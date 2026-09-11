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Путин пристигна в Индия за срещата на БРИКС ВИДЕО

Путин пристигна в Индия за срещата на БРИКС ВИДЕО

11 Септември, 2026 05:26, обновена 11 Септември, 2026 05:32 997 31

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Руският президент започва тридневно посещение в Ню Дели, където ще разговаря с Нарендра Моди и ще участва в 18-ия конгрес на лидерите на организацията

Путин пристигна в Индия за срещата на БРИКС ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин официално започна своето тридневно работно посещение в Индия, след като кацна на авиационната база „Палам“ край столицата Ню Дели в ранните часове на петък (11 септември). Визитата е насочена към участие в 18-ата среща на върха на лидерите от блока БРИКС, която се провежда под председателството на Индия за 2026 година, съобщават официални източници от Кремъл.

Програмата на руския държавен глава стартира веднага с редица срещи на най-високо равнище. По данни на индийското Министерство на външните работи, Путин ще проведе ключови двустранни преговори с домакина на събитието – индийския премиер Нарендра Моди. Двамата лидери ще обсъдят разширяването на стратегическото партньорство, сътрудничеството в енергетиката, търговския обмен и доставките на отбранителна техника, включително напредъка по съвместни проекти. По-късно през деня те ще посетят международното промишлено изложение „Иннопром. Индия“ и се очаква Путин да направи изявление пред Бизнес форума на БРИКС.

Глобалният контекст на тазгодишния форум е усложнен от продължаващите геополитически конфликти, отбелязват от Ройтерс и Гардиън. Централна тема в разговорите на разширения и вече 11-членен формат БРИКС ще бъдат конфликтите в Близкия изток и Украйна, както и търсенето на алтернативни финансови механизми за търговия извън западните санкции.

Програмата на Путин за петък и събота включва и поредица от интензивни двустранни разговори с лидерите на Южна Африка (Сирил Рамафоса), Египет (Абдел Фатах ал-Сиси), Малайзия (Анвар Ибрахим), както и с президента на Новата банка за развитие Дилма Русеф, предава Интерфакс. Основната сесия на лидерите на БРИКС и приемането на финалната съвместна декларация ще се състоят в събота, 12 септември, а посещението ще приключи на 13 септември с разширено заседание във формат „БРИКС-плюс“.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    14 1 Отговор
    Тази среща на върха ще бъде съпътствана от грандиозното руско изложение Innoprom Show 2026. На това изложение на съвременни руски технологии, в присъствието на лидерите на Русия и Индия, на 12 септември ще бъде подписано първото по рода си лицензионно споразумение за производство на руски граждански самолети в Индия.

    Коментиран от #5

    05:49 11.09.2026

  • 2 Двамата са велики

    9 1 Отговор
    Президенти на най-многочислената и на най-просторната страни в света.

    Коментиран от #6, #9, #13, #14

    05:50 11.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 На върха на сладоледа

    10 1 Отговор
    На зеленко самолета кацна в Канада, но не смее да слезе, заради дроновете и мечките.

    05:53 11.09.2026

  • 5 Ха ха ха ха

    8 14 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Съвременни руски технологии?
    Стелт самолети? Микропроцесори? Мобилни телефони? Телевизори?
    Електрически автомобили? Нанотехнологии? Снръхматериали?


    Или пиан робот и Москвич правин в Китай?

    Коментиран от #11

    05:54 11.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ганю

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Горбачов":

    ГорбачоФ! Пий си хапчетата и намали алкохола- дрънкаш тъпотии

    05:56 11.09.2026

  • 9 Ха ха ха ха

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Двамата са велики":

    Който е ходил в Индия, той не е фанал диария.

    Коментиран от #15, #31

    05:56 11.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лютеница

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха ха":

    И тройни чушкопеци с автоматично изстрелване на чушките също. Мнсижалъкипрост.

    05:59 11.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Демек

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Двамата са велики":

    джудже отива при циганин

    Коментиран от #17, #29

    06:01 11.09.2026

  • 14 Велик Путяга

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Двамата са велики":

    Толкова е велик Путягатя, че вчера за 16-ти път удължи срока за превземане на Донецка област.

    06:04 11.09.2026

  • 15 Не бива да се присмиваме

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха ха ха":

    Индия полага усилия за своето развитие. Преди да ни освободи СССР от монархофашизма и в България е имало епидемии. Половината деца са умирали от болести.
    Индия се развива бурно, но след стотиците години английско робство има и трудности.

    Коментиран от #19

    06:05 11.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кьопек

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Демек":

    Точно като в махалата във ваше село.

    06:06 11.09.2026

  • 18 НАИСТИНА

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Горбачов":

    СЕ ос.а рано сутринта , както съименника ти когато предаде родината си .

    Коментиран от #22

    06:07 11.09.2026

  • 19 Ха ха ха ха

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "Не бива да се присмиваме":

    Тия епидемии ги победи Западната медицина и ваксини.

    ВАКСИНИ! С ТИЯ ДЕТО ВИ БОЦКАХА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В НРБ.

    Ваксини, бе! С тия дето ви "микрочипираха".

    06:08 11.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Горбачов

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "НАИСТИНА":

    След обесването на Путин - Горбачов отново ще е велик, а Путин ще го обвинят за предател.

    По традиционна руска ценност!

    Коментиран от #27

    06:09 11.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Вражината Горбачов

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Горбачов":

    Стана причина за ужасна мизерия в СССР и България. В поредица войни, причинени от Горбачов, загинаха милиони съветски хора, а от България избягаха завинаги три милиона души.

    06:17 11.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Демек":

    Интересна забележка от циганин .

    06:25 11.09.2026

  • 30 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха ха ха":

    Очаква се Си Дзинпин, който прие предложението на Моди за мирно разрешаване на граничните спорове, да присъства на срещата. Що се отнася до военно-техническото сътрудничество, първите стъпки на страните от БРИКС са насочени към приоритизиране на сътрудничеството във военното образование и обучението на офицери. Между другото, 70 000 китайски и 30 000 индийски офицери учат в руски военни академии.

    06:30 11.09.2026

  • 31 Ти със

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха ха ха":

    сигурност не си ходил в Индия, не ти е по джоба. То само с центове от тролене не става.

    06:42 11.09.2026

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