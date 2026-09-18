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Почистват речните корита в Югозапада преди дъждовете
  Тема: Градски транспорт

Почистват речните корита в Югозапада преди дъждовете

18 Септември, 2026 06:11, обновена 18 Септември, 2026 06:12 392 4

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  • югозапад

Областните и общинските власти предприемат превантивни действия на места с повишен риск от преливане и затруднено оттичане.

Почистват речните корита в Югозапада преди дъждовете - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общини и областни администрации в Югозападна България предприеха почистване на речни корита и проверки на критични участъци в очакване на сезона на дъждовете. Мерките са насочени към подобряване на проводимостта на реките и ограничаване на риска от наводнения при интензивни валежи.

По данни на БТА и съобщения на местните власти в последните месеци действия са предприемани в Благоевградска област и в София, където се работи по участъци от речни корита и водостоци в урбанизирани територии. През юни Министерството на околната среда и водите също разпореди проверки на язовири и речни корита заради очаквани интензивни валежи.

Превантивни действия преди есента

В Благоевградския регион институциите свързват проверките с натрупаните проблеми след силни валежи през лятото. В края на август премиерът Росен Желязков посети Струмяни, където по информация на БТА са обсъдени проблеми, свързани и с непочистени речни корита, след усложнената обстановка в района. Това постави отново във фокуса поддръжката на речните легла преди по-активния валежен сезон.

Почистване на речни участъци беше предприето и в Сливен, където общината започна работа след обилни валежи по поречието на Новоселска река. Местната власт посочи, че целта е да се поддържа проводимостта на коритата и да се намали рискът от затруднено оттичане на водите.

Спорът за отговорността остава

Темата за поддръжката на речните корита продължава да поражда и институционален спор за това кой носи основната отговорност и кой трябва да осигури финансиране. В Сливен областният управител Михаил Кашеров подкрепи искания за промяна в правилата, като посочи, че сегашната практика размива отговорността между институциите. Подобна теза бе изразена и по-рано от Министерството на околната среда и водите, което подчерта значението на превантивните проверки и координацията между държавата и местната власт.

Експертите и администрациите на място отчитат, че при силни дъждове проблемите обикновено се засилват в участъците, където има наноси, растителност, отпадъци или стеснения на коритата. Именно затова почистването преди есента се приема като една от основните мерки за ограничаване на щетите.

В Югозападна България наблюдението на рисковите зони ще продължи и през следващите седмици, тъй като прогнозите за есенни валежи вече поставят темата за речните корита сред приоритетите на местната власт.

Източници: БТА, Министерство на околната среда и водите, Община Сливен, Областна администрация Сливен, Столична община


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Профилактика

    1 0 Отговор
    Почистват коритата, източват езерата и слагат водомери на водопадите.

    06:15 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кой

    1 0 Отговор
    е този премиер-Росен Желязков?

    06:39 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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