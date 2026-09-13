Тръмп обеща да отмени американските мита върху ирландското уиски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще отмени митата върху ирландското уиски, след като ирландските власти са поискали от него да премахне търговските ограничения.
Тръмп е направил изявлението на фона на продължаващите преговори за търговските отношения между Съединените щати и Европейския съюз. Според информацията американският президент е дал да се разбере, че е готов да удовлетвори искането на Ирландия.
Темата има значение за ирландската алкохолна индустрия, тъй като американският пазар е сред важните направления за износ на местното уиски.
Тръмп от години използва митата като инструмент в търговската политика на САЩ, като настоява американските производители да получават по-изгодни условия на международните пазари.
Потенциалното премахване на тарифите върху ирландското уиски би било положителен сигнал за производителите и износителите, особено на фона на по-широките търговски спорове между Вашингтон и европейските държави.
Решението показва и че администрацията на Тръмп е готова да прави изключения или корекции в тарифната си политика, когато това отговаря на американските икономически и дипломатически интереси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дъртака иска да кърка
21:32 13.09.2026
2 Мдаа
21:33 13.09.2026
3 Да кърка народа
21:35 13.09.2026
4 Много яко
21:36 13.09.2026
5 Овчар
21:37 13.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А канадците минават
21:38 13.09.2026
9 100 кав ала
Коментиран от #12
21:38 13.09.2026
10 Много луд човек. Сложил мито на
21:40 13.09.2026
11 Запали им фитила
Десерт за успокояване от напрежението
21:43 13.09.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "100 кав ала":Ами много хора пият ирландско уиски и не отстъпва по нищо на шотландското . Jameson, Tallamor dew, Redbreast . С тия мита всичко се обърка. Снощи бях в кръчма в Англия. Гледам цените, кво уиски да си взема. Учудих се. Джони черен етикет беше два пъти по-евтино от американското Джак Даниелс, което се смята за уискито за работническата класа в САЩ. Взех се Джонито разбира се.
22:18 13.09.2026
13 БОТЕВ
22:42 13.09.2026