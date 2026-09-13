Тръмп обеща да отмени американските мита върху ирландското уиски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще отмени митата върху ирландското уиски, след като ирландските власти са поискали от него да премахне търговските ограничения.

Тръмп е направил изявлението на фона на продължаващите преговори за търговските отношения между Съединените щати и Европейския съюз. Според информацията американският президент е дал да се разбере, че е готов да удовлетвори искането на Ирландия.

Темата има значение за ирландската алкохолна индустрия, тъй като американският пазар е сред важните направления за износ на местното уиски.

Тръмп от години използва митата като инструмент в търговската политика на САЩ, като настоява американските производители да получават по-изгодни условия на международните пазари.

Потенциалното премахване на тарифите върху ирландското уиски би било положителен сигнал за производителите и износителите, особено на фона на по-широките търговски спорове между Вашингтон и европейските държави.

Решението показва и че администрацията на Тръмп е готова да прави изключения или корекции в тарифната си политика, когато това отговаря на американските икономически и дипломатически интереси.