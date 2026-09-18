Министерството на иновациите търси експерти за машините на вота

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация обяви, че търси външни експерти за процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Кандидатите могат да подават заявления по електронен път до 17:30 ч. на 24 септември 2026 г., съобщиха от ведомството. Министерството предвижда да привлече до общо осем външни специалисти, а подборът ще се извърши по утвърдена процедура на министъра Иван Василев.

Според официалната информация удостоверяването на машините се прави съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация. Същото министерство отговаря и за координацията на организационно-техническата подготовка на президентските избори, включително за съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

Какво включва подготовката

По думите на Иван Василев, ведомството има ангажимент и по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането в изборния ден. Министерството е създало и електронна поща, на която граждани могат да изпращат предложения, свързани с организационно-техническата подготовка на вота.

Обявата идва след решението на правителството за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. От министерството подчертават, че целта е процесът да бъде максимално прозрачен.

Какво е потвърдено към момента

Потвърдено е, че тече подбор на външни експерти за удостоверяване на машините, че срокът за кандидатстване е до 24 септември и че броят им ще е до осем. Потвърдено е и че удостоверяването се извършва съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация. Към момента няма публична информация в обявата за избраните експерти, нито за окончателния състав на екипа.

Източници: Министерство на иновациите и растежа, Централна избирателна комисия, БТА, Министерски съвет