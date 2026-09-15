"Варшавянките" в Черно море затихнаха! Черноморският флот на Русия има критичен проблем

Вероятно Черноморският флот на Русия не е в състояние пълноценно да използва две подводници от клас "Варшавянка", базирани в Новоросийск, поради техническото състояние на плавателните съдове. Това мнение изрази Дмитро Плетенчук, говорител на Военноморските сили на Украйна, в ефира на "Телемаратона".

Той отговаряше на въпрос какво означава за Украйна намаляването на броя на ракетоносците в бойна готовност в руския Черноморски флот след ударите на Въоръжените сили на Украйна.

"Разбира се, това променя възможностите на противника по отношение на използването на морски платформи - по-конкретно в случая, на ракетите "Калибър". Към момента можем да считаме, че в строя им остават поне два надводни кораба и две подводници. Трябва обаче да вземем предвид дали те действително са готови за незабавно разгръщане", заяви Плетенчук.

Той визираше два малки ракетни кораба от проект 21631 "Буян-М" и две подводници от проект 636.3 "Варшавянка". Според Плетенчук съществуват въпроси относно оперативната готовност на подводниците.

"В момента не мога да си представя как биха се потопили по средата на пристанището, и биха изстреляли ракети от подводно положение. Това е по-сложна задача... Изисква излизане в открито море, а те не го правят. И това може да не се дължи на страх от поразяване - в това отношение подводниците всъщност са по-защитени от надводните кораби - а по-скоро на оперативни условия", отбеляза военният представител.

Той обясни, че от началото на пълномащабното нахлуване руската армия не е имала възможност да извършва необходимата техническа поддръжка на подводниците - по-конкретно да ги вкара в сух док за ремонт. Русия няма тази възможност не поради физически причини, а защото плавателните съдове веднага биха се превърнали в лесни мишени за ВСУ. Следователно ограниченото използване на вражеските подводници може да е свързано именно с техническото им състояние. Това би било логично. Не мога да го твърдя като факт, но предвид условията и интензивността на операциите, е доста вероятно", казва говорителят на украинските ВМС.

Във всеки случай, добави той, тенденцията остава непроменена: въпреки нежеланието на руснаците да извеждат корабите в открити води, морските ракетоносци се използват между един и три пъти месечно. Обща черта на тези случаи е, че всички те произтичат пряко от базата в Новоросийск - което означава, че се нарушават протоколите за безопасност при подобни атаки.

Според Плетенчук ракетите "Калибър" не са хиперзвукови, така че има време за реакция.