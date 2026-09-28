Сеул поиска извинение от Украйна заради севернокорейски пленници

Южнокорейското президентство поиска от Украйна официално обяснение и извинение за публичното разгласяване на трансфера на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Сеул твърди, че Киев е нарушил договорка случаят да остане конфиденциален, а впоследствие е отрекъл да е имало подобно споразумение.
„Президентството изразява силно съжаление за едностранното разгласяване от страна на Украйна и за нейното неистинно изявление, че не е съществувало споразумение за неразкриване“, се казва в съобщение на южнокорейското президентство.
Оттам допълват, че правителството ще разгледа възможността за допълнителни мерки по случая, ако това се наложи. Според Сеул отричането на договореността е навредило сериозно на доверието между двете правителства и може да засегне двустранните отношения.
Спорът започна след речта на Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски разкри трансфера в обръщението си пред Общото събрание на ООН миналата седмица. Той съобщи, че Украйна наскоро е прехвърлила в Южна Корея двама севернокорейски войници, заловени, докато са се сражавали на страната на Русия.
Двамата военнослужещи са били пленени през януари 2025 г. в руската Курска област. Те са първите заловени севернокорейски войници след изпращането на военнослужещи от Пхенян в подкрепа на руските сили.
Сеул заявява, че Украйна многократно е обсъждала трансфера по различни канали и е поискала той да не бъде разгласяван. Според южнокорейското президентство Киев е посочил като причина опасенията, че публичното оповестяване ще предизвика вътрешна критика заради отказа от възможността пленниците да бъдат разменени срещу украински военнослужещи.
Южна Корея посочи сигурността на пленниците
Южна Корея се е съгласила да запази трансфера в тайна заради сигурността на двамата пленници и техните семейства. Сеул посочи и дипломатически и хуманитарни съображения.
Няколко дни преди искането за обяснение южнокорейският президент изрази недоволство от публичното разгласяване на случая. „Не знам защо украинската страна наруши споразумението и оповести случая, но това е достойно за съжаление“, каза той.
Според южнокорейски опозиционен депутат двете страни са обсъждали прехвърлянето, след като двамата севернокорейски военнослужещи са изразили желание да бъдат изпратени в Южна Корея.
Украинското посолство в Сеул не е отговорило на молбата на Ройтерс за коментар. Спорът възниква на фона на усилията на Южна Корея за възобновяване на диалога със Северна Корея и на заявената от американския президент Доналд Тръмп готовност за контакти с Пхенян.
Източници: БТА, Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #14
06:14 28.09.2026
2 Кирил
Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
Коментиран от #3, #12, #13
06:15 28.09.2026
3 Защото
До коментар #2 от "Кирил":Украина е Русия.
06:17 28.09.2026
4 Слуга на народа
06:20 28.09.2026
5 Слуга на народа
06:22 28.09.2026
6 Слуга на народа
06:24 28.09.2026
7 Квартал 95
06:25 28.09.2026
8 Квартал 95
Коментиран от #17
06:25 28.09.2026
9 Хм...
Коментиран от #11
06:28 28.09.2026
10 Това
06:30 28.09.2026
11 мушмул
До коментар #9 от "Хм...":Става въпрос за двустранно споразумение между Южна Корея и Покрайнината, а не за отношения между Ким и Зеленката! Чети бе момче, после цапай! Сега много неща може да се случат на техните семейства в Северна Корея, иначе се приемат за безследно изчезнали или убити. Ама някой е клоун не политик!
06:48 28.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Урсула
До коментар #2 от "Кирил":Нема да спаси окрайна
06:53 28.09.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Боруна Лом":Това не е от наркоманията на Зеленски.
Вие не разбирате укробандеровците напълно. Отдавна ви го пиша.
Просто за тех нема нищо свято или сигурно , щом Това им пречи да получат някакъв келепир, Ако ще и моментен.
Нямат мозък и нищо свято и сигурно.
За Това охраната в немските лагери в полша основно е била от бандеровци.
07:02 28.09.2026
15 Черкезов
07:07 28.09.2026
16 ЧЕ ТО ИМА ЛИ ЧОВЕК
07:12 28.09.2026
17 Търновец
До коментар #8 от "Квартал 95":Копейките се правят на мъже, Сибир те чака.
07:20 28.09.2026