Дунав при Русе падна до минус 128 см

Нивото на река Дунав при Русе падна до минус 128 сантиметра, като през последното денонощие е отчетено минимално понижение. Спад между 1 и 2 сантиметра е регистриран и при Силистра.

По данни на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ най-съществено повишение е отчетено при Ново село – със 7 сантиметра. При Лом и Оряхово нивото се е повишило с по 2 сантиметра, а без промяна остават стойностите при Никопол и Свищов.

От дирекция „Речен надзор“ съобщават, че към момента няма данни за заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. В сила остават ограниченията за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

Хидроложката обстановка по реката продължава да е усложнена, показват данните, цитирани от БНТ.