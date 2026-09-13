Тръмп допусна контрол над иранския петрол, нефтен шок заплашва света

Американският президент Доналд Тръмп направи ново знаково изявление за войната с Иран, като допусна възможността САЩ да запазят присъствие в страната и да получат контрол върху нейния петрол. Коментарът идва на фона на сериозни сътресения на световния енергиен пазар и спирането на ключов саудитски нефтопровод, през който обичайно преминават милиони барели петрол дневно.
По време на посещението си в Ирландия Тръмп заяви, че САЩ могат да останат в Иран и да контролират петролните ресурси на страната. Той направи паралел с договореностите, свързани с венецуелския петрол, и посочи, че приходите от петрола могат да помогнат за компенсиране на разходите, свързани с военната операция.
Американският президент същевременно заяви, че войната с Иран може да приключи „много скоро“, но даде да се разбере, че Вашингтон ще настоява за изгодно за САЩ споразумение.
Изявлението за иранския петрол идва в момент, когато енергийните пазари са под силен натиск.
Саудитска Арабия временно спря работата на стратегическия си нефтопровод „Изток–Запад“ след атака с дронове. Съоръжението транспортира около 4 милиона барела петрол дневно до пристанището Янбу на Червено море — количество, равняващо се приблизително на 4% от световното петролно предлагане
Нефтопроводът е от особено значение, тъй като позволява на Саудитска Арабия да заобикаля Ормузкия проток — един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол. Заради войната с Иран движението през протока вече е сериозно нарушено, което превръща саудитската тръба в критична алтернативна инфраструктура.
Според Reuters, ако работата на нефтопровода не бъде възстановена в рамките на няколко дни, саудитският износ може да бъде сериозно ограничен. Запасите в района на Янбу са достатъчни за поддържане на износа само за ограничен период, което засилва опасенията за нов недостиг на световния пазар.
Самият Тръмп вече заяви, че според него Иран вероятно стои зад атаката срещу саудитския нефтопровод. Нападението е било извършено с дронове, изстреляни от територията на Ирак, според информацията на саудитските власти.
На този фон американският президент направи и друго политически чувствително изявление по време на визитата си в Ирландия. Тръмп заяви, че би искал да види обединена Ирландия и допусна, че провеждането на референдум за бъдещето на Северна Ирландия може да стане реалност.
Тръмп определи евентуалното обединение като нещо, което в крайна сметка може да се случи, и заяви, че според него „може да се случи и сега“. Коментарът предизвика реакция във Великобритания, откъдето бе подчертано, че условията за провеждане на референдум съгласно Споразумението от Разпети петък не са изпълнени.
Така трите събития очертават сложната картина на международната политика в момента — войната около Иран вече има преки последици за световните петролни доставки, Вашингтон обсъжда възможността за контрол върху иранските енергийни ресурси, а Тръмп едновременно с това прави политически изявления по един от най-чувствителните въпроси на Британските острови.
При продължаващите проблеми с корабоплаването през Ормузкия проток и спирането на саудитския нефтопровод рискът от нов сериозен енергиен шок остава висок. За световната икономика продължителното прекъсване на тези маршрути би означавало по-малко наличен петрол, по-високи цени и допълнителен инфлационен натиск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
19:02 13.09.2026
2 сащисан кравар
19:02 13.09.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #8
19:05 13.09.2026
4 Ром от Лом
19:05 13.09.2026
5 Пилотът Гошу
19:06 13.09.2026
6 Дааа
19:06 13.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Палавата
До коментар #3 от "Атина Палада":Теб " Чевеното знаме" ли те роди ?
Коментиран от #14
19:08 13.09.2026
9 име
19:08 13.09.2026
10 Атина Палада
До коментар #7 от "Хохо Бохо":Ти да не вярваш ,че Тръмп взима решенията ,особено пък за външната политика?
19:11 13.09.2026
11 Kaлпазанин
19:11 13.09.2026
12 Иван
19:12 13.09.2026
13 ЧЕ ОТ КОГА
Коментиран от #18
19:13 13.09.2026
14 Атина Палада
До коментар #8 от "Палавата":Защо питаш? Майка ми ме е родила! Не ти ли харесва изказа на Тръмп? Той показва истинското лице на западните ценности и демокрации..
Коментиран от #23
19:14 13.09.2026
15 Хахаха хахаха
19:17 13.09.2026
16 Реалист
19:19 13.09.2026
17 Да започваме да копаме
То се е видяло, че има файда вече.
А Тръмп, ако си мисли, че ще умрем от глад, значи не е бил никога на диета с по 2 ябълки на ден.
Ще ни правят манекенки, че се освинихме всички :)))
19:20 13.09.2026
18 Бесен - Язовец
До коментар #13 от "ЧЕ ОТ КОГА":В откачената му глава е световен фактор и контролира Иран.
19:21 13.09.2026
19 Дедо Дони, това не е Венецуела
19:25 13.09.2026
20 Тръмп
19:29 13.09.2026
21 Шугар Деди
19:30 13.09.2026
22 хахахаха
19:32 13.09.2026
23 Палавата
До коментар #14 от "Атина Палада":Голям зор е видяла , жената ..
19:35 13.09.2026