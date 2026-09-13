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Литва затвори летището във Вилнюс заради предполагаем дрон

Литва затвори летището във Вилнюс заради предполагаем дрон

13 Септември, 2026 14:29, обновена 13 Септември, 2026 14:28 270 4

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НАТО вдигна по тревога най-малко един изтребител след засичане на предполагаем дрон в литовското въздушно пространство

Литва затвори летището във Вилнюс заради предполагаем дрон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Литва затвори днес летището във Вилнюс, а НАТО вдигна по тревога най-малко един изтребител в отговор на засичането на предполагаем дрон в литовското въздушно пространство, съобщи Националният център за управление на кризи, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Изтребителят е вдигнат по тревога от летището в Шяуляй, където в момента са разположени италиански бойни самолети в рамките на мисия на НАТО за охрана на въздушното пространство на балтийските държави, добави центърът.

Вилнюският маратон, който се провежда в литовската столица, не е бил прекъснат, съобщиха организаторите пред Ройтерс.

Страните по източния фланг на НАТО регистрираха поредица от навлизания на дронове във въздушното им пространство от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.


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