При руски обстрел в Харков са ранени 22-ма души, 8 от тях деца

При руски обстрел на многоетажен жилищен блок в Салтовския район на Харков са пострадали 22-ма души, включително осем деца. Ударът е попаднал във втория етаж на сградата, а при атаката са разрушени два етажа.
По последни данни от председателя на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов и кмета на града Игор Терехов, броят на пострадалите е 22-ма души, сред които 8 деца.
Основни факти за последствията от обстрела:
- Пострадали деца: Сред ранените са идентифицирани 3-годишно момиче, 8-годишно момче и 12-годишно момиче, на които се оказва спешна медицинска помощ. Общо 8 непълнолетни са получили наранявания.
- Локация на ударите: Попадения са фиксирани в два района на града — Салтовски и Киевски. В Киевския район са регистрирани щети по няколко жилищни сгради.
- Разрушения: На мястото на удара в Салтовския район продължават да работят спасителните служби. Взривната вълна и отломките са повредили и съседни многоетажни жилищни блокове.
Съобщено е и за удар по Киевския район
По предварителна информация е нанесен удар и по Киевския район на Харков. Към момента няма допълнителни потвърдени подробности за щетите и пострадалите там.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Топчията
05:24 28.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И Киев е Руски
05:35 28.09.2026
4 И Киев е Руски
05:40 28.09.2026
5 Зом като има ранени деца
06:01 28.09.2026
6 Българин
Коментиран от #9
06:05 28.09.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
XВЪРЧAХА УШAНКИ ВЪВ ВЪЗДУXА :))
....
ПAЧAНГA И БAНГAРАНГА В МОСКВEТО И ПЕТЕРБУРГА:)
....
ТАНЦУВAX И АЗ С ТЯХ:)))
06:42 28.09.2026
8 Включително Дете
Те по-лоша информация ли даваха?
06:46 28.09.2026
9 Много Изненадан
До коментар #6 от "Българин":Ама верно ли бе? Така ли казвал? Малиий, какъв изверг и масов убиец!
06:52 28.09.2026
10 Град Козлодуй
06:56 28.09.2026
11 Баба Вангя и дедо Влайчо
07:35 28.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.