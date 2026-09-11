Путин пристигна в Индия за срещата на БРИКС ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин официално започна своето тридневно работно посещение в Индия, след като кацна на авиационната база „Палам“ край столицата Ню Дели в ранните часове на петък (11 септември). Визитата е насочена към участие в 18-ата среща на върха на лидерите от блока БРИКС, която се провежда под председателството на Индия за 2026 година, съобщават официални източници от Кремъл.
Програмата на руския държавен глава стартира веднага с редица срещи на най-високо равнище. По данни на индийското Министерство на външните работи, Путин ще проведе ключови двустранни преговори с домакина на събитието – индийския премиер Нарендра Моди. Двамата лидери ще обсъдят разширяването на стратегическото партньорство, сътрудничеството в енергетиката, търговския обмен и доставките на отбранителна техника, включително напредъка по съвместни проекти. По-късно през деня те ще посетят международното промишлено изложение „Иннопром. Индия“ и се очаква Путин да направи изявление пред Бизнес форума на БРИКС.
Глобалният контекст на тазгодишния форум е усложнен от продължаващите геополитически конфликти, отбелязват от Ройтерс и Гардиън. Централна тема в разговорите на разширения и вече 11-членен формат БРИКС ще бъдат конфликтите в Близкия изток и Украйна, както и търсенето на алтернативни финансови механизми за търговия извън западните санкции.
Програмата на Путин за петък и събота включва и поредица от интензивни двустранни разговори с лидерите на Южна Африка (Сирил Рамафоса), Египет (Абдел Фатах ал-Сиси), Малайзия (Анвар Ибрахим), както и с президента на Новата банка за развитие Дилма Русеф, предава Интерфакс. Основната сесия на лидерите на БРИКС и приемането на финалната съвместна декларация ще се състоят в събота, 12 септември, а посещението ще приключи на 13 септември с разширено заседание във формат „БРИКС-плюс“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #5
05:49 11.09.2026
2 Двамата са велики
Коментиран от #6, #9, #13, #14
05:50 11.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 На върха на сладоледа
05:53 11.09.2026
5 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Гориил":Съвременни руски технологии?
Стелт самолети? Микропроцесори? Мобилни телефони? Телевизори?
Електрически автомобили? Нанотехнологии? Снръхматериали?
Или пиан робот и Москвич правин в Китай?
Коментиран от #11
05:54 11.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ганю
До коментар #3 от "Горбачов":ГорбачоФ! Пий си хапчетата и намали алкохола- дрънкаш тъпотии
05:56 11.09.2026
9 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Двамата са велики":Който е ходил в Индия, той не е фанал диария.
Коментиран от #15, #31
05:56 11.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лютеница
До коментар #5 от "Ха ха ха ха":И тройни чушкопеци с автоматично изстрелване на чушките също. Мнсижалъкипрост.
05:59 11.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Демек
До коментар #2 от "Двамата са велики":джудже отива при циганин
Коментиран от #17, #29
06:01 11.09.2026
14 Велик Путяга
До коментар #2 от "Двамата са велики":Толкова е велик Путягатя, че вчера за 16-ти път удължи срока за превземане на Донецка област.
06:04 11.09.2026
15 Не бива да се присмиваме
До коментар #9 от "Ха ха ха ха":Индия полага усилия за своето развитие. Преди да ни освободи СССР от монархофашизма и в България е имало епидемии. Половината деца са умирали от болести.
Индия се развива бурно, но след стотиците години английско робство има и трудности.
Коментиран от #19
06:05 11.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кьопек
До коментар #13 от "Демек":Точно като в махалата във ваше село.
06:06 11.09.2026
18 НАИСТИНА
До коментар #10 от "Горбачов":СЕ ос.а рано сутринта , както съименника ти когато предаде родината си .
Коментиран от #22
06:07 11.09.2026
19 Ха ха ха ха
До коментар #15 от "Не бива да се присмиваме":Тия епидемии ги победи Западната медицина и ваксини.
ВАКСИНИ! С ТИЯ ДЕТО ВИ БОЦКАХА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В НРБ.
Ваксини, бе! С тия дето ви "микрочипираха".
06:08 11.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Горбачов
До коментар #18 от "НАИСТИНА":След обесването на Путин - Горбачов отново ще е велик, а Путин ще го обвинят за предател.
По традиционна руска ценност!
Коментиран от #27
06:09 11.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Вражината Горбачов
До коментар #22 от "Горбачов":Стана причина за ужасна мизерия в СССР и България. В поредица войни, причинени от Горбачов, загинаха милиони съветски хора, а от България избягаха завинаги три милиона души.
06:17 11.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Орк
До коментар #13 от "Демек":Интересна забележка от циганин .
06:25 11.09.2026
30 Гориил
До коментар #23 от "Ха ха ха ха":Очаква се Си Дзинпин, който прие предложението на Моди за мирно разрешаване на граничните спорове, да присъства на срещата. Що се отнася до военно-техническото сътрудничество, първите стъпки на страните от БРИКС са насочени към приоритизиране на сътрудничеството във военното образование и обучението на офицери. Между другото, 70 000 китайски и 30 000 индийски офицери учат в руски военни академии.
06:30 11.09.2026
31 Ти със
До коментар #9 от "Ха ха ха ха":сигурност не си ходил в Индия, не ти е по джоба. То само с центове от тролене не става.
06:42 11.09.2026