Срещата между Китай и Русия приключи без напредък по отношение на новия газопровод, който е от първостепенен приоритет за Путин

Срещата между лидерите на Китай и Русия приключи без признаци за напредък по отношение на новия газопровод, който е от първостепенен приоритет за Москва, предаде De Re Militari, цитирайки Nikkei.
Проектът „Силата на Сибир - 2“ беше част от дневния ред на преговорите между руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин в Киргизстан – втората им среща на върха за тази година.
Ако бъде завършен, газопроводът ще пренася руски природен газ към Китай през Монголия. С годишен капацитет от 50 милиарда кубически метра той ще се превърне в основна енергийна артерия между двете страни, наред с първоначалния газопровод „Силата на Сибир“, който започна да функционира през 2019 г. и през 2025 г. е доставил 38,8 милиарда кубически метра газ в Китай.
Двете страни обаче имат различни приоритети. Русия е решена да ускори пренасочването на газовите си износи на изток, докато Китай се стреми да си осигури доставки от Русия при по-изгодни условия.
Москва твърди, че Путин е сключил правно обвързващо споразумение за „Силата на Сибир 2“ по време на посещението си в Китай през септември 2025 г. Пекин не обяви никакво такова споразумение, а от преговорите, проведени през май 2026 г., не се очертава съществен напредък.
Основната причина за забавянето изглежда е несъгласието по отношение на ценообразуването.
По време на преговорите по-рано тази година китайските власти са заявили пред посещаващия Китай шеф на „Газпром“ – руския държавен газов гигант, че Пекин ще се съгласи на газопровода само ако Русия продава газа по същата цена, по-ниска от пазарната, на която Москва го продава на вътрешния пазар, съобщи „Уол Стрийт Джърнъл“ през юли, позовавайки се на лица, запознати с преговорите.
Анализаторите твърдят, че предложената цена би била по-ниска от тази за газа, доставян по съществуващия маршрут „Силата на Сибир“, и би могла да падне под прага на рентабилност за Русия.
Китай внася природен газ и от Австралия, Катар и Туркменистан. Страната работи за диверсифициране на източниците си на доставки като част от стратегията си за енергийна сигурност и няма непосредствена нужда да увеличава покупките си от Русия.
Пекин също така има предвид отношенията си с Европа, която продължава да е в конфликт с Москва по повод войната в Украйна. Откакто се сблъска с митата, наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, Пекин се стреми да разшири търговията с Европа и се опасява, че засилването на енергийното сътрудничество с Русия може да навреди на тези връзки.
Русия, от своя страна, е подложена на нарастващ натиск, тъй като прозорецът за износ на газ към Европа се затваря. Европейският съюз обяви постоянна забрана за вноса на руски газ до ноември 2027 г.
Търговията на Русия със западните страни е спаднала след нахлуването ѝ в Украйна, което я накара да засили зависимостта си от Китай. Двустранната търговия между Китай и Русия за периода януари–юни се е увеличила с 25% спрямо същия период на миналата година. Китай увеличи вноса на руски суров нефт на фона на напрежението в Близкия изток, докато износът на промишлени стоки, като например автомобили, за Русия отбеляза ръст.
В момента Русия разчита на Китай за около 30% от износа си и около 40% от вноса си. Това контрастира рязко с дела на Русия в търговията на Китай, който е между 3% и 5%. Въпреки че Москва продължава да описва отношенията като такива между равни, някои наблюдатели твърдят, че Русия все повече се превръща в по-малкия партньор на Китай.
От предишната среща между Путин и Си през май Украйна засили атаките с дронове срещу руска територия. Москва се бори да се защити от удари с дълъг обсег, насочени срещу нефтопреработвателни заводи, логистична инфраструктура и други стратегически обекти, което разкрива уязвимости на собствена територия.
Недостигът на гориво се е разпространил и в съседните приятелски държави, включително Киргизстан, докато износът на зърно и суров нефт от руското Черноморие е спаднал рязко. Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев призова Путин по време на преговорите през юли да замрази конфликта в Украйна и да се върне на масата за преговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От путин...
Коментиран от #7, #31
11:27 01.09.2026
2 Мнение
11:28 01.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цвете
11:29 01.09.2026
5 Цвете
11:30 01.09.2026
6 ФАКТ
Сега медиите оишат, че след 3 месечно размишление, кл 0унът е събрал "мъ ество" да ескалира.
Коментиран от #9
11:30 01.09.2026
7 Сорос
До коментар #1 от "От путин...":Прочети коментар 6 и ще разбереш всичко за странната война.
11:32 01.09.2026
8 Робот
11:32 01.09.2026
9 Не разбрах тезата ти
До коментар #6 от "ФАКТ":Да го оставят да прави каквото си иска ли?
11:35 01.09.2026
10 Пламен
11:35 01.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 помляха ви фашстката схема
11:36 01.09.2026
13 Ной
Ако си за милиционерите и тръбата им, натисни плюс
11:36 01.09.2026
14 Пак розови страсти и мечти
11:36 01.09.2026
15 Клоуна пусин 🤡💩
Коментиран от #21, #22
11:37 01.09.2026
16 Кой да управлява България?
