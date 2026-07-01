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Лукашенко помилва 32 затворници преди Деня на независимостта на Беларус

Лукашенко помилва 32 затворници преди Деня на независимостта на Беларус

1 Юли, 2026 16:25, обновена 1 Юли, 2026 16:24 630 8

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  • затворници

Сред освободените има 28 души, осъдени за „екстремизъм“, като правозащитници твърдят, че те са политически затворници

Лукашенко помилва 32 затворници преди Деня на независимостта на Беларус - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Беларуският президент Александър Лукашенко помилва 32 затворници в навечерието на Деня на независимостта на страната, съобщават Ройтерс и Франс прес, позовавайки се на президентската администрация, предава БТА.

Според официалното съобщение 28 от помилваните са били осъдени за „екстремистки престъпления“ - обвинение, което беларуските власти често използват срещу представители на опозицията и граждански активисти.

Сред освободените са 20 жени и 12 мъже. Президентската администрация не публикува имената им.

Беларуската правозащитна организация „Вясна“ посочва, че 28 от помилваните са политически затворници. По данни на организацията повече от 800 души все още се намират в затворите по политически причини.

След протестите през 2020 и 2021 г., избухнали след президентските избори, определени от опозицията и западните държави като нечестни, властите в Беларус предприеха мащабни репресии срещу протестиращи, опозиционни политици и независими медии.

През последните месеци Лукашенко освободи стотици затворници. Според публикацията тези действия са част от процес, свързан с частично облекчаване на американските санкции след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

Беларуските власти не коментират дали ще последват нови помилвания, а западните държави продължават да настояват за освобождаването на всички политически затворници в страната.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    0 1 Отговор
    Това потвърдено ли е от независими източници?

    16:26 01.07.2026

  • 2 1488

    2 2 Отговор
    кокошинко

    16:28 01.07.2026

  • 3 Сталин

    6 1 Отговор
    Лукашенко е най великия лидер на новото време,след посещението при Путин тази седмица, Лукашенко директно замина за Пекин за среща със Си където са обсъдили и също Украйна,и Си каза ; ако Зеления наркоман нападне Беларус то Китай ще пратят 200 000 войници в Киев

    16:28 01.07.2026

  • 4 исторически парк

    2 1 Отговор
    сега да ги мобват и да ги пращат на фронта ;)

    16:31 01.07.2026

  • 5 Зеленски е направил предложение

    3 0 Отговор
    на което Лукашенко не е можел да откаже.
    Хванал го е страх че наркомана ще вземе свръх доза и ще опъне петалата и го е съжалил.
    Така каза Ройтерс на женския пазар но аз не мога да го потвърдя.

    16:31 01.07.2026

  • 6 име

    1 1 Отговор
    И Сталин така е помилвал едни бандери, вместо да ги умори всичките от глад, и ся... Извода е никаква милост.

    16:33 01.07.2026

  • 7 Кремълски схеми

    2 2 Отговор
    Лукашенко два дни беше при Путин и им стснало ясно, че работите отиват у киреча. След това лукашенко отиде в Китай като Путин му казал да помоли господаря им Си Дзин Пин публично да помоли Путин да спрял войната. И сега Путин ще каже аз исках да завладяя Донбас, имах най-сериозни намерения, но ето че нашият партньор ни моли да спрем и няма как да пренебрегна неговите искания, тъй като без негова помощ ще ни е трудно. И така очаква да си измие ръцете и да спре войната по линиятс на съприкосновение. Да, ама Украйна вече няма да иска спиране на войната по линията на съприкосновение, Украйна вече иска Брянск и Белгород.

    Коментиран от #8

    16:40 01.07.2026

  • 8 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кремълски схеми":

    Преди няколко дни Лукашенко наистина се срещна
    с Путин за да го пита какво да прави с окраинците.
    Путин му е казал да прави това което прави
    с картофите, но да ги закопава по на дълбоко.
    След това Лукашенко отиде в Китай
    за да си поръча кофи за тракторите :)

    16:57 01.07.2026

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