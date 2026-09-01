Броят на жертвите от наводнението в Непал и Китай надхвърли 1000 души

Броят на жертвите от смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли хиляда души в Непал и Тибет, съобщиха днес властите, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Полицията в Катманду заяви, че само в Непал са загинали 1007 души. Преди това Китай обяви, че жертвите в Тибет са 16.

Властите съобщиха, че много от откритите тела са силно обезобразени, а в някои случаи вече и силно разложени. Очаква се броят на жертвите да нарасне още през следващите дни и седмици.

Броят на хората в неизвестност в Непал нарасна до почти 4600 души, каза говорител на полицията. Близо 550 души са в неизвестност в Тибет.

В граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни, информира вчера Министерството на външните работи на своя сайт.

Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувало се след свлачището в планинския район на границата между Тибет и Непал на 26 август т.г., повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи.

МВнР препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони.