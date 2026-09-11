ВСУ атакуваха Саратов и Волгоград, горят заводи и база на Ozon ВИДЕО

През нощта и рано сутринта на 11 септември 2026 г. руските региони бяха подложени на широкомащабна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА). Към 5:20 часа българско време ситуацията в Саратовска област и редица ключови летища в Руската федерация остава критична, съобщават официални източници и медии.
Гори логистичният хъб на Ozon в Саратов
Към 6:00 часа българско време се съобщава за сериозни инциденти и локализирани големи пожари в района на местната промишлена зона, засягащи стратегическа и цивилна инфраструктура.
Хронология на ударите и засегнати обекти
Първите сигнали за опасност от въздушно нападение са подадени около 02:00 часа през нощта местно време, когато губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин предупреди за заплаха от безпилотни апарати и задейства системите за оповестяване. Малко след това в социалните мрежи и OSINT каналите започнаха да се разпространяват видеоклипове, показващи мащабни пожари.
Под ударите на дроновете са попаднали два ключови обекта:
Саратовският нефтопреработващ завод (НПЗ) – предприятието, собственост на компанията „Роснефт“, е едно от най-старите в сектора и е стратегическа цел. Според мониторинговите доклади, публикувани от Astra (t.me/astrapress), заводът е бил обект на въздушни атаки вече над 16 пъти.
Логистичният център на OZON – пресцентърът на популярния руски маркетплейс официално потвърди пред медиите, че техният логистичен хъб в Саратов е бил атакуван от БПЛА. От компанията заявяват, че служителите са били евакуирани своевременно, като по предварителни данни няма пострадали.
Паралелно с това местни жители съобщават и за чути експлозии в близкия град Енгелс, където се намира стратегическа военна авиобаза, но към момента няма детайли за конкретни щети там.
Реакция на властите и щети
Губернаторът Роман Бусаргин потвърди в своя официален Telegram канал (t.me/busargin_r), че има нанесени щети по „гражданската инфраструктура“ в Саратов в резултат на атаката, но уточни, че по първоначална информация няма ранени хора. На местата на пожарите работят екипи на аварийно-спасителните служби.
Според украински източници и разузнавателни общности като Exilenova+ (t.me/exilenova), при нападението вероятно са използвани далекобойните украински дронове „Лютий“. Официалните източници в Москва все още запазват относително мълчание за пълния размер на материалните загуби.
Ракетна атака във Волгоград: Двама пострадали
Двама души са ранени при масирана ракетна атака във Волгоград, разразила се в нощта срещу петък, 11 септември. В южната част на града отломки от свалена ракета са паднали на територията на промишлено предприятие, предизвиквайки материални щети.
Хронология на въздушния удар и задействане на ПВО
Режимът на ракетна опасност в целия Волгоградски регион е бил обявен в 21:34 часа на 10 септември. По данни на местните спешни служби и регионални медии, в града веднага са се задействали сирените за въздушна тревога. Гражданите са били призовани спешно да заемат безопасни места в подземни укрития, мазета и паркинги.
Силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали въздушните цели над града, но падащите отломки са нанесли поражения в индустриалната зона в южната част на Волгоград. Пострадалите двама души са прегледани от спешни медицински екипи, като състоянието им се уточнява от местните здравни власти.
Транспортен колапс: Масово затваряне на руски летища
Заради масираните полети на украински безпилотни апарати, Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия (Росавиация) въведе извънредни временни ограничения за прием и излитане на самолети. Мярката е наложена с цел осигуряване на безопасността на полетите на гражданската авиация.
Списъкът на блокираните аерогари се разраства лавинообразно през нощта. Спешни ограничения са въведени последователно на летищата в Перм, Махачкала, Волгоград, Самара, Ижевск, Уляновск, Киров, Казан и Пенза
Десетки пътнически полети са пренасочени към резервни летища, а стотици пътници остават блокирани по терминалите. Според данни, публикувани от Росавиация, авиационните власти следят обстановката в реално време, но към този час няма прогноза кога въздушното пространство над засегнатите централни и южни региони ще бъде напълно отворено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 стоян георгиев
05:31 11.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
05:31 11.09.2026
4 Гориил
05:34 11.09.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":знам кво пиша-често ми се присънва самият бакшиш , яхнал бяла мечка и Медведя тоже , с една Финландия
05:34 11.09.2026
6 Укро фашата
Коментиран от #24
05:38 11.09.2026
7 Така се прави
Коментиран от #8
05:39 11.09.2026
8 Ако не бяха обективните медии
До коментар #7 от "Така се прави":щяхме да мислим, че не Украйна громи Русия, а обратното.
Добре че ги има!
05:56 11.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Исторически факти
06:15 11.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
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14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гориил
До коментар #10 от "Айде не се свинете":Докато публикувате боклуците и глупостите на черната пропаганда, в Харковска област е установено гигантско обкръжение, блокада и изолация на украинската армия. В ход е масова капитулация на изтощени, ранени и гладуващи над две хиляди души. Руската армия предлага плен като спасителна алтернатива на смъртта. Според някои данни около осемстотин украински войници са хвърлили оръжие и са приели предложението на руското командване.
06:19 11.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Орк
До коментар #17 от "Маньо":Тя вече е спечелила. Погледни внимательно на безумната Европа.
Коментиран от #20
06:32 11.09.2026
19 Така е
Коментиран от #21
06:35 11.09.2026
20 Соломон
До коментар #18 от "Орк":За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 12000.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка
06:36 11.09.2026
21 Соломон
До коментар #19 от "Така е":Тези които ще трябва да я възтановяват няма да бъдат руснаците .Защото те няма да ги има
Коментиран от #25
06:37 11.09.2026
22 Гориил
06:37 11.09.2026
23 движуха!
06:41 11.09.2026
24 Сашо
До коментар #6 от "Укро фашата":Запада е разгледал старите учебници по история, и е видял как са завършили войните на САЩ във Виетнам и Афганистан, и на СССР в Афганистан, и то без да има нито един удар по територията на САЩ и СССР!! Така че на запада му е ясно как ще завърши и тази война, както и войната между САЩ и Иран!! Само на Путин и на Тръмп не им е ясно как ще завършат войните им
06:44 11.09.2026
25 Гориил
До коментар #21 от "Соломон":Другаря Си ще им помогне, до Урал всичко ще бъде анексирано, това е плана на хаяско от мазето, гениален!
06:44 11.09.2026