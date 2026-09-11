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ВСУ атакуваха Саратов и Волгоград, горят заводи и база на Ozon ВИДЕО
  Тема: Украйна

ВСУ атакуваха Саратов и Волгоград, горят заводи и база на Ozon ВИДЕО

11 Септември, 2026 05:16, обновена 11 Септември, 2026 06:08 1 485 25

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Затворени са редица руски летища

ВСУ атакуваха Саратов и Волгоград, горят заводи и база на Ozon ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта и рано сутринта на 11 септември 2026 г. руските региони бяха подложени на широкомащабна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА). Към 5:20 часа българско време ситуацията в Саратовска област и редица ключови летища в Руската федерация остава критична, съобщават официални източници и медии.

Гори логистичният хъб на Ozon в Саратов

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Към 6:00 часа българско време се съобщава за сериозни инциденти и локализирани големи пожари в района на местната промишлена зона, засягащи стратегическа и цивилна инфраструктура.

Хронология на ударите и засегнати обекти

Първите сигнали за опасност от въздушно нападение са подадени около 02:00 часа през нощта местно време, когато губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин предупреди за заплаха от безпилотни апарати и задейства системите за оповестяване. Малко след това в социалните мрежи и OSINT каналите започнаха да се разпространяват видеоклипове, показващи мащабни пожари.

Под ударите на дроновете са попаднали два ключови обекта:

Саратовският нефтопреработващ завод (НПЗ) – предприятието, собственост на компанията „Роснефт“, е едно от най-старите в сектора и е стратегическа цел. Според мониторинговите доклади, публикувани от Astra (t.me/astrapress), заводът е бил обект на въздушни атаки вече над 16 пъти.

Логистичният център на OZON – пресцентърът на популярния руски маркетплейс официално потвърди пред медиите, че техният логистичен хъб в Саратов е бил атакуван от БПЛА. От компанията заявяват, че служителите са били евакуирани своевременно, като по предварителни данни няма пострадали.

Паралелно с това местни жители съобщават и за чути експлозии в близкия град Енгелс, където се намира стратегическа военна авиобаза, но към момента няма детайли за конкретни щети там.

Реакция на властите и щети

Губернаторът Роман Бусаргин потвърди в своя официален Telegram канал (t.me/busargin_r), че има нанесени щети по „гражданската инфраструктура“ в Саратов в резултат на атаката, но уточни, че по първоначална информация няма ранени хора. На местата на пожарите работят екипи на аварийно-спасителните служби.

Според украински източници и разузнавателни общности като Exilenova+ (t.me/exilenova), при нападението вероятно са използвани далекобойните украински дронове „Лютий“. Официалните източници в Москва все още запазват относително мълчание за пълния размер на материалните загуби.

Ракетна атака във Волгоград: Двама пострадали

Двама души са ранени при масирана ракетна атака във Волгоград, разразила се в нощта срещу петък, 11 септември. В южната част на града отломки от свалена ракета са паднали на територията на промишлено предприятие, предизвиквайки материални щети.

Хронология на въздушния удар и задействане на ПВО

Режимът на ракетна опасност в целия Волгоградски регион е бил обявен в 21:34 часа на 10 септември. По данни на местните спешни служби и регионални медии, в града веднага са се задействали сирените за въздушна тревога. Гражданите са били призовани спешно да заемат безопасни места в подземни укрития, мазета и паркинги.

Силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали въздушните цели над града, но падащите отломки са нанесли поражения в индустриалната зона в южната част на Волгоград. Пострадалите двама души са прегледани от спешни медицински екипи, като състоянието им се уточнява от местните здравни власти.

Транспортен колапс: Масово затваряне на руски летища

Заради масираните полети на украински безпилотни апарати, Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия (Росавиация) въведе извънредни временни ограничения за прием и излитане на самолети. Мярката е наложена с цел осигуряване на безопасността на полетите на гражданската авиация.

Списъкът на блокираните аерогари се разраства лавинообразно през нощта. Спешни ограничения са въведени последователно на летищата в Перм, Махачкала, Волгоград, Самара, Ижевск, Уляновск, Киров, Казан и Пенза

Десетки пътнически полети са пренасочени към резервни летища, а стотици пътници остават блокирани по терминалите. Според данни, публикувани от Росавиация, авиационните власти следят обстановката в реално време, но към този час няма прогноза кога въздушното пространство над засегнатите централни и южни региони ще бъде напълно отворено.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 стоян георгиев

    17 8 Отговор
    И събира помощи от цял свят. Оказа се, че светът се раздели на няколко или може би на две парчета? Западът и другите. САЩ и техните съюзници срещу останалият свят. Как тези, западналите толкова милиарди и трилиони, танкове, дронове и ракети ...дават на покрайнината, да се унищожи Русия? Но тава си е вече световна война. Там Иран и хусите воюват с Израел и САЩ. Цяла Европа воюва на пълна пара с Русия... Някой няма да издържи и ще "включат турбото", атомните оръжия. Живеем в свят, който се управлява от ненормалници.

