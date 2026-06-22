Минималната пенсия в Турция ще стане 442 евро

Минималната пенсия в Турция се очаква да бъде повишена на 442 евро след индексацията заради отчетената инфлация от началото на годината, съобщават турски медии, цитирани от БТА.
Националният статистически институт на Турция обяви данните за инфлацията през първите пет месеца на годината, която е достигнала 16,6 процента, съобщи информационният сайт "Сон дакика".
Според изданието кумулативната инфлация за полугодието на 2026-та се очаква да достигне 18 процента, поради което властите възнамеряват да индексират и пенсиите и минималните доходи на държавните служители в страната.
Разчетите, на които се позовава сайта, показват, че сегашната нетна минимална пенсия от 20 000 турски лири (376 евро) ще бъде повишена на 23 500 турски лири, което се равнява на 442 евро.
Според действащото законодателство, касаещо държавните служители, те също могат да очакват увеличение на минималните заплати, които от 61 890 турски лири (1163 евро) трябва да нараснат до 1325 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #4, #14
18:54 22.06.2026
2 скачал на площада с двата пръста
ама пък имаме банани редовно
18:57 22.06.2026
3 оня с коня
ама не пишете за милиционерите те се пенсионират в юнушестка възраст щото са тероризирали обществото това за награда е ранното пенсиониране
18:58 22.06.2026
4 Както и три пъти
До коментар #1 от "Факт":по - високи цени !
18:59 22.06.2026
5 така, така
Коментиран от #8
18:59 22.06.2026
6 Атина Палада
19:02 22.06.2026
7 Минималната пенсия в Турция ще стане 442
или
на гол тумбак чифте пищови
Коментиран от #9
19:02 22.06.2026
8 БлагославяйтеТиквата от Банкя!
До коментар #5 от "така, така":за стадата му ли казваш
дет блеят за него на предсрочни
кога разклащаше дървото да падне по някоя партийка
19:05 22.06.2026
9 Анонимен
До коментар #7 от "Минималната пенсия в Турция ще стане 442":332 евро е минималната пенсия в България.
Коментиран от #10, #13
19:06 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Знаете ли
19:08 22.06.2026
13 Атина Палада
До коментар #9 от "Анонимен":Извинявай,но тези 322 евро пенсия за онези,които не са работили и нямат трудов стаж ли? Как се води не зная...Нещо като за възраст ли...Т.е. и да не си работил през живота си,като направиш там колко години 60 и няколко години и ти отпускат пенсия за възраст ..
Коментиран от #17, #23
19:12 22.06.2026
14 Турция има печеливша, експортно
До коментар #1 от "Факт":ориентирана силно развита икономика. Не тегли заеми за пенсии и заплати.
19:12 22.06.2026
15 От спешното
19:16 22.06.2026
16 Хахаха!🎺🥳😀
19:20 22.06.2026
17 Атину езичнико
До коментар #13 от "Атина Палада":Чичо ми цял живот е работил, но от 1990 година към 2000 и някоя, алчните собственици на фирми, не осигуряваха служителите си , после се промени закона и спря тази масова практика. На много хора, като на чичо ми, му липсват години, поради тази причина е на минимална пенсия. Малък си , за това не знаеш.
Коментиран от #20
19:21 22.06.2026
18 В Турция пари за пенсии има
19:25 22.06.2026
19 И какво излиза сега
19:32 22.06.2026
20 Атина Палада
До коментар #17 от "Атину езичнико":Защо ми се караш? Аз само питах .
19:32 22.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Без име
19:44 22.06.2026
23 Без име
До коментар #13 от "Атина Палада":Има хора с 41 години стаж, които получават минимална пенсия. Не всички са били на висока заплата.
19:46 22.06.2026
24 Васил
19:55 22.06.2026
25 бай Даньо
Коментиран от #26, #27, #30
20:13 22.06.2026
26 Ама ти си мислиш
До коментар #25 от "бай Даньо":Че сме ги стигнали ли🤣🤣🤣🤣
20:15 22.06.2026
27 Ами какво да ти изтъкне бре Ганчо
До коментар #25 от "бай Даньо":За да сравним. Самолети ли правиш, че да ги сравни, подводници ли, дронове ли, ракети ли? Кое от тези неща правиш, че да се сравнят? Какво да ти сравни, нормално е да сравни заплатите и пенсиите и това което можеш да купиш с тях.
20:20 22.06.2026
28 Професор
20:23 22.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Не бе оли, пак не си разбрало
До коментар #25 от "бай Даньо":Вдига ги с толкова с колкото ги е изяла инфлацията. На теб рундьо с колко ти я вдигна🤣🤣🤣🤣
20:33 22.06.2026