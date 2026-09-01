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Срещата между Китай и Русия приключи без напредък по отношение на новия газопровод, който е от първостепенен приоритет за Путин

Срещата между Китай и Русия приключи без напредък по отношение на новия газопровод, който е от първостепенен приоритет за Путин

1 Септември, 2026 11:24 1 437 62

  • китай-
  • русия-
  • владимир путин-
  • газопровод-
  • силата на сибир-
  • гориво-
  • газ

Ако бъде завършен, газопроводът ще пренася руски природен газ към Китай през Монголия

Срещата между Китай и Русия приключи без напредък по отношение на новия газопровод, който е от първостепенен приоритет за Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Срещата между лидерите на Китай и Русия приключи без признаци за напредък по отношение на новия газопровод, който е от първостепенен приоритет за Москва, предаде De Re Militari, цитирайки Nikkei.

Проектът „Силата на Сибир - 2“ беше част от дневния ред на преговорите между руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин в Киргизстан – втората им среща на върха за тази година.

Ако бъде завършен, газопроводът ще пренася руски природен газ към Китай през Монголия. С годишен капацитет от 50 милиарда кубически метра той ще се превърне в основна енергийна артерия между двете страни, наред с първоначалния газопровод „Силата на Сибир“, който започна да функционира през 2019 г. и през 2025 г. е доставил 38,8 милиарда кубически метра газ в Китай.

Двете страни обаче имат различни приоритети. Русия е решена да ускори пренасочването на газовите си износи на изток, докато Китай се стреми да си осигури доставки от Русия при по-изгодни условия.

Москва твърди, че Путин е сключил правно обвързващо споразумение за „Силата на Сибир 2“ по време на посещението си в Китай през септември 2025 г. Пекин не обяви никакво такова споразумение, а от преговорите, проведени през май 2026 г., не се очертава съществен напредък.

Основната причина за забавянето изглежда е несъгласието по отношение на ценообразуването.

По време на преговорите по-рано тази година китайските власти са заявили пред посещаващия Китай шеф на „Газпром“ – руския държавен газов гигант, че Пекин ще се съгласи на газопровода само ако Русия продава газа по същата цена, по-ниска от пазарната, на която Москва го продава на вътрешния пазар, съобщи „Уол Стрийт Джърнъл“ през юли, позовавайки се на лица, запознати с преговорите.

Анализаторите твърдят, че предложената цена би била по-ниска от тази за газа, доставян по съществуващия маршрут „Силата на Сибир“, и би могла да падне под прага на рентабилност за Русия.

Китай внася природен газ и от Австралия, Катар и Туркменистан. Страната работи за диверсифициране на източниците си на доставки като част от стратегията си за енергийна сигурност и няма непосредствена нужда да увеличава покупките си от Русия.

Пекин също така има предвид отношенията си с Европа, която продължава да е в конфликт с Москва по повод войната в Украйна. Откакто се сблъска с митата, наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, Пекин се стреми да разшири търговията с Европа и се опасява, че засилването на енергийното сътрудничество с Русия може да навреди на тези връзки.

Русия, от своя страна, е подложена на нарастващ натиск, тъй като прозорецът за износ на газ към Европа се затваря. Европейският съюз обяви постоянна забрана за вноса на руски газ до ноември 2027 г.

Търговията на Русия със западните страни е спаднала след нахлуването ѝ в Украйна, което я накара да засили зависимостта си от Китай. Двустранната търговия между Китай и Русия за периода януари–юни се е увеличила с 25% спрямо същия период на миналата година. Китай увеличи вноса на руски суров нефт на фона на напрежението в Близкия изток, докато износът на промишлени стоки, като например автомобили, за Русия отбеляза ръст.

В момента Русия разчита на Китай за около 30% от износа си и около 40% от вноса си. Това контрастира рязко с дела на Русия в търговията на Китай, който е между 3% и 5%. Въпреки че Москва продължава да описва отношенията като такива между равни, някои наблюдатели твърдят, че Русия все повече се превръща в по-малкия партньор на Китай.

От предишната среща между Путин и Си през май Украйна засили атаките с дронове срещу руска територия. Москва се бори да се защити от удари с дълъг обсег, насочени срещу нефтопреработвателни заводи, логистична инфраструктура и други стратегически обекти, което разкрива уязвимости на собствена територия.

Недостигът на гориво се е разпространил и в съседните приятелски държави, включително Киргизстан, докато износът на зърно и суров нефт от руското Черноморие е спаднал рязко. Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев призова Путин по време на преговорите през юли да замрази конфликта в Украйна и да се върне на масата за преговори.


Киргизстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От путин...

    35 34 Отговор
    Вече бягат като дявол от тамян.

    Коментиран от #7, #31

    11:27 01.09.2026

  • 2 Мнение

    33 32 Отговор
    Путиио стана посмешище за всички.

    11:28 01.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цвете

    23 27 Отговор
    ПРИКЛЮЧИХА С " НАПРЕДЪКА ". КОГАТО УБИВАШ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО МЛАДИТЕ ХОРА ОТ 5 ГОДИНИ В 21 ВЕК, НЕ СЕ СВИНИШ ДА ПРЕГОВАРЯШ ПО ЧОВЕШКИ ,ВСИЧКИ ВРАТИ ЩЕ ТИ БЪДАТ ХЛОПНАТИ.ДА ИЗПРАТИ НА ФРОНТА ПУТИН СИНОВЕТЕ СИ.ИЛИ ИЗПИТВА СТРАХ, ЧЕ НЯМА ДА ГИ ВИДИ ЖИВИ ЛИ? 🛌🚑👨‍👩‍👧‍👧

    11:29 01.09.2026

  • 5 Цвете

    12 27 Отговор
    ПРИКЛЮЧИХА С " НАПРЕДЪКА ". КОГАТО УБИВАШ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО МЛАДИТЕ ХОРА ОТ 5 ГОДИНИ В 21 ВЕК, НЕ СЕ СВИНИШ ДА ПРЕГОВАРЯШ ПО ЧОВЕШКИ ,ВСИЧКИ ВРАТИ ЩЕ ТИ БЪДАТ ХЛОПНАТИ.ДА ИЗПРАТИ НА ФРОНТА ПУТИН СИНОВЕТЕ СИ.ИЛИ ИЗПИТВА СТРАХ, ЧЕ НЯМА ДА ГИ ВИДИ ЖИВИ ЛИ? 🛌🚑👨‍👩‍👧‍👧

    11:30 01.09.2026

  • 6 ФАКТ

    18 25 Отговор
    Западът забрани на Хаяско да ескалира войната още в началото на 2022 г. И той стана многоходов.
    Сега медиите оишат, че след 3 месечно размишление, кл 0унът е събрал "мъ ество" да ескалира.

    Коментиран от #9

    11:30 01.09.2026

  • 7 Сорос

    6 21 Отговор

    До коментар #1 от "От путин...":

    Прочети коментар 6 и ще разбереш всичко за странната война.

    11:32 01.09.2026

  • 8 Робот

    27 8 Отговор
    Срещата е без напредък за пред медиите ..! Иначе всички знаем къде е заровено кучето.

    11:32 01.09.2026

  • 9 Не разбрах тезата ти

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Да го оставят да прави каквото си иска ли?

    11:35 01.09.2026

  • 10 Пламен

    19 22 Отговор
    Никой не иска да си има работа с фалирало джудже.

    11:35 01.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 помляха ви фашстката схема

    29 15 Отговор
    Драсканиците на Мара от нова тв нямат никаква значение за руско-китайските отношения и приятелство.Представяте лъжи,изопачаване но те все си работят заедно срещу общия врат.хъ хъ хъ малко ви е....

    11:36 01.09.2026

  • 13 Ной

    19 5 Отговор
    Ако си за Ротшилд и третия пол, натисни минус.

    Ако си за милиционерите и тръбата им, натисни плюс

    11:36 01.09.2026

  • 14 Пак розови страсти и мечти

    36 11 Отговор
    Ама как асе знаете какво си мисли Путин...какво се е разбрал Путин със Си... какво са били плановете на Путин и даже какво е закусвал... Все имате инфо и знаете- а после все ревете-- олеле ма що така направи тоя Путин. Ми нали предварително знаехте бе...?

    11:36 01.09.2026

  • 15 Клоуна пусин 🤡💩

    17 18 Отговор
    Все по съсухрено и отчаяно изглежда жуже.

    Коментиран от #21, #22

    11:37 01.09.2026

  • 16 Кой да управлява България?

    10 8 Отговор
    Ротшилд, нпо-тата им и третия пол ИЛИ

    милиционерите и тръбата им?

    Коментиран от #45

    11:38 01.09.2026

  • 17 Съветник

    15 21 Отговор
    Путлера да се готви за най-лошото!

    11:38 01.09.2026

  • 18 русия е васал на Китай

    18 23 Отговор
    Си показа къде е мястото на монголята от московията - ниско лазещи в краката на Китай !

    11:38 01.09.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    15 20 Отговор
    Явно СИ е отсвирил Путин.....

