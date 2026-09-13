Новини
Свят »
Украйна »
Нови удари по Украйна: Дрон порази линейка в Херсон, Русия съобщи за атаки по цели в Одеса и Запорожие
  Тема: Украйна

Нови удари по Украйна: Дрон порази линейка в Херсон, Русия съобщи за атаки по цели в Одеса и Запорожие

13 Септември, 2026 18:42, обновена 13 Септември, 2026 18:54 736 17

  • удари-
  • русия-
  • укрйна-
  • война-
  • пострадали-
  • щети

Двама медици са ранени при удар по линейка в Херсон, докато Москва съобщава за поразени украински военни, логистични и енергийни обекти, а в Севастопол са свалени дронове

Нови удари по Украйна: Дрон порази линейка в Херсон, Русия съобщи за атаки по цели в Одеса и Запорожие - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната в Украйна продължи с нова серия от удари по цели в различни райони на страната. Сред последните инциденти е атака срещу линейка в Херсон, при която са ранени двама медицински работници. В същото време руското Министерство на отбраната съобщи за нанесени удари по украински военни и логистични обекти в Одеска и Запорожка област, както и по инфраструктура, свързана с военните доставки.

В Корабелния район на Херсон руски дрон е попаднал директно в автомобил на спешната помощ. При удара превозното средство е избухнало в пламъци и е изгоряло напълно. Ранени са 49-годишният шофьор и 44-годишен парамедик. Двамата са откарани в болница за преглед и медицинска помощ. Пациентката, която е била транспортирана от екипа по време на атаката, също е била евакуирана в лечебно заведение. Информацията е на началника на Херсонската областна военна администрация Александър Прокудин.

На този фон руската страна съобщи за серия от удари по цели в южната част на Украйна.

Според руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, са били поразени електрически подстанции, осигуряващи работата на пристанищата в Одеска и Николаевска област. Москва твърди, че атаките са били насочени към инфраструктура, използвана за снабдяване на украинските въоръжени сили.

Руското военно ведомство съобщава още, че в пристанището на Одеса е бил поразен сухотоварен кораб, който според Москва е доставял товари за украинската армия. Отделно са обявени удари по логистични центрове в Одеса, където, по руската версия, са се съхранявали товари за Въоръжените сили на Украйна.

Сред заявените цели е и цех в Одеса, за който руската страна твърди, че е използван за производство на безпилотни летателни апарати. Москва съобщава и за удари по железопътни обекти, използвани за превоз на военни товари от Европа към Украйна.

В Запорожка област руското Министерство на отбраната заяви, че с авиационни бомби са били поразени пунктове за временно разполагане на украински военнослужещи.

Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Междувременно в Севастопол също е била регистрирана атака с безпилотни летателни апарати. По данни на руската страна над града са били свалени 12 украински дрона. Съобщава се и за двама пострадали при атаката.

Така последните събития показват разширяване на ударите извън непосредствената фронтова линия. Херсон остава сред районите, които редовно са подложени на атаки, докато Одеса и Николаевска област са ключови заради пристанищната и логистичната си инфраструктура.

От руска страна заявените цели са предимно обекти, които Москва определя като свързани с украинската армия — логистични центрове, железопътна инфраструктура, енергийни съоръжения, производствени мощности и места за съхранение на военни товари. Украйна от своя страна продължава да съобщава за атаки срещу цивилни обекти и населени места.

Ударът по линейката в Херсон отново поставя във фокуса и риска за цивилното население и медицинските екипи, които работят в непосредствена близост до зоната на бойните действия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агресията срещу Русия

    16 2 Отговор
    доведе до ескалация! Ползвате продажника зеленски, а страда украинският народ!

    18:49 13.09.2026

  • 2 Топчията

    13 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    18:50 13.09.2026

  • 3 име

    16 1 Отговор
    До капитулацията всеки ден ще е така при бандерите. Най-хубавото е, че бомбят западана украйна, дето си живееха мирно и си мислеха че само бедните ще ги пращат на фронта.

    Коментиран от #17

    18:51 13.09.2026

  • 4 Мислител

    15 1 Отговор
    До какво доведоха войните в Украина и Иран - цени в небесата и одиране на данакоплатците в ЕС … и три трилиона търговия помежду държавите от БРИКС … Честито !

    18:53 13.09.2026

  • 5 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    14 1 Отговор
    В Жешов вчера са кацнали извънредно пак 4 самолета натовски линейки ,след удара на подземен команден пункт с 2бр Кинжал в район Подолие на Киев .Явно има пак доста натовска ВИП карантия за извозване .

    18:54 13.09.2026

  • 6 ........–

    11 2 Отговор
    5 години запрягаха коня ,сега бързо пристигат.

    Урки и евроФедали в потрес !

    18:54 13.09.2026

  • 7 Тоналт Дръмб

    3 0 Отговор
    Аз съм завършенДебил. Ама вие вече май знаете.

    18:56 13.09.2026

  • 8 оня с коня

    9 0 Отговор
    кои бандеровец се е стил гениалната идея с линейка да превозват бомбите?

    18:58 13.09.2026

  • 9 само питам тия още ли са на работа? ха х

    7 0 Отговор
    евтините краварски писачи тук ли са още? или вече отидоха да пият бира със заработените центове?

    18:59 13.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хм...

    1 0 Отговор
    Абе, това да не е оная линейка, от която преди около три години ал джазира показа как слизат десетина брадати родилки от азов с автомати, бронежилетки и татуси на вафен сс?

    19:19 13.09.2026

  • 17 Мдаа...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Все повече руснаци питат защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка? Защо изобщо в недодържавата съществуват ГКПП, тунели, мостове, бензиностанции, виадукти, пътни възли и изобщо каквито и да било товарни превози?
    И най вече питат все по настоятелно защо же лаещите още не са го отнесли директно в зъбите?

    19:30 13.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания