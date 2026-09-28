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Сеул поиска извинение от Украйна заради севернокорейски пленници
  Тема: Украйна

Сеул поиска извинение от Украйна заради севернокорейски пленници

28 Септември, 2026 05:59 2 291 17

  • южна корея-
  • украйна-
  • севернокорейски военнопленници-
  • володимир зеленски-
  • дипломатически спор

Южна Корея твърди, че Киев е нарушил договорка за конфиденциалност при трансфера на двама пленени военнослужещи.

Сеул поиска извинение от Украйна заради севернокорейски пленници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южнокорейското президентство поиска от Украйна официално обяснение и извинение за публичното разгласяване на трансфера на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Сеул твърди, че Киев е нарушил договорка случаят да остане конфиденциален, а впоследствие е отрекъл да е имало подобно споразумение.

„Президентството изразява силно съжаление за едностранното разгласяване от страна на Украйна и за нейното неистинно изявление, че не е съществувало споразумение за неразкриване“, се казва в съобщение на южнокорейското президентство.

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Оттам допълват, че правителството ще разгледа възможността за допълнителни мерки по случая, ако това се наложи. Според Сеул отричането на договореността е навредило сериозно на доверието между двете правителства и може да засегне двустранните отношения.

Спорът започна след речта на Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски разкри трансфера в обръщението си пред Общото събрание на ООН миналата седмица. Той съобщи, че Украйна наскоро е прехвърлила в Южна Корея двама севернокорейски войници, заловени, докато са се сражавали на страната на Русия.

Двамата военнослужещи са били пленени през януари 2025 г. в руската Курска област. Те са първите заловени севернокорейски войници след изпращането на военнослужещи от Пхенян в подкрепа на руските сили.

Сеул заявява, че Украйна многократно е обсъждала трансфера по различни канали и е поискала той да не бъде разгласяван. Според южнокорейското президентство Киев е посочил като причина опасенията, че публичното оповестяване ще предизвика вътрешна критика заради отказа от възможността пленниците да бъдат разменени срещу украински военнослужещи.

Южна Корея посочи сигурността на пленниците

Южна Корея се е съгласила да запази трансфера в тайна заради сигурността на двамата пленници и техните семейства. Сеул посочи и дипломатически и хуманитарни съображения.

Няколко дни преди искането за обяснение южнокорейският президент изрази недоволство от публичното разгласяване на случая. „Не знам защо украинската страна наруши споразумението и оповести случая, но това е достойно за съжаление“, каза той.

Според южнокорейски опозиционен депутат двете страни са обсъждали прехвърлянето, след като двамата севернокорейски военнослужещи са изразили желание да бъдат изпратени в Южна Корея.

Украинското посолство в Сеул не е отговорило на молбата на Ройтерс за коментар. Спорът възниква на фона на усилията на Южна Корея за възобновяване на диалога със Северна Корея и на заявената от американския президент Доналд Тръмп готовност за контакти с Пхенян.

Източници: БТА, Ройтерс


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    25 4 Отговор
    Не знам защо украинската страна наруши споразумението и оповести случая, но това е достойно за съжаление“.ЗАЩОТО Е НАРКОМАН И ВЯРА ДА МУ НЯМАШ! КИМЧО ТИ СИ НА ХОД!

    Коментиран от #14

    06:14 28.09.2026

  • 2 Кирил

    7 28 Отговор
    Северните корейци няма да спасят русия
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна

    Коментиран от #3, #12, #13

    06:15 28.09.2026

  • 3 Защото

    20 7 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Украина е Русия.

    06:17 28.09.2026

  • 4 Слуга на народа

    22 4 Отговор
    На наркоман не можеш да разчиташ да спазва каквито и да е уговорки. Как няма да се похвали колко е велик, като е "на черешата". Зеленото е тип "ти знаеш ли кой съм аз" и "ти мен уважаваш ли ме", заради униженията, на които е подложен цял живот постоянно се "прави на мъж".

    06:20 28.09.2026

  • 5 Слуга на народа

    8 2 Отговор
    На наркоман не можеш да разчиташ да спазва каквито и да е уговорки. Как няма да се похвали колко е велик, като е "на черешата". Зеленото е тип "ти знаеш ли кой съм аз" и "ти мен уважаваш ли ме", заради гаврите, на които е подложен цял живот постоянно се "прави на мъж".

    06:22 28.09.2026

  • 6 Слуга на народа

    7 2 Отговор
    На наркоман не можеш да разчиташ да спазва каквито и да е уговорки. Как няма да се похвали колко е велик, като е "на черешата". Зеленото е тип "ти знаеш ли кой съм аз" и "ти мен уважаваш ли ме". Той е кукла на конци цял живот и постоянно се "прави на мъж".

    06:24 28.09.2026

  • 7 Квартал 95

    6 3 Отговор
    На наркоман не можеш да разчиташ да спазва каквито и да е уговорки. Как няма да се похвали колко е велик, като е "на черешата". Зеленото е тип "ти знаеш ли кой съм аз" и "ти мен уважаваш ли ме". Той е кукла на конци цял живот и постоянно се "прави на мъж".

    06:25 28.09.2026

  • 8 Квартал 95

    6 5 Отговор
    На наркозависим не можеш да разчиташ да спазва каквито и да е уговорки. Как няма да се похвали колко е велик, като е "на черешата". Зеленото е тип "ти знаеш ли кой съм аз" и "ти мен уважаваш ли ме". Той е кукла на конци цял живот и постоянно се "прави на мъж".

    Коментиран от #17

    06:25 28.09.2026

  • 9 Хм...

    1 10 Отговор
    Двустранни от отношения? Че какви отношения може да има между две държави, които са във война? Ким праща войници да се бият с Украйна, не мо е да очаква уважение.

    Коментиран от #11

    06:28 28.09.2026

  • 10 Това

    13 0 Отговор
    ми прилича на разпространената декларация от Коя Калас също пред ООН за подкрепата към Украйна. Не е важно какво са се договорили страните, важно е какво е представено официално. После се обяснявай. Трябваше и Йотова да иска извинение но щяха да я разкъсат, че е путинисти, руски агент и т.н.

    06:30 28.09.2026

  • 11 мушмул

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    Става въпрос за двустранно споразумение между Южна Корея и Покрайнината, а не за отношения между Ким и Зеленката! Чети бе момче, после цапай! Сега много неща може да се случат на техните семейства в Северна Корея, иначе се приемат за безследно изчезнали или убити. Ама някой е клоун не политик!

    06:48 28.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Урсула

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Нема да спаси окрайна

    06:53 28.09.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Това не е от наркоманията на Зеленски.
    Вие не разбирате укробандеровците напълно. Отдавна ви го пиша.
    Просто за тех нема нищо свято или сигурно , щом Това им пречи да получат някакъв келепир, Ако ще и моментен.
    Нямат мозък и нищо свято и сигурно.
    За Това охраната в немските лагери в полша основно е била от бандеровци.

    07:02 28.09.2026

  • 15 Черкезов

    3 5 Отговор
    Току що ми светна, че това е интересен начин Севернокорейците да емигрират на юг. Джуджето Ким праща на Кремълското джудже 50,000 войника те се предават на укрите, а те ги пращат в Южна Корея. Жалко, че са се изтървали.

    07:07 28.09.2026

  • 16 ЧЕ ТО ИМА ЛИ ЧОВЕК

    7 0 Отговор
    Дето да не знае, че окраинците са нахалници и лъжци.

    07:12 28.09.2026

  • 17 Търновец

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Квартал 95":

    Копейките се правят на мъже, Сибир те чака.

    07:20 28.09.2026

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