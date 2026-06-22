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Минималната пенсия в Турция ще стане 442 евро

Минималната пенсия в Турция ще стане 442 евро

22 Юни, 2026 18:50 1 052 30

  • турска икономика-
  • пенсия-
  • пенсионери-
  • турция-
  • инфлация

Сегашната нетна минимална пенсия от 20 000 турски лири (376 евро) ще бъде повишена

Минималната пенсия в Турция ще стане 442 евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Минималната пенсия в Турция се очаква да бъде повишена на 442 евро след индексацията заради отчетената инфлация от началото на годината, съобщават турски медии, цитирани от БТА.

Националният статистически институт на Турция обяви данните за инфлацията през първите пет месеца на годината, която е достигнала 16,6 процента, съобщи информационният сайт "Сон дакика".

Според изданието кумулативната инфлация за полугодието на 2026-та се очаква да достигне 18 процента, поради което властите възнамеряват да индексират и пенсиите и минималните доходи на държавните служители в страната.

Разчетите, на които се позовава сайта, показват, че сегашната нетна минимална пенсия от 20 000 турски лири (376 евро) ще бъде повишена на 23 500 турски лири, което се равнява на 442 евро.

Според действащото законодателство, касаещо държавните служители, те също могат да очакват увеличение на минималните заплати, които от 61 890 турски лири (1163 евро) трябва да нараснат до 1325 евро.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    25 4 Отговор
    А ние, като членове на клубът на богатите, сме с 322 €.

    Коментиран от #4, #14

    18:54 22.06.2026

  • 2 скачал на площада с двата пръста

    21 7 Отговор
    тука хем годините за пенсия са повече , хем пенсията е по-малка

    ама пък имаме банани редовно

    18:57 22.06.2026

  • 3 оня с коня

    17 2 Отговор
    освен за сумата , пишете и за годините кога се пенсионират турците и кога ние

    ама не пишете за милиционерите те се пенсионират в юнушестка възраст щото са тероризирали обществото това за награда е ранното пенсиониране

    18:58 22.06.2026

  • 4 Както и три пъти

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    по - високи цени !

    18:59 22.06.2026

  • 5 така, така

    17 3 Отговор
    БлагославяйтеТиквата от Банкя! Той ни докара до това положение! Той е проклятие за България!

    Коментиран от #8

    18:59 22.06.2026

  • 6 Атина Палада

    6 0 Отговор
    В България колко е минималната пенсия?

    19:02 22.06.2026

  • 7 Минималната пенсия в Турция ще стане 442

    19 5 Отговор
    а в клуба на богатите е 350е
    или
    на гол тумбак чифте пищови

    Коментиран от #9

    19:02 22.06.2026

  • 8 БлагославяйтеТиквата от Банкя!

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "така, така":

    за стадата му ли казваш
    дет блеят за него на предсрочни
    кога разклащаше дървото да падне по някоя партийка

    19:05 22.06.2026

  • 9 Анонимен

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Минималната пенсия в Турция ще стане 442":

    332 евро е минималната пенсия в България.

    Коментиран от #10, #13

    19:06 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Знаете ли

    18 4 Отговор
    Че в Турция, пенсионерите могат да си купят, в пъти повече продукти, за тези 442 евро.

    19:08 22.06.2026

  • 13 Атина Палада

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Извинявай,но тези 322 евро пенсия за онези,които не са работили и нямат трудов стаж ли? Как се води не зная...Нещо като за възраст ли...Т.е. и да не си работил през живота си,като направиш там колко години 60 и няколко години и ти отпускат пенсия за възраст ..

    Коментиран от #17, #23

    19:12 22.06.2026

  • 14 Турция има печеливша, експортно

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    ориентирана силно развита икономика. Не тегли заеми за пенсии и заплати.

    19:12 22.06.2026

  • 15 От спешното

    6 5 Отговор
    След тая новина чакалнята взе да се пълни с възпалени туркофобчета🤣🤣🤣

    19:16 22.06.2026

  • 16 Хахаха!🎺🥳😀

    15 2 Отговор
    Турция е свободна страна, а България е колония на "клуба на богатите".

    19:20 22.06.2026

  • 17 Атину езичнико

    13 3 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Чичо ми цял живот е работил, но от 1990 година към 2000 и някоя, алчните собственици на фирми, не осигуряваха служителите си , после се промени закона и спря тази масова практика. На много хора, като на чичо ми, му липсват години, поради тази причина е на минимална пенсия. Малък си , за това не знаеш.

    Коментиран от #20

    19:21 22.06.2026

  • 18 В Турция пари за пенсии има

    9 2 Отговор
    Защото Ердоган вкарва корумпираните кметове в кауша въпреки воя от Брюксел. Ама така са "диктаторите"

    19:25 22.06.2026

  • 19 И какво излиза сега

    6 2 Отговор
    Че Русия ни е освободила и от по-големи пенсии и и ранно пенсиониране

    19:32 22.06.2026

  • 20 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Атину езичнико":

    Защо ми се караш? Аз само питах .

    19:32 22.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Без име

    5 0 Отговор
    А тук, като махнат ковид добавката, 317.

    19:44 22.06.2026

  • 23 Без име

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Има хора с 41 години стаж, които получават минимална пенсия. Не всички са били на висока заплата.

    19:46 22.06.2026

  • 24 Васил

    7 2 Отговор
    Само че с тяхната минимална заплата може да се купят повече стоки.

    19:55 22.06.2026

  • 25 бай Даньо

    1 4 Отговор
    Протyрската пропаганда винаги навира очите на обудаления Ганчо държавните заплати в Тyрция и винаги в бъдеще време преди да ги изяде инфлацията... както и да го въртят тюрките и техния медииен рупор за пропаганда в България днес тyрция си е по бедна държава от България , Азия какво да се прави , а имаше време през 90-те изглеждаше че няма никога да ги стигнем дори когато те произвждаха само джинси и пластмасови легени ...

    Коментиран от #26, #27, #30

    20:13 22.06.2026

  • 26 Ама ти си мислиш

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "бай Даньо":

    Че сме ги стигнали ли🤣🤣🤣🤣

    20:15 22.06.2026

  • 27 Ами какво да ти изтъкне бре Ганчо

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "бай Даньо":

    За да сравним. Самолети ли правиш, че да ги сравни, подводници ли, дронове ли, ракети ли? Кое от тези неща правиш, че да се сравнят? Какво да ти сравни, нормално е да сравни заплатите и пенсиите и това което можеш да купиш с тях.

    20:20 22.06.2026

  • 28 Професор

    1 2 Отговор
    Ако на власт сега беше ГЕРБ минималната пенсия щеше да бъде поне 800 ЕС евро. Но си избрахте експеримента Радев както преди експеримента Орешарски.

    20:23 22.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не бе оли, пак не си разбрало

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "бай Даньо":

    Вдига ги с толкова с колкото ги е изяла инфлацията. На теб рундьо с колко ти я вдигна🤣🤣🤣🤣

    20:33 22.06.2026

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