Новини
Свят »
ЕК призова ЕС да ограничи потреблението на газ и ток
  Тема: Енергийна трансформация

ЕК призова ЕС да ограничи потреблението на газ и ток

27 Септември, 2026 20:08 2 365 114

  • европейска комисия-
  • газови хранилища-
  • енергийна криза-
  • цени на газа-
  • дан йоргенсен

Дан Йоргенсен предупреди за ограничено световно предлагане и силна волатилност на цените. Газохранилищата в Европа са запълнени до 68%.

ЕК призова ЕС да ограничи потреблението на газ и ток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската комисия призова държавите от Европейския съюз да ограничат потреблението на газ и електроенергия, за да бъде овладян натискът върху цените на фона на глобалната енергийна криза.

Призивът е отправен в писмо от 25 септември, подписано от еврокомисаря по енергетиката и жилищното настаняване Дан Йоргенсен. Документът е адресиран до министрите, отговарящи за енергетиката в страните членки.

„В контекста на ограниченото световно предлагане и високата волатилност на цените намаляването на търсенето може да бъде ефективен инструмент за ограничаване на цените“, заявява Йоргенсен.

Еврокомисарят призовава правителствата да предприемат мерки за намаляване на търсенето на газ и електроенергия „толкова дълго, колкото е необходимо“. По думите му ситуацията е сложна, но „към момента няма непосредствени рискове за сигурността на доставките“.

Запасите са под нивото от 2021 г.

Газовите хранилища в Европа са запълнени средно до 68% от капацитета си. За същия период през 2021 г. нивото е било 71%.

В писмото се посочва, че войната в Иран нарушава глобалните доставки на газ и допринася за исторически ниското равнище на европейските запаси. Европейският съюз има основна цел хранилищата да достигнат 90% запълване в началото на ноември.

През март на държавите членки е предоставена допълнителна гъвкавост. Тя позволява през тази година страните да се стремят към 80% запълване, вместо към първоначалната цел от 90%. Така се цели да бъдат избегнати панически покупки и да се ограничат разходите.

Комисията настоява за временни мерки

Според Йоргенсен действията за регулиране на цените трябва да бъдат „целенасочени“ и „временни“, за да не доведат до рязко увеличаване на търсенето.

Енергийният натиск вече се усеща в отделни държави. Германия влиза в отоплителния сезон с рекордно ниски газови запаси, а през август Нидерландия предупреди за възможен недостиг на газ при сурова зима.

Източници: Политико


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мара Джамбазовата Патка

    127 3 Отговор
    Санкциите, а?
    Вашата.....

    20:11 27.09.2026

  • 2 Той

    122 3 Отговор
    И защо бе, нали всичко е наред. Даже и в клуба на богатите влезнахме- имаме пари угаждаме си, никакви икономии.

    Коментиран от #51

    20:12 27.09.2026

  • 3 и дишането и пиенето на вода

    107 2 Отговор
    много сме се отпуснали в еврейския съюз

    20:12 27.09.2026

  • 4 ........–

    105 2 Отговор
    Санкциите работят !

    Евр(Е)о розовите понита в потрес !

    20:13 27.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ФАКТ

    84 0 Отговор
    Ротшилдът нападна Иран за Израел - свободните западни епщайнови медии:

    "Световната еергийна криза бла бла"

    20:14 27.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боруна Лом

    81 0 Отговор
    ААА САНКЦИИ! МАЗОХИСТИ БАЦЕ!АМА И НИЕ ИМ СЕ ВОДИМЕ ПО АКЪЛА,КУХИ ЛЕИКИ

    20:16 27.09.2026

  • 9 БАНко

    86 0 Отговор
    А ГАЗА Е ПО ТРЪБИЧКИТЕ В ЗАДНИЯ ВИ ДВОР , СССР ВИ НАПРАВИ ГАЗОПРОВОДИ , ОТШУМЕЛИ УРСУЛИЩА !!!

