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Руската армия: Ударихме два плавателни съда в украински пристанища и продължавама да атакуваме железопътна инфраструктура
  Тема: Украйна

Руската армия: Ударихме два плавателни съда в украински пристанища и продължавама да атакуваме железопътна инфраструктура

15 Септември, 2026 22:35 547 19

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  • нато

Руски безпилотен летателен апарат порази в неделя пътнически влак към полската столица Варшава, като това стана на украинска територия, в района на полската граница с Украйна

Руската армия: Ударихме два плавателни съда в украински пристанища и продължавама да атакуваме железопътна инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските сили удариха днес ферибот и танкер в две украински пристанища на Черно море, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, пише БТО.

От министерството заявиха, че фериботът е бил ударен в пристанището Черноморск в украинската Одеска област, а танкерът - в пристанището на град Измаил в същата област.

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И двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия, се казва още в съобщението.

Министерството също така заяви, че руските сили са ударили и товарен влак на пристанището Пивденни, недалече от украинския град Одеса.

Освен това руските сили са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украйна, която според тях се използва за транспортиране на военни товари от Европа.

Не се съобщават допълнителни подробности.

Ройтерс отбелязва, че тези изявления не могат да бъдат потвърдени чрез независими източници.

Полша укрепва своите контролно-пропускателни пунктове на границата с Украйна, съобщи днес полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в контекста на руските атаки през уикенда с дронове на украинска територия, съвсем близо до граничните постове на държавата членка на НАТО, предаде Ройтерс.

Руски безпилотен летателен апарат порази в неделя пътнически влак към полската столица Варшава, като това стана на украинска територия, в района на полската граница с Украйна.

Граничарите казаха по-късно, че са затворили граничните контролно-пропускателни пунктове, евакуирали са хората от чакащите превозни средства и им търсят подслон.

"Действията на Русия през последните дни заплашват сигурността на цяла Европа. В съответствие с решение на нашето правителство инфраструктурата, използвана от граничната охрана, бива подсилена", написа Кошиняк-Камиш в социалната платформа Екс.

"Военнослужещи от 18 инженерен полк вече изпълняват задачи, благодарение на които ще бъдат укрепени допълнително контролно-пропускателните пунктове и инфраструктурата близо до полско-украинската граница", посочи министърът.

На свой ред командването на полската армия посочи в изявление, че инженерни полкове изграждат гранични укрепления, използвайки сглобяеми контейнери, опасани с телена мрежа, които могат да се пълнят с пясък или чакъл и да служат като защитна стена срещу взрив, както и за подпорна конструкция.

Строителните дейности включват и изграждането на наблюдателни и охранителни постове близо до полско-украинската граница - в района на граничните пунктове "Дорохуск", "Медика" и "Корчова".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    11 3 Отговор
    Губите си времето. Русия ще унищожи и срине със земята всички пристанища и железопътни възли на нещастната Украйна.

    Коментиран от #8, #12

    22:37 15.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 11 Отговор
    без майтап!! Раша е най противния боклук, на който да си фен

    22:39 15.09.2026

  • 3 УДАРИХМЕ

    3 9 Отговор
    ФЕРИБОТ И ТАНКЕР...БРАВО..ВИЕ СТЕ НЕЗАМЕНИМИ...СЪЖАЛЯВАМ ВИ.....

    22:40 15.09.2026

  • 4 Без влакове моля

    9 3 Отговор
    И без вертикални коридори за зърно от Украйна през България до Гърция. Да ги нямаме тея Радев щото верно ще отлетиш като дойдат в София земеделците

    22:41 15.09.2026

  • 5 да питам

    11 0 Отговор
    А пътническият влак бил пълен с "бандери " , нали ?

    22:42 15.09.2026

  • 6 Това е фейк

    12 0 Отговор
    украински пристанища на Черно море НЯМА !

    22:43 15.09.2026

  • 7 АЙ СЯ КАЖИ МИ

    7 1 Отговор
    КАК ДА ПИЙНУВАМ ПО ТОЗИ ПРЕКРАСЕН ПОВОД.

    Коментиран от #10

    22:45 15.09.2026

  • 8 Маймуне ,

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Ставате за смех , пета година с това - ЩЕ ...😁

    22:46 15.09.2026

  • 9 Атлантик

    1 1 Отговор
    Само дето не ги ебли.

    22:46 15.09.2026

  • 10 Ицо

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "АЙ СЯ КАЖИ МИ":

    Пийни и после дууухай,дууухаай.

    22:46 15.09.2026

  • 11 Сесесере

    2 1 Отговор
    Няма по-нещастен русофил от българския беден,некадърен русофил! Няма!

    22:53 15.09.2026

  • 12 Да бе да

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    И щеше да превземе Киев за три дни, преди три години...

    22:53 15.09.2026

  • 13 Сесесере

    0 1 Отговор
    Украйна е осеяна с руски трупове! Милиони!

    22:55 15.09.2026

  • 14 За Токмачката няма да питам

    0 2 Отговор
    Направо за Преображенка и Орехов,как са азивците там ,дано са добре

    22:55 15.09.2026

  • 15 Водняк

    0 1 Отговор
    Хайде да бълбукаме двамина

    22:56 15.09.2026

  • 16 Междувременно

    0 0 Отговор
    Първият сняг падна в Русия ❄️

    В Якутск (Република Саха (Якутия) в Далечния изток) улиците се покриха със сняг.
    Адмирал Есен прескачаме ,направо на Комодор Зима .
    В същото време в метрото в куев 🐽🐽🐽🐽

    22:57 15.09.2026

  • 17 Сесесере

    0 1 Отговор
    Руските орки се самоубиват на поразия в Украйна ! Буквално!

    22:57 15.09.2026

  • 18 Б@Й Х@Й

    1 1 Отговор
    Другари , ако не беше Партията , нямаше да сме толкова 5роzти .

    22:57 15.09.2026

  • 19 Шорт

    1 0 Отговор
    Биий да те уважават! Иначе ще говорят глупости!

    22:58 15.09.2026

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