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ЕП реши: Евросъюзът ще инвестира до 800 милиарда евро в отбраната до 2030 година

ЕП реши: Евросъюзът ще инвестира до 800 милиарда евро в отбраната до 2030 година

16 Септември, 2026 18:49 834 46

  • русия-
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  • урсула фон дер лaйен

Промените са част от пакета "Omnibus V" и трябва да подпомогнат инвестиции в отбраната за до 800 млрд. евро през следващите четири години в рамките на инициативата "ReArm Europe Plan/Readiness 2030"

ЕП реши: Евросъюзът ще инвестира до 800 милиарда евро в отбраната до 2030 година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският парламент одобри пакет от мерки за ускоряване на инвестициите в отбраната и повишаване на готовността на ЕС да реагира на предизвикателствата пред сигурността.

Промените са част от пакета "Omnibus V" и трябва да подпомогнат инвестиции в отбраната за до 800 млрд. евро през следващите четири години в рамките на инициативата "ReArm Europe Plan/Readiness 2030", се казва в съобщение от Пресслужбата на Европейския парламент.

Една от основните промени е въвеждането на общ срок от 42 работни дни за издаване на разрешения за проекти, свързани с отбраната - например изграждане на нови заводи или разширяване на съществуващи производствени мощности. При извънредни обстоятелства срокът ще може да бъде удължаван, но целият процес не трябва да надхвърля 102 работни дни. Ако компетентните органи не се произнесат навреме, ще може да се прилага принципът на мълчаливото одобрение. Държавите членки ще трябва да създадат и единни контактни точки за подобни проекти.

Пакетът предвижда още облекчаване на трансфера на отбранителни продукти между държавите от ЕС и на процедурите за обществени поръчки. Въвежда се ново общо разрешение за трансфер, а максималният срок на рамковите споразумения за обществени поръчки в отбраната се увеличава от седем на десет години. Предвижда се и по-голяма гъвкавост при съвместните поръчки между държавите членки.

Промените засягат и Европейския фонд за отбрана, като разширяват възможностите за финансиране и предвиждат допълнителна подкрепа за проекти с участие на малки и средни предприятия. Разходи за учения в Украйна също ще могат да получават финансиране от фонда. При обоснована необходимост държавите от ЕС ще могат да прилагат и определени изключения от европейските правила за околната среда и химикалите, когато това се налага от интересите на отбраната.

Текстът относно ускоряването на издаването на разрешения за проекти, свързани с отбранителната готовност, бе одобрен с 540 гласа "за", 105 "против" и 22 "въздържал се".

Текстът относно трансферите в рамките на ЕС на продукти, свързани с отбраната, и опростените процедури за възлагане на обществени поръчки бе одобрен с 549 гласа "за", 92 "против" и 27 "въздържал се".

Текстът относно улесняването на инвестициите в отбраната и условията за отбранителната промишленост бе одобрен с 530 гласа "за", 125 "против" и 12 "въздържал се".


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Междувременно

    8 1 Отговор
    Историята на съвременна Германия накратко

    Коментиран от #36

    18:51 16.09.2026

  • 2 защо "до"

    10 3 Отговор
    не може ли "над"?
    малце са

    18:52 16.09.2026

  • 3 авантгатд

    27 4 Отговор
    Половината ще са подаръци за една зелена еуглена.
    Другата половина ще обогати една дузина големи фирми.
    Честито на данъкоплатците!

    18:54 16.09.2026

  • 4 Интересно

    24 5 Отговор
    от кого ще вземете парите!?

    Коментиран от #5, #6, #7

    18:55 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гробар

    7 13 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно":

    Чорапа ще ви вдига данъците на имотите.

    18:59 16.09.2026

  • 7 От бункерното

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно":

    Пуси, как всегда.

    18:59 16.09.2026

  • 8 Гробар

    22 3 Отговор
    Ердоган каза, че членството в ЕС вече не е приоритет на Турция. ЕС ще воюва с Мечката, турците ще им гледат сеира и ще им продават оръжие.

    19:01 16.09.2026

  • 9 Последния Софиянец

    25 3 Отговор
    Децата ви ще ядат снаряди.

