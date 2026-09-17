DARA стана „Почетен гражданин на София“ на официална церемония на празника на столицата (СНИМКИ)

Българската певица Дарина Йотова, известна като DARA, беше удостоена със званието „Почетен гражданин на София“ на официална церемония в Деня на столицата, 17 септември.
Отличието беше връчено по време на тържествената сесия на Столичния общински съвет в зала „София“ на ул. „Московска“ 33. Заседанието започна в 10:00 ч. като част от официалната програма за празника на града.
На церемонията присъстваха кметът на София Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, които отправиха приветствия по повод Деня на София. В рамките на тържествената сесия бяха връчени званията „Почетен гражданин на София“ и отличията „Почетен знак на Столична община“.
„Преди 10 години дойдох тук и само мога да кажа, че София е градът на мечтите. Благодаря Ви, че се грижите за този град, и се надявам да продължавате, защото културата има нужда от Вас. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от Вашата подкрепа.“, заяви певицата при приемането на званието.
Дара получи най-високото почетно звание на столицата за приноса си към съвременната българска музика и популяризирането на България на международната сцена.
Процедурата за отличаването ѝ започна още през май. Предложението беше внесено от председателя на СОС Цветомир Петров, а сред вносителите на доклада бяха още кметът Васил Терзиев, председателят на комисията по образование и култура Диян Стаматов и секретарят на Столичната община Яна Георгиева.
Столичният общински съвет официално одобри присъждането на званието на 28 май с Решение №419. Предложението беше подкрепено от общинските съветници след историческата победа на DARA на „Евровизия 2026“.
Още при внасянето на предложението Цветомир Петров определи признанието като заслужено заради приноса на DARA и нейния екип към съвременната българска култура, музикалния живот и международния престиж на София и България.
В мотивите за отличието са включени и други постижения от кариерата на Дарина Йотова: милионите слушания на музиката ѝ в дигиталните платформи, наградата „Изпълнителка на годината“ на БГ Радио, телевизионните ѝ участия и появата ѝ като официален подгряващ изпълнител на концерта на британския певец Роби Уилямс в София.
Основен повод за признанието остава победата на DARA с „Bangaranga“ на „Евровизия 2026“ във Виена, с която тя стана първият български изпълнител, спечелил конкурса.
Любопитен детайл е, че столичното отличие не е първото подобно признание за певицата. През август Дарина Йотова беше обявена и за „Почетен гражданин на Варна“, родния ѝ град.
След тържествената сесия празничната програма за Деня на София продължи пред храма „Света София“, където беше предвидено официалното издигане на знамето на столицата и водосвет, отслужен от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
Коментиран от #21
11:33 17.09.2026
2 Чорбара
11:37 17.09.2026
3 Ти си
Господи Боже слез и си прибери вересиите.....
11:37 17.09.2026
4 ту ту туууу пуф паф пуф паф сладури
11:39 17.09.2026
5 осраински
11:39 17.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 осраински
11:40 17.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ас404
11:42 17.09.2026
10 Бангаранга!
11:42 17.09.2026
11 хъхъ
Да я направят полковник като Лили Иванова.
11:45 17.09.2026
12 ДрайвингПлежър
Освен че изповядва една и съща Петроханска секта?!
Коментиран от #15, #20
11:46 17.09.2026
13 по света.... и у нас
11:51 17.09.2026
14 ЦЕНЗУРАТА
11:53 17.09.2026
15 комплекси
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Завистта ослепява, но за сметка на това пък компенсира с окриляване на способността за злословието.
11:57 17.09.2026
16 Гост
11:59 17.09.2026
17 Браво
12:00 17.09.2026
18 Хаха
12:04 17.09.2026
19 докога с тоз резил
12:04 17.09.2026
20 Мда
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Вася Петрохански си лъка имиджа
12:05 17.09.2026
21 кокорчо
До коментар #1 от "Георги":и аз протестирах но връзката педрохан трябвало да се замаже малко за изборите...
12:17 17.09.2026
22 По-къса пола?
Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. To се хаесва само на хора с незавършено средно обрзование, неадекватни люде или наркозвисими. Много хора не биха рискували да се покажат на бълг сцена с подобно изпълнение
Общото впечатление е строго отрицателно. Песента допринесе за оглупяване на народа.
И в допълнене се опитват да ограбят България чрез иска на Вирджиния Рекордс за авторските права?. Сега - възможна финансова загуба.
12:17 17.09.2026