"ДБ иска нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право"

С декларация от парламентарната трибуна "Демократична България" настоя за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. От двете формации обаче зададоха различни посоки.
Според председателя на парламентарната група на ДБ Надежда Йорданова насроченият за 13 ч. Консултативен съвет за национална сигурност трябва да излезе с решения за незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право.
От групата настояват също за незабавни консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор, който предвижда съюзнически преговори и потвърждаване на българската позиция за прекратяване на огъня от Русия и започване на преговори за мир и други.
"България трябва да се включи много по-активно в антидрон способностите на НАТО. Настояваме страната да участва с конкретни способности, системи, обучение, тестове и съвместни проекти", искат от ДБ.
България трябва да участва пълноценно в общите европейски проекти за дроновете и противодроновите способности, както и в проекти за морска и подводна сигурност и защита на източния фланг. Съветът на Европейския съюз вече определи такива способности като общоевропейски отбранителен приоритет, изтъкват в декларацията си от парламентарната група.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
13:49 07.10.2026
2 Някой
13:50 07.10.2026
3 Дб дали знае
Само да се изяви че съществуват още
13:50 07.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
13:51 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Трол
Коментиран от #71
13:51 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Искам
Коментиран от #11, #16, #24
13:52 07.10.2026
10 Ти да видиш
13:54 07.10.2026
11 Кой тероризъм
До коментар #9 от "Искам":срещу България? Какво българско е взривено и от кой.
Коментиран от #18
13:55 07.10.2026
12 Оставка на Йорданова
13:55 07.10.2026
13 БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
13:56 07.10.2026
14 Неадекватната Надежда
Тя се взима в ролята на розовото пони от софийските жълти павета...
13:57 07.10.2026
15 Зеления
Надеждо, пропуснала си, че в нотата трябва да пише да се спрат джобните на Путин и един месец да остане без телефон и интернет за наказание !!!
Крути мерки трябват срещу агресора. Ако не сте вие от Демократична България да го стреснете Путин друг няма шанс, целия свят на вас разчита !!!
13:57 07.10.2026
16 Искаш да искаш
До коментар #9 от "Искам":Марш на Източния фронт!
13:58 07.10.2026
17 Не може
13:58 07.10.2026
18 Как какво
До коментар #11 от "Кой тероризъм":Избиха ни рибата! Добре, че сезонът свърши, че цената на цацата щеше да скочи още.
Коментиран от #23
13:58 07.10.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Долното МИ ли🤔
13:58 07.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Когато Уточниш !
Може и да уточниш !
Кой е Адресата !
14:01 07.10.2026
23 Украинският фашизъм и тероризъм
До коментар #18 от "Как какво":предизвиква и екологична катастрофа в четно море.
14:01 07.10.2026
24 Тези
До коментар #9 от "Искам":"извършители на враждебен акт на тероризъм срещу България" сега с нас в стаята ли са?
14:02 07.10.2026
25 Вервайте
14:05 07.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Тва розовобузо
14:08 07.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тъпо соросоидче
14:12 07.10.2026
30 Обикн. читателка
14:13 07.10.2026
31 По предположения
14:14 07.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мдаа
14:20 07.10.2026
34 123
14:21 07.10.2026
35 Ха ха ха
14:23 07.10.2026
36 Айляк
14:25 07.10.2026
37 Маринов
Коментиран от #41
14:29 07.10.2026
38 Гост
Коментиран от #44
14:31 07.10.2026
39 Къро
14:32 07.10.2026
40 Лакеите на Пентагона
14:32 07.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 защо
Повод за реакцията е случаят от август 2026 г., при който разузнавателен дрон-примамка (тип „Майя“) премина през Румъния и се взриви на около 100 метра навътре в българска територия край село Кардам.
Основните акценти в позицията и критиките на политиците от формацията включват: • Обвинения в неадекватна защита: Представители на коалицията обвиняват властта, че въпреки продължаващата от години война в съседство, държавата все още няма изградена работеща система за засичане и неутрализиране на нисколетящи малки безпилотни апарати.
• 🛡️ Закъснели мерки: От коалицията подчертават, че мерките за модернизация и закупуване на системи за борба с дронове са драстично закъснели, което оставя границите и критичната инфраструктура на страната уязвими.
• 🤝 Призив за координация с НАТО: Настоява се за много по-тясно сътрудничество със съюзниците в НАТО и заимстване на спешни мерки, подобно на Румъния, която вече разположи съюзнически изтребители и поръча специализирани системи за противовъздушна отбрана от ново поколение.
Та с ДБ - те така
14:35 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 БСТ
14:41 07.10.2026
48 Хаген Дас
Коментиран от #63
14:42 07.10.2026
49 Някой си
14:42 07.10.2026
50 Някой
Тези расисти ръсещи омраза русофоби, после се оплакват, че руснаците са отчели този факт за неприятелско държане! Реват реално от това което те правят.
14:42 07.10.2026
51 Вова
14:43 07.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ДБ нищо не може да "иска"
14:46 07.10.2026
54 аожгтн
14:46 07.10.2026
55 Коя е
Коментиран от #66
14:47 07.10.2026
56 аожгтн
14:47 07.10.2026
57 Не думай ма пуйко
14:48 07.10.2026
58 ......-
14:48 07.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Подлоги,
14:50 07.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Колкото разбира от гражданско право
14:50 07.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Оня
14:52 07.10.2026
65 Малее
14:52 07.10.2026
66 Как коя
До коментар #55 от "Коя е":тази лелка ходи събота и неделя на женският пазар и продава камби по 6 евро килото. Брюкселски камби сушени от 2008 г
14:53 07.10.2026
67 Радко и Йотова
Наведени са и Боци и Шиши.
Нищо няма да излезе , поредното снижаване!
14:55 07.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Бангаранга
14:59 07.10.2026
71 Ъхъ
До коментар #7 от "Трол":При това бяха неправоспособни и незастраховани в Лойдс!☹️
14:59 07.10.2026
72 Дб дали знае
15:01 07.10.2026
73 Русия по никакъв начин
15:02 07.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Атлантиците трябва да знаят че
15:03 07.10.2026
76 И Киев е Руски
15:03 07.10.2026
77 Троян
15:06 07.10.2026
78 Ехаааооеее...
15:06 07.10.2026
79 Ламбо
15:06 07.10.2026
80 Йотова
15:06 07.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Стреатега
Кораба “Alfa Watan” под флага на Того е плувал от Египет ужким за Румъния (по точно, може би за Одеса).
И е карал гърмящо египетско жито! В Украйна май няма жито?
15:22 07.10.2026