    20:17 27.09.2026

  • 10 не може да бъде

    68 1 Отговор
    Бих искал да предложа да се помисли по този казус -войната в Украйна а може би и в Иран ще с8вършат един ден -да кажем в края на 2027 или началото на 2028 г!?Аз считам че в края на тези войни положението ще бъде такова че много граждани на Запад ще бъдат ядосани за много неща и ще търсят виновните т.е ще има политически последствия!?Вие ми кажете какви ще бъдат ...на мен лично не ми стига въображението!?

    Коментиран от #71, #89

    20:17 27.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Е така е

    58 3 Отговор
    В клуба на богатите и още по-богати ще ставаме

    Коментиран от #108

    20:20 27.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Иван 1

    76 2 Отговор
    Да стоим на тъмно и студено за да има ефект на санкцията,айде стига,марш у лево.

    20:21 27.09.2026

  • 15 БАНко

    88 3 Отговор
    ПУТИН ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ : ОТКАЗАХА СЕ ОТ ВЪГЛИЩАТА , ЗАТВОРИХА АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ , ВЗРИВИХА ,, СЕВЕРЕН ПОТОК " , СПРЯХА СИ ГАЗА , Е НА ДЪРВА ЛИ ЩЕ СЕ ТОПЛЯТ ? НО И ДЪРВАТА СА В СИБИР !!!! ЖАЛКИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕТА!!!

    Коментиран от #49

    20:22 27.09.2026

  • 16 Пич

    60 2 Отговор
    А може би кретените Урсулианци се самоубиват?!
    Само това им трябва на европейците, да умират от студ и глад зимата!!! Може би най накрая ще пометат тази зараза!!!

    20:23 27.09.2026

  • 17 123

    62 2 Отговор
    И не само това! Трябва да се ограничи и храненето, дишането и физиологията като цяло, защото това възпрепятства Зелената Далавера и облагодетелства Русия :) :) :)

    20:23 27.09.2026

  • 18 Слава на санкциите! ЕС колабира!

    64 4 Отговор
    Е сега фашисткия ЕС ще види къде зимуват раците. На гол тумбак чифте пищови ! Зимата ще има шоу. Без евтините руски енергоизточници урсуланите ще я карат на свещи!

    20:23 27.09.2026

  • 19 ?????

    61 0 Отговор
    Чакаме умните и красивите да ни дадат пример в ограничението на потреблението на газ и ток.
    Нали те ни карат да се движим по генералната линия на ЕК на ЕС.

    20:24 27.09.2026

  • 20 Психодиспансера

    61 0 Отговор
    Скоро и хляба ще ви ограничат ЕК, като в концлагер, щото много газ се харчи за печене. Тези са болни мозъци.Голи и боси скоро ще тръгнат щото яко ги щави Наркоса 🤣

    20:26 27.09.2026

  • 21 ЕвроШайката "Желаещите"

    50 1 Отговор
    Трябва да има милиарди за Зеленото, докато е жив, защото ако се разприказва за "желаещите"... Всички дружно да пестим - "За Урсулу, за род.. за Украиньi"

    20:28 27.09.2026

  • 22 555

    52 0 Отговор
    Този умник, защо не си намали заплатата на половина и да дари за енергия. Сигурно ще стопли цяла зима 500 села…

    20:29 27.09.2026

  • 23 Справедлив

    52 0 Отговор
    Тъпи тъпи най Тъпи европейци.

    20:30 27.09.2026

  • 24 Докарахте

    43 0 Отговор
    Ли ни до кривата круша, екооткачалки? Д а ви ... родителките!!@

    20:32 27.09.2026

  • 25 Кво стана бе мишко

    45 0 Отговор
    Нали сме в клуба на богатите...

    20:32 27.09.2026

  • 26 Ще слагате санкции аааа

    49 0 Отговор
    Собствените ви народи ще ви гонят с камъни....

