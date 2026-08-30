Новини
Свят »
Непал »
Броят на загиналите при наводненията в Непал достигна 750 души

Броят на загиналите при наводненията в Непал достигна 750 души

30 Август, 2026 12:14 661 3

  • непал-
  • ледник-
  • жертви-
  • хималаи

Експерти твърдят, че срутване на ледник в Непал може да е предизвикало бедствието

Броят на загиналите при наводненията в Непал достигна 750 души - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Непалските власти предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнатия от катастрофални наводнения регион по границата с Китай, отнели по последни данни живота на най-малко 750 души, предаде ДПА, съобщи БТА.

Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Бхотекоши.

Експерти твърдят, че срутване на ледник в Непал може да е предизвикало бедствието, изпращайки огромни количества вода надолу по речната долина в хималайския граничен регион между Непал и Китай.

Най-малко 734 души са загинали в Непал, съобщи агенцията, като почти 2500 са в неизвестност. Китайските държавни медии съобщиха за най-малко 16 смъртни случая и 546 изчезнали.

Междувременно правителството на САЩ заяви, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ на Непал.

„Животоспасяващата хуманитарна помощ ще включва до три месеца спешна хранителна помощ за до 10 000 засегнати от наводнения домакинства, съобщи Държавният департамент в “Екс”.


Непал
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Капитан далечна плаване 18000 евра

    2 7 Отговор
    Господ ги наказва ! Преди три седмици разрушавана свети храмове джамии ,горяха корана убиваха религията .

    12:17 30.08.2026

  • 2 Една

    3 3 Отговор
    Когато Маг каза, че вижда хиляди жертви на бедствия, но с азиатски, или индиански черти, мислех, че е много общо казано. Но отново при него няма грешка.

    12:24 30.08.2026

  • 3 оффф

    3 1 Отговор
    ОК, обаче това нас не ни интересува. Престанете с тоя негативизъм беее. Всеки ден ни облъчвате! Всеки ден има бедствия, аварии, инциденти по света! Вземете напишете нещо за нас, българите. Как живеем, с какво се борим, нещо от нашия живот. Де факто само копирате снимки и превеждате с машинен превод статии от чужди информационни агнеции и сайтове. Вие сте едни без моз ъъчни копи пейст миссиррки!!!

    13:13 30.08.2026