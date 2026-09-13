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Рейтингът на Макрон достигна рекордно ниско ниво във Франция

Рейтингът на Макрон достигна рекордно ниско ниво във Франция

13 Септември, 2026 21:48, обновена 13 Септември, 2026 21:51 662 20

  • макрон-
  • рейтинг-
  • социология-
  • франция-
  • президент-
  • политика

Само 16% от французите одобряват работата на президента, показва ново проучване

Рейтингът на Макрон достигна рекордно ниско ниво във Франция - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Одобрението към президента на Франция Еманюел Макрон е достигнало най-ниското ниво за целия му мандат, показва ново социологическо проучване.

Само 16% от французите заявяват, че одобряват начина, по който Макрон изпълнява задълженията си като държавен глава. Данните са от изследване на Ipsos и CESI за La Tribune Dimanche.

Резултатът представлява нов антирекорд за Макрон, който е президент на Франция от 2017 г.

Ниското доверие към държавния глава идва на фона на продължаващи политически и икономически трудности във Франция. Страната е изправена пред сериозни дебати около държавните финанси, бюджетния дефицит и необходимостта от ограничаване на публичните разходи.

Проблемите се отразяват и върху популярността на правителството.

Според същото проучване рейтингът на одобрение към премиера Себастиен Льокорню също е достигнал рекордно ниско равнище.

Макрон вече е преминавал през периоди на силен обществен натиск. Сред най-сериозните изпитания за неговото управление бяха протестите на „жълтите жилетки“, реформата на пенсионната система и последвалите политически конфликти около управлението на страната.

Ниското обществено доверие е особено чувствително за Макрон, тъй като той няма право да се кандидатира за трети пореден президентски мандат.

Следващите президентски избори във Франция ще бъдат през 2027 г., а политическите партии вече започват подготовката за надпреварата.

Спадът в популярността на настоящия президент може да се отрази и върху позициите на неговия политически лагер в предстоящата предизборна кампания.

На този етап обаче данните от проучването показват преди всичко дълбока неудовлетвореност от управлението на Макрон, без сами по себе си да дават отговор кой ще спечели бъдещата президентска надпревара.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само на макрон ли

    10 0 Отговор
    А на Мерц къде е .
    Дайте да видим обаче нашата урси дали ще достигне и десетте процента

    Коментиран от #6, #12, #13

    21:54 13.09.2026

  • 2 ЛюбоПитен

    9 0 Отговор
    А колко е рейтинга на дядо Бриджит ?

    21:55 13.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    6 0 Отговор
    Санкциите действат

    21:56 13.09.2026

  • 5 ГИЛФ Ловър

    7 0 Отговор
    Дали да не му ту р на рога на Макарон, като литна до Париж да тре с на бабата?

    21:57 13.09.2026

  • 6 Шорт

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само на макрон ли":

    Единия баба му или дядо му постоянно го шамаросва.Другия го е яд че дядо му е проговорил руски 1944 година!

    Коментиран от #20

    21:57 13.09.2026

  • 7 кънчо

    7 0 Отговор
    Винаги със се чудил , Макарон с власт и пари а жена му обикновен маймун..! Ега ти филма..

    21:58 13.09.2026

  • 8 а сега де

    6 0 Отговор
    нали УЖ европа поддкрепя и ще подкрепя украйна колкото трябва....или става на въпрос за подкрепа от политици без рейтинг и поддръжка

    21:58 13.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 не разбрах кой кого

    5 0 Отговор
    оноожда в мъжкото семейство ? май дедо плюющи микрона....

    22:01 13.09.2026

  • 12 ВСИЧКИЕ В КУПОМ.....

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само на макрон ли":

    ...ПО СТЪПКИТЕ НА СТАРМЪРА

    22:04 13.09.2026

  • 13 Ъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само на макрон ли":

    "А на Мерц къде е ."

    Процентът на одобрение на германския канцлер Фридрих Мерц е едва 14% според социологическо проучване на института Insa за вестник "Билд".

    Според проучвания на Ipsos (EuroPulse), одобрението към Урсула и нейната комисля е 23%.

    Одобрението към Туск е 36%.

    22:09 13.09.2026

  • 14 Само че

    1 1 Отговор
    На Макрон не му дреме, президент е до 2027 г.

    22:11 13.09.2026

  • 15 Величко

    3 0 Отговор
    Ооо... , 16 % ? ! Много му е , прекалено много му е на нещастното наркоманче ! От мене - 0 %

    22:12 13.09.2026

  • 16 Оти е гейуга

    4 0 Отговор
    те затва.

    22:15 13.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами

    3 0 Отговор
    Както при производството, така и при хората се допуска до 5% брак.
    Ето защо се съмнявам във Франция 16% да одобряват Маркон.
    Ако бяха казали 6%, по можеше да се повярва.

    22:21 13.09.2026

  • 19 Оня

    2 0 Отговор
    Само се чудя къде ще се криете догодина бе розови понита? Льо Пен и Вайдел ще управляват Франция и Германия! Къв ЕС бе умници? Кво НАТО?

    22:35 13.09.2026

  • 20 Това е положението.

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шорт":

    Крантав катър и инфантил-геронтофил начело на "стълбовете" на ЕС - Германия и Франция...

    22:38 13.09.2026

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