    19:01 16.09.2026

  • 10 Kaлпазанин

    21 3 Отговор
    Тва милиардите веч за нищо ги нямате бре ,как се печатат толкова пари на вятъра ,

    19:01 16.09.2026

  • 11 Герги

    3 13 Отговор
    Плюнчовците започнаха...до сега ЕС да отделяше някаки големи средства за отбрана...да попитаме плюнчовците...не,не отделяше,защото го имаше САЩ а и ЕС е икономически съюз.Но времената се промениха,онова чучело от Маями,ясно го каза...до тук...отделно, другото чучело от Кремъл,започна братоубийствена война.Какво оставаше на Съюза,,,да започне да мисли за своята отбрана,и нещата логично започват да се случват...Вържи попа да е мирно селото.

    Коментиран от #32

    19:03 16.09.2026

  • 12 Гост

    23 4 Отговор
    Урсулите само за войни мислят, но други да ги водят и плащат, а за тях - комисионните!

    19:03 16.09.2026

  • 13 Тези кинти

    17 4 Отговор
    Ще дойдат от поголовно качване на данъците в ЕС,демек от всички нас.

    19:04 16.09.2026

  • 14 Антон Страшимиров

    11 2 Отговор
    Из романа "Вихър": " В човешкото стадо има хора, които винаги са на цена: в мирно време ги тачат, на война не ги жертват. Достойнството на тези хора е, че в мирно време сами се докарват да бъдат тачени, а във военно време сами не се жертват."

    19:06 16.09.2026

  • 15 Дудов

    7 4 Отговор
    Сама ще кажа на глупаците - купете си бензинец в най-скоро време

    19:10 16.09.2026

  • 16 Баба Яга

    11 3 Отговор
    Коалицията на желаещите войната награди с щедри рушвети своите мекерета в ЕП, които с пълно съзнание за малоумие-безумие гласуват и приемат да прахосват тия огромни суми от общи пари на гражданите вместо за мирни проекти и социални потребности, за оръжия и свръхпечалби на ВПК.
    Тоя свят вече слугува на сатаните и верблюдите с рога, а не за мирно съвместно съществуване, на мирни инициативи и просперитет.

    19:14 16.09.2026

  • 17 Европеец

    5 8 Отговор
    Имаме пари ,угаждаме си.

    Коментиран от #19

    19:14 16.09.2026

  • 18 Европа

    2 10 Отговор
    Трябва да бъде готова .
    Путин преди да умре
    Ще направи по Голяма Простотия
    Отколкото тази в Украйна.

    Докато е жив Путин
    Войната няма спре .

    19:15 16.09.2026

  • 19 А ИМАТЕ ЛИ

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Или само си мислите, че имате.

    Коментиран от #21

    19:16 16.09.2026

  • 20 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    4 12 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, ИЗРАЕЛ И БРАТСКА УКРАЙНА!!
    АКО ИСКАШ МИР --- ГОТВИ СЕ ЗА ВОЙНА
    БЪЛГАРИЯ Е НАТО!

    Коментиран от #26

    19:17 16.09.2026

  • 21 Град Козлодуй

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "А ИМАТЕ ЛИ":

    Погледни кой фалира през последните 100 г и КОЙ получаваше хуманитарни помощи

    19:20 16.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Аааа,откъде

    11 3 Отговор
    ще намери ес тези пари?!Много силни държави казаха че нямат такива средства,и няма да дадат!

    Коментиран от #29

    19:22 16.09.2026

  • 24 Ами сори пичове

    11 3 Отговор
    Щом Европейският парламент е одобрил трябва да цакате 1% от тази сума и ще ви се разлуфти луфта направо 1% от 800 милиарда евро ши трябва да плащате и децата ви да гладуват. Нашите депутати ми е по интересно поименно как са гласували ако гласуване в тази диктаторска структура е имало въобще

    19:22 16.09.2026

  • 25 Йотова е предложила

    5 5 Отговор
    Не 800 милиарда евро а 1 трилион да е минимум ....хахахаха

    19:24 16.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Урааааа, ще падат гърмежи

    14 3 Отговор
    Ще изграждаме нови заводи за барути и после БУМ ...БУМ ... 5 милиарда тук, 5 милиарда там ... и литър нафта 25 евро

    19:27 16.09.2026

  • 28 Отврат!

    11 4 Отговор
    ЕС от икономически съюз се превърна във военен! Целта е война с Русия! България трябва по най бързият начин да напусне фашисткия ЕС!

    19:27 16.09.2026

  • 29 Печатницата пич !

