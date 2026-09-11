ВСУ атакуваха Саратов и Волгоград, горят заводи и база на Ozon ВИДЕО

През нощта и рано сутринта на 11 септември 2026 г. руските региони бяха подложени на широкомащабна атака с безпилотни летателни апарати (БПЛА). Към 5:20 часа българско време ситуацията в Саратовска област и редица ключови летища в Руската федерация остава критична, съобщават официални източници и медии.

Гори логистичният хъб на Ozon в Саратов

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Към 6:00 часа българско време се съобщава за сериозни инциденти и локализирани големи пожари в района на местната промишлена зона, засягащи стратегическа и цивилна инфраструктура.

Хронология на ударите и засегнати обекти

Първите сигнали за опасност от въздушно нападение са подадени около 02:00 часа през нощта местно време, когато губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин предупреди за заплаха от безпилотни апарати и задейства системите за оповестяване. Малко след това в социалните мрежи и OSINT каналите започнаха да се разпространяват видеоклипове, показващи мащабни пожари.

Под ударите на дроновете са попаднали два ключови обекта:

Саратовският нефтопреработващ завод (НПЗ) – предприятието, собственост на компанията „Роснефт“, е едно от най-старите в сектора и е стратегическа цел. Според мониторинговите доклади, публикувани от Astra (t.me/astrapress), заводът е бил обект на въздушни атаки вече над 16 пъти.

Логистичният център на OZON – пресцентърът на популярния руски маркетплейс официално потвърди пред медиите, че техният логистичен хъб в Саратов е бил атакуван от БПЛА. От компанията заявяват, че служителите са били евакуирани своевременно, като по предварителни данни няма пострадали.

Паралелно с това местни жители съобщават и за чути експлозии в близкия град Енгелс, където се намира стратегическа военна авиобаза, но към момента няма детайли за конкретни щети там.

Реакция на властите и щети

Губернаторът Роман Бусаргин потвърди в своя официален Telegram канал (t.me/busargin_r), че има нанесени щети по „гражданската инфраструктура“ в Саратов в резултат на атаката, но уточни, че по първоначална информация няма ранени хора. На местата на пожарите работят екипи на аварийно-спасителните служби.

Според украински източници и разузнавателни общности като Exilenova+ (t.me/exilenova), при нападението вероятно са използвани далекобойните украински дронове „Лютий“. Официалните източници в Москва все още запазват относително мълчание за пълния размер на материалните загуби.

Ракетна атака във Волгоград: Двама пострадали

Двама души са ранени при масирана ракетна атака във Волгоград, разразила се в нощта срещу петък, 11 септември. В южната част на града отломки от свалена ракета са паднали на територията на промишлено предприятие, предизвиквайки материални щети.

Хронология на въздушния удар и задействане на ПВО

Режимът на ракетна опасност в целия Волгоградски регион е бил обявен в 21:34 часа на 10 септември. По данни на местните спешни служби и регионални медии, в града веднага са се задействали сирените за въздушна тревога. Гражданите са били призовани спешно да заемат безопасни места в подземни укрития, мазета и паркинги.

Силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали въздушните цели над града, но падащите отломки са нанесли поражения в индустриалната зона в южната част на Волгоград. Пострадалите двама души са прегледани от спешни медицински екипи, като състоянието им се уточнява от местните здравни власти.

Транспортен колапс: Масово затваряне на руски летища

Заради масираните полети на украински безпилотни апарати, Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия (Росавиация) въведе извънредни временни ограничения за прием и излитане на самолети. Мярката е наложена с цел осигуряване на безопасността на полетите на гражданската авиация.

Списъкът на блокираните аерогари се разраства лавинообразно през нощта. Спешни ограничения са въведени последователно на летищата в Перм, Махачкала, Волгоград, Самара, Ижевск, Уляновск, Киров, Казан и Пенза

Десетки пътнически полети са пренасочени към резервни летища, а стотици пътници остават блокирани по терминалите. Според данни, публикувани от Росавиация, авиационните власти следят обстановката в реално време, но към този час няма прогноза кога въздушното пространство над засегнатите централни и южни региони ще бъде напълно отворено.