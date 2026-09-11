Лидерите на БРИКС се събират в Делхи: остават разделени по редица ключови геополитически въпроси

Лидерите на страните от БРИКС се събират този уикенд в Делхи на среща на върха, която ще се проведе на фона на войните в Украйна и Близкия изток и продължаващото напрежение между САЩ и Китай, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Тези конфликти поставят на изпитание способността на разширения формат да изработва общи позиции по ключови международни въпроси.

Сред очакваните участници са руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин и иранският президент Масуд Пезешкиан. Като домакин Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното си стратегическо партньорство със Съединените щати и други западни държави, отбелязва АП.

БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Разширяването увеличи международната тежест на формата, но същевременно открои сериозните различия между неговите членове, чиито политически, икономически и стратегически интереси често се разминават.

Войната в Украйна и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, Китай поддържа тесни отношения и с двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа.

Срещата има особено значение и за отношенията между Индия и Китай. Посещението на Си Цзинпин в Делхи ще бъде първото му от седем години и може да затвърди започналото дипломатическо размразяване между двете азиатски сили след сериозното изостряне на граничното напрежение през 2020 г.

Сред важните теми ще бъде и стремежът на страните от БРИКС да намалят зависимостта си от щатския долар. Обсъждат се по-широко използване на националните валути в двустранната търговия и платежни механизми, които да ограничат зависимостта от западната финансова инфраструктура.

Основният въпрос пред срещата в Делхи обаче е доколко разширеният БРИКС може да превърне нарастващата си икономическа и демографска тежест в реално политическо влияние. Страните членки споделят стремеж към по-голяма роля на развиващите се държави в световния ред, но остават разделени по редица ключови геополитически въпроси.