При руски обстрел в Харков са ранени 22-ма души, 8 от тях деца

При руски обстрел на многоетажен жилищен блок в Салтовския район на Харков са пострадали 22-ма души, включително осем деца. Ударът е попаднал във втория етаж на сградата, а при атаката са разрушени два етажа.

По последни данни от председателя на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов и кмета на града Игор Терехов, броят на пострадалите е 22-ма души, сред които 8 деца.

Основни факти за последствията от обстрела:

Пострадали деца: Сред ранените са идентифицирани 3-годишно момиче, 8-годишно момче и 12-годишно момиче, на които се оказва спешна медицинска помощ. Общо 8 непълнолетни са получили наранявания.

Сред ранените са идентифицирани 3-годишно момиче, 8-годишно момче и 12-годишно момиче, на които се оказва спешна медицинска помощ. Общо 8 непълнолетни са получили наранявания. Локация на ударите: П опадения са фиксирани в два района на града — Салтовски и Киевски. В Киевския район са регистрирани щети по няколко жилищни сгради.

опадения са фиксирани в два района на града — Салтовски и Киевски. В Киевския район са регистрирани щети по няколко жилищни сгради. Разрушения: На мястото на удара в Салтовския район продължават да работят спасителните служби. Взривната вълна и отломките са повредили и съседни многоетажни жилищни блокове.

Съобщено е и за удар по Киевския район

По предварителна информация е нанесен удар и по Киевския район на Харков. Към момента няма допълнителни потвърдени подробности за щетите и пострадалите там.

Източници: Украинска правда