Минималната пенсия в Турция ще стане 442 евро

Минималната пенсия в Турция се очаква да бъде повишена на 442 евро след индексацията заради отчетената инфлация от началото на годината, съобщават турски медии, цитирани от БТА.

Националният статистически институт на Турция обяви данните за инфлацията през първите пет месеца на годината, която е достигнала 16,6 процента, съобщи информационният сайт "Сон дакика".

Според изданието кумулативната инфлация за полугодието на 2026-та се очаква да достигне 18 процента, поради което властите възнамеряват да индексират и пенсиите и минималните доходи на държавните служители в страната.

Разчетите, на които се позовава сайта, показват, че сегашната нетна минимална пенсия от 20 000 турски лири (376 евро) ще бъде повишена на 23 500 турски лири, което се равнява на 442 евро.

Според действащото законодателство, касаещо държавните служители, те също могат да очакват увеличение на минималните заплати, които от 61 890 турски лири (1163 евро) трябва да нараснат до 1325 евро.