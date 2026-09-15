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"Варшавянките" в Черно море затихнаха! Черноморският флот на Русия има критичен проблем
  Тема: Украйна

"Варшавянките" в Черно море затихнаха! Черноморският флот на Русия има критичен проблем

15 Септември, 2026 19:33 1 565 45

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • дмитро плетенчук

Тенденцията остава непроменена: въпреки нежеланието на руснаците да извеждат корабите в открити води, морските ракетоносци се използват между един и три пъти месечно

"Варшавянките" в Черно море затихнаха! Черноморският флот на Русия има критичен проблем - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Вероятно Черноморският флот на Русия не е в състояние пълноценно да използва две подводници от клас "Варшавянка", базирани в Новоросийск, поради техническото състояние на плавателните съдове. Това мнение изрази Дмитро Плетенчук, говорител на Военноморските сили на Украйна, в ефира на "Телемаратона".

Той отговаряше на въпрос какво означава за Украйна намаляването на броя на ракетоносците в бойна готовност в руския Черноморски флот след ударите на Въоръжените сили на Украйна.

"Разбира се, това променя възможностите на противника по отношение на използването на морски платформи - по-конкретно в случая, на ракетите "Калибър". Към момента можем да считаме, че в строя им остават поне два надводни кораба и две подводници. Трябва обаче да вземем предвид дали те действително са готови за незабавно разгръщане", заяви Плетенчук.

Той визираше два малки ракетни кораба от проект 21631 "Буян-М" и две подводници от проект 636.3 "Варшавянка". Според Плетенчук съществуват въпроси относно оперативната готовност на подводниците.

"В момента не мога да си представя как биха се потопили по средата на пристанището, и биха изстреляли ракети от подводно положение. Това е по-сложна задача... Изисква излизане в открито море, а те не го правят. И това може да не се дължи на страх от поразяване - в това отношение подводниците всъщност са по-защитени от надводните кораби - а по-скоро на оперативни условия", отбеляза военният представител.

Той обясни, че от началото на пълномащабното нахлуване руската армия не е имала възможност да извършва необходимата техническа поддръжка на подводниците - по-конкретно да ги вкара в сух док за ремонт. Русия няма тази възможност не поради физически причини, а защото плавателните съдове веднага биха се превърнали в лесни мишени за ВСУ. Следователно ограниченото използване на вражеските подводници може да е свързано именно с техническото им състояние. Това би било логично. Не мога да го твърдя като факт, но предвид условията и интензивността на операциите, е доста вероятно", казва говорителят на украинските ВМС.

Във всеки случай, добави той, тенденцията остава непроменена: въпреки нежеланието на руснаците да извеждат корабите в открити води, морските ракетоносци се използват между един и три пъти месечно. Обща черта на тези случаи е, че всички те произтичат пряко от базата в Новоросийск - което означава, че се нарушават протоколите за безопасност при подобни атаки.

Според Плетенчук ракетите "Калибър" не са хиперзвукови, така че има време за реакция.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    17 15 Отговор
    Московитски "моряци" ...оксиморон.

    19:34 15.09.2026

  • 2 маке

    30 20 Отговор
    Толкова пропаднал сйт станахте, че и от тая измислена държава взехте да преписвате статии..Нямате ли умни и кадърни журналисти? Май не))))

    Коментиран от #24

    19:35 15.09.2026

  • 3 Робот

    24 20 Отговор
    Обаче фактите показват друго..! Украински умрели дронове постоянно се изхвърлят от морето а пристанищата им са КАТАСТРОФА..

    Коментиран от #37

    19:36 15.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хаха

    24 16 Отговор
    Финландска поговорка ... "Всичко в Траша е г0мна, с изключение на nикнята".

    Venäjällä kaikki on paskaa, paitsi kusi

    19:38 15.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Украйна

    15 21 Отговор
    е аут от Черно море

    19:38 15.09.2026

  • 8 Хаха

    9 17 Отговор
    А пък на Мунчо флота е върха 🤭

    19:38 15.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Един маскаль политик

    20 11 Отговор
    Беше лаконичен:
    Рос сийя е у..ЖО ПА!
    Ааааахахаха
    Закривай

    19:41 15.09.2026

  • 12 Примати

    21 14 Отговор
    Следете с повишен интерес украинските удари до края на септември. Изчислил съм купища неща. Русия е на ръба на пропаста… Украйна вече печели войната и няма връщане назад…следващите удари по рафинерии са смъртна присъда за Русия , която е отговорна за съсипването на милиони човешки животи.

