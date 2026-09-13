Нови удари по Украйна: Дрон порази линейка в Херсон, Русия съобщи за атаки по цели в Одеса и Запорожие

Войната в Украйна продължи с нова серия от удари по цели в различни райони на страната. Сред последните инциденти е атака срещу линейка в Херсон, при която са ранени двама медицински работници. В същото време руското Министерство на отбраната съобщи за нанесени удари по украински военни и логистични обекти в Одеска и Запорожка област, както и по инфраструктура, свързана с военните доставки.

В Корабелния район на Херсон руски дрон е попаднал директно в автомобил на спешната помощ. При удара превозното средство е избухнало в пламъци и е изгоряло напълно. Ранени са 49-годишният шофьор и 44-годишен парамедик. Двамата са откарани в болница за преглед и медицинска помощ. Пациентката, която е била транспортирана от екипа по време на атаката, също е била евакуирана в лечебно заведение. Информацията е на началника на Херсонската областна военна администрация Александър Прокудин.

На този фон руската страна съобщи за серия от удари по цели в южната част на Украйна.

Според руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, са били поразени електрически подстанции, осигуряващи работата на пристанищата в Одеска и Николаевска област. Москва твърди, че атаките са били насочени към инфраструктура, използвана за снабдяване на украинските въоръжени сили.

Руското военно ведомство съобщава още, че в пристанището на Одеса е бил поразен сухотоварен кораб, който според Москва е доставял товари за украинската армия. Отделно са обявени удари по логистични центрове в Одеса, където, по руската версия, са се съхранявали товари за Въоръжените сили на Украйна.

Сред заявените цели е и цех в Одеса, за който руската страна твърди, че е използван за производство на безпилотни летателни апарати. Москва съобщава и за удари по железопътни обекти, използвани за превоз на военни товари от Европа към Украйна.

В Запорожка област руското Министерство на отбраната заяви, че с авиационни бомби са били поразени пунктове за временно разполагане на украински военнослужещи.

Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Междувременно в Севастопол също е била регистрирана атака с безпилотни летателни апарати. По данни на руската страна над града са били свалени 12 украински дрона. Съобщава се и за двама пострадали при атаката.

Така последните събития показват разширяване на ударите извън непосредствената фронтова линия. Херсон остава сред районите, които редовно са подложени на атаки, докато Одеса и Николаевска област са ключови заради пристанищната и логистичната си инфраструктура.

От руска страна заявените цели са предимно обекти, които Москва определя като свързани с украинската армия — логистични центрове, железопътна инфраструктура, енергийни съоръжения, производствени мощности и места за съхранение на военни товари. Украйна от своя страна продължава да съобщава за атаки срещу цивилни обекти и населени места.

Ударът по линейката в Херсон отново поставя във фокуса и риска за цивилното население и медицинските екипи, които работят в непосредствена близост до зоната на бойните действия.