Лукашенко помилва 32 затворници преди Деня на независимостта на Беларус

Беларуският президент Александър Лукашенко помилва 32 затворници в навечерието на Деня на независимостта на страната, съобщават Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на президентската администрация, предава БТА.

Според официалното съобщение 28 от помилваните са били осъдени за „екстремистки престъпления“ - обвинение, което беларуските власти често използват срещу представители на опозицията и граждански активисти.

Сред освободените са 20 жени и 12 мъже. Президентската администрация не публикува имената им.

Беларуската правозащитна организация „Вясна“ посочва, че 28 от помилваните са политически затворници. По данни на организацията повече от 800 души все още се намират в затворите по политически причини.

След протестите през 2020 и 2021 г., избухнали след президентските избори, определени от опозицията и западните държави като нечестни, властите в Беларус предприеха мащабни репресии срещу протестиращи, опозиционни политици и независими медии.

През последните месеци Лукашенко освободи стотици затворници. Според публикацията тези действия са част от процес, свързан с частично облекчаване на американските санкции след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

Беларуските власти не коментират дали ще последват нови помилвания, а западните държави продължават да настояват за освобождаването на всички политически затворници в страната.