    20:34 27.09.2026

  • 27 Ток и жица

    56 0 Отговор
    Не забравяйте да благодарите на Тиквата, че спря проекта за АЕЦ Белене. Сега вече щяхме да имаме втора АЕЦ.

    Коментиран от #61

    20:34 27.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БАНко

    44 0 Отговор
    ПЕТРОХАНСКИ ПЕДОФИЛИ ( ПП ) И ДЕЕЕЕБИЛИ НА БЪЛГАРИЯ (ДБ) ......ЗАБОГАТЯХМЕ ЛИ ?????

    20:35 27.09.2026

  • 30 Квартал 95

    43 0 Отговор
    Е нЕма такива глупаци като еврошушумигите. Тръгнали Русия да превземат, а фалираха Европа. Зеленото си купонясва и щави милиарди, в Киев у всеки блок има я златна тоалетна, я пале със 100-200 милиона долара, а европейците да викат "Долу Путин, Слава на Зеленото" и да броят центове на тъмно и студено.. Наркомана работи за Путин, волно или неволно..

    20:35 27.09.2026

  • 31 Следващият

    42 0 Отговор
    призив ще бъде да не се използват газ и ток! А след това бензин и дизел! Накрая ще намалим и дишането защото вдишваме кислород а издишваме въглероден двуокис! А бе ...

    20:35 27.09.2026

  • 32 Перо

    38 0 Отговор
    С това ръководство на ЕК скоро ще минем на режим за да му е добре на ционисткия шут в Киев!

    20:36 27.09.2026

  • 33 Ми спрете да пътувате и работете

    23 1 Отговор
    и потреблението ще падне.

    20:38 27.09.2026

  • 34 Без руски газ

    31 0 Отговор
    Ще мрете от студ розови понита...

    20:38 27.09.2026

  • 35 Евродебил

    29 0 Отговор
    А режим на тока ще има ли!???

    20:38 27.09.2026

  • 36 ПростаБрюкселскаП.....

    15 0 Отговор
    Ходете пеш!!!

    20:40 27.09.2026

  • 37 ПростαБрюкселскаП.....

    12 0 Отговор
    Ходете пеш!!!

    20:40 27.09.2026

  • 38 Ами

    30 0 Отговор
    Скъпи европейци налага се да стоите на тъмно и на студено,
    защото на окраина са и нужни оръжия и пари.

    20:40 27.09.2026

  • 39 Проста Брюкселска П.....

    20 0 Отговор
    Ходете пеш!!!

    20:40 27.09.2026

  • 40 хаха

    32 0 Отговор
    Нали сложихте перки на всеки баир и покрихте нивите със солари бе, циpkaджии?

    20:40 27.09.2026

  • 41 име

    21 0 Отговор
    Когато лятото eвpoгeйcкатa комисия каза че ще изключва климатиците в сграда за да пести ток, не ги изключи в цалата сграда, а в долната половина, където са най-нисшите чиновници. Урсула да вземе първо да даде личен пример как стои на жега без климатик, или на студено без отопление от газ, как не се къпе, па тогава да дава акъл на другите

    20:41 27.09.2026

  • 42 Иванов

    31 0 Отговор
    Тези от Брюксел ще бъдат съдени за геноцид над европейските граждани

    20:42 27.09.2026

  • 43 А50

    27 0 Отговор
    Ооох котьо евроатлантическа, либерастка ще се греете на фотоволтаици и ще произвеждате химия от вятъра, след като обявихте война на нормалните хора

    20:43 27.09.2026

  • 44 Малеее

    24 0 Отговор
    И да не се къпете, хей! Пестете!

    20:44 27.09.2026

  • 45 Нежни европейци

    23 0 Отговор
    Супер, супер без ток. Ние много обичаме тъмните стаи.. Какви големи изненади има там... Особено с тези отворени граници.

    20:44 27.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Опорка

    26 0 Отговор
    Таз година студ, до година - глад. Така е в евроатлантическия клуб на богатите.

