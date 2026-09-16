ЕП реши: Евросъюзът ще инвестира до 800 милиарда евро в отбраната до 2030 година

Европейският парламент одобри пакет от мерки за ускоряване на инвестициите в отбраната и повишаване на готовността на ЕС да реагира на предизвикателствата пред сигурността.

Промените са част от пакета "Omnibus V" и трябва да подпомогнат инвестиции в отбраната за до 800 млрд. евро през следващите четири години в рамките на инициативата "ReArm Europe Plan/Readiness 2030", се казва в съобщение от Пресслужбата на Европейския парламент.

Една от основните промени е въвеждането на общ срок от 42 работни дни за издаване на разрешения за проекти, свързани с отбраната - например изграждане на нови заводи или разширяване на съществуващи производствени мощности. При извънредни обстоятелства срокът ще може да бъде удължаван, но целият процес не трябва да надхвърля 102 работни дни. Ако компетентните органи не се произнесат навреме, ще може да се прилага принципът на мълчаливото одобрение. Държавите членки ще трябва да създадат и единни контактни точки за подобни проекти.

Пакетът предвижда още облекчаване на трансфера на отбранителни продукти между държавите от ЕС и на процедурите за обществени поръчки. Въвежда се ново общо разрешение за трансфер, а максималният срок на рамковите споразумения за обществени поръчки в отбраната се увеличава от седем на десет години. Предвижда се и по-голяма гъвкавост при съвместните поръчки между държавите членки.

Промените засягат и Европейския фонд за отбрана, като разширяват възможностите за финансиране и предвиждат допълнителна подкрепа за проекти с участие на малки и средни предприятия. Разходи за учения в Украйна също ще могат да получават финансиране от фонда. При обоснована необходимост държавите от ЕС ще могат да прилагат и определени изключения от европейските правила за околната среда и химикалите, когато това се налага от интересите на отбраната.

Текстът относно ускоряването на издаването на разрешения за проекти, свързани с отбранителната готовност, бе одобрен с 540 гласа "за", 105 "против" и 22 "въздържал се".

Текстът относно трансферите в рамките на ЕС на продукти, свързани с отбраната, и опростените процедури за възлагане на обществени поръчки бе одобрен с 549 гласа "за", 92 "против" и 27 "въздържал се".

Текстът относно улесняването на инвестициите в отбраната и условията за отбранителната промишленост бе одобрен с 530 гласа "за", 125 "против" и 12 "въздържал се".