ЕК призова ЕС да ограничи потреблението на газ и ток

Европейската комисия призова държавите от Европейския съюз да ограничат потреблението на газ и електроенергия, за да бъде овладян натискът върху цените на фона на глобалната енергийна криза.
Призивът е отправен в писмо от 25 септември, подписано от еврокомисаря по енергетиката и жилищното настаняване Дан Йоргенсен. Документът е адресиран до министрите, отговарящи за енергетиката в страните членки.„В контекста на ограниченото световно предлагане и високата волатилност на цените намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за ограничаване на цените“, заявява Йоргенсен.
Еврокомисарят призовава правителствата да предприемат мерки за намаляване на търсенето на газ и електроенергия „толкова дълго, колкото е необходимо“. По думите му ситуацията е сложна, но „към момента няма непосредствени рискове за сигурността на доставките“.
Запасите са под нивото от 2021 г.
Газовите хранилища в Европа са запълнени средно до 68% от капацитета си. За същия период през 2021 г. нивото е било 71%.
В писмото се посочва, че войната в Иран нарушава глобалните доставки на газ и допринася за исторически ниското равнище на европейските запаси. Европейският съюз има основна цел хранилищата да достигнат 90% запълване в началото на ноември.
През март на държавите членки е предоставена допълнителна гъвкавост. Тя позволява през тази година страните да се стремят към 80% запълване, вместо към първоначалната цел от 90%. Така се цели да бъдат избегнати панически покупки и да се ограничат разходите.
Комисията настоява за временни мерки
Според Йоргенсен действията за регулиране на цените трябва да бъдат „целенасочени“ и „временни“, за да не доведат до рязко увеличаване на търсенето.
Енергийният натиск вече се усеща в отделни държави. Германия влиза в отоплителния сезон с рекордно ниски газови запаси, а през август Нидерландия предупреди за възможен недостиг на газ при сурова зима.
Източници: Политико
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мара Джамбазовата Патка
Вашата.....
20:11 27.09.2026
2 Той
Коментиран от #51
20:12 27.09.2026
3 и дишането и пиенето на вода
20:12 27.09.2026
4 ........–
Евр(Е)о розовите понита в потрес !
20:13 27.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ФАКТ
"Световната еергийна криза бла бла"
20:14 27.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Боруна Лом
20:16 27.09.2026
9 БАНко
20:17 27.09.2026
10 не може да бъде
Коментиран от #71, #89
20:17 27.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Е така е
Коментиран от #108
20:20 27.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Иван 1
20:21 27.09.2026
15 БАНко
Коментиран от #49
20:22 27.09.2026
16 Пич
Само това им трябва на европейците, да умират от студ и глад зимата!!! Може би най накрая ще пометат тази зараза!!!
20:23 27.09.2026
17 123
20:23 27.09.2026
18 Слава на санкциите! ЕС колабира!
20:23 27.09.2026
19 ?????
Нали те ни карат да се движим по генералната линия на ЕК на ЕС.
20:24 27.09.2026
20 Психодиспансера
20:26 27.09.2026
21 ЕвроШайката "Желаещите"
20:28 27.09.2026
22 555
20:29 27.09.2026
23 Справедлив
20:30 27.09.2026
24 Докарахте
20:32 27.09.2026
25 Кво стана бе мишко
20:32 27.09.2026
26 Ще слагате санкции аааа
20:34 27.09.2026
27 Ток и жица
Коментиран от #61
20:34 27.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 БАНко
20:35 27.09.2026
30 Квартал 95
20:35 27.09.2026
31 Следващият
20:35 27.09.2026
32 Перо
20:36 27.09.2026
33 Ми спрете да пътувате и работете
20:38 27.09.2026
34 Без руски газ
20:38 27.09.2026
35 Евродебил
20:38 27.09.2026
36 ПростаБрюкселскаП.....
20:40 27.09.2026
37 ПростαБрюкселскаП.....
20:40 27.09.2026
38 Ами
защото на окраина са и нужни оръжия и пари.
20:40 27.09.2026
39 Проста Брюкселска П.....
