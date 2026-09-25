Адвокат: Васил Михайлов няма да бъде предаден на Гърция, докато има дела у нас

„Васил Михайлов няма да бъде екстрадиран в Гърция, докато срещу него в България се водят наказателни производства“. Това заяви в ефира на Нова телевизия Зорница Костова, адвокат на част от потърпевшите от деянията на Михайлов.

По думите ѝ Михайлов е изтърпявал присъда от две години и осем месеца, която е започнал да търпи веднага след задържането си. След приспадане на времето, прекарано в ареста, са му оставали приблизително 20 дни до изтичането на наказанието.

Междувременно гръцките власти са поискали задържането му въз основа на издадена европейска заповед за арест. Костова обясни, че тази процедура е различна от задържането за срок до 72 часа по искане на българската прокуратура. „Когато съдът взема такава мярка, той обезпечава изпълнението на производството, което ще продължи в Гърция“, каза тя.

Костова припомни, че въпрос за действията на Васил Михайлов в Гърция е бил поставен по време на парламентарен контрол към тогавашния вътрешен министър Даниел Митов. По думите ѝ той е потвърдил, че в Гърция са извършени престъпления, за които има данни за участие на Михайлов.

Според неофициална информация, появила се през есента на миналата година, става дума за грабеж. Предполага се, че престъпленията са извършени през септември. Подозирано е било и участието на друг български гражданин, който е задържан и осъден в Гърция и в момента изтърпява присъдата си там.

„Имам основание да смятам, че не е нанесъл тежка телесна повреда в Гърция“, заяви Костова. По думите ѝ се говори и за евентуално участие в организирана престъпна група.

Тя посочи още, че Михайлов е пребивавал в Гърция поне два месеца през периода, в който е бил издирван в България. Костова добави, че ако искането на гръцките власти не беше постъпило, той е можел да бъде освободен след около 20 дни, когато изтича наказанието му по българската присъда.