    20:44 27.09.2026

  • 48 Граала,граааа

    13 0 Отговор
    Данчо Йоргенсен плаши гарките🤣😂😂

    20:46 27.09.2026

  • 49 👍👍👍

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "БАНко":

    БРАВО !👏👏👏

    20:46 27.09.2026

  • 50 Сторгозия

    29 0 Отговор
    Тия боклуци от ЕК нали не искаха зависимост от руска газ .Аз на тъмно и студено няма да седя заради фашисткия ЕС.

    Коментиран от #59

    20:46 27.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Никой

    18 0 Отговор
    Не може да ти помогне , когато си тъп и режеш клона ,на които стоиш....

    20:48 27.09.2026

  • 54 Ти да видиш

    25 0 Отговор
    Тия ли смешковци щяха да воюват срещу братска Русия!?

    Та тия дебили утре нямат да имат нафта да си напълнят стоте танка!!!

    20:48 27.09.2026

  • 55 Питам и отговор не искам

    26 0 Отговор
    Защо "нежните души", чийто кумири са президент Зеленский и кандидат Гюро не са написали нито един коментар под тази новина?

    20:48 27.09.2026

  • 56 Отговорът

    14 0 Отговор
    ЕС да призове ЕК да се самоограничи до 0.

    20:48 27.09.2026

  • 57 Павел Пенев

    22 1 Отговор
    Урсула пак иска хората да се къпят със студена вода или мокри кърпички а отоплението в дома да е от 19 градуса. Така хората по лесно ще се разболяват от вируси и предварително ще трябва да се ваксинират с фалшивите ваксини на нейния съпруг.

    20:48 27.09.2026

  • 58 ЕК и ЕС са едни

    20 1 Отговор
    некъпани педофили и дъхат на пръст.

    20:49 27.09.2026

  • 59 Видьо Видев

    3 22 Отговор

    До коментар #50 от "Сторгозия":

    В Русия стоят и на тъмно и на студено и на гладно. Путин въведе купони за всичко!

    Коментиран от #73, #91, #93, #103

    20:49 27.09.2026

  • 60 665

    21 0 Отговор
    На такива новини се сещам, как преди доста години Ердоган, който явно е знаел, какви са въшкари юро чиновниците и държа Урсулста права в ъгъла, докато мъжете седяха. Тогава още трябваше да ни светне лампата, какви нещастници управляват ЕС.

    20:49 27.09.2026

  • 61 На много хора трябва да се благодари!

    19 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ток и жица":

    Да не забравите да благодарите на евроатлантиците и за това,че ни спряха Южен поток. Руснаците щяха да ни поднесат евтиния газ на тепсия и щяхме сега да сме царете на Европа!

    20:50 27.09.2026

  • 62 Смърф

    15 0 Отговор

    До коментар #46 от "На гол тумбак чифте пищови!":

    И за кокво ручахме жабетата ?!?!,
    На кой му трябва да влиза в ЕС една полудържава с разрушена икономика ,1 милион инвалиди ,1 един милион разгонени мелезки ,отровена почва и вода ,покрита със скроб и мини ?!?!?
    Кой ще възтановява всичко това ?@?
    Няма да са руснаците .
    Бас ловим .

    20:51 27.09.2026

  • 63 Клуб на Богатите

    0 0 Отговор
    От студ умри, гъзар бъди..

    20:51 27.09.2026

  • 64 Кико

    16 0 Отговор
    Да си припомним и кои наши първенци ни помогнаха да ни откажат от евтините горива .И да им пожелаем всичко най лошо

    20:51 27.09.2026

  • 65 Клуб на Богатите

    0 0 Отговор
    От студ умри, гАзар бъди..

    20:52 27.09.2026

  • 66 Клуб на Богатите

    18 0 Отговор
    От студ Омри, гАзар бъди..

