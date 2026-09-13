Литва затвори летището във Вилнюс заради предполагаем дрон

Литва затвори днес летището във Вилнюс, а НАТО вдигна по тревога най-малко един изтребител в отговор на засичането на предполагаем дрон в литовското въздушно пространство, съобщи Националният център за управление на кризи, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Изтребителят е вдигнат по тревога от летището в Шяуляй, където в момента са разположени италиански бойни самолети в рамките на мисия на НАТО за охрана на въздушното пространство на балтийските държави, добави центърът.
Вилнюският маратон, който се провежда в литовската столица, не е бил прекъснат, съобщиха организаторите пред Ройтерс.
Страните по източния фланг на НАТО регистрираха поредица от навлизания на дронове във въздушното им пространство от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евро
14:30 13.09.2026
2 хехе
14:30 13.09.2026
3 Оня
14:32 13.09.2026
4 Призракът на Путин
Смешници
14:32 13.09.2026