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ДБ иска нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право

ДБ иска нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право

7 Октомври, 2026 13:48 1 116 83

  • дб-
  • нота-
  • русия-
  • дронове-
  • черно море

Според председателя на парламентарната група на ДБ Надежда Йорданова насроченият за 13 ч. Консултативен съвет за национална сигурност трябва да излезе с решения за незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право

ДБ иска нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С декларация от парламентарната трибуна "Демократична България" настоя за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. От двете формации обаче зададоха различни посоки.

Според председателя на парламентарната група на ДБ Надежда Йорданова насроченият за 13 ч. Консултативен съвет за национална сигурност трябва да излезе с решения за незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право.

От групата настояват също за незабавни консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор, който предвижда съюзнически преговори и потвърждаване на българската позиция за прекратяване на огъня от Русия и започване на преговори за мир и други.

"България трябва да се включи много по-активно в антидрон способностите на НАТО. Настояваме страната да участва с конкретни способности, системи, обучение, тестове и съвместни проекти", искат от ДБ.

България трябва да участва пълноценно в общите европейски проекти за дроновете и противодроновите способности, както и в проекти за морска и подводна сигурност и защита на източния фланг. Съветът на Европейския съюз вече определи такива способности като общоевропейски отбранителен приоритет, изтъкват в декларацията си от парламентарната група.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    92 3 Отговор
    Гледам секретарката на Христо Иванов, големите конституционалисти, сега започнала да разбира и от международно морско право.....

    13:49 07.10.2026

  • 2 Някой

    87 4 Отговор
    ДБ да предоставят неоспорими доказателства, че дроновете са били руски. Иначе, всичко което казват е highly likely. Както обичат да говорят шефовете им (дето им изплащат грантовете).

    13:50 07.10.2026

  • 3 Дб дали знае

    57 2 Отговор
    Кога се прави нота
    Само да се изяви че съществуват още

    13:50 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    25 1 Отговор
    Това е застрахователна измама.

    13:51 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трол

    72 2 Отговор
    Христо Иванов и Иво Мирчев първи нарушиха морското право, претоварвайки лодката за Росенец.

    Коментиран от #71

    13:51 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Искам

    3 37 Отговор
    И очаквам да излезнат обединени зад силно и ясно послание към извършителите на този враждебен акт на тероризъм срещу България. Не празни приказки под формата на безсилно и бездушно страхливо мърморене. Това огъване трябва да спре. Очаквам днес и в следващите дни реални действия срещу източника на този тероризъм! Никакви ноти, реални действия.

    Коментиран от #11, #16, #24

    13:52 07.10.2026

  • 10 Ти да видиш

    70 2 Отговор
    Националните предатели и партия на мафията ПП и ДБ искали нещо от Русия. А доказателства? Мръсна продажна лъжлива сган. После как хората да не са отвратени от вас.

    13:54 07.10.2026

  • 11 Кой тероризъм

    58 1 Отговор

    До коментар #9 от "Искам":

    срещу България? Какво българско е взривено и от кой.

    Коментиран от #18

    13:55 07.10.2026

  • 12 Оставка на Йорданова

    41 3 Отговор
    Лица, които са участвали в помилването и създаването на комисии свързани с оневиняване на наркоразпространители не трябва да участват в взимането на институционални решения. Йорданова е участвала!

    13:55 07.10.2026

  • 13 БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

    35 1 Отговор
    НАДЕ ИСКА ПЪЛНА ЗАБРАНА ЗА ПЕТРОХАНСКАТА ТРУПА А ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ ОТ АТЛАНТИЧЕСКИЯ СЪВЕД КРАДЛИ САПУЛАНИ МАЗНИ ИЛИЯНЧИВЦИ НА ФРОНТА РАЗБИЙШ НАДЕ .

    13:56 07.10.2026

  • 14 Неадекватната Надежда

    40 2 Отговор
    Йорданова отново иска розов кон еднорог.

    Тя се взима в ролята на розовото пони от софийските жълти павета...

    13:57 07.10.2026

  • 15 Зеления

    39 0 Отговор
    "ДБ иска нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право"

    Надеждо, пропуснала си, че в нотата трябва да пише да се спрат джобните на Путин и един месец да остане без телефон и интернет за наказание !!!
    Крути мерки трябват срещу агресора. Ако не сте вие от Демократична България да го стреснете Путин друг няма шанс, целия свят на вас разчита !!!

    13:57 07.10.2026

  • 16 Искаш да искаш

    20 2 Отговор

    До коментар #9 от "Искам":

    Марш на Източния фронт!

    13:58 07.10.2026

  • 17 Не може

    3 27 Отговор
    рундьо се страхува от собственика му. Няма как. От вчера се крие под дивана.

    13:58 07.10.2026

  • 18 Как какво

    22 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кой тероризъм":

    Избиха ни рибата! Добре, че сезонът свърши, че цената на цацата щеше да скочи още.

    Коментиран от #23

    13:58 07.10.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 1 Отговор
    Каква нота иска таА 🤔
    Долното МИ ли🤔

    13:58 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Когато Уточниш !

