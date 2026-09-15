"Варшавянките" в Черно море затихнаха! Черноморският флот на Русия има критичен проблем

Вероятно Черноморският флот на Русия не е в състояние пълноценно да използва две подводници от клас "Варшавянка", базирани в Новоросийск, поради техническото състояние на плавателните съдове. Това мнение изрази Дмитро Плетенчук, говорител на Военноморските сили на Украйна, в ефира на "Телемаратона".
Той отговаряше на въпрос какво означава за Украйна намаляването на броя на ракетоносците в бойна готовност в руския Черноморски флот след ударите на Въоръжените сили на Украйна.
"Разбира се, това променя възможностите на противника по отношение на използването на морски платформи - по-конкретно в случая, на ракетите "Калибър". Към момента можем да считаме, че в строя им остават поне два надводни кораба и две подводници. Трябва обаче да вземем предвид дали те действително са готови за незабавно разгръщане", заяви Плетенчук.
Той визираше два малки ракетни кораба от проект 21631 "Буян-М" и две подводници от проект 636.3 "Варшавянка". Според Плетенчук съществуват въпроси относно оперативната готовност на подводниците.
"В момента не мога да си представя как биха се потопили по средата на пристанището, и биха изстреляли ракети от подводно положение. Това е по-сложна задача... Изисква излизане в открито море, а те не го правят. И това може да не се дължи на страх от поразяване - в това отношение подводниците всъщност са по-защитени от надводните кораби - а по-скоро на оперативни условия", отбеляза военният представител.
Той обясни, че от началото на пълномащабното нахлуване руската армия не е имала възможност да извършва необходимата техническа поддръжка на подводниците - по-конкретно да ги вкара в сух док за ремонт. Русия няма тази възможност не поради физически причини, а защото плавателните съдове веднага биха се превърнали в лесни мишени за ВСУ. Следователно ограниченото използване на вражеските подводници може да е свързано именно с техническото им състояние. Това би било логично. Не мога да го твърдя като факт, но предвид условията и интензивността на операциите, е доста вероятно", казва говорителят на украинските ВМС.
Във всеки случай, добави той, тенденцията остава непроменена: въпреки нежеланието на руснаците да извеждат корабите в открити води, морските ракетоносци се използват между един и три пъти месечно. Обща черта на тези случаи е, че всички те произтичат пряко от базата в Новоросийск - което означава, че се нарушават протоколите за безопасност при подобни атаки.
Според Плетенчук ракетите "Калибър" не са хиперзвукови, така че има време за реакция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
19:34 15.09.2026
2 маке
Коментиран от #24
19:35 15.09.2026
3 Робот
Коментиран от #37
19:36 15.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хаха
Venäjällä kaikki on paskaa, paitsi kusi
19:38 15.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Украйна
19:38 15.09.2026
8 Хаха
19:38 15.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Един маскаль политик
Рос сийя е у..ЖО ПА!
Ааааахахаха
Закривай
19:41 15.09.2026
12 Примати
Коментиран от #20
19:41 15.09.2026
13 Флот
Коментиран от #41
19:42 15.09.2026
14 Последният софианец
До коментар #9 от "Ха ХаХа":Но пък е точен. За съжаление е Факт
19:42 15.09.2026
15 Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА
19:44 15.09.2026
16 ......
19:44 15.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Копейка
Коментиран от #21
19:48 15.09.2026
19 Дон Корлеоне
19:48 15.09.2026
20 Мунчо
До коментар #12 от "Примати":Русия не може да бъде победена, така пише на хард диска ми произведен в ДЗУ
Коментиран от #26
19:50 15.09.2026
21 Очото
До коментар #18 от "Копейка":Още пливат изгнили монголски фуражки от кораба москаль
19:51 15.09.2026
22 Няма край руският позор
19:51 15.09.2026
23 И кокалите на Дмитрий Донски
Коментиран от #30
19:53 15.09.2026
24 Оги
До коментар #2 от "маке":Какви журналисти?! Тоя сайт го списва чат гпт на автономен режим.
Коментиран от #42
19:54 15.09.2026
25 Украински Военен Флот
19:54 15.09.2026
26 После го направиха
До коментар #20 от "Мунчо":ЗСУ у Зарата!
)))
И след неколко години... СССР и БКП... Ум ре
19:55 15.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 скоро
Руснаците уж нямали флот, както ни редят , а пък вече нямат нормално украинско пристанище ни на морето, ни на Дунава. BTW, и Адмирал Макаров“ и „Адмирал Есен“, дето го „потопиха“ на 09.09. си плават и си изстрелват ракети.
Коментиран от #45
19:56 15.09.2026
29 Лорд дред
19:57 15.09.2026
30 Ха-ха-ха
До коментар #23 от "И кокалите на Дмитрий Донски":Абе каков.."Донски"!. Тия пен ДЕЛЕ - попевете от КГБ,..носат.. свински кокале от банкето у предния ден
Ха-ха-ха
19:58 15.09.2026
31 стоян георгиев
20:00 15.09.2026
32 военен неможач
20:01 15.09.2026
33 СВОто приключи, почна якият пердах!
Коментиран от #36
20:01 15.09.2026
34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....ВЕЧЕ ДАВА ВРЪЗКА
С ЛВОВ НА РУСКИТЕ ДРОНОВЕ :)..
....
ДНЕС БРАТУШКИТЕ ПУСНАХА ВИДЕО КАК ДРОНА СИ ХВАЩА УКРАИНСКИЯ ВЛАК ПО РУСКИЯ СТАРЛИНК И БУМ БУМ
20:02 15.09.2026
35 уахахаха
20:03 15.09.2026
36 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
До коментар #33 от "СВОто приключи, почна якият пердах!":В МОМЕНТА БРАТУШКИТЕ ДОБИВАТ - ЗАЧИСТВАТ ПОСЛЕДНИТЕ ГОЛЕМИ СЕЛА ПРЕДИ СТЕПИТЕ КОИТО СЕ ПРОСТИРАТ ЧАК ДО КИЕВ :)
...НА НЯКОЛКО УЧАСТЪКА НА ФРОНТА
20:09 15.09.2026
37 стоян
До коментар #3 от "Робот":До 3 ком - другар а руските черноморски пристанища защо не изнасят зърно и петрол - мислиш че само украинските ги бомбят -над 120 рузки кораба са ударили украинците за последните два месеца в Азовско и Черно море и вече лодки няма там а рузнаците изнасят зърно чак през Балтийско море на 1700 км
20:16 15.09.2026
38 Абе тези
20:16 15.09.2026
39 Теслатъ
20:17 15.09.2026
40 Пръцко
20:17 15.09.2026
41 Напоследък
До коментар #13 от "Флот":Севастопол - Новоросийск - дъното на Каспийско море
20:18 15.09.2026
42 Анонимен
До коментар #24 от "Оги":Много си умен бе, връзкар
20:24 15.09.2026
43 Иван 1
20:25 15.09.2026
44 Дзак
20:30 15.09.2026
45 Скорпи
До коментар #28 от "скоро":Къде плават ? С крайцера Москва заедно ли
Петричкия Ескобар ли те снадбяеа - бива му я стоката ти, си на Мелмак
20:31 15.09.2026