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DARA стана „Почетен гражданин на София“ на официална церемония на празника на столицата (СНИМКИ)

DARA стана „Почетен гражданин на София“ на официална церемония на празника на столицата (СНИМКИ)

17 Септември, 2026 11:31, обновена 17 Септември, 2026 11:57 821 22

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След победата си на Евровизия певицата получи и званието „Почетен гражданин на Варна“ - родният ѝ град

DARA стана „Почетен гражданин на София“ на официална церемония на празника на столицата (СНИМКИ) - 1
Снимки: Столична община
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Българската певица Дарина Йотова, известна като DARA, беше удостоена със званието „Почетен гражданин на София“ на официална церемония в Деня на столицата, 17 септември.

Отличието беше връчено по време на тържествената сесия на Столичния общински съвет в зала „София“ на ул. „Московска“ 33. Заседанието започна в 10:00 ч. като част от официалната програма за празника на града.

На церемонията присъстваха кметът на София Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, които отправиха приветствия по повод Деня на София. В рамките на тържествената сесия бяха връчени званията „Почетен гражданин на София“ и отличията „Почетен знак на Столична община“.

„Преди 10 години дойдох тук и само мога да кажа, че София е градът на мечтите. Благодаря Ви, че се грижите за този град, и се надявам да продължавате, защото културата има нужда от Вас. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от Вашата подкрепа.“, заяви певицата при приемането на званието.

DARA стана „Почетен гражданин на София“ на официална церемония на празника на столицата (СНИМКИ)

Дара получи най-високото почетно звание на столицата за приноса си към съвременната българска музика и популяризирането на България на международната сцена.

Процедурата за отличаването ѝ започна още през май. Предложението беше внесено от председателя на СОС Цветомир Петров, а сред вносителите на доклада бяха още кметът Васил Терзиев, председателят на комисията по образование и култура Диян Стаматов и секретарят на Столичната община Яна Георгиева.

Столичният общински съвет официално одобри присъждането на званието на 28 май с Решение №419. Предложението беше подкрепено от общинските съветници след историческата победа на DARA на „Евровизия 2026“.

Още при внасянето на предложението Цветомир Петров определи признанието като заслужено заради приноса на DARA и нейния екип към съвременната българска култура, музикалния живот и международния престиж на София и България.

DARA стана „Почетен гражданин на София“ на официална церемония на празника на столицата (СНИМКИ)
Снимки: Столична община

В мотивите за отличието са включени и други постижения от кариерата на Дарина Йотова: милионите слушания на музиката ѝ в дигиталните платформи, наградата „Изпълнителка на годината“ на БГ Радио, телевизионните ѝ участия и появата ѝ като официален подгряващ изпълнител на концерта на британския певец Роби Уилямс в София.

Основен повод за признанието остава победата на DARA с „Bangaranga“ на „Евровизия 2026“ във Виена, с която тя стана първият български изпълнител, спечелил конкурса.

Любопитен детайл е, че столичното отличие не е първото подобно признание за певицата. През август Дарина Йотова беше обявена и за „Почетен гражданин на Варна“, родния ѝ град.

След тържествената сесия празничната програма за Деня на София продължи пред храма „Света София“, където беше предвидено официалното издигане на знамето на столицата и водосвет, отслужен от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    8 2 Отговор
    тая не му ли идва дъртичка и женска на ДСил?

    Коментиран от #21

    11:33 17.09.2026

  • 2 Чорбара

    15 3 Отговор
    Ужас таа патка ,абе ужас.

    11:37 17.09.2026

  • 3 Ти си

    20 3 Отговор
    А от другата година официално в държаван вестник ще обхват бангаранга за химн на България!
    Господи Боже слез и си прибери вересиите.....

    11:37 17.09.2026

  • 4 ту ту туууу пуф паф пуф паф сладури

    9 2 Отговор
    Избираме Дара за водач на София пайд.Ще се разцепим от....

    11:39 17.09.2026

  • 5 осраински

    7 2 Отговор
    Da не се окаже по късно че дара е пич

    11:39 17.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 осраински

    8 1 Отговор
    Всичко, което трябва да направиш, е да станеш транссексуален в Европа, за да изнасилваш безнаказано

    11:40 17.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ас404

    5 3 Отговор
    Цялата тази зараза идва при нас от Запада... ние обаче също имаме някои от тях (много от тях са завършили различни университети и колежи на Запад, където са зациклили), те бяха тези, които проповядваха „Европа от Лисабон до Владивосток“ за свое удобство, съвсем наскоро (е, зависи от човека) пееха истерично по телевизията за синята луна, правеха предавания за нея и дори сега не са стигнали далеч (или изобщо са стигнали?)

    11:42 17.09.2026

  • 10 Бангаранга!

    1 11 Отговор
    Заслужено почетно признание за принос в музикалната и туристическа реклама на България по света.

    11:42 17.09.2026

  • 11 хъхъ

    9 0 Отговор
    Само почетен гражданин?

    Да я направят полковник като Лили Иванова.

    11:45 17.09.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    11 2 Отговор
    И с кво е допринесла за развитието на София, че е почетен гражданин?
    Освен че изповядва една и съща Петроханска секта?!

    Коментиран от #15, #20

    11:46 17.09.2026

  • 13 по света.... и у нас

    0 2 Отговор
    В гледаното шоу Дансинг Старс в САЩ при откриването танцуват ча-ча на Бангаранга.

    11:51 17.09.2026

  • 14 ЦЕНЗУРАТА

    1 2 Отговор
    ПОЧЕТЕН СЯЛАНДУРИН НА ЛУНАТА

    11:53 17.09.2026

  • 15 комплекси

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Завистта ослепява, но за сметка на това пък компенсира с окриляване на способността за злословието.

    11:57 17.09.2026

  • 16 Гост

    3 2 Отговор
    Не че искам да злорадствам, ама в това решение няма никаква логика

    11:59 17.09.2026

  • 17 Браво

    4 0 Отговор
    С тия 2-те далеч може да стигнеш.

    12:00 17.09.2026

  • 18 Хаха

    2 0 Отговор
    ДС наследника Васил Терзиев вместо да си подаде оставка заради Петрохан, продължава да ни натриса повелителката на Поничките и гей парадите. Взема волейболистите показаха на нашите мухлцовци , как се стой изправен. Терзиев на тази парцалана подражават децата.

    12:04 17.09.2026

  • 19 докога с тоз резил

    3 0 Отговор
    Изплезила се ще кажеш се снима за Ако бг. Някой може ли да каже с какви превилигии върви то "почетен гражданин"

    12:04 17.09.2026

  • 20 Мда

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Вася Петрохански си лъка имиджа

    12:05 17.09.2026

  • 21 кокорчо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    и аз протестирах но връзката педрохан трябвало да се замаже малко за изборите...

    12:17 17.09.2026

  • 22 По-къса пола?

    3 0 Отговор
    Певицата! Дара трябава да поздрави са успеха съгласно странните изисквание на ЕС, но заслужава порицание за избрания стил и грозното, неразбираемо, объркващо,нищозначещо, сатанинско, нелепо и крещящо изпълнение. Тя едва ли разбира за ефекта сред обикновените недрогирани хора.

    Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. To се хаесва само на хора с незавършено средно обрзование, неадекватни люде или наркозвисими. Много хора не биха рискували да се покажат на бълг сцена с подобно изпълнение

    Общото впечатление е строго отрицателно. Песента допринесе за оглупяване на народа.
    И в допълнене се опитват да ограбят България чрез иска на Вирджиния Рекордс за авторските права?. Сега - възможна финансова загуба.

    12:17 17.09.2026