    Коментиран от #30

    11:39 01.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пламен

    18 14 Отговор

    До коментар #15 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    А помниш ли той колко арогантно и самонадеяно се държеше на онова партийно събрание преди започването на войната? :)
    Даже и ехидни милиционерски шегички вкарваше , а сега всички му го вкарват...

    Коментиран от #26

    11:40 01.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Уест кен фк ск ит

    17 11 Отговор
    Фантазиращи западни мухляри губите връзка с действителността и си съчинявате тъпащини на които да се радвате.

    11:42 01.09.2026

  • 24 Японци

    16 9 Отговор
    коментират преговорите между две държави, които смятат за вражески - Русия и Китай. Пропаганда на пълни обороти, целяща да внася разногласия между тях.

    11:43 01.09.2026

  • 25 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    18 16 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт монгол излезе тоя милиционер Пусин .
    Не знам да е имало толкова npocт в историята на москвичите, може би него са имали в предвид в руския фолклор приказките за Иванушка gypaка.

    11:44 01.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Въш.кар.ис.тан

    14 16 Отговор
    Китаеца е твърд- иска от алк.ашите да докарат тръбата до границата му , от там той поема . И цената да я определя той. Въпроса е кога Бу.шмен.чето ще клекне със свалени пант.алонки пред Големия Си.

    11:44 01.09.2026

  • 28 СРЕЩИТЕ НА ПУТИН И СИ

    12 14 Отговор
    Са англосаксонския кошмар.

    11:45 01.09.2026

  • 29 ШОС Е БРИКС

    13 12 Отговор
    Сащ зависливо гледат

    Коментиран от #42

    11:45 01.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пламен

    11 8 Отговор

    До коментар #26 от "Клоуна Зеленски💩🤡💩":

    Василиса, от днес си на цифрови рубли. :)
    Набиулина го наби на цялата русийка.

    11:47 01.09.2026

  • 33 Попов

    16 11 Отговор
    За 25 г. Путлер успя да върне московлиите с век назад, да разруши всички връзки с целия свят, да направи руснака най мразеното същество на света, по-противно и от 💩!

    11:47 01.09.2026

  • 34 Аз...

    14 10 Отговор
    Китайците знаят че ще получат каквито ресурси им трябват със и без русия. Путин е пътник.

    11:49 01.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Знаем

    7 6 Отговор
    Още вчера тукашните форумци се сетиха сами.
    Робът не е отговорил на някои условия.

    11:50 01.09.2026

  • 37 Една мисъл не ми дава мира

    12 6 Отговор
    Защо русофилите каквото кажат винаги се случва точно обратното?!

    11:52 01.09.2026

  • 38 Доко

    6 7 Отговор
    То е ясно. Конструирането на това нещо струва адски много пари. Русия ги няма, а Китай не иска да инвестира в нещо, което утре я работи я не, и се използва за политически натиск, спрямо прищевките на следващия Кремълски самодържец ...

    11:55 01.09.2026

  • 39 Госあ

    7 6 Отговор
    Какво да го правят тоя газ китайците? А да останат само на тръбата на Путин, нема да стане никога.

    11:57 01.09.2026

  • 40 Българин

    4 6 Отговор
    Китайската икономика има остра нужда от евтини суровини. За това те настояват за доставки на цени, в пъти по ниски от тези в Русия и няма да направят компромис по въпроса! Путин за момента им отказва, но и китайците могат да почнат да отказват. А на дали Путин иска това.

    11:58 01.09.2026

  • 41 За няколко цента повече

    3 7 Отговор
    Като гледам постовете,интелектуалното ниво на соросоидните тролове става все по ниско

    Коментиран от #46

    11:59 01.09.2026

  • 42 Всъщност БРИКС не съществува

    10 4 Отговор

    До коментар #29 от "ШОС Е БРИКС":

    БРИКС не съществува.
    Групата няма нито учредителен договор, нито юридическа правосубектност. Липсват й и постоянно ръководство, седалище, администрация и правила за работа. Единственият регулярен форум на БРИКС са годишните срещи на държавните лидери. И това е така, защото страните в тази група са механично събрани, единственият принцип е да са големи нововъзникващи пазари. Те са разположени в различни краища на света, в разнородна геополитическа среда, имат различна икономическа структура и разнообразни политически системи. Русия и Китай са еднолични авторитарни диктатури, а Индия, Бразилия и Южна Африка – неконсолидирани демокрации. Що се отнася до икономиката, то БРИКС до голяма степен може да бъде описана като конструкция от типа „Китай плюс“. Това е така, защото китайският БВП е над два пъти по-голям от сумарния БВП на останалите четири държави от групата. Поради всички тези причини, БРИКС до голяма степен може да бъде описана като купчина тухли без спойка помежду им.

