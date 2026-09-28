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При руски обстрел в Харков са ранени 22-ма души, 8 от тях деца
  Тема: Украйна

При руски обстрел в Харков са ранени 22-ма души, 8 от тях деца

28 Септември, 2026 05:11, обновена 28 Септември, 2026 06:24 1 277 12

  • харков-
  • руски обстрел-
  • пострадали деца-
  • украйна-
  • салтовски район

Ударът е поразил втория етаж на многоетажен блок в Салтовския район. Разрушени са два етажа на сградата.

При руски обстрел в Харков са ранени 22-ма души, 8 от тях деца - 1
Снимка: ДСНС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При руски обстрел на многоетажен жилищен блок в Салтовския район на Харков са пострадали 22-ма души, включително осем деца. Ударът е попаднал във втория етаж на сградата, а при атаката са разрушени два етажа.

По последни данни от председателя на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов и кмета на града Игор Терехов, броят на пострадалите е 22-ма души, сред които 8 деца.

Основни факти за последствията от обстрела:

  • Пострадали деца: Сред ранените са идентифицирани 3-годишно момиче, 8-годишно момче и 12-годишно момиче, на които се оказва спешна медицинска помощ. Общо 8 непълнолетни са получили наранявания.
  • Локация на ударите: Попадения са фиксирани в два района на града — Салтовски и Киевски. В Киевския район са регистрирани щети по няколко жилищни сгради.
  • Разрушения: На мястото на удара в Салтовския район продължават да работят спасителните служби. Взривната вълна и отломките са повредили и съседни многоетажни жилищни блокове.

Съобщено е и за удар по Киевския район

По предварителна информация е нанесен удар и по Киевския район на Харков. Към момента няма допълнителни потвърдени подробности за щетите и пострадалите там.

Източници: Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Топчията

    18 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    05:24 28.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И Киев е Руски

    13 2 Отговор
    Добро начало на деня

    05:35 28.09.2026

  • 4 И Киев е Руски

    13 1 Отговор
    Хората са принудени да прекарват твърде много време в приюти, каза Тимофий Милованов, бивш министър на икономиката и настоящ президент на Киевското училище по икономика. Университетът планира да построи нова академична сграда, изцяло под земята, за да гарантира безопасността на студентите... А помните ли, че един от техните президенти обеща, че „украинските деца ще ходят на училище, докато децата в ДНР и ЛНР ще седят в мазета“

    05:40 28.09.2026

  • 5 Зом като има ранени деца

    2 0 Отговор
    Значи новината не е фейк.

    06:01 28.09.2026

  • 6 Българин

    1 13 Отговор
    Путин винаги е подчертавал, че целта на СВО е украинците да бъдат избити, а държавата им унищожена! Така че, няма никой изненадан!

    Коментиран от #9

    06:05 28.09.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 7 Отговор
    И ТАЗИ НОЩ ЗЕЛЕНСКИ ЗАПАЛИ РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ И ВОЕННИ ЗАВОДИ:))
    ...
    XВЪРЧAХА УШAНКИ ВЪВ ВЪЗДУXА :))
    ....
    ПAЧAНГA И БAНГAРАНГА В МОСКВEТО И ПЕТЕРБУРГА:)
    ....
    ТАНЦУВAX И АЗ С ТЯХ:)))

    06:42 28.09.2026

  • 8 Включително Дете

    4 1 Отговор
    Защо се отказахте от Бесарабски Фронт и Джамаза в полза на Института, DW и Украинска Правда?
    Те по-лоша информация ли даваха?

    06:46 28.09.2026

  • 9 Много Изненадан

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Ама верно ли бе? Така ли казвал? Малиий, какъв изверг и масов убиец!

    06:52 28.09.2026

  • 10 Град Козлодуй

    0 5 Отговор
    За това пу ткин го издирват от закона Той е педофил масов убиец и фашист

    06:56 28.09.2026

  • 11 Баба Вангя и дедо Влайчо

    2 0 Отговор
    Харков ке падне!

    07:35 28.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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