    Коментиран от #20

    19:41 15.09.2026

  • 13 Флот

    19 12 Отговор
    Основният маршрут на руския военен флот е: Севастопол - Новоросийск - дъно на Черно море.

    Коментиран от #41

    19:42 15.09.2026

  • 14 Последният софианец

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ХаХа":

    Но пък е точен. За съжаление е Факт

    19:42 15.09.2026

  • 15 Мира ботокса сбръчкана мисирката от НОВА

    8 14 Отговор
    Вероятно на зеленски ще му резнат зелката. Това е според булгарразузнаване.

    19:44 15.09.2026

  • 16 ......

    9 13 Отговор
    А ве, ЕС да ви прилича на сектата на тоя Кaлушeв, ве той яко вземал пари от тоя от оня и все спасявал там някви дeцa, ама много, много ги спaсявaл и после малко ги и нaтaкoвaл, та гледам ЕС яко ни събира парите и много, много ама бaя много ни спaсявa, те от кво ли не ни спaсихa, а ве дали не ни нaтaкoвaт, някой да има яко сърбeжu от към гърбa кат се събудu, щот той ЕС не спи и нощем якo ни спaсявa, леко се замислих, че голяма е приликата па спaсенueто ни даже по голямо, не го мислете, просто се пoчeшeтe сутрuн кат ви сърбu.

    19:44 15.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Копейка

    12 9 Отговор
    Важно е че основните играчи в подводния флот курск и крайцера Москва са на постоянно дежурство

    Коментиран от #21

    19:48 15.09.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    12 9 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда Кримския мост.Чака бензина от Индия.

    19:48 15.09.2026

  • 20 Мунчо

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Примати":

    Русия не може да бъде победена, така пише на хард диска ми произведен в ДЗУ

    Коментиран от #26

    19:50 15.09.2026

  • 21 Очото

    10 7 Отговор

    До коментар #18 от "Копейка":

    Още пливат изгнили монголски фуражки от кораба москаль

    19:51 15.09.2026

  • 22 Няма край руският позор

    7 7 Отговор
    Няма,няма,няма...

    19:51 15.09.2026

  • 23 И кокалите на Дмитрий Донски

    5 6 Отговор
    Не помагат.😅😅😅

    Коментиран от #30

    19:53 15.09.2026

  • 24 Оги

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "маке":

    Какви журналисти?! Тоя сайт го списва чат гпт на автономен режим.

    Коментиран от #42

    19:54 15.09.2026

  • 25 Украински Военен Флот

    9 5 Отговор
    Това животно не умря ли още в началото? Или надуваемите лодки и морски дронове се броят за флот?

    19:54 15.09.2026

  • 26 После го направиха

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Мунчо":

    ЗСУ у Зарата!
    )))
    И след неколко години... СССР и БКП... Ум ре

    19:55 15.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 скоро

    3 8 Отговор
    няма ли да потопите за трети път „Адмирал Макаров“?!?
    Руснаците уж нямали флот, както ни редят , а пък вече нямат нормално украинско пристанище ни на морето, ни на Дунава. BTW, и Адмирал Макаров“ и „Адмирал Есен“, дето го „потопиха“ на 09.09. си плават и си изстрелват ракети.

    Коментиран от #45

    19:56 15.09.2026

  • 29 Лорд дред

    9 6 Отговор
    Слава на великата украинска армия защитница на България и цяла Европа Слава

    19:57 15.09.2026

  • 30 Ха-ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "И кокалите на Дмитрий Донски":

    Абе каков.."Донски"!. Тия пен ДЕЛЕ - попевете от КГБ,..носат.. свински кокале от банкето у предния ден
    Ха-ха-ха

    19:58 15.09.2026

  • 31 стоян георгиев

    7 4 Отговор
    Това е най големия срам за русия.украйна и запали и потопи целия черноморски флот.почти нищо не остана.

