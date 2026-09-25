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Адвокат: Васил Михайлов няма да бъде предаден на Гърция, докато има дела у нас

Адвокат: Васил Михайлов няма да бъде предаден на Гърция, докато има дела у нас

25 Септември, 2026 09:51 1 238 24

  • васил михайлов-
  • екстрадация-
  • гърция

Тя посочи още, че Михайлов е пребивавал в Гърция поне два месеца през периода, в който е бил издирван в България

Адвокат: Васил Михайлов няма да бъде предаден на Гърция, докато има дела у нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Васил Михайлов няма да бъде екстрадиран в Гърция, докато срещу него в България се водят наказателни производства“. Това заяви в ефира на Нова телевизия Зорница Костова, адвокат на част от потърпевшите от деянията на Михайлов.

По думите ѝ Михайлов е изтърпявал присъда от две години и осем месеца, която е започнал да търпи веднага след задържането си. След приспадане на времето, прекарано в ареста, са му оставали приблизително 20 дни до изтичането на наказанието.

Междувременно гръцките власти са поискали задържането му въз основа на издадена европейска заповед за арест. Костова обясни, че тази процедура е различна от задържането за срок до 72 часа по искане на българската прокуратура. „Когато съдът взема такава мярка, той обезпечава изпълнението на производството, което ще продължи в Гърция“, каза тя.

Костова припомни, че въпрос за действията на Васил Михайлов в Гърция е бил поставен по време на парламентарен контрол към тогавашния вътрешен министър Даниел Митов. По думите ѝ той е потвърдил, че в Гърция са извършени престъпления, за които има данни за участие на Михайлов.

Според неофициална информация, появила се през есента на миналата година, става дума за грабеж. Предполага се, че престъпленията са извършени през септември. Подозирано е било и участието на друг български гражданин, който е задържан и осъден в Гърция и в момента изтърпява присъдата си там.

„Имам основание да смятам, че не е нанесъл тежка телесна повреда в Гърция“, заяви Костова. По думите ѝ се говори и за евентуално участие в организирана престъпна група.

Тя посочи още, че Михайлов е пребивавал в Гърция поне два месеца през периода, в който е бил издирван в България. Костова добави, че ако искането на гръцките власти не беше постъпило, той е можел да бъде освободен след около 20 дни, когато изтича наказанието му по българската присъда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    53 0 Отговор
    Абе вие го пратете в Гърция,пък те да определят каква телесна повреда е нанесъл.

    09:55 25.09.2026

  • 2 Фори

    53 0 Отговор
    Жалко.Тук ще го оправдаят по всички обвинения, а в Гърция ще го осъдят по всички обвинения!

    09:56 25.09.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    54 0 Отговор
    Доуточнение :
    Не само "докато има дела у нас", а докато има ПРОДАЖНИ съдии и адвокати - ГЬОН.СУРАТИ ...

    09:58 25.09.2026

  • 4 Сигурно

    39 0 Отговор
    Няма да го пращате защото той ви е банкомата .

    09:59 25.09.2026

  • 5 Ами оправдайте

    37 0 Отговор
    го по всички обвинения в бг и го пращайте в Гърция, там ще го превъзпитат..

    10:02 25.09.2026

  • 6 Международни води

    29 0 Отговор
    Да се разберат с гърците и да им прехвърлят делата на тях. За разлика от нашата правораздавателна система, която прилича на търговско дружество Правораздаване ООД, в Гърция може пък да работят читаво и правово.

    Коментиран от #21

    10:05 25.09.2026

  • 7 Греко

    17 0 Отговор
    Дай те го насам да яде гръцкиСалам

    10:07 25.09.2026

  • 8 Той

    13 2 Отговор
    И Брендо така. Важното е, че Радев отстрани олигархията:)

    10:12 25.09.2026

  • 9 Абе

    15 0 Отговор
    Тук няма правосъдие, а гърците знаят как да се оправят с тоя наглед, който е такъв, защото баща му все още е действащ прокурор. Както виждате и той няма ни морал, ни срам.

    10:16 25.09.2026

  • 10 Зъл пес

    17 2 Отговор
    Тюх,жалко,зарадвах се че светът ще се отърве от тоя биологичен отпадък,но той пак извади късмет.Ще въртят,ще сучат,и сигурно скоро пак ще е на свобода.

    10:16 25.09.2026

  • 11 Абсурдистанци

    12 0 Отговор
    Защо е арестуван, заловен, след като е имало дела срещу него в БГ, не трябва ли да е в БГ затвора, а не след като е извършил нови престъпления в същия БГ затвор, да го освобождават, докато текат новите БГ дела, без да коментирам гръцките?!
    Браво на Гърция!

    10:17 25.09.2026

  • 12 Факт

    7 0 Отговор
    Този е вършил золуми у съседите, защото тук има чадър от властта, а делата му са само за парлама.

    10:25 25.09.2026

  • 13 Галина

    5 4 Отговор
    Кво се занимавате с тоя дребен хулиган, се едно е най-големият престъпник в България!?! Истинските мафиоти, кога, Гешев????

    Коментиран от #16

    10:27 25.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Баща му на тоя още ли е прокурор?

    5 0 Отговор
    Щото ако е, ясно, че няма да го предадат на гърците. Там милост и глезотии няма да има.

    10:31 25.09.2026

  • 16 Как да те разбираме?

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Галина":

    Да го пуснат по живо по здраво ли? Щото има едни ехе-е-е?

    10:32 25.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не му идва акъла на това синче

    1 0 Отговор
    И късметът му не работи. Да върши престъпления в чужбина, където не познава системата и не може да разчита на никого? Никаква мозъчна дейност.

    10:38 25.09.2026

  • 19 Тее

    5 0 Отговор
    Делата у нас са по-продължителни и от сериала дързост и красота бе. Вижте делото срещу Местан за катастрофата се този вече 8 години и края не му се види.

    10:38 25.09.2026

  • 20 демек докато се пенционира престъпника

    4 1 Отговор
    няма да бъде екстрадиран в Гърция, докато срещу него в България се водят наказателни производства

    10:44 25.09.2026

  • 21 нали

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Международни води":

    това ти казват Изтичат му ще 20 дни присъда и го пращат у ГЪРЦИЯ. Т ам обаче полицаите бият и при посрещане и при изпращане

    10:44 25.09.2026

  • 22 оня с коня

    1 0 Отговор
    "СЪД"ООД това имаме в БГ.Нямаме Правова държава.Нямаме Съд и Прокуратура-Имаме ООД/ОПГ/

    10:47 25.09.2026

  • 23 ключ под изтривалка през комунизма

    1 1 Отговор
    Ако беше комунизъм и го пратили в лагер щеше да е репресират от комунистите.Затова такива са ги пращали и най-непоправимите рецидивисти там а сега ги изкарват герои.

    10:51 25.09.2026

  • 24 бай герги

    1 0 Отговор
    този в гръцкия пандиз ще стане най желаната мома,там ще му сцепят за...дника

    10:55 25.09.2026

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