    31 0 Отговор
    Чии Са Дроновете !

    Може и да уточниш !

    Кой е Адресата !

    14:01 07.10.2026

  • 23 Украинският фашизъм и тероризъм

    28 1 Отговор

    До коментар #18 от "Как какво":

    предизвиква и екологична катастрофа в четно море.

    14:01 07.10.2026

  • 24 Тези

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "Искам":

    "извършители на враждебен акт на тероризъм срещу България" сега с нас в стаята ли са?

    14:02 07.10.2026

  • 25 Вервайте

    23 1 Отговор
    ДБ иска но неможе !

    14:05 07.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тва розовобузо

    33 1 Отговор
    мис Пиги яко се е освинило

    14:08 07.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тъпо соросоидче

    22 1 Отговор
    Ех мечти, мечти

    14:12 07.10.2026

  • 30 Обикн. читателка

    34 1 Отговор
    Руса,тромава,ялова като политик,това е лелята от Далечна България-ДБ.Тази не може да обясни подробно,какво прави в НС,след като с нищо не е полезна на хората изпратили я там.

    14:13 07.10.2026

  • 31 По предположения

    24 1 Отговор
    Ноти не се правят. ДБ да представи доказателства.

    14:14 07.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мдаа

    21 1 Отговор
    Уф, тая гримирана гуцка е много просто същество!

    14:20 07.10.2026

  • 34 123

    22 1 Отговор
    Тази кубратска тьотя да си ходи при кокошките на село!!!!

    14:21 07.10.2026

  • 35 Ха ха ха

    19 1 Отговор
    И ТОВА БЯЛО БЪЛГАРСКО ПRASE ПОЛУДЯ.

    14:23 07.10.2026

  • 36 Айляк

    14 1 Отговор
    Кои бяха тия дудуци от ДБ?

    14:25 07.10.2026

  • 37 Маринов

    14 2 Отговор
    Тази Надежда уж е юрист, пък предлага реше Ния на основа на казал рекъл, а не на факти. Това, че зеленият е казал, че не е той, не означава, че е така. При толкова лъжи как да му вярваш? А четох, че нямаме съоръжения да проследим дрона, по отломки не могат да кажат какво е и чий е. Така, че в този съвет трябва да се внесе експертна оценка от държавно назначена комисия и тогава да се обсъжда въпроса и да се вземе решение. Толкова е просто!

    Коментиран от #41

    14:29 07.10.2026

  • 38 Гост

    18 2 Отговор
    Дайте на Надежда да напише нота! Другата Надежда може да помага! Мирчев също. Ще му накривите шапката на Путин с вашата нота, само ще ги накарате, следващия път наистина да започнат да стрелят по нашите кораби и варненското пристанище да стане като одеското. То и без това, Одесос, Одеса, близки са... Толкова т-п народ са това жълтопаветниците, чак не се търпи вече!

    Коментиран от #44

    14:31 07.10.2026

  • 39 Къро

    17 1 Отговор
    Къде са доказателствата, че е дело на Русия? Аз казвам че това е украинска провокация с помощта на М2, както Северен поток! ДБ се изкараха отново МАЛОУМНИ ПИПЕРКИ!!!

    14:32 07.10.2026

  • 40 Лакеите на Пентагона

    9 0 Отговор
    Пръво да платят от джеба си недоставените Ф-ки, пропуснати ползи и нереципрочните ни визи за САЩ с унизително интервю.

    14:32 07.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 защо

    0 6 Отговор
    Официалната позиция на коалицията „ПП-ДБ“ (включително „Демократична България“) се фокусира върху остра критика към служебното правителство и президента за липсата на адекватна защита на българското въздушно пространство.
    Повод за реакцията е случаят от август 2026 г., при който разузнавателен дрон-примамка (тип „Майя“) премина през Румъния и се взриви на около 100 метра навътре в българска територия край село Кардам.
    Основните акценти в позицията и критиките на политиците от формацията включват: • Обвинения в неадекватна защита: Представители на коалицията обвиняват властта, че въпреки продължаващата от години война в съседство, държавата все още няма изградена работеща система за засичане и неутрализиране на нисколетящи малки безпилотни апарати.
    • 🛡️ Закъснели мерки: От коалицията подчертават, че мерките за модернизация и закупуване на системи за борба с дронове са драстично закъснели, което оставя границите и критичната инфраструктура на страната уязвими.
    • 🤝 Призив за координация с НАТО: Настоява се за много по-тясно сътрудничество със съюзниците в НАТО и заимстване на спешни мерки, подобно на Румъния, която вече разположи съюзнически изтребители и поръча специализирани системи за противовъздушна отбрана от ново поколение.
    Та с ДБ - те така

    14:35 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 БСТ

    8 1 Отговор
    Какава нота като не знаете какви са дроновете ?

    14:41 07.10.2026

  • 48 Хаген Дас

    9 3 Отговор
    И какво ще направите ако се окаже руски? Ще нападнем Русия или какво? Аз се моля да се окаже руски та да видим реакцията на ЕС, колко гащи имат!

