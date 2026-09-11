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Лидерите на БРИКС се събират в Делхи: остават разделени по редица ключови геополитически въпроси
  Тема: Иранската криза

Лидерите на БРИКС се събират в Делхи: остават разделени по редица ключови геополитически въпроси

11 Септември, 2026 10:14 704 26

  • брикс-
  • индия-
  • владимир путин-
  • си дзинпин-
  • иран-
  • китай-
  • русия

БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население

Лидерите на БРИКС се събират в Делхи: остават разделени по редица ключови геополитически въпроси - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерите на страните от БРИКС се събират този уикенд в Делхи на среща на върха, която ще се проведе на фона на войните в Украйна и Близкия изток и продължаващото напрежение между САЩ и Китай, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Тези конфликти поставят на изпитание способността на разширения формат да изработва общи позиции по ключови международни въпроси.

Сред очакваните участници са руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин и иранският президент Масуд Пезешкиан. Като домакин Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното си стратегическо партньорство със Съединените щати и други западни държави, отбелязва АП.

БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Разширяването увеличи международната тежест на формата, но същевременно открои сериозните различия между неговите членове, чиито политически, икономически и стратегически интереси често се разминават.

Войната в Украйна и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, Китай поддържа тесни отношения и с двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа.

Срещата има особено значение и за отношенията между Индия и Китай. Посещението на Си Цзинпин в Делхи ще бъде първото му от седем години и може да затвърди започналото дипломатическо размразяване между двете азиатски сили след сериозното изостряне на граничното напрежение през 2020 г.

Сред важните теми ще бъде и стремежът на страните от БРИКС да намалят зависимостта си от щатския долар. Обсъждат се по-широко използване на националните валути в двустранната търговия и платежни механизми, които да ограничат зависимостта от западната финансова инфраструктура.

Основният въпрос пред срещата в Делхи обаче е доколко разширеният БРИКС може да превърне нарастващата си икономическа и демографска тежест в реално политическо влияние. Страните членки споделят стремеж към по-голяма роля на развиващите се държави в световния ред, но остават разделени по редица ключови геополитически въпроси.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАЩО БОЖЕ

    6 13 Отговор
    Защо тези м жи турки не могат да направят международен наказателен съд в Сочи и да чуснат западните лидери главорези за издирване, както западният режим издирва малкия таксиджия?

    Коментиран от #3, #6

    10:16 11.09.2026

  • 2 ФАКТ

    6 11 Отговор
    Западният режим нападна Брикс(Иран), Брикс се н ра.

    Коментиран от #9

    10:17 11.09.2026

  • 3 Ще е признат от Монголия и Северна Корея

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО БОЖЕ":

    Западът няма да го признае този Съд. Няма да има никаква стойност, ако не е признат от САЩ, ЕС и Израел. С други думи ще е голям смях 😅😅😅

    Коментиран от #12, #20

    10:19 11.09.2026

  • 4 Пиночет

    6 8 Отговор
    Кремълския ботоксов охлюв с токчетата, ще изтъргува палячовската Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    10:20 11.09.2026

  • 5 Защо са зависими от долара 😅🤣🤣🤣

    4 4 Отговор
    Сред важните теми ще бъде и стремежът на страните от БРИКС да намалят зависимостта си от щатския долар. 

    Коментиран от #22

    10:23 11.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО БОЖЕ":

    божке!!и аз тва се чудя и санкции да им наложат

    10:23 11.09.2026

  • 7 СВО 1 660 дни РЕЗИЛ

    7 3 Отговор
    Обаче по последните изследвания около 90% от неселението в страните от БРИКС въобще не знае или не се интересува от отношенията и инициативите в организацията.

    10:23 11.09.2026

  • 8 Евреин

    4 3 Отговор
    Интелектът на среща се измерва в нанограми.

    10:24 11.09.2026

  • 9 И васали

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    БРИКС са приятели на САЩ.

    10:25 11.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мечта на Копейка

    4 2 Отговор
    Ще имали бриксче валутата на Брикс приравнено към деревянната рубла?

    Коментиран от #13

    10:27 11.09.2026

  • 12 Пенчо бре, Чети

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ще е признат от Монголия и Северна Корея":

    А Исраел дали е признал другия съд а? как мислиш... и защо въобще трябва Сраел да е фактор световен?

    10:30 11.09.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мечта на Копейка":

    ще , разбира се!! трябва само едни мощи да се разнесат пред армията непобедимая , и ще се появи златна нишка на рублата

    10:31 11.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мдааа

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "ААААА":

    Брикс е кух като копейка.
    Мдаа.

    10:40 11.09.2026

  • 17 Хубаво де ,

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Европейца":

    Дори търговията да не се осъществява в долари , ти май си нямаш на идея как се изчислява цената на нещото си . През долара бе човек се изчислява всичко , през долара , запомни го !Китай и Русия имаха някакви плащания в рубли и юани , но през долара ги смятаха цените .

    Коментиран от #21

    10:41 11.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Това се очертава

    3 1 Отговор
    да стане много мощен икономически съюз! Затова е беса на световното зло САЩ, което губи хегемония!

    10:41 11.09.2026

  • 20 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ще е признат от Монголия и Северна Корея":

    говедарите и мошетата не признават и сегашния мнс. това прави ли го нелегитимен?

    10:42 11.09.2026

  • 21 Европейца

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хубаво де ,":

    Ясно е че е през долари в момента - това е варианта да се отчетат различията във валутите им. Прехода към друго изчисление е сложен процес. но изчисляването далече се различава от ползването на долари! ... резервите на повечето държави отдавна не са в долари. същото се отнася и за притежанието на краварски дългови книжа

    Коментиран от #24

    10:45 11.09.2026

  • 22 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Защо са зависими от долара 😅🤣🤣🤣":

    защото говедарите са натресли долара за международни разплащания 70и някоя година. Доста държави опитали да се откажат бяха съсипани в опит да бъдат "демократизирани". Хубаво е да мисилш преди да задаваш въпроси.

    10:45 11.09.2026

  • 23 ТЕЗИ СРЕЩИ

    1 1 Отговор
    Са англосаксонския кошмар

    10:51 11.09.2026

  • 24 Хубаво де ,

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Европейца":

    Независимо кой ги купува или притежава (включително китайското правителство или централната банка на Китай), емитираният от САЩ държавен дълг винаги запазва номиналната си стойност в ДОЛАРИ .

    10:53 11.09.2026

  • 25 Ироничен

    0 0 Отговор
    Много се кефите, че били разделени. Щото в ЕС не сме. Британците даже напуснаха.

    10:56 11.09.2026

  • 26 да питам

    1 0 Отговор
    Абе къде е щаба на ИБРИКС?!

    10:58 11.09.2026

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