    10 2 Отговор

    До коментар #23 от "Аааа,откъде":

    и после пак питайте що такава скъпотия стана

    19:28 16.09.2026

  • 30 Дойче зеле

    10 2 Отговор
    След изборите и във Франция всичко ще бъде инак

    19:29 16.09.2026

  • 31 Не е ясно от кого ще се бранят

    9 2 Отговор
    Ми те палят конфликтите

    19:29 16.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 800 милиарда евро

    7 3 Отговор
    Тва са две Германии бре или 10 Украйни

    19:30 16.09.2026

  • 34 Европейският парламент

    7 1 Отговор
    Как го одобри този "пакет от мерки" да запитам ? Нещо да няма грешка случайно? Кога гласуване днес е имало и какъв е резултата от гласовете ? А дее? Нашите евродепутати как са гласували

    Коментиран от #41

    19:42 16.09.2026

  • 35 УРСУЛАТА

    4 1 Отговор
    Здраво ни закопава.

    Коментиран от #39

    19:49 16.09.2026

  • 36 Ердоган

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Междувременно":

    Русофил до вчера: Русия има най-новите оръжия. Ако искаш мир готви се за война, Слава на Русия. Русофил след тази новина: оръжия ли ще ядем. ЕС да се разпада

    19:49 16.09.2026

  • 37 3.14К

    2 1 Отговор
    Вещицата ще подпали света, за да гепи няколко десетки милиарда!

    19:51 16.09.2026

  • 38 Тоест

    2 1 Отговор
    Едни крадци ще си делнат окраденото от обикновените хора.

    19:54 16.09.2026

  • 39 Мусорчик

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "УРСУЛАТА":

    Точно така. Само чичо Пуси има право на оръжие. Ние си знаем "Преклонена главица..." и т.н.

    19:55 16.09.2026

  • 40 Той и

    3 1 Отговор
    Той и Райха така в началото почна да инвестира в оръжия милиарди райх марки.
    Божее, прибери си вересиите!
    Само до преди 60 години човечеството се напикаваше на сън от страх и повтаряше никога повече.
    Всичко е забравено.

    19:55 16.09.2026

  • 41 Урсулай великий го е решила

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Европейският парламент":

    без никой да пита и е пратила хибридна грама до Пресслужбата на Европейския парламент. Чист фейк е на 200

    20:01 16.09.2026

  • 42 Пробвайте бре хора !

    3 1 Отговор
    "имало ли е днес гласуване в Европейският парламент ? Отговор: Не, днес (сряда, 16 септември 2026 г.) не е имало официални гласувания в Европейския парламент.
    През днешния ден вниманието в Страсбург беше изцяло насочено към дебатите и традиционната годишна реч за състоянието на Европейския съюз, представена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Точка !

    Коментиран от #44

    20:05 16.09.2026

  • 43 800 МИЛЯРДА , А ? ЯКО.

    4 1 Отговор
    ЧЕСТИТО ЕВРОРОБЕ , С ТЕЯ ФАШАГИ РОБСТВОТО НИ Е ПРЕОПРЕДЕЛЕНО ЗА ПОКОЛЕНИЯ НАПРЕД !
    ТАКА ЩЕ Е , НАЙ-ЯКАТА ДАЛАВЕРА Е ДА ЗАХРАНВАШ ОРЪЖЕЙНИТЕ ФИРМИ , ОТ ТЯХ А ПЕЧЕЛИШ ЛУДИ КОМИСИОННИ ЗАКОННО, ОГРАБВАЙКИ ЕВРОРОБИТЕ , ЗАЩТО ВСИЧКОЕ Е НА НЕГОВ ГРЪБ!!! МАНТРАТА ЗА СТРАХА ОТ РУСИЯ РАБОТИ ЯВНО , ЗАЩОТО РОБА Е ВСЕ ОЩЕ ПРИСПАН С ТАЗИ МАНТРА , ТЪКАТО НЯМА РЕАКЦИЯ !! ДО КОГА ЩЕ СПИНКА СЕ НЕ ЗНАЕ“

    20:06 16.09.2026

  • 44 И сега опровержение

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Пробвайте бре хора !":

    дали ще видим на този 100%-ов фейк ? А?

    20:07 16.09.2026

  • 45 ха ха

    1 0 Отговор
    голем скок към самоунищожението , и без това от говорящите маймуни нищо не става

    20:20 16.09.2026

  • 46 Много брутална лъжа

    1 0 Отговор
    ЕП нищо не е решил. Тва е върха на атлантическият фейк другари

    20:21 16.09.2026

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