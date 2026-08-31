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Непал е изправен пред невъобразима и разтърсваща природна катастрофа

Непал е изправен пред невъобразима и разтърсваща природна катастрофа

31 Август, 2026 10:47 2 960 12

  • непал-
  • свлачище-
  • наводнения-
  • хималаи-
  • жертви-
  • природно бедствие

В ежедневната статистика на непалските власти се посочва, че жертвите на природното бедствие са вече 903

Непал е изправен пред невъобразима и разтърсваща природна катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Непал е изправен пред невъобразима и разтърсваща природна катастрофа, заяви непалският премиер Балендра Шах, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Той визира катастрофалното наводнение и свлачище от миналата седмица, което отне живота на стотици хора и в което хиляди хора все още се издирват на границата на Непал с Китай.

"Опустошителното рязко покачване на нивото на река Коши в Разува прави изключително трудно установяването на точния брой на жертвите и на материалните щети“, каза премиерът в пост в социалните мрежи.

Той подчерта, че тази мисия продължава да се затруднява от лошите метеорологични условия, нестабилния терен в засегнатия от внезапното наводнение район и от продължаващите рискове от нови подобни бедствия. Премиерът обаче заяви, че властите ще положат въпреки тези трудности усилия за защита на живота на хората.

„Ние ще успеем да преодолеем тази криза благодарение на нашето единство и на нашите колективни усилия“, подчерта премиерът на Непал.

В ежедневната статистика на непалските власти се посочва, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Спасени са 10 461 души, а 4247 души се водят за безследно изчезнали.

Най-малко 933 работници в хидроенергийни обекти в засегнатия район в Непал все още са в неизвестност и може би са блокирани в тунели там, посочват властите, цитирани от световните агенции.

От китайска страна се съобщава, че жертвите на китайска територия са 16, а безследно изчезналите - 546, предадоха Синхуа и Франс прес.

Китайският президент Си Цзинпин заяви, че страната му полага всички възможни усилия, за да намери хората, изчезнали в бедствието на границата с Непал, предаде Ройтерс.

Това изявление Си направи по време на държавна визита в Киргизстан.


Непал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    16 2 Отговор
    Кармата за жестокостта и садизма на "фестивалите " в Гадхимай ....
    Нали много вярват в кармата , ето резултата ....
    Будистките монаси многократно ги предупреждаваха !!!!

    11:05 31.08.2026

  • 2 То в тази дупка

    10 8 Отговор
    куче да вържеш ще избяга, те отишли там на туризъм.
    Хората от там бягат, а дбилите натам отиват.
    Еми кво да ги жалиш такива, каквото търсили, намерили.

    11:16 31.08.2026

  • 3 Госあ

    6 1 Отговор
    Ужас...

    11:31 31.08.2026

  • 4 близо 10 % от изчезналите са

    11 3 Отговор
    бандарашки фашисти които са там с наши пари !

    11:47 31.08.2026

  • 5 Аве дайте

    6 5 Отговор
    нещо за укра,че не ми е спорен деня! Май здраво ядат пердах на фронта,щом тук е тишина!

    11:52 31.08.2026

  • 6 И БАЛТИЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ СИ ТЪРСЯТ БЕЛЯТА

    7 4 Отговор
    СЪВСЕМ ДЕМОНСТРАТИВНО ГО ПРАВЯТ ЗАЩОТО С НИЩО НЕ СА ЗАСТРАШЕНИ , А СА В НАТО С ЦЕЛ ДА РАЗГРАБВАТ И ТЕ РУСИЯ !

    11:53 31.08.2026

  • 7 Аматьори

    4 4 Отговор
    В България такива “кризи” не ги усещаме. Малко дъжд като падне и вадим канутата.

    11:57 31.08.2026

  • 8 Майтапов

    0 6 Отговор
    Ако има съпричастни ,лобирайте за вкарване на Непалци вместо Пакита , Станци и Укри бандити политически синчета. Тези наистина имат нужда от покрив и работа колкото да могат да отидат отново на работа . Също като нас ,оцеляващите тук. Как е ,радващите се на продадените села и малки градове на хора със социални пенсии от Европа ? И от Украйна и Русия . Как сте Нещастници ? Вие със вашата пенсия за над 40 год. труд освен да работите още ,даже и в опустошен Непал няма да можете да живеете. И в Африка сте бедняци . Само за хиените ставате там.

    12:00 31.08.2026

  • 9 българина

    1 4 Отговор
    оюа и украинжи, от тези, зраади които теглим дългове и им пращаме пари!..? какво търсят там,а да гледта си кефа, а тък събирайте пари за капачки

    Коментиран от #10

    12:03 31.08.2026

  • 10 Пффф...

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "българина":

    Типичен пример на неграмотен руссссофилистик...

    12:12 31.08.2026

  • 11 Госあ

    1 0 Отговор
    абе все си мисля, че простолюдието не може да ме изненадате, обаче често оставам изненадан.. прав е Мусаши като казва, че сред простолюдието човек винаги трябва да е нащрек, защото са готови на всичко. Както казва Монтен, много често разликата между човек и човек е по-голяма от тази между човек и животно.

    12:13 31.08.2026

  • 12 Маринов

    2 0 Отговор
    Непал да гледа към Китай - от там ще им дойде помощта. На други да не вярват.

    12:17 31.08.2026