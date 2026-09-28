Удължиха с 30 дни бедственото положение в „Аспарухово“

Бедственото положение в района на свлачището във варненския квартал „Аспарухово“ е удължено с 30 дни. Решението на кризисния щаб е в сила от 28 септември и обхваща участъка около пропадналия общински път в местност „Вилите“.

При оглед на терена експерти на Община Варна са отчели ново пропадане от 20 сантиметра. По техни данни дъждовете през уикенда не са причина за движението на земните маси, а се наблюдават естествени процеси.

Удължаването на мярката е необходимо, за да има достатъчно време за проектиране на укрепителни дейности и съоръжения за общинския път. По време на заседанието на щаба е докладвано, че в момента няма непосредствена опасност за живеещите в района и тяхното имущество.

В зоната продължават дейностите по понижаване на нивото на подземните води и осушаване на земните маси. Предстои да бъдат обследвани наличните шахти и битовата канализация, както и да бъдат поставени допълнителни репери за проследяване на движението на терена.

Очакват се анализи за причината

До края на седмицата трябва да бъдат готови резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса. Данните се очаква да внесат яснота за причината за свличането.

Обобщеният доклад по случая трябва да бъде представен на 12 октомври. За същата дата е насрочено и следващото заседание на кризисния щаб.

Източници: БНТ