ЕП реши: Евросъюзът ще инвестира до 800 милиарда евро в отбраната до 2030 година

Европейският парламент одобри пакет от мерки за ускоряване на инвестициите в отбраната и повишаване на готовността на ЕС да реагира на предизвикателствата пред сигурността.
Промените са част от пакета "Omnibus V" и трябва да подпомогнат инвестиции в отбраната за до 800 млрд. евро през следващите четири години в рамките на инициативата "ReArm Europe Plan/Readiness 2030", се казва в съобщение от Пресслужбата на Европейския парламент.
Една от основните промени е въвеждането на общ срок от 42 работни дни за издаване на разрешения за проекти, свързани с отбраната - например изграждане на нови заводи или разширяване на съществуващи производствени мощности. При извънредни обстоятелства срокът ще може да бъде удължаван, но целият процес не трябва да надхвърля 102 работни дни. Ако компетентните органи не се произнесат навреме, ще може да се прилага принципът на мълчаливото одобрение. Държавите членки ще трябва да създадат и единни контактни точки за подобни проекти.
Пакетът предвижда още облекчаване на трансфера на отбранителни продукти между държавите от ЕС и на процедурите за обществени поръчки. Въвежда се ново общо разрешение за трансфер, а максималният срок на рамковите споразумения за обществени поръчки в отбраната се увеличава от седем на десет години. Предвижда се и по-голяма гъвкавост при съвместните поръчки между държавите членки.
Промените засягат и Европейския фонд за отбрана, като разширяват възможностите за финансиране и предвиждат допълнителна подкрепа за проекти с участие на малки и средни предприятия. Разходи за учения в Украйна също ще могат да получават финансиране от фонда. При обоснована необходимост държавите от ЕС ще могат да прилагат и определени изключения от европейските правила за околната среда и химикалите, когато това се налага от интересите на отбраната.
Текстът относно ускоряването на издаването на разрешения за проекти, свързани с отбранителната готовност, бе одобрен с 540 гласа "за", 105 "против" и 22 "въздържал се".
Текстът относно трансферите в рамките на ЕС на продукти, свързани с отбраната, и опростените процедури за възлагане на обществени поръчки бе одобрен с 549 гласа "за", 92 "против" и 27 "въздържал се".
Текстът относно улесняването на инвестициите в отбраната и условията за отбранителната промишленост бе одобрен с 530 гласа "за", 125 "против" и 12 "въздържал се".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Междувременно
Коментиран от #36
18:51 16.09.2026
2 защо "до"
малце са
18:52 16.09.2026
3 авантгатд
Другата половина ще обогати една дузина големи фирми.
Честито на данъкоплатците!
18:54 16.09.2026
4 Интересно
Коментиран от #5, #6, #7
18:55 16.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гробар
До коментар #4 от "Интересно":Чорапа ще ви вдига данъците на имотите.
18:59 16.09.2026
7 От бункерното
До коментар #4 от "Интересно":Пуси, как всегда.
18:59 16.09.2026
8 Гробар
19:01 16.09.2026
9 Последния Софиянец
19:01 16.09.2026
10 Kaлпазанин
19:01 16.09.2026
11 Герги
Коментиран от #32
19:03 16.09.2026
12 Гост
19:03 16.09.2026
13 Тези кинти
19:04 16.09.2026
14 Антон Страшимиров
19:06 16.09.2026
15 Дудов
19:10 16.09.2026
16 Баба Яга
Тоя свят вече слугува на сатаните и верблюдите с рога, а не за мирно съвместно съществуване, на мирни инициативи и просперитет.
19:14 16.09.2026
17 Европеец
Коментиран от #19
19:14 16.09.2026
18 Европа
Путин преди да умре
Ще направи по Голяма Простотия
Отколкото тази в Украйна.
Докато е жив Путин
Войната няма спре .
19:15 16.09.2026
19 А ИМАТЕ ЛИ
До коментар #17 от "Европеец":Или само си мислите, че имате.
Коментиран от #21
19:16 16.09.2026
20 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
АКО ИСКАШ МИР --- ГОТВИ СЕ ЗА ВОЙНА
БЪЛГАРИЯ Е НАТО!
Коментиран от #26
19:17 16.09.2026
21 Град Козлодуй
До коментар #19 от "А ИМАТЕ ЛИ":Погледни кой фалира през последните 100 г и КОЙ получаваше хуманитарни помощи
19:20 16.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Аааа,откъде
Коментиран от #29
19:22 16.09.2026
24 Ами сори пичове
19:22 16.09.2026
25 Йотова е предложила
19:24 16.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Урааааа, ще падат гърмежи
19:27 16.09.2026
28 Отврат!
19:27 16.09.2026
29 Печатницата пич !
До коментар #23 от "Аааа,откъде":и после пак питайте що такава скъпотия стана
19:28 16.09.2026
30 Дойче зеле
19:29 16.09.2026
31 Не е ясно от кого ще се бранят
19:29 16.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 800 милиарда евро
19:30 16.09.2026
34 Европейският парламент
Коментиран от #41
19:42 16.09.2026
35 УРСУЛАТА
Коментиран от #39
19:49 16.09.2026
36 Ердоган
До коментар #1 от "Междувременно":Русофил до вчера: Русия има най-новите оръжия. Ако искаш мир готви се за война, Слава на Русия. Русофил след тази новина: оръжия ли ще ядем. ЕС да се разпада
19:49 16.09.2026
37 3.14К
19:51 16.09.2026
38 Тоест
19:54 16.09.2026
39 Мусорчик
До коментар #35 от "УРСУЛАТА":Точно така. Само чичо Пуси има право на оръжие. Ние си знаем "Преклонена главица..." и т.н.
19:55 16.09.2026
40 Той и
Божее, прибери си вересиите!
Само до преди 60 години човечеството се напикаваше на сън от страх и повтаряше никога повече.
Всичко е забравено.
19:55 16.09.2026
41 Урсулай великий го е решила
До коментар #34 от "Европейският парламент":без никой да пита и е пратила хибридна грама до Пресслужбата на Европейския парламент. Чист фейк е на 200
20:01 16.09.2026
42 Пробвайте бре хора !
През днешния ден вниманието в Страсбург беше изцяло насочено към дебатите и традиционната годишна реч за състоянието на Европейския съюз, представена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Точка !
Коментиран от #44
20:05 16.09.2026
43 800 МИЛЯРДА , А ? ЯКО.
ТАКА ЩЕ Е , НАЙ-ЯКАТА ДАЛАВЕРА Е ДА ЗАХРАНВАШ ОРЪЖЕЙНИТЕ ФИРМИ , ОТ ТЯХ А ПЕЧЕЛИШ ЛУДИ КОМИСИОННИ ЗАКОННО, ОГРАБВАЙКИ ЕВРОРОБИТЕ , ЗАЩТО ВСИЧКОЕ Е НА НЕГОВ ГРЪБ!!! МАНТРАТА ЗА СТРАХА ОТ РУСИЯ РАБОТИ ЯВНО , ЗАЩОТО РОБА Е ВСЕ ОЩЕ ПРИСПАН С ТАЗИ МАНТРА , ТЪКАТО НЯМА РЕАКЦИЯ !! ДО КОГА ЩЕ СПИНКА СЕ НЕ ЗНАЕ“
20:06 16.09.2026
44 И сега опровержение
До коментар #42 от "Пробвайте бре хора !":дали ще видим на този 100%-ов фейк ? А?
20:07 16.09.2026
45 ха ха
20:20 16.09.2026
46 Много брутална лъжа
20:21 16.09.2026