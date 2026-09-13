Тръмп допусна контрол над иранския петрол, нефтен шок заплашва света

Американският президент Доналд Тръмп направи ново знаково изявление за войната с Иран, като допусна възможността САЩ да запазят присъствие в страната и да получат контрол върху нейния петрол. Коментарът идва на фона на сериозни сътресения на световния енергиен пазар и спирането на ключов саудитски нефтопровод, през който обичайно преминават милиони барели петрол дневно.

По време на посещението си в Ирландия Тръмп заяви, че САЩ могат да останат в Иран и да контролират петролните ресурси на страната. Той направи паралел с договореностите, свързани с венецуелския петрол, и посочи, че приходите от петрола могат да помогнат за компенсиране на разходите, свързани с военната операция.

Американският президент същевременно заяви, че войната с Иран може да приключи „много скоро“, но даде да се разбере, че Вашингтон ще настоява за изгодно за САЩ споразумение.

Изявлението за иранския петрол идва в момент, когато енергийните пазари са под силен натиск.

Саудитска Арабия временно спря работата на стратегическия си нефтопровод „Изток–Запад“ след атака с дронове. Съоръжението транспортира около 4 милиона барела петрол дневно до пристанището Янбу на Червено море — количество, равняващо се приблизително на 4% от световното петролно предлагане

Нефтопроводът е от особено значение, тъй като позволява на Саудитска Арабия да заобикаля Ормузкия проток — един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол. Заради войната с Иран движението през протока вече е сериозно нарушено, което превръща саудитската тръба в критична алтернативна инфраструктура.

Според Reuters, ако работата на нефтопровода не бъде възстановена в рамките на няколко дни, саудитският износ може да бъде сериозно ограничен. Запасите в района на Янбу са достатъчни за поддържане на износа само за ограничен период, което засилва опасенията за нов недостиг на световния пазар.

Самият Тръмп вече заяви, че според него Иран вероятно стои зад атаката срещу саудитския нефтопровод. Нападението е било извършено с дронове, изстреляни от територията на Ирак, според информацията на саудитските власти.

На този фон американският президент направи и друго политически чувствително изявление по време на визитата си в Ирландия. Тръмп заяви, че би искал да види обединена Ирландия и допусна, че провеждането на референдум за бъдещето на Северна Ирландия може да стане реалност.

Тръмп определи евентуалното обединение като нещо, което в крайна сметка може да се случи, и заяви, че според него „може да се случи и сега“. Коментарът предизвика реакция във Великобритания, откъдето бе подчертано, че условията за провеждане на референдум съгласно Споразумението от Разпети петък не са изпълнени.

Така трите събития очертават сложната картина на международната политика в момента — войната около Иран вече има преки последици за световните петролни доставки, Вашингтон обсъжда възможността за контрол върху иранските енергийни ресурси, а Тръмп едновременно с това прави политически изявления по един от най-чувствителните въпроси на Британските острови.

При продължаващите проблеми с корабоплаването през Ормузкия проток и спирането на саудитския нефтопровод рискът от нов сериозен енергиен шок остава висок. За световната икономика продължителното прекъсване на тези маршрути би означавало по-малко наличен петрол, по-високи цени и допълнителен инфлационен натиск.