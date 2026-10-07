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Пазарът на труда се задържа на 37 251 обяви през септември
  Тема: Икономика

Пазарът на труда се задържа на 37 251 обяви през септември

7 Октомври, 2026 13:51 508 6

  • пазар на труда-
  • обяви за работа-
  • jobtiger-
  • заетост-
  • дистанционна работа

Предложенията са почти без промяна спрямо август, но остават с 9,5% под нивото от септември 2025 година

Пазарът на труда се задържа на 37 251 обяви през септември - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Пазарът на труда в България се задържа почти без промяна през септември. Работодателите са публикували 37 251 обяви за работа при 37 267 през август, което е намаление само с 16 предложения, или около 0,04%.

След отчетения през август ръст от близо 6% ново увеличение не се наблюдава. JobTiger определя септември като „месец на задържане, отколкото на ясен ръст или спад“. На годишна база обаче картината остава по-слаба - обявите са с около 9,5% по-малко, или приблизително 3900 предложения под нивото от септември 2025 г.

Търговията увеличава търсенето на служители

Почти непромененият общ брой прикрива различни движения по сектори. Най-съществен ръст сред големите категории има в „Търговия и продажби“, където са отчетени 683 повече обяви спрямо август. Това е увеличение от 7,4%.

Повече свободни позиции има и в „Маркетинг и реклама“ - с около 8,7%, в „Човешки ресурси“ - с близо 8%, и в „Здравеопазване и фармация“ - с 2,4%. В „Административни и обслужващи дейности“ и „Строителство“ броят на предложенията остава почти без промяна.

Краят на летния сезон свива обявите в туризма

Най-силен месечен спад се отчита в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - около 5,7%. От JobTiger свързват част от понижението с края на летния сезон. Намаление има още в „Счетоводство, одит, финанси“ - около 3%, в „Производство“ - около 1,2%, и в IT сектора - около 1%.

Търговията и продажбите остават най-голямата категория с около 27% от всички обяви. Следват производството с около 18%, хотелиерството и ресторантьорството с около 13% и административните и обслужващите дейности с около 11%. На годишна база най-значителен е спадът в IT сектора - около 22%.

София увеличава дела си, дистанционната работа се възстановява

В шестте големи града, наблюдавани от JobTiger, общият брой на обявите се увеличава с около 1% спрямо август. В София ръстът е около 4%, в Стара Загора - около 2%, а в Бургас броят почти не се променя. В Пловдив предложенията намаляват с около 3%, във Варна - с около 6%, а в Русе - с около 5%.

София събира около 40% от всички обяви в страната, Пловдив - около 10%, а Варна - около 7%. През септември са публикувани 2533 предложения за дистанционна работа и работа от вкъщи - с около 2,5% повече спрямо август, но с близо 25% по-малко спрямо година по-рано. Те представляват около 7,3% от всички наблюдавани обяви, като около 44% са в IT сектора.


България
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