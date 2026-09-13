Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп допусна контрол над иранския петрол, нефтен шок заплашва света

Тръмп допусна контрол над иранския петрол, нефтен шок заплашва света

13 Септември, 2026 18:55, обновена 13 Септември, 2026 18:59 1 452 23

  • тръмп-
  • ирландия-
  • петрол-
  • цени-
  • сащ-
  • президент-
  • референдум

Американският президент не изключи САЩ да останат в Иран заради петролните ресурси, докато спирането на ключов саудитски нефтопровод заплашва около 4% от световните доставки

Тръмп допусна контрол над иранския петрол, нефтен шок заплашва света - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп направи ново знаково изявление за войната с Иран, като допусна възможността САЩ да запазят присъствие в страната и да получат контрол върху нейния петрол. Коментарът идва на фона на сериозни сътресения на световния енергиен пазар и спирането на ключов саудитски нефтопровод, през който обичайно преминават милиони барели петрол дневно.

По време на посещението си в Ирландия Тръмп заяви, че САЩ могат да останат в Иран и да контролират петролните ресурси на страната. Той направи паралел с договореностите, свързани с венецуелския петрол, и посочи, че приходите от петрола могат да помогнат за компенсиране на разходите, свързани с военната операция.

Американският президент същевременно заяви, че войната с Иран може да приключи „много скоро“, но даде да се разбере, че Вашингтон ще настоява за изгодно за САЩ споразумение.

Изявлението за иранския петрол идва в момент, когато енергийните пазари са под силен натиск.

Саудитска Арабия временно спря работата на стратегическия си нефтопровод „Изток–Запад“ след атака с дронове. Съоръжението транспортира около 4 милиона барела петрол дневно до пристанището Янбу на Червено море — количество, равняващо се приблизително на 4% от световното петролно предлагане

Нефтопроводът е от особено значение, тъй като позволява на Саудитска Арабия да заобикаля Ормузкия проток — един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол. Заради войната с Иран движението през протока вече е сериозно нарушено, което превръща саудитската тръба в критична алтернативна инфраструктура.

Според Reuters, ако работата на нефтопровода не бъде възстановена в рамките на няколко дни, саудитският износ може да бъде сериозно ограничен. Запасите в района на Янбу са достатъчни за поддържане на износа само за ограничен период, което засилва опасенията за нов недостиг на световния пазар.

Самият Тръмп вече заяви, че според него Иран вероятно стои зад атаката срещу саудитския нефтопровод. Нападението е било извършено с дронове, изстреляни от територията на Ирак, според информацията на саудитските власти.

На този фон американският президент направи и друго политически чувствително изявление по време на визитата си в Ирландия. Тръмп заяви, че би искал да види обединена Ирландия и допусна, че провеждането на референдум за бъдещето на Северна Ирландия може да стане реалност.

Тръмп определи евентуалното обединение като нещо, което в крайна сметка може да се случи, и заяви, че според него „може да се случи и сега“. Коментарът предизвика реакция във Великобритания, откъдето бе подчертано, че условията за провеждане на референдум съгласно Споразумението от Разпети петък не са изпълнени.

Така трите събития очертават сложната картина на международната политика в момента — войната около Иран вече има преки последици за световните петролни доставки, Вашингтон обсъжда възможността за контрол върху иранските енергийни ресурси, а Тръмп едновременно с това прави политически изявления по един от най-чувствителните въпроси на Британските острови.

При продължаващите проблеми с корабоплаването през Ормузкия проток и спирането на саудитския нефтопровод рискът от нов сериозен енергиен шок остава висок. За световната икономика продължителното прекъсване на тези маршрути би означавало по-малко наличен петрол, по-високи цени и допълнителен инфлационен натиск.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    22 1 Отговор
    Рижия ще коНтролира иранският нефт през кривой макарон .

    19:02 13.09.2026

  • 2 сащисан кравар

    15 2 Отговор
    Иранският петрол, ща задави Бай Дончо!