    05:31 11.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 5 Отговор
    докато не вземете(помощ отгоре , от небето) нещо много ценно , което вярвам че ще помогне на ,,братушките,, на фронта!! а именно а н ал ен фисур от Александър Невски , изваден лично от ХАНа му , с една много особена процедура ..не ми се подробничи..//както и да е-разменям я за тушонка от ЛЕНДЛИЗа-за празна консерва говорим, знам че нямам шанс за неизядена!!

    Коментиран от #5

    05:31 11.09.2026

  • 4 Гориил

    9 6 Отговор
    Базата „Озон“ се намира на 7 километра от град Саратов и не е покрита от системи за електронна борба или противовъздушна отбрана. Самият Саратов не е под заплаха.

    05:34 11.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    знам кво пиша-често ми се присънва самият бакшиш , яхнал бяла мечка и Медведя тоже , с една Финландия

    05:34 11.09.2026

  • 6 Укро фашата

    13 6 Отговор
    Прави зрелища. Озон просто е голяма верига магазини. Фашата прави огньове да не им спрат парите западналите шушумиги. Така онези вярват, че "укра ще победи"! Сигурно, ама в друг, паралелен свят.

    Коментиран от #24

    05:38 11.09.2026

  • 7 Така се прави

    11 9 Отговор
    А не като руснаците да се целят само в мирни граждани, включително дете и по сладове с хуманитарна помощ!

    Коментиран от #8

    05:39 11.09.2026

  • 8 Ако не бяха обективните медии

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Така се прави":

    щяхме да мислим, че не Украйна громи Русия, а обратното.
    Добре че ги има!

    05:56 11.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Исторически факти

    2 1 Отговор
    Финалът в събота ще е между Рибакина и Сабаленка... Гоф и Пегула плачат...

    06:15 11.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гориил

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "Айде не се свинете":

    Докато публикувате боклуците и глупостите на черната пропаганда, в Харковска област е установено гигантско обкръжение, блокада и изолация на украинската армия. В ход е масова капитулация на изтощени, ранени и гладуващи над две хиляди души. Руската армия предлага плен като спасителна алтернатива на смъртта. Според някои данни около осемстотин украински войници са хвърлили оръжие и са приели предложението на руското командване.

    06:19 11.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Орк

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Маньо":

    Тя вече е спечелила. Погледни внимательно на безумната Европа.

    Коментиран от #20

    06:32 11.09.2026

  • 19 Така е

    1 0 Отговор
    Ако упоритото до невменяемост джудже не спре скоро войната, Русия ще трябва да възстановява само собствените си съоръжения и икономика поне десетилетие. А ако е решено да я продължи докрай, това ще му струва още милиони погубени човешки животи, разрушения, несигурност, изолация и презрение. Какъв човек трябва да си да приемеш всичко това, само и само да угодиш на демоничната си гордост и неумение да губиш.

    Коментиран от #21

    06:35 11.09.2026

  • 20 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Орк":

    За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 12000.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка

    06:36 11.09.2026

  • 21 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Така е":

    Тези които ще трябва да я възтановяват няма да бъдат руснаците .Защото те няма да ги има

    Коментиран от #25

    06:37 11.09.2026

  • 22 Гориил

    3 0 Отговор
    Но ако трябва да сме местни руското командване многократно е обявявало такива чували, даже имаше и виц са 200 натовски генерала във всяко село, даже и аз вече ни им вярвам, но е факт, че над милион и половина рашки са вече при кабзон!

    06:37 11.09.2026

  • 23 движуха!

    1 0 Отговор
    косатките атакуват!

    06:41 11.09.2026

  • 24 Сашо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Укро фашата":

    Запада е разгледал старите учебници по история, и е видял как са завършили войните на САЩ във Виетнам и Афганистан, и на СССР в Афганистан, и то без да има нито един удар по територията на САЩ и СССР!! Така че на запада му е ясно как ще завърши и тази война, както и войната между САЩ и Иран!! Само на Путин и на Тръмп не им е ясно как ще завършат войните им

    06:44 11.09.2026

  • 25 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    Другаря Си ще им помогне, до Урал всичко ще бъде анексирано, това е плана на хаяско от мазето, гениален!

    06:44 11.09.2026

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