    20:52 27.09.2026

  • 67 Соломон Котарака 🐱

    10 0 Отговор
    КУ..за ЕС и дженн.дитата ,да пррр.дятт за да се топлят .

    20:53 27.09.2026

  • 68 ежко

    18 0 Отговор
    Аз пък призовавам управлението на ЕС да си подава оставката за несправяне със ситуацията!Когато Йоргенсен започне да прави икономии,тогава и аз ще започна!Доста станаха добре заплатените некадърници!

    20:53 27.09.2026

  • 69 БАНко

    19 0 Отговор
    РУСКИ ПОЛИТИК : ЗАЩО ТРЯБВА ДА НАПАДАМЕ И ПРЕВЗЕМАМЕ ЕВРОПА ? ТАМ НЯМА РЕДКИ ЗЕМНИ МЕТАЛИ , НЯМА ЗЛАТО , НЯМА НЕФТ , ГАЗ , НЯМА НИЩО ! САМО ПОЛОВИН МИЛИАРД КОИТО ВЕКОВЕ СА КОЛОНИЗИРАЛИ И ГРАБИЛИ ПО ЦЯЛ СВЯТ И СЕ ХВАЛЯТ С ТОВА , ИМАТ МУЗЕЙ В ЛОНДОН С ОТКРАДНАТОТО !!!

    20:53 27.09.2026

  • 70 Бригаден генерал Дин

    20 0 Отговор
    Евала на господин Реджеп Тайип Ердоган. Не го интересуват урсула, кая, ек и ес. Купува си евтин газ и нефт от Русия и хич не му пука за някакви си санкции. Купува и руско жито, Турция произвежда фиде и макарони за Европа. Ние сме в ЕС, а ходим на пазар в Турция и цъкаме с език, колко са напред!

    Коментиран от #75

    20:54 27.09.2026

  • 71 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "не може да бъде":

    Ами Тръмп има най-голямата подкрепа сред американците в историята! Дори сега започва строеж на негов паметник, по-висок от Айфеловата Кула! Всички нормални българи, също подкрепят Тръмп. Социологическите изследвания са категорични, в България подкрепата за Тръмп е сред най-високите в света!

    Коментиран от #112

    20:54 27.09.2026

  • 72 защо

    13 0 Отговор
    Победихме глобалното затопляне, идва ред на натискът върху цените на фона на глобалната енергийна криза.
    И както в Украйна, ще продължи „толкова дълго, колкото е необходимо“!
    Резултата е всеизвестно.

    20:54 27.09.2026

  • 73 ежко

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "Видьо Видев":

    Малко ме интересува как стоят в Русия!

    20:55 27.09.2026

  • 74 Небинарен модерен ляв

    13 1 Отговор
    Не е важно как сме ние ,най важното е да им е криво на руснаците 👈.

    20:55 27.09.2026

  • 75 Българин

    0 9 Отговор

    До коментар #70 от "Бригаден генерал Дин":

    Ти ходил ли си скоро на пазар в Турция, да видиш какви са цените? И колко са доволни турците, от осигурените им "евтини суровини"?!?

    Коментиран от #87

    20:55 27.09.2026

  • 76 Запълнени

    13 0 Отговор
    Са 68 % наесен .
    38 % са запълнени .
    И вижте европейци от клуба на ,,Богатите ,,
    Трябва да ограничите дишането на 18 %
    Да ограничите водата на 18 %
    И яденето на 18 %
    Другата година , тези проценти трябва да са 0 %

    20:56 27.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Нюланд

    1 0 Отговор
    майната му на хамериканската марионетка

    20:56 27.09.2026

  • 79 На гол тумбак чифте пищови!

    12 0 Отговор
    Ако трябва на свещи ще стоим,ще гладуваме и ще мръзнем, но важното е да даваме пари и оръжие на Зелената въшка и да победим Русия!