20:40 27.09.2026
40 хаха
20:40 27.09.2026
41 име
20:41 27.09.2026
42 Иванов
20:42 27.09.2026
43 А50
20:43 27.09.2026
44 Малеее
20:44 27.09.2026
45 Нежни европейци
20:44 27.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Опорка
20:44 27.09.2026
48 Граала,граааа
20:46 27.09.2026
49 👍👍👍
До коментар #15 от "БАНко":БРАВО !👏👏👏
20:46 27.09.2026
50 Сторгозия
Коментиран от #59
20:46 27.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Никой
20:48 27.09.2026
54 Ти да видиш
Та тия дебили утре нямат да имат нафта да си напълнят стоте танка!!!
20:48 27.09.2026
55 Питам и отговор не искам
20:48 27.09.2026
56 Отговорът
20:48 27.09.2026
57 Павел Пенев
20:48 27.09.2026
58 ЕК и ЕС са едни
20:49 27.09.2026
59 Видьо Видев
До коментар #50 от "Сторгозия":В Русия стоят и на тъмно и на студено и на гладно. Путин въведе купони за всичко!
Коментиран от #73, #91, #93, #103
20:49 27.09.2026
60 665
20:49 27.09.2026
61 На много хора трябва да се благодари!
До коментар #27 от "Ток и жица":Да не забравите да благодарите на евроатлантиците и за това,че ни спряха Южен поток. Руснаците щяха да ни поднесат евтиния газ на тепсия и щяхме сега да сме царете на Европа!
20:50 27.09.2026
62 Смърф
До коментар #46 от "На гол тумбак чифте пищови!":И за кокво ручахме жабетата ?!?!,
На кой му трябва да влиза в ЕС една полудържава с разрушена икономика ,1 милион инвалиди ,1 един милион разгонени мелезки ,отровена почва и вода ,покрита със скроб и мини ?!?!?
Кой ще възтановява всичко това ?@?
Няма да са руснаците .
Бас ловим .
20:51 27.09.2026
63 Клуб на Богатите
20:51 27.09.2026
64 Кико
20:51 27.09.2026
65 Клуб на Богатите
20:52 27.09.2026
66 Клуб на Богатите
20:52 27.09.2026
67 Соломон Котарака 🐱
20:53 27.09.2026
68 ежко
20:53 27.09.2026
69 БАНко
20:53 27.09.2026
70 Бригаден генерал Дин
Коментиран от #75
20:54 27.09.2026
71 Българин
До коментар #10 от "не може да бъде":Ами Тръмп има най-голямата подкрепа сред американците в историята! Дори сега започва строеж на негов паметник, по-висок от Айфеловата Кула! Всички нормални българи, също подкрепят Тръмп. Социологическите изследвания са категорични, в България подкрепата за Тръмп е сред най-високите в света!
Коментиран от #112
20:54 27.09.2026
72 защо
И както в Украйна, ще продължи „толкова дълго, колкото е необходимо“!
Резултата е всеизвестно.
20:54 27.09.2026
73 ежко
До коментар #59 от "Видьо Видев":Малко ме интересува как стоят в Русия!
20:55 27.09.2026
74 Небинарен модерен ляв
20:55 27.09.2026
75 Българин
До коментар #70 от "Бригаден генерал Дин":Ти ходил ли си скоро на пазар в Турция, да видиш какви са цените? И колко са доволни турците, от осигурените им "евтини суровини"?!?
Коментиран от #87
20:55 27.09.2026
76 Запълнени
38 % са запълнени .
И вижте европейци от клуба на ,,Богатите ,,
Трябва да ограничите дишането на 18 %
Да ограничите водата на 18 %
И яденето на 18 %
Другата година , тези проценти трябва да са 0 %
20:56 27.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Нюланд
20:56 27.09.2026
79 На гол тумбак чифте пищови!
20:58 27.09.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 боико борисоф
ВИИ НИ ДОКАРАХТЕ ДО ТУК
КОЛКОТО СИ ИСКАМЕ ТОЛКОВА ЩЕ ПОЛЗВАМЕ
И НА УРКИТЕ ЩЕ ПРАЩАМЕ АКО ДО ЗИМАТА ПУТИН НЕ ГИ ИЗПЪРЖИ
ХА ХА ХА
20:58 27.09.2026
83 ВАШТА МАМИЦА
ЕВРОЛАЙНАРНИКА. ОТИВА НА КИНО
20:58 27.09.2026
84 Боклуци
20:58 27.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 5294
21:00 27.09.2026
87 Бригаден генерал Дин
До коментар #75 от "Българин":Ходих на пазар в Западна Европа в петък. Дизелът беше 2,50€. Не че ми пука и на мене. Но с парите, с които сега пълня две чантички, преди няколко години смъквах задните седалки и пълнех цялата кола. И не ме агитирай, че за мене сега е по-добре, защото зелен ски ме варди от Путин.
