Отговор
    Обаче дъъълго ще обмисля.

    09:23 13.09.2026

  • 4 Гошо

    18 0 Отговор
    дрън дрън ,че и международни сили на всичкото отгоре

    09:30 13.09.2026

  • 5 Гошо

    21 0 Отговор
    Не се навирай с голо д у п е, там дето двама си мерят п и ш к и т е.

    09:30 13.09.2026

  • 6 Всичко

    14 1 Отговор
    Кореата втасала та и за Ормудския проток се загласила! Ръчкат ги янките да си испросят малко кютек...

    09:36 13.09.2026

  • 7 име

    4 5 Отговор
    Ами, като не се намери нито едно евроатлантическо мишле със сърце, да се качи на надуваемата натовска лодка и да ходи да отваря или затваря Ормузкия проток, сега се налага жълтурчета да им вършат работата.

    09:42 13.09.2026

  • 8 Ние

    2 3 Отговор
    Води ни, води ни Путине! Виждаме веч светлина в тунела.

    09:42 13.09.2026

  • 9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 2 Отговор
    Тея пък тъ,панари къде са тръгнали да се мешат в чужди неща от другия край на света да се водят по гайдата на масовия убиец Нетаняху и Тръмп? Ще ядът дървото там. Иран хич да не ги бави ,да им потапя корабите с балистични ракети и това е. Хайде сега Северна Корея да разположи войски и оръжие в Иран тогава

    09:49 13.09.2026

  • 10 Коста

    1 1 Отговор
    Глей ти, Корея ще решава кой е пират?!???? Глей ти

    10:32 13.09.2026

  • 11 Иван

    0 0 Отговор
    Овцата Кая Калас ще инспектира войските им.

    10:53 13.09.2026

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