    20:58 27.09.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 боико борисоф

    15 0 Отговор
    а БЕ МУХЛИОВЦИ ОТ ЕВРЕИСКИЯ СЪЮЗ ЩО НЕ СЕ ФАКАТЕ
    ВИИ НИ ДОКАРАХТЕ ДО ТУК
    КОЛКОТО СИ ИСКАМЕ ТОЛКОВА ЩЕ ПОЛЗВАМЕ
    И НА УРКИТЕ ЩЕ ПРАЩАМЕ АКО ДО ЗИМАТА ПУТИН НЕ ГИ ИЗПЪРЖИ
    ХА ХА ХА

    20:58 27.09.2026

  • 83 ВАШТА МАМИЦА

    1 0 Отговор
    УРСУЛИ ФАШИСТКИ
    ЕВРОЛАЙНАРНИКА. ОТИВА НА КИНО

    20:58 27.09.2026

  • 84 Боклуци

    10 0 Отговор
    Трийте м.ам.миц.а та ви пр.ода жна

    20:58 27.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 5294

    8 0 Отговор
    такива като Виктория Нюланд ще ви оформят

    21:00 27.09.2026

  • 87 Бригаден генерал Дин

    15 0 Отговор

    До коментар #75 от "Българин":

    Ходих на пазар в Западна Европа в петък. Дизелът беше 2,50€. Не че ми пука и на мене. Но с парите, с които сега пълня две чантички, преди няколко години смъквах задните седалки и пълнех цялата кола. И не ме агитирай, че за мене сега е по-добре, защото зелен ски ме варди от Путин.

    21:00 27.09.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Даа!

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "не може да бъде":

    Не може да има и грам последсвия, специално за Еврокомисията,и те ,начело с Акушерката,Кайчето,ей този умник го знаят прекрасно.Защо: Защото никой( такъв е закона) не може да ги свали/ да им поиска оставката.Защо: Защото това може да се осъществи единствено в Европарламента,с абсолютно мнозинство,при гласуване на оставка.А там, благодарение на заспалите оффсе, включително и нашите ,сме изпратили все депутати от местните партии,който в ЕП членуват в Европейската народна пария.Именно тя,ЕНП презибра урсула и целият и антураж - кайчета,този ,и още няколко тумора.Докато не им изтече мандата,ще ни връткат по каталог- до 2030 г

    21:02 27.09.2026

  • 90 ЕСССР

    13 0 Отговор
    Другарката Урсула, ще се ограничава ли, ще спре ли употребата на руски черен хайвер и шапанско, а ежедневните прически по 300Е?

    Коментиран от #104

    21:03 27.09.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Гост

    5 0 Отговор
    Продавам въглища. Изгодно! Имаме склад и в Брюксел! Безплатен транспорт!

    21:04 27.09.2026

  • 93 А ти Ко ша прайш

    6 0 Отговор

    До коментар #59 от "Видьо Видев":

    Като няма да имаш ток за вибратора .

    21:06 27.09.2026

  • 94 Антон

    8 0 Отговор
    Санкциите работят. Колко ограничени са в ес нямам думи. Нищо де, Путин им такова таковата на великите комисари.

    21:06 27.09.2026

  • 95 ЕС призовава

    10 0 Отговор
    Ек да бъдат арестувани и вкарани в затвора

    21:06 27.09.2026

  • 96 Артилерист

    10 0 Отговор
    Но нали Урсула и Кая се радваха, че са се отказали от руските енергийни източници, а пък сега световната криза стана виновна. Един руски анализатор ги предупреди, че неминуемо ще се стигне до криза с енергията щом като ЕС с голямо злорадство се отказа от такъв голям обем на руските доставки. Русия пренасочи ресурсите си на югоизток и новите клиенти не само са доволни, но искат и още. Щото енергията била кръвоносната система на икономиката...

    21:07 27.09.2026

  • 97 Гласоподавател

    7 0 Отговор
    2021г. през зимата в Брюксел хората мръзнеха и икономисваха, а в ЕП същите тези цивилни бюрократи, ходеха по къси ръкави от жега. Който е глупак да слуша европейските циници.

