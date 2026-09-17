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Дунав при Русе падна до минус 128 см
  Тема: Трафик

Дунав при Русе падна до минус 128 см

17 Септември, 2026 11:29, обновена 17 Септември, 2026 11:31 488 2

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Нивото на реката продължава да се понижава, а ограниченията за газенето на плавателните съдове остават в сила.

Дунав при Русе падна до минус 128 см - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нивото на река Дунав при Русе падна до минус 128 сантиметра, като през последното денонощие е отчетено минимално понижение. Спад между 1 и 2 сантиметра е регистриран и при Силистра.

По данни на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ най-съществено повишение е отчетено при Ново село – със 7 сантиметра. При Лом и Оряхово нивото се е повишило с по 2 сантиметра, а без промяна остават стойностите при Никопол и Свищов.

От дирекция „Речен надзор“ съобщават, че към момента няма данни за заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. В сила остават ограниченията за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

Хидроложката обстановка по реката продължава да е усложнена, показват данните, цитирани от БНТ.


Русе / България
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