Литва затвори летището във Вилнюс заради предполагаем дрон

Литва затвори днес летището във Вилнюс, а НАТО вдигна по тревога най-малко един изтребител в отговор на засичането на предполагаем дрон в литовското въздушно пространство, съобщи Националният център за управление на кризи, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Изтребителят е вдигнат по тревога от летището в Шяуляй, където в момента са разположени италиански бойни самолети в рамките на мисия на НАТО за охрана на въздушното пространство на балтийските държави, добави центърът.

Вилнюският маратон, който се провежда в литовската столица, не е бил прекъснат, съобщиха организаторите пред Ройтерс.

Страните по източния фланг на НАТО регистрираха поредица от навлизания на дронове във въздушното им пространство от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.