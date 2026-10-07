"ДБ иска нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право"

С декларация от парламентарната трибуна "Демократична България" настоя за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. От двете формации обаче зададоха различни посоки.

Според председателя на парламентарната група на ДБ Надежда Йорданова насроченият за 13 ч. Консултативен съвет за национална сигурност трябва да излезе с решения за незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право.

От групата настояват също за незабавни консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор, който предвижда съюзнически преговори и потвърждаване на българската позиция за прекратяване на огъня от Русия и започване на преговори за мир и други.

"България трябва да се включи много по-активно в антидрон способностите на НАТО. Настояваме страната да участва с конкретни способности, системи, обучение, тестове и съвместни проекти", искат от ДБ.

България трябва да участва пълноценно в общите европейски проекти за дроновете и противодроновите способности, както и в проекти за морска и подводна сигурност и защита на източния фланг. Съветът на Европейския съюз вече определи такива способности като общоевропейски отбранителен приоритет, изтъкват в декларацията си от парламентарната група.