Жертвите от огромното свлачище в Непал станаха 1374

Броят на жертвите от мощното свлачище в Непал се увеличи до 1374 души, потвърдиха официално от местната полиция.

Мащабната катастрофа и последвалите я опустошителни наводнения в граничния с Китай район Расува бяха предизвикани в края на август от рязко свличане на ледник по поречието на река Трисули.

Спасителните екипи, в които са мобилизирани близо 8000 служители на реда, продължават денонощно да издирват оцелели под калните маси и отломките в районите Расува и Бхотекоши. Ситуацията в зоната на бедствието остава критична, тъй като съдбата на 4077 души все още е напълно неизвестна. Сред изчезналите в неизвестност са 3459 граждани на Непал и 509 чуждестранни туристи.

Идентификацията на откритите тела протича изключително бавно и затруднява уведомяването на близките. До момента са разпознати телата на 532 мъже и 339 жени, докато стотици други останки тепърва ще бъдат подложени на съдебномедицинска експертиза.