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Тръмп обеща да отмени американските мита върху ирландското уиски

Тръмп обеща да отмени американските мита върху ирландското уиски

13 Септември, 2026 21:27, обновена 13 Септември, 2026 21:29 560 13

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  • президент

Американският президент заяви, че Вашингтон ще премахне тарифите след настояване от ирландските власти

Тръмп обеща да отмени американските мита върху ирландското уиски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще отмени митата върху ирландското уиски, след като ирландските власти са поискали от него да премахне търговските ограничения.

Тръмп е направил изявлението на фона на продължаващите преговори за търговските отношения между Съединените щати и Европейския съюз. Според информацията американският президент е дал да се разбере, че е готов да удовлетвори искането на Ирландия.

Темата има значение за ирландската алкохолна индустрия, тъй като американският пазар е сред важните направления за износ на местното уиски.

Тръмп от години използва митата като инструмент в търговската политика на САЩ, като настоява американските производители да получават по-изгодни условия на международните пазари.

Потенциалното премахване на тарифите върху ирландското уиски би било положителен сигнал за производителите и износителите, особено на фона на по-широките търговски спорове между Вашингтон и европейските държави.

Решението показва и че администрацията на Тръмп е готова да прави изключения или корекции в тарифната си политика, когато това отговаря на американските икономически и дипломатически интереси.


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дъртака иска да кърка

    3 2 Отговор
    евтино уйски.

    21:32 13.09.2026

  • 2 Мдаа

    2 1 Отговор
    В едни случаи това се нарича подкуп във втори изнудване, а в трети дипломация.

    21:33 13.09.2026

  • 3 Да кърка народа

    4 0 Отговор
    ирландското уиски. А тъй. Че иначе революция

    21:35 13.09.2026

  • 4 Много яко

    2 0 Отговор
    С ирланците ще пият канадско

    21:36 13.09.2026

  • 5 Овчар

    2 0 Отговор
    Цинк от Ирландия няма да получи този терорист колкото и мита да отменя..!

    21:37 13.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А канадците минават

    3 0 Отговор
    на мексиканска текила ..хахаха

    21:38 13.09.2026

  • 9 100 кав ала

    2 1 Отговор
    Че кой го пие тояпи кoч. Истината е у Скотиш уиски.

    Коментиран от #12

    21:38 13.09.2026

  • 10 Много луд човек. Сложил мито на

    1 0 Отговор
    картофите от Грузия

    21:40 13.09.2026

  • 11 Запали им фитила

    2 0 Отговор
    Прегрупираха се
    Десерт за успокояване от напрежението

    21:43 13.09.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "100 кав ала":

    Ами много хора пият ирландско уиски и не отстъпва по нищо на шотландското . Jameson, Tallamor dew, Redbreast . С тия мита всичко се обърка. Снощи бях в кръчма в Англия. Гледам цените, кво уиски да си взема. Учудих се. Джони черен етикет беше два пъти по-евтино от американското Джак Даниелс, което се смята за уискито за работническата класа в САЩ. Взех се Джонито разбира се.

    22:18 13.09.2026

  • 13 БОТЕВ

    1 0 Отговор
    ВЕЛИК!!!

    22:42 13.09.2026

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