    21:08 27.09.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Ора .

    7 0 Отговор
    Тия гадове трябва да си понесат наказанието .
    Трябва да бъдат свалени от власт и съдени .
    Присъди поне като на Чаушестко .
    Не са продължителни и са хумани .

    21:09 27.09.2026

  • 100 Мухахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "Видьо Троев":

    Аман от изпъздяли ПиДиРаЗзззз ииии

    21:12 27.09.2026

  • 101 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    5 0 Отговор
    Сички атлантици да лапат Дудука да се топлят

    21:14 27.09.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Видьо Видев":

    А теб бай Васил от Факултета , въведе ли те в тъмната стаичка .

    21:15 27.09.2026

  • 104 Макс Глебов

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "ЕСССР":

    Случайно попаднах на една лекция в Брюксел. Лекцията се провеждаше е министерство, което няма да назова. Не ми беше интересно, защото там говореха за неща, които мен лично не ме засягат. Реших да си тръгна преди края и отидох във фоайето да си купя сандвич. Попитах колко струва сандвич с черен хайвер. Нищо! Нищо не струваше. Както и чаша от различните видове френски вина. Но във фоайето имаше четири барчета, които аз обиколих два пъти. 8 пъти по 100 грама вино си е цяла бутилка. Заминах си вкъщи доволен и развеселен!
    Европа е райска градина! От мене да го знаете!

    21:17 27.09.2026

  • 105 ЕЙЙЙ МАМА ВИ ОЛИГОФРЕНСКА

    0 0 Отговор
    СПИРАМ ДА ДИШАМ. ДОБРЕ ЩЕ ВИЕ ?!

    21:19 27.09.2026

  • 106 Ами кво

    0 0 Отговор
    Ще стане с екологичните електромобили?

    Коментиран от #110

    21:20 27.09.2026

  • 107 ЦАРЯ НА ВСИЧКИ ЦАРЕ ПУТИН

    0 0 Отговор
    Тц тц тц ,що така бе Европа ?

    21:21 27.09.2026

  • 108 Ами не виждам

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Е така е":

    Разлика и при соца, и в клуба на богатите, пак режим на тока и не само.

    21:22 27.09.2026

  • 109 Режим на тока

    0 0 Отговор
    Ще стане дискотека пак но ди джеят няма да е в Бояна а в Брюксел

    21:23 27.09.2026

  • 110 Бригаден генерал Дин

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Ами кво":

    Електромобилите са добри, но токът не стига за всички електромобили. Особено се натоварват мрежите. Следват автоматични изключвания на тока. А какво ще стане, ако всички са на електрички? Няма начин, поне засега.

    21:24 27.09.2026

  • 111 сив

    0 0 Отговор
    Браво Урсула, браво Кая,браво брюкселски чиновници

    21:24 27.09.2026

  • 112 Ъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Българин":

    "Ами Тръмп има най-голямата подкрепа сред американците в историята!"

    Хахаха.... 🤣
    Ако 27% подкрепа са "най-голямата подкрепа", аз съм трамвай.... Само след месец и нещо републиканците ще бъдат разгромени на междинните избори... И то заради Тръмп... $6.50 за галон бензин, американците никога не са виждали.... 🤣

    21:26 27.09.2026

  • 113 Елитът на ЕС

    0 0 Отговор
    Хайде всички да спрете потреблението на газ желателно е после и на тока. Дайте да дадем още ток на укрина че зимата иде

    21:28 27.09.2026

  • 114 Макс Глебов

    0 0 Отговор
    Лошото е че не се учат от своите грешки и ги повтарят, потретят и така над 20 пъти! Спрете ги тия помощи за Малорусия, наричана украйна и санкциите против Русия. Защо подлагате обикновените хора на лишения? Своя народ на първо място, а не бандеровците, моля!

    21:30 27.09.2026