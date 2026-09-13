Рейтингът на Макрон достигна рекордно ниско ниво във Франция

Одобрението към президента на Франция Еманюел Макрон е достигнало най-ниското ниво за целия му мандат, показва ново социологическо проучване.
Само 16% от французите заявяват, че одобряват начина, по който Макрон изпълнява задълженията си като държавен глава. Данните са от изследване на Ipsos и CESI за La Tribune Dimanche.
Резултатът представлява нов антирекорд за Макрон, който е президент на Франция от 2017 г.
Ниското доверие към държавния глава идва на фона на продължаващи политически и икономически трудности във Франция. Страната е изправена пред сериозни дебати около държавните финанси, бюджетния дефицит и необходимостта от ограничаване на публичните разходи.
Проблемите се отразяват и върху популярността на правителството.
Според същото проучване рейтингът на одобрение към премиера Себастиен Льокорню също е достигнал рекордно ниско равнище.
Макрон вече е преминавал през периоди на силен обществен натиск. Сред най-сериозните изпитания за неговото управление бяха протестите на „жълтите жилетки“, реформата на пенсионната система и последвалите политически конфликти около управлението на страната.
Ниското обществено доверие е особено чувствително за Макрон, тъй като той няма право да се кандидатира за трети пореден президентски мандат.
Следващите президентски избори във Франция ще бъдат през 2027 г., а политическите партии вече започват подготовката за надпреварата.
Спадът в популярността на настоящия президент може да се отрази и върху позициите на неговия политически лагер в предстоящата предизборна кампания.
На този етап обаче данните от проучването показват преди всичко дълбока неудовлетвореност от управлението на Макрон, без сами по себе си да дават отговор кой ще спечели бъдещата президентска надпревара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само на макрон ли
Дайте да видим обаче нашата урси дали ще достигне и десетте процента
Коментиран от #6, #12, #13
21:54 13.09.2026
2 ЛюбоПитен
21:55 13.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Анонимен
21:56 13.09.2026
5 ГИЛФ Ловър
21:57 13.09.2026
6 Шорт
До коментар #1 от "Само на макрон ли":Единия баба му или дядо му постоянно го шамаросва.Другия го е яд че дядо му е проговорил руски 1944 година!
Коментиран от #20
21:57 13.09.2026
7 кънчо
21:58 13.09.2026
8 а сега де
21:58 13.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 не разбрах кой кого
22:01 13.09.2026
12 ВСИЧКИЕ В КУПОМ.....
До коментар #1 от "Само на макрон ли":...ПО СТЪПКИТЕ НА СТАРМЪРА
22:04 13.09.2026
13 Ъъъ
До коментар #1 от "Само на макрон ли":"А на Мерц къде е ."
Процентът на одобрение на германския канцлер Фридрих Мерц е едва 14% според социологическо проучване на института Insa за вестник "Билд".
Според проучвания на Ipsos (EuroPulse), одобрението към Урсула и нейната комисля е 23%.
Одобрението към Туск е 36%.
22:09 13.09.2026
14 Само че
22:11 13.09.2026
15 Величко
22:12 13.09.2026
16 Оти е гейуга
22:15 13.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами
Ето защо се съмнявам във Франция 16% да одобряват Маркон.
Ако бяха казали 6%, по можеше да се повярва.
22:21 13.09.2026
19 Оня
22:35 13.09.2026
20 Това е положението.
До коментар #6 от "Шорт":Крантав катър и инфантил-геронтофил начело на "стълбовете" на ЕС - Германия и Франция...
22:38 13.09.2026