    19:02 13.09.2026

  • 3 Атина Палада

    7 2 Отговор
    ТръмпИЧ си е пич:) Няма да ни дудне като предшествениците си и брУселските зелки за нам си кви ценности,демокрация и пр..Директен изказ,без лицемерие- искаме петрола .Точка!

    Коментиран от #8

    19:05 13.09.2026

  • 4 Ром от Лом

    0 3 Отговор
    Прудавам колило саз скорости 300 000 рубли .

    19:05 13.09.2026

  • 5 Пилотът Гошу

    19 0 Отговор
    Голяма изненада... САЩ щели да останат заради петрола... Никой не си го е помислял... 🤣🤣🤣

    19:06 13.09.2026

  • 6 Дааа

    3 0 Отговор
    Ок това са 4% а другите 96 …..не компенсират ли

    19:06 13.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Палавата

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Теб " Чевеното знаме" ли те роди ?

    Коментиран от #14

    19:08 13.09.2026

  • 9 име

    9 0 Отговор
    Краварските кораби остават в Иран, само на няколко стотин километра от най-югоизточната част на Иран! Ще контролират каквото контролираха и до сега.

    19:08 13.09.2026

  • 10 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Ти да не вярваш ,че Тръмп взима решенията ,особено пък за външната политика?

    19:11 13.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Великият американски клоун ,миротвореца заради когото светът почти пламна

    19:11 13.09.2026

  • 12 Иван

    6 0 Отговор
    Много тежка шизофрения ...краварска

    19:12 13.09.2026

  • 13 ЧЕ ОТ КОГА

    11 0 Отговор
    САЩ са в Иран и контролират нещо там?

    Коментиран от #18

    19:13 13.09.2026

  • 14 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Палавата":

    Защо питаш? Майка ми ме е родила! Не ти ли харесва изказа на Тръмп? Той показва истинското лице на западните ценности и демокрации..

    Коментиран от #23

    19:14 13.09.2026

  • 15 Хахаха хахаха

    3 0 Отговор
    Той не е в Иран обаче щял да остава. Ненормалните сороси на знаят къде се намират!

    19:17 13.09.2026

  • 16 Реалист

    3 0 Отговор
    Световните терористи САЩ които повишават цените на горивата и спонсорират нацисти и престъпници които извършват геноцид в GAZA

    19:19 13.09.2026

  • 17 Да започваме да копаме

    1 0 Отговор
    В Черно море за петрол.
    То се е видяло, че има файда вече.
    А Тръмп, ако си мисли, че ще умрем от глад, значи не е бил никога на диета с по 2 ябълки на ден.
    Ще ни правят манекенки, че се освинихме всички :)))

    19:20 13.09.2026

  • 18 Бесен - Язовец

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЧЕ ОТ КОГА":

    В откачената му глава е световен фактор и контролира Иран.

    19:21 13.09.2026

  • 19 Дедо Дони, това не е Венецуела

    3 0 Отговор
    Не ни занимавай със стари новини, знаем вече, че САЩ контролира Ормузкия проток, че спечелиха войната срещу Иран и я завладяха, нещо друго освен Луната и Марс.

    19:25 13.09.2026

  • 20 Тръмп

    3 0 Отговор
    Аз съсипвам света и вашия живот Глобално, а не Байдън. Педофилската ми природа е безпощадна, не ми пука за никого.

    19:29 13.09.2026

  • 21 Шугар Деди

    3 0 Отговор
    Ти уретерния канал не можеш да контролираш, а камо ли Ормузкия проток и Иран

    19:30 13.09.2026

  • 22 хахахаха

    3 0 Отговор
    Аве батерии, батерии, перки, чушкопеци ама света ще се изпотрепа за петрол, не е много обещаващо за екоатлантиците, скоро май ще събаряме вятърните мелници.

    19:32 13.09.2026

  • 23 Палавата

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Голям зор е видяла , жената ..

    19:35 13.09.2026