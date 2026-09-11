Лидерите на БРИКС се събират в Делхи: остават разделени по редица ключови геополитически въпроси

Лидерите на страните от БРИКС се събират този уикенд в Делхи на среща на върха, която ще се проведе на фона на войните в Украйна и Близкия изток и продължаващото напрежение между САЩ и Китай, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Тези конфликти поставят на изпитание способността на разширения формат да изработва общи позиции по ключови международни въпроси.
Сред очакваните участници са руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин и иранският президент Масуд Пезешкиан. Като домакин Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното си стратегическо партньорство със Съединените щати и други западни държави, отбелязва АП.
БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Разширяването увеличи международната тежест на формата, но същевременно открои сериозните различия между неговите членове, чиито политически, икономически и стратегически интереси често се разминават.
Войната в Украйна и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, Китай поддържа тесни отношения и с двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа.
Срещата има особено значение и за отношенията между Индия и Китай. Посещението на Си Цзинпин в Делхи ще бъде първото му от седем години и може да затвърди започналото дипломатическо размразяване между двете азиатски сили след сериозното изостряне на граничното напрежение през 2020 г.
Сред важните теми ще бъде и стремежът на страните от БРИКС да намалят зависимостта си от щатския долар. Обсъждат се по-широко използване на националните валути в двустранната търговия и платежни механизми, които да ограничат зависимостта от западната финансова инфраструктура.
Основният въпрос пред срещата в Делхи обаче е доколко разширеният БРИКС може да превърне нарастващата си икономическа и демографска тежест в реално политическо влияние. Страните членки споделят стремеж към по-голяма роля на развиващите се държави в световния ред, но остават разделени по редица ключови геополитически въпроси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗАЩО БОЖЕ
Коментиран от #3, #6
10:16 11.09.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #9
10:17 11.09.2026
3 Ще е признат от Монголия и Северна Корея
До коментар #1 от "ЗАЩО БОЖЕ":Западът няма да го признае този Съд. Няма да има никаква стойност, ако не е признат от САЩ, ЕС и Израел. С други думи ще е голям смях 😅😅😅
Коментиран от #12, #20
10:19 11.09.2026
4 Пиночет
10:20 11.09.2026
5 Защо са зависими от долара 😅🤣🤣🤣
Коментиран от #22
10:23 11.09.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "ЗАЩО БОЖЕ":божке!!и аз тва се чудя и санкции да им наложат
10:23 11.09.2026
7 СВО 1 660 дни РЕЗИЛ
10:23 11.09.2026
8 Евреин
10:24 11.09.2026
9 И васали
До коментар #2 от "ФАКТ":БРИКС са приятели на САЩ.
10:25 11.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мечта на Копейка
Коментиран от #13
10:27 11.09.2026
12 Пенчо бре, Чети
До коментар #3 от "Ще е признат от Монголия и Северна Корея":А Исраел дали е признал другия съд а? как мислиш... и защо въобще трябва Сраел да е фактор световен?
10:30 11.09.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Мечта на Копейка":ще , разбира се!! трябва само едни мощи да се разнесат пред армията непобедимая , и ще се появи златна нишка на рублата
10:31 11.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мдааа
До коментар #10 от "ААААА":Брикс е кух като копейка.
Мдаа.
10:40 11.09.2026
17 Хубаво де ,
До коментар #14 от "Европейца":Дори търговията да не се осъществява в долари , ти май си нямаш на идея как се изчислява цената на нещото си . През долара бе човек се изчислява всичко , през долара , запомни го !Китай и Русия имаха някакви плащания в рубли и юани , но през долара ги смятаха цените .
Коментиран от #21
10:41 11.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Това се очертава
10:41 11.09.2026
20 Георги
До коментар #3 от "Ще е признат от Монголия и Северна Корея":говедарите и мошетата не признават и сегашния мнс. това прави ли го нелегитимен?
10:42 11.09.2026
21 Европейца
До коментар #17 от "Хубаво де ,":Ясно е че е през долари в момента - това е варианта да се отчетат различията във валутите им. Прехода към друго изчисление е сложен процес. но изчисляването далече се различава от ползването на долари! ... резервите на повечето държави отдавна не са в долари. същото се отнася и за притежанието на краварски дългови книжа
Коментиран от #24
10:45 11.09.2026
22 Георги
До коментар #5 от "Защо са зависими от долара 😅🤣🤣🤣":защото говедарите са натресли долара за международни разплащания 70и някоя година. Доста държави опитали да се откажат бяха съсипани в опит да бъдат "демократизирани". Хубаво е да мисилш преди да задаваш въпроси.
10:45 11.09.2026
23 ТЕЗИ СРЕЩИ
10:51 11.09.2026
24 Хубаво де ,
До коментар #21 от "Европейца":Независимо кой ги купува или притежава (включително китайското правителство или централната банка на Китай), емитираният от САЩ държавен дълг винаги запазва номиналната си стойност в ДОЛАРИ .
10:53 11.09.2026
25 Ироничен
10:56 11.09.2026
26 да питам
10:58 11.09.2026