Сеул поиска извинение от Украйна заради севернокорейски пленници

Южнокорейското президентство поиска от Украйна официално обяснение и извинение за публичното разгласяване на трансфера на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Сеул твърди, че Киев е нарушил договорка случаят да остане конфиденциален, а впоследствие е отрекъл да е имало подобно споразумение.

„Президентството изразява силно съжаление за едностранното разгласяване от страна на Украйна и за нейното неистинно изявление, че не е съществувало споразумение за неразкриване“, се казва в съобщение на южнокорейското президентство.

Още новини от Украйна

Оттам допълват, че правителството ще разгледа възможността за допълнителни мерки по случая, ако това се наложи. Според Сеул отричането на договореността е навредило сериозно на доверието между двете правителства и може да засегне двустранните отношения.

Спорът започна след речта на Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски разкри трансфера в обръщението си пред Общото събрание на ООН миналата седмица. Той съобщи, че Украйна наскоро е прехвърлила в Южна Корея двама севернокорейски войници, заловени, докато са се сражавали на страната на Русия.

Двамата военнослужещи са били пленени през януари 2025 г. в руската Курска област. Те са първите заловени севернокорейски войници след изпращането на военнослужещи от Пхенян в подкрепа на руските сили.

Сеул заявява, че Украйна многократно е обсъждала трансфера по различни канали и е поискала той да не бъде разгласяван. Според южнокорейското президентство Киев е посочил като причина опасенията, че публичното оповестяване ще предизвика вътрешна критика заради отказа от възможността пленниците да бъдат разменени срещу украински военнослужещи.

Южна Корея посочи сигурността на пленниците

Южна Корея се е съгласила да запази трансфера в тайна заради сигурността на двамата пленници и техните семейства. Сеул посочи и дипломатически и хуманитарни съображения.

Няколко дни преди искането за обяснение южнокорейският президент изрази недоволство от публичното разгласяване на случая. „Не знам защо украинската страна наруши споразумението и оповести случая, но това е достойно за съжаление“, каза той.

Според южнокорейски опозиционен депутат двете страни са обсъждали прехвърлянето, след като двамата севернокорейски военнослужещи са изразили желание да бъдат изпратени в Южна Корея.

Украинското посолство в Сеул не е отговорило на молбата на Ройтерс за коментар. Спорът възниква на фона на усилията на Южна Корея за възобновяване на диалога със Северна Корея и на заявената от американския президент Доналд Тръмп готовност за контакти с Пхенян.

Източници: БТА, Ройтерс