милиционерите и тръбата им?
Коментиран от #45
11:38 01.09.2026
17 Съветник
11:38 01.09.2026
18 русия е васал на Китай
11:38 01.09.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #30
11:39 01.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пламен
До коментар #15 от "Клоуна пусин 🤡💩":А помниш ли той колко арогантно и самонадеяно се държеше на онова партийно събрание преди започването на войната? :)
Даже и ехидни милиционерски шегички вкарваше , а сега всички му го вкарват...
Коментиран от #26
11:40 01.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Уест кен фк ск ит
11:42 01.09.2026
24 Японци
11:43 01.09.2026
25 Пусин е най-npoZтото жуже на света
Не знам да е имало толкова npocт в историята на москвичите, може би него са имали в предвид в руския фолклор приказките за Иванушка gypaка.
11:44 01.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Въш.кар.ис.тан
11:44 01.09.2026
28 СРЕЩИТЕ НА ПУТИН И СИ
11:45 01.09.2026
29 ШОС Е БРИКС
Коментиран от #42
11:45 01.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пламен
До коментар #26 от "Клоуна Зеленски💩🤡💩":Василиса, от днес си на цифрови рубли. :)
Набиулина го наби на цялата русийка.
11:47 01.09.2026
33 Попов
11:47 01.09.2026
34 Аз...
11:49 01.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Знаем
Робът не е отговорил на някои условия.
11:50 01.09.2026
37 Една мисъл не ми дава мира
11:52 01.09.2026
38 Доко
11:55 01.09.2026
39 Госあ
11:57 01.09.2026
40 Българин
11:58 01.09.2026
41 За няколко цента повече
Коментиран от #46
11:59 01.09.2026
42 Всъщност БРИКС не съществува
До коментар #29 от "ШОС Е БРИКС":БРИКС не съществува.
Групата няма нито учредителен договор, нито юридическа правосубектност. Липсват й и постоянно ръководство, седалище, администрация и правила за работа. Единственият регулярен форум на БРИКС са годишните срещи на държавните лидери. И това е така, защото страните в тази група са механично събрани, единственият принцип е да са големи нововъзникващи пазари. Те са разположени в различни краища на света, в разнородна геополитическа среда, имат различна икономическа структура и разнообразни политически системи. Русия и Китай са еднолични авторитарни диктатури, а Индия, Бразилия и Южна Африка – неконсолидирани демокрации. Що се отнася до икономиката, то БРИКС до голяма степен може да бъде описана като конструкция от типа „Китай плюс“. Това е така, защото китайският БВП е над два пъти по-голям от сумарния БВП на останалите четири държави от групата. Поради всички тези причини, БРИКС до голяма степен може да бъде описана като купчина тухли без спойка помежду им.
Единствената институция, създадена от БРИКС, която съществува черно на бяло, е
Новата банка за развитие
Капиталът й е формиран от вноски на държавите от групата, а идеята е той да бъде изразходван за финансиране на инфраструктурни проекти. По размер на привлечения капитал и на раздадените кредити, тази банка обаче не е значим фактор в световните финанси. Седалището й е в Шанхай.
11:59 01.09.2026
43 Мухаа ха!
Коментиран от #48
12:01 01.09.2026
44 Атина Палада
Нищо повече не е нужно да правят!
В Азия другарите Си и Моди знаят какво да правят!
Ще им събуят гащите на крепостните.
12:02 01.09.2026
45 Няма значение, щом не сте
До коментар #16 от "Кой да управлява България?":копейците.
12:03 01.09.2026
46 Не се разстройвай толкова
До коментар #41 от "За няколко цента повече":Ти се старай твойто ниво да расте. Ако е възможно
12:04 01.09.2026
47 ....
Коментиран от #49
12:08 01.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Да, ама не
Коментиран от #53
12:14 01.09.2026
51 Атина Палада
12:15 01.09.2026
52 ....
Коментиран от #54
12:18 01.09.2026
53 И с колко обем " захранват "
До коментар #50 от "Да, ама не":Китай със Силата на Сибир 1?
Максимумуът е 48- 49 млрд куб. м. газ на година. За Китай.
Навремето само за Германия Русия изнасяше 54- 55 млрд.
Само за Германия, хахаха!
12:20 01.09.2026
54 Атина Палада
До коментар #52 от "....":Точно това разправям и аз- Си и Моди ще спрат войната.
Като Рейгън и Тачър навремето!
12:22 01.09.2026
55 Разбира се, че има причина
Има по важни задачи в момента
12:23 01.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ....
12:24 01.09.2026
58 Еми
12:36 01.09.2026
59 Сър Пичук
12:38 01.09.2026
60 Констатация
12:39 01.09.2026
61 СИ Е БЕСЕН НА ПУТИН ЧЕ МУ Е
12:39 01.09.2026
62 СИ Е БЕСЕН НА ПУТИН ЧЕ МУ Е
12:41 01.09.2026