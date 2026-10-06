Марин Льо Пен представи план за 140 млрд. евро икономии и 30 млрд. евро данъчни облекчения

Лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен, която ще се кандидатира за президент на изборите догодина, представи визията си за оздравяване на публичните финанси на Франция за периода 2027–2032 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Льо Пен заяви, че ако бъде избрана за държавен глава, нейното правителство ще реализира нетни икономии от 140 милиарда евро и ще намали данъците с 30 милиарда евро.

Тя отправи остра критика към начина, по който са управлявани френските публични финанси от 2012 г. насам, като обвини за това социалистическите и центристките правителства. Льо Пен заяви, че при нейно управление държавният дефицит може да бъде сведен под границата от 3% от БВП до 2030 г., а държавният дълг да бъде намален до 112% от БВП.

„Ако французите не изберат да скъсат с политическото минало, Франция върви към фалит“, каза Льо Пен, която според проучванията за нагласите на избирателите преди президентските избори е на първо място.

При представянето на финансовите си планове тя беше придружена от депутата от „Национален сбор“ Жан-Филип Танги, специалист по бюджетните въпроси, както и от председателя на партията Жордан Бардела. Наскоро Бардела се оказа въвлечен в скандал заради антисемитски съобщения, които се предполага, че е изпратил преди години, в началото на политическата си активност.

Льо Пен повтори и предложението си за провеждане на референдум, чрез който да бъде въведено т.нар. „златно бюджетно правило“. Целта според нея е държавният дълг на Франция да намалява всяка година. При подобно правило държавата би могла да поема нов дълг основно за инвестиции, но не и за финансиране на текущите си разходи.

По отношение на пенсионната система Льо Пен заяви, че подкрепя връщането на възрастта за пенсиониране на 62 години вместо сегашните 64. Настоящата възраст беше въведена с непопулярната пенсионна реформа, прокарана от управлението на президента Еманюел Макрон. Льо Пен дори постави въпроса за възстановяване на възрастта за пенсиониране от 60 години.

„В идните седмици ние ще ви представим мерки за коригиране на несправедливите или неефикасни мерки в настоящата пенсионна система, като обещаваме това да доведе до дългосрочни икономии в размер на между 15 и 20 милиарда евро“, заяви тя.

Кандидатката за президент обеща още „голяма реформа“, насочена към създаването на пенсионна система с капиталово натрупване, която да функционира паралелно със сегашния модел. При настоящата система във Франция пенсиите се изплащат чрез осигурителните вноски на работещите, а не чрез техни финансови инвестиции.

Льо Пен припомни и намерението си да намали финансовия принос на Франция към Европейския съюз. Тя призова Европейската централна банка да се намеси, за да „облекчи тежестта на лихвените проценти“.

„ЕЦБ трябва да се намеси, така че държавите от еврозоната да получат по-голяма финансова свобода за инвестиции в нашия суверенитет, а именно в отбраната и в наваксването на технологичното изоставане“, аргументира се Марин Льо Пен.