    20:00 15.09.2026

  • 32 военен неможач

    4 3 Отговор
    Вероятно Черноморският флот на Русия не е в състояние пълноценно да използва две подводници от клас "Варшавянка", базирани в Новоросийск, поради техническото състояние на плавателните съдове. Това мнение изрази Дмитро Плетенчук, говорител на Военноморските сили на Украйна, в ефира на "Телемаратона". Колко вероятно? И какво му е важното?

    20:01 15.09.2026

  • 33 СВОто приключи, почна якият пердах!

    3 7 Отговор
    До края на зимата Украйна няма да има достъп до Черно море. Руснаците си връщат Одеса. Фронтът ще се измести западно от линията Харков - Одеса!

    Коментиран от #36

    20:01 15.09.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 4 Отговор
    РУСКИЯ СТАЛИНК КОЙТО НЕ РАБОТЕШЕ
    ....ВЕЧЕ ДАВА ВРЪЗКА
    С ЛВОВ НА РУСКИТЕ ДРОНОВЕ :)..
    ....
    ДНЕС БРАТУШКИТЕ ПУСНАХА ВИДЕО КАК ДРОНА СИ ХВАЩА УКРАИНСКИЯ ВЛАК ПО РУСКИЯ СТАРЛИНК И БУМ БУМ

    20:02 15.09.2026

  • 35 уахахаха

    3 3 Отговор
    Как викат укрите -вервайте ни! Е, верваме ви, що да ви не верваме?!? Само речете кой ви праска пристанищата и на морето и на реката?!? Сигурно са извънземните, а?!?

    20:03 15.09.2026

  • 36 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "СВОто приключи, почна якият пердах!":

    В МОМЕНТА БРАТУШКИТЕ ДОБИВАТ - ЗАЧИСТВАТ ПОСЛЕДНИТЕ ГОЛЕМИ СЕЛА ПРЕДИ СТЕПИТЕ КОИТО СЕ ПРОСТИРАТ ЧАК ДО КИЕВ :)
    ...НА НЯКОЛКО УЧАСТЪКА НА ФРОНТА

    20:09 15.09.2026

  • 37 стоян

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    До 3 ком - другар а руските черноморски пристанища защо не изнасят зърно и петрол - мислиш че само украинските ги бомбят -над 120 рузки кораба са ударили украинците за последните два месеца в Азовско и Черно море и вече лодки няма там а рузнаците изнасят зърно чак през Балтийско море на 1700 км

    20:16 15.09.2026

  • 38 Абе тези

    1 3 Отговор
    имат ли още останал Черноморски флот?

    20:16 15.09.2026

  • 39 Теслатъ

    1 1 Отговор
    Затихнаха не ДЕПЛ "Варшавянка", а висшето военно-политическо ръководство на Русия, съставено от корумпирани и лоялни, но очевАдно непрофесионални кадри!!!!!!

    20:17 15.09.2026

  • 40 Пръцко

    3 3 Отговор
    Край нямат руският срам и мъка - кой къде ги фане, се ги заплашва и гони с ритници - постоянно се ослушват кат пр..д..ал заек в люцерна :)) До скоро евреите бяха най-мразеният и гонен народ в исторически план, ама тия блатните почват да ги задминават с 200 (и с груз 200) :)))

    20:17 15.09.2026

  • 41 Напоследък

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Флот":

    Севастопол - Новоросийск - дъното на Каспийско море

    20:18 15.09.2026

  • 42 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Оги":

    Много си умен бе, връзкар

    20:24 15.09.2026

  • 43 Иван 1

    1 1 Отговор
    Ми то си личи кой какво ползва укрите със закрити пристанища ,всички кораби посока Украйна са под ножа,честито на банкерите.

    20:25 15.09.2026

  • 44 Дзак

    0 0 Отговор
    Защо са им необходими неприятности, когато дроновете и ракетите вършат цялата работа?

    20:30 15.09.2026

  • 45 Скорпи

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "скоро":

    Къде плават ? С крайцера Москва заедно ли
    Петричкия Ескобар ли те снадбяеа - бива му я стоката ти, си на Мелмак

    20:31 15.09.2026

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