21:00 27.09.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Даа!
До коментар #10 от "не може да бъде":Не може да има и грам последсвия, специално за Еврокомисията,и те ,начело с Акушерката,Кайчето,ей този умник го знаят прекрасно.Защо: Защото никой( такъв е закона) не може да ги свали/ да им поиска оставката.Защо: Защото това може да се осъществи единствено в Европарламента,с абсолютно мнозинство,при гласуване на оставка.А там, благодарение на заспалите оффсе, включително и нашите ,сме изпратили все депутати от местните партии,който в ЕП членуват в Европейската народна пария.Именно тя,ЕНП презибра урсула и целият и антураж - кайчета,този ,и още няколко тумора.Докато не им изтече мандата,ще ни връткат по каталог- до 2030 г
21:02 27.09.2026
90 ЕСССР
Коментиран от #104
21:03 27.09.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Гост
21:04 27.09.2026
93 А ти Ко ша прайш
До коментар #59 от "Видьо Видев":Като няма да имаш ток за вибратора .
21:06 27.09.2026
94 Антон
21:06 27.09.2026
95 ЕС призовава
21:06 27.09.2026
96 Артилерист
21:07 27.09.2026
97 Гласоподавател
21:08 27.09.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Ора .
Трябва да бъдат свалени от власт и съдени .
Присъди поне като на Чаушестко .
Не са продължителни и са хумани .
21:09 27.09.2026
100 Мухахаха
До коментар #51 от "Видьо Троев":Аман от изпъздяли ПиДиРаЗзззз ииии
21:12 27.09.2026
101 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
21:14 27.09.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Хи хи хи
До коментар #59 от "Видьо Видев":А теб бай Васил от Факултета , въведе ли те в тъмната стаичка .
21:15 27.09.2026
104 Макс Глебов
До коментар #90 от "ЕСССР":Случайно попаднах на една лекция в Брюксел. Лекцията се провеждаше е министерство, което няма да назова. Не ми беше интересно, защото там говореха за неща, които мен лично не ме засягат. Реших да си тръгна преди края и отидох във фоайето да си купя сандвич. Попитах колко струва сандвич с черен хайвер. Нищо! Нищо не струваше. Както и чаша от различните видове френски вина. Но във фоайето имаше четири барчета, които аз обиколих два пъти. 8 пъти по 100 грама вино си е цяла бутилка. Заминах си вкъщи доволен и развеселен!
Европа е райска градина! От мене да го знаете!
21:17 27.09.2026
105 ЕЙЙЙ МАМА ВИ ОЛИГОФРЕНСКА
21:19 27.09.2026
106 Ами кво
Коментиран от #110
21:20 27.09.2026
107 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН
21:21 27.09.2026
108 Ами не виждам
До коментар #12 от "Е така е":Разлика и при соца, и в клуба на богатите, пак режим на тока и не само.
21:22 27.09.2026
109 Режим на тока
21:23 27.09.2026
110 Бригаден генерал Дин
До коментар #106 от "Ами кво":Електромобилите са добри, но токът не стига за всички електромобили. Особено се натоварват мрежите. Следват автоматични изключвания на тока. А какво ще стане, ако всички са на електрички? Няма начин, поне засега.
21:24 27.09.2026
111 сив
21:24 27.09.2026
112 Ъъъ
До коментар #71 от "Българин":"Ами Тръмп има най-голямата подкрепа сред американците в историята!"
Хахаха.... 🤣
Ако 27% подкрепа са "най-голямата подкрепа", аз съм трамвай.... Само след месец и нещо републиканците ще бъдат разгромени на междинните избори... И то заради Тръмп... $6.50 за галон бензин, американците никога не са виждали.... 🤣
21:26 27.09.2026
113 Елитът на ЕС
21:28 27.09.2026
114 Макс Глебов
21:30 27.09.2026