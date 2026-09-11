Путин пристигна в Индия за срещата на БРИКС ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин официално започна своето тридневно работно посещение в Индия, след като кацна на авиационната база „Палам“ край столицата Ню Дели в ранните часове на петък (11 септември). Визитата е насочена към участие в 18-ата среща на върха на лидерите от блока БРИКС, която се провежда под председателството на Индия за 2026 година, съобщават официални източници от Кремъл.

Програмата на руския държавен глава стартира веднага с редица срещи на най-високо равнище. По данни на индийското Министерство на външните работи, Путин ще проведе ключови двустранни преговори с домакина на събитието – индийския премиер Нарендра Моди. Двамата лидери ще обсъдят разширяването на стратегическото партньорство, сътрудничеството в енергетиката, търговския обмен и доставките на отбранителна техника, включително напредъка по съвместни проекти. По-късно през деня те ще посетят международното промишлено изложение „Иннопром. Индия“ и се очаква Путин да направи изявление пред Бизнес форума на БРИКС.

Глобалният контекст на тазгодишния форум е усложнен от продължаващите геополитически конфликти, отбелязват от Ройтерс и Гардиън. Централна тема в разговорите на разширения и вече 11-членен формат БРИКС ще бъдат конфликтите в Близкия изток и Украйна, както и търсенето на алтернативни финансови механизми за търговия извън западните санкции.

Програмата на Путин за петък и събота включва и поредица от интензивни двустранни разговори с лидерите на Южна Африка (Сирил Рамафоса), Египет (Абдел Фатах ал-Сиси), Малайзия (Анвар Ибрахим), както и с президента на Новата банка за развитие Дилма Русеф, предава Интерфакс. Основната сесия на лидерите на БРИКС и приемането на финалната съвместна декларация ще се състоят в събота, 12 септември, а посещението ще приключи на 13 септември с разширено заседание във формат „БРИКС-плюс“.