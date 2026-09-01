Срещата между Китай и Русия приключи без напредък по отношение на новия газопровод, който е от първостепенен приоритет за Путин

Срещата между лидерите на Китай и Русия приключи без признаци за напредък по отношение на новия газопровод, който е от първостепенен приоритет за Москва, предаде De Re Militari, цитирайки Nikkei.

Проектът „Силата на Сибир - 2“ беше част от дневния ред на преговорите между руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин в Киргизстан – втората им среща на върха за тази година.

Ако бъде завършен, газопроводът ще пренася руски природен газ към Китай през Монголия. С годишен капацитет от 50 милиарда кубически метра той ще се превърне в основна енергийна артерия между двете страни, наред с първоначалния газопровод „Силата на Сибир“, който започна да функционира през 2019 г. и през 2025 г. е доставил 38,8 милиарда кубически метра газ в Китай.

Двете страни обаче имат различни приоритети. Русия е решена да ускори пренасочването на газовите си износи на изток, докато Китай се стреми да си осигури доставки от Русия при по-изгодни условия.

Москва твърди, че Путин е сключил правно обвързващо споразумение за „Силата на Сибир 2“ по време на посещението си в Китай през септември 2025 г. Пекин не обяви никакво такова споразумение, а от преговорите, проведени през май 2026 г., не се очертава съществен напредък.

Основната причина за забавянето изглежда е несъгласието по отношение на ценообразуването.

По време на преговорите по-рано тази година китайските власти са заявили пред посещаващия Китай шеф на „Газпром“ – руския държавен газов гигант, че Пекин ще се съгласи на газопровода само ако Русия продава газа по същата цена, по-ниска от пазарната, на която Москва го продава на вътрешния пазар, съобщи „Уол Стрийт Джърнъл“ през юли, позовавайки се на лица, запознати с преговорите.

Анализаторите твърдят, че предложената цена би била по-ниска от тази за газа, доставян по съществуващия маршрут „Силата на Сибир“, и би могла да падне под прага на рентабилност за Русия.

Китай внася природен газ и от Австралия, Катар и Туркменистан. Страната работи за диверсифициране на източниците си на доставки като част от стратегията си за енергийна сигурност и няма непосредствена нужда да увеличава покупките си от Русия.

Пекин също така има предвид отношенията си с Европа, която продължава да е в конфликт с Москва по повод войната в Украйна. Откакто се сблъска с митата, наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, Пекин се стреми да разшири търговията с Европа и се опасява, че засилването на енергийното сътрудничество с Русия може да навреди на тези връзки.

Русия, от своя страна, е подложена на нарастващ натиск, тъй като прозорецът за износ на газ към Европа се затваря. Европейският съюз обяви постоянна забрана за вноса на руски газ до ноември 2027 г.

Търговията на Русия със западните страни е спаднала след нахлуването ѝ в Украйна, което я накара да засили зависимостта си от Китай. Двустранната търговия между Китай и Русия за периода януари–юни се е увеличила с 25% спрямо същия период на миналата година. Китай увеличи вноса на руски суров нефт на фона на напрежението в Близкия изток, докато износът на промишлени стоки, като например автомобили, за Русия отбеляза ръст.

В момента Русия разчита на Китай за около 30% от износа си и около 40% от вноса си. Това контрастира рязко с дела на Русия в търговията на Китай, който е между 3% и 5%. Въпреки че Москва продължава да описва отношенията като такива между равни, някои наблюдатели твърдят, че Русия все повече се превръща в по-малкия партньор на Китай.

От предишната среща между Путин и Си през май Украйна засили атаките с дронове срещу руска територия. Москва се бори да се защити от удари с дълъг обсег, насочени срещу нефтопреработвателни заводи, логистична инфраструктура и други стратегически обекти, което разкрива уязвимости на собствена територия.

Недостигът на гориво се е разпространил и в съседните приятелски държави, включително Киргизстан, докато износът на зърно и суров нефт от руското Черноморие е спаднал рязко. Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев призова Путин по време на преговорите през юли да замрази конфликта в Украйна и да се върне на масата за преговори.