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Жертвите от огромното свлачище в Непал станаха 1374

Жертвите от огромното свлачище в Непал станаха 1374

10 Септември, 2026 08:07 576 2

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Над 4000 души все още се водят изчезнали след бедствието на границата с Китай

Жертвите от огромното свлачище в Непал станаха 1374 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на жертвите от мощното свлачище в Непал се увеличи до 1374 души, потвърдиха официално от местната полиция.

Мащабната катастрофа и последвалите я опустошителни наводнения в граничния с Китай район Расува бяха предизвикани в края на август от рязко свличане на ледник по поречието на река Трисули.

Спасителните екипи, в които са мобилизирани близо 8000 служители на реда, продължават денонощно да издирват оцелели под калните маси и отломките в районите Расува и Бхотекоши. Ситуацията в зоната на бедствието остава критична, тъй като съдбата на 4077 души все още е напълно неизвестна. Сред изчезналите в неизвестност са 3459 граждани на Непал и 509 чуждестранни туристи.

Идентификацията на откритите тела протича изключително бавно и затруднява уведомяването на близките. До момента са разпознати телата на 532 мъже и 339 жени, докато стотици други останки тепърва ще бъдат подложени на съдебномедицинска експертиза.


Непал
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  • 2 Търновец

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    Ледникът се откъсва от височина над 5000 метра и пропада на плато на височина около 4200 метра и една от причините е глобалното затопляне главно породено от отказа на Китай да спазва еко норми. А друга причина за свлачището е усилени Китайски строителни работи по мега магистрала минаваща покрай границите на Китай с очевидно да помогне на Китайския износ и да обвърже съседните страни към Китай. Имало е интензивно взривяване и изкопни работи които причиняват подземни вибрации и откъсване на ледника - просто Китайците са бързали и не са направили оценка на въздействието на изкопните дейности. Търговско ембарго срещу Китай. А Русите не виждат ли как Китай ги превзема?

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