Лукашенко помилва 32 затворници преди Деня на независимостта на Беларус

Беларуският президент Александър Лукашенко помилва 32 затворници в навечерието на Деня на независимостта на страната, съобщават Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на президентската администрация, предава БТА.
Според официалното съобщение 28 от помилваните са били осъдени за „екстремистки престъпления“ - обвинение, което беларуските власти често използват срещу представители на опозицията и граждански активисти.
Сред освободените са 20 жени и 12 мъже. Президентската администрация не публикува имената им.
Беларуската правозащитна организация „Вясна“ посочва, че 28 от помилваните са политически затворници. По данни на организацията повече от 800 души все още се намират в затворите по политически причини.
След протестите през 2020 и 2021 г., избухнали след президентските избори, определени от опозицията и западните държави като нечестни, властите в Беларус предприеха мащабни репресии срещу протестиращи, опозиционни политици и независими медии.
През последните месеци Лукашенко освободи стотици затворници. Според публикацията тези действия са част от процес, свързан с частично облекчаване на американските санкции след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.
Беларуските власти не коментират дали ще последват нови помилвания, а западните държави продължават да настояват за освобождаването на всички политически затворници в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
16:26 01.07.2026
2 1488
16:28 01.07.2026
3 Сталин
16:28 01.07.2026
4 исторически парк
16:31 01.07.2026
5 Зеленски е направил предложение
Хванал го е страх че наркомана ще вземе свръх доза и ще опъне петалата и го е съжалил.
Така каза Ройтерс на женския пазар но аз не мога да го потвърдя.
16:31 01.07.2026
6 име
16:33 01.07.2026
7 Кремълски схеми
Коментиран от #8
16:40 01.07.2026
8 Ами
До коментар #7 от "Кремълски схеми":Преди няколко дни Лукашенко наистина се срещна
с Путин за да го пита какво да прави с окраинците.
Путин му е казал да прави това което прави
с картофите, но да ги закопава по на дълбоко.
След това Лукашенко отиде в Китай
за да си поръча кофи за тракторите :)
16:57 01.07.2026