    Коментиран от #63

    14:42 07.10.2026

  • 49 Някой си

    9 2 Отговор
    Ама недейте така бе, комшията на село и той има прасе ( почти същото) сега и то иска да му връчва нота да отмени Коледата!

    14:42 07.10.2026

  • 50 Някой

    9 1 Отговор
    Що не искат за Украйна, където от предната година обстрелват танкери и търговски кораби. дори в Средиземно море. И погазиха договора за коридори и за украинското зърно. Така че без значение кой е ударил корабите, вина носи самият Зеленски и хората му.
    Тези расисти ръсещи омраза русофоби, после се оплакват, че руснаците са отчели този факт за неприятелско държане! Реват реално от това което те правят.

    14:42 07.10.2026

  • 51 Вова

    9 3 Отговор
    Нито съм чувал за тая,нито съм чувал за партията и .Има няколко милиона подобни насекоми на хранилка в сороските НПО-та.

    14:43 07.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ДБ нищо не може да "иска"

    11 1 Отговор
    Може само да "писка" Аре черта ..

    14:46 07.10.2026

  • 54 аожгтн

    7 1 Отговор
    ТЕЗИ КОРАБИ ПРЕНАСЯТ ОРЪЖИЕ

    14:46 07.10.2026

  • 55 Коя е

    8 1 Отговор
    тази лелка?

    Коментиран от #66

    14:47 07.10.2026

  • 56 аожгтн

    8 1 Отговор
    ДБ ДА ЗАМИНАВА ЗА ФРОНТА

    14:47 07.10.2026

  • 57 Не думай ма пуйко

    10 1 Отговор
    от началото на тежкия конфликт Израел - Ивицата Гааза, нашите подлоги си налягат парцалите и дори Нота спрямо нацистки Израел няма за съжаление нали? А? Но иначе сме много "принципни и последоватвлни" когато атлантическият нацизъм трябва да защитаваме и да лаем като помиярчета ....

    14:48 07.10.2026

  • 58 ......-

    9 1 Отговор
    ДБ–Де били за България.

    14:48 07.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Подлоги,

    9 0 Отговор
    я по кротко! Така ли ви наредиха?! Чуждопоклонници!!!

    14:50 07.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Колкото разбира от гражданско право

    11 0 Отговор
    Толкова и от международното морско право тая ... 0 !

    14:50 07.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Оня

    9 1 Отговор
    Къде беше ти бе лельо когато Израел УБИХА Марин Маринов? Че даже си и признаха после! КЪДЕ БЕШЕ ТОГАВА?

    14:52 07.10.2026

  • 65 Малее

    7 0 Отговор
    Тази сигур маа по дванадесет кюфтака на хранене.

    14:52 07.10.2026

  • 66 Как коя

    9 0 Отговор

    До коментар #55 от "Коя е":

    тази лелка ходи събота и неделя на женският пазар и продава камби по 6 евро килото. Брюкселски камби сушени от 2008 г

    14:53 07.10.2026

  • 67 Радко и Йотова

    2 8 Отговор
    са наведени пред Кремъл.
    Наведени са и Боци и Шиши.
    Нищо няма да излезе , поредното снижаване!

    14:55 07.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Бангаранга

    3 0 Отговор
    Да,ре,ми !

    14:59 07.10.2026

  • 71 Ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    При това бяха неправоспособни и незастраховани в Лойдс!☹️

    14:59 07.10.2026

  • 72 Дб дали знае

    1 0 Отговор
    знаят комунистите и арабите ще съм на промоция днес

    15:01 07.10.2026

  • 73 Русия по никакъв начин

    6 0 Отговор
    Не е нарушила международното морско право по отношение на България дори и ако е била тя в даденият случай. Тва добитче говори пълни глупости

    15:02 07.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Атлантиците трябва да знаят че

    2 0 Отговор
    призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?

    15:03 07.10.2026

  • 76 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    На мен ми изглежда згод наа може би защото съм на сухо от снощи

    15:03 07.10.2026

  • 77 Троян

    1 0 Отговор
    Ами Путин ако им обърне внимание, ще им пусне една реплика по пощата на картината, Донски казаци пишат писмо на турския султан.

    15:06 07.10.2026

  • 78 Ехаааооеее...

    0 0 Отговор
    ....откога не бЕха го пускали от изолатора това медицинско недоразумение Капон...явно мтого сола на зор в окрайнината, бързо им трябва пряка и жестака война на ЕС с Русия, не им стига само логистика , оръжие и раузнавателни данни

    15:06 07.10.2026

  • 79 Ламбо

    1 0 Отговор
    А бе тия живи ли са ?

    15:06 07.10.2026

  • 80 Йотова

    1 0 Отговор
    е човек на Пеевски!

    15:06 07.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Стреатега

    0 0 Отговор
    От зпадните преси:
    Кораба “Alfa Watan” под флага на Того е плувал от Египет ужким за Румъния (по точно, може би за Одеса).
    И е карал гърмящо египетско жито! В Украйна май няма жито?

    15:22 07.10.2026

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