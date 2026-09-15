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110 години от първата танкова атака в историята

110 години от първата танкова атака в историята

15 Септември, 2026 07:22, обновена 15 Септември, 2026 07:28 970 2

  • танкове-
  • първа световна война-
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  • сражение

На 15 септември 1916 г. британските машини Mark I променят сухопътната война завинаги в Битката при Сома

110 години от първата танкова атака в историята - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Световната военна история днес отбелязва годишнината от едно от най-революционните събития, променили изцяло стратегията на водене на бойни действия. На 15 септември 2026 г. се навършват точно 110 години от първото в историята бойно използване на танкове. Този исторически дебют се случва по време на Първата световна война, когато британската армия хвърля секретното си оръжие срещу германските позиции в окопите край река Сома във Франция.

Секретното оръжие „Танк“ и атаката при Флер-Курселет

В средата на 1916 г. Западният фронт е заклещен в патова ситуация и кървава позиционна война. В опит да пробият укрепената отбрана на Германската империя и да преодолеят преградите от бодлива тел, британските инженери разработват верижни бронирани машини. За да запазят проекта в пълна тайна, съдовете за транспортирането им са замаскирани като „резервоари за вода“ – откъдето идва и самото наименование „танк“ (tank).

Сутринта на 15 септември 1916 г., по време на боевете при селата Флер и Курселет (част от мащабната Битка при Сома), британците изпращат на бойното поле 49 машини от модела Mark I. Танковете са разделени на „мъжки“ (въоръжени с оръдия) и „женски“ (въоръжени само с картечници).

Технически провал, но психологически триумф

От техническа гледна точка първият опит е съпътстван от огромни проблеми:

  • От общо 49 танка, едва 32 успяват да достигнат до предната линия поради механични повреди.
  • Само 9 машини успяват да преминат успешно през германските окопи и да напреднат в дълбочина.

Въпреки ниската скорост (едва 6 км/ч), лошата вентилация в каютите и честите аварии, появата на стоманените чудовища предизвиква неописуем психологически шок и масова паника сред германските войници. Танковете успяват да пробият фронта на ширина от 5 километра и да напреднат на дълбочина от 2 километра само за няколко часа – постижение, което преди това е коствало десетки хиляди човешки жертви в продължение на месеци.

Макар Битката при Сома да остава една от най-кървавите в човешката история с над 1 милион жертви и от двете страни, 15 септември 1916 г. остава рождената дата на модерните бронирани войски, които десетилетия по-късно ще диктуват правилата в десетки световни конфликти.


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  • 1 дядо дръмпи

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    Преди седмица полша получи от фащ най новият вариант на танковете хамерикански....гледах им параметрите и се чудя как може танк да изстреля снаряд на 400км???Задвижване....газова турбина?Тук постоянно се ровите в интернет някой да обясни.В ес в момента строят танкове????защо???Според мен с тези простотии и просия и ес ще се самозатрият!

    08:15 15.09.2026

  • 2 Фен

    0 0 Отговор
    И ги е измислил Чърчил, по това време първи лорд на адмиралтейството. Като корабни оръдия на вериги. Затова са плоски, с оръдия отстрани.

    08:25 15.09.2026