    Единствената институция, създадена от БРИКС, която съществува черно на бяло, е
    Новата банка за развитие

    Капиталът й е формиран от вноски на държавите от групата, а идеята е той да бъде изразходван за финансиране на инфраструктурни проекти. По размер на привлечения капитал и на раздадените кредити, тази банка обаче не е значим фактор в световните финанси. Седалището й е в Шанхай.

    11:59 01.09.2026

  • 43 Мухаа ха!

    5 5 Отговор
    Дракона му било по изгодно да внася газ от кенгурите и катар? Абе вие съвсем изплискахте легена.Желанотп го представяте за действителност! Незалежная е на финала,и тo - жесток за нея финал.Тогава щатите и урсулки,кайки мерцове и макарони ще насочат всички средства срещу Поднебесната.Не военни- там няма да посегнат,защото ще бъдат изтрити от картата.Но имат икономически лостове.А дракона е азиатец - мисли и планира с век напред.Ще зареже и тръгне срещу руснака,който държи неизчерпаеми ресурси, но който му е единственият мощен партньор, ако ситуацията се усложни ( покрай Тайван) заради една загнила Европа? ..Аз никога не съм приемал китаеца,като психология и нация.Той мисли единствено за себе си.Но вината да се превърне в толкова могъща сила,е във същия запад,не в Русия.Ако щатите и Европа бяха коректни партнъори с РФ,без подмолни политики,Китай нямаше шанс да се развие на днешните нива.

    Коментиран от #48

    12:01 01.09.2026

  • 44 Атина Палада

    8 4 Отговор
    както подчертахме много пъти- Европа и Украйна, Господ да я пази, трябва просто да държат Мордорските тълпи в Азия!
    Нищо повече не е нужно да правят!

    В Азия другарите Си и Моди знаят какво да правят!
    Ще им събуят гащите на крепостните.

    12:02 01.09.2026

  • 45 Няма значение, щом не сте

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Кой да управлява България?":

    копейците.

    12:03 01.09.2026

  • 46 Не се разстройвай толкова

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "За няколко цента повече":

    Ти се старай твойто ниво да расте. Ако е възможно

    12:04 01.09.2026

  • 47 ....

    3 4 Отговор
    Този газопровод е чист пропаганден проект и никога не мислен да съществува реално, защото е невъзможно да е рентабилен. Отворете си една карта къде са газовите находища на Русия и къде са китайските индустриални центрове и може и да се усетите. Това са хиляди километри тръби през тундра където почвата половината година е замръзнала, а другата половина е блато, после за да се заобиколи конкурента Казахстан, тръбите трябва да минат през огромни диви планини, къдото никога не е имало дори пътища построени. Това са стотици помпени станции, които искат много ток да бъдат захранени, в недостъпен терен, ако изобщо успееш да закараш тръбите някак си. И накрая, влизаш на територията на монголското плато, от където тръбите трябва да минат още няколко хиляди километра през безлюдни райони, докато стигнат до големите китайски градове. Това при положение че Монголия е в много деликатни и крехки политически отношения и с Китай и с Русия, защото и двете държави претендират кой да и е батушката. Ако в крайна сметка лудостта надделее и се изпълни този проект, той ще бъде пагубен за икономиката на Русия.

    Коментиран от #49

    12:08 01.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Да, ама не

    3 3 Отговор
    Проблема е, че минава през трета страна, което е с резерви на Русия и на Китай. Но пуяците няма да ви кажат, че газопровода „Силата на Сибир 2“ е в проект, докато на север от Монголия на границата с Русия и Китай, руснаците захранват със „Силата на Сибир 1“ Китай.

    Коментиран от #53

    12:14 01.09.2026

  • 51 Атина Палада

    4 1 Отговор
    Тръмп няма да спре войната в Украйна, но Си и Моди ще я спрат!

    12:15 01.09.2026

  • 52 ....

    3 2 Отговор
    Позицията на Китай за "Силата на Сибир 2" винаги е била много проста - "Няма проблем, само докарайте тръбите за ваша сметка до югоизточен Китай където ни е индустрията и ни доставяйте на по-ниска от борсовата цена до там". Иначе казано: "На марта в сряда".

    Коментиран от #54

    12:18 01.09.2026

  • 53 И с колко обем " захранват "

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Да, ама не":

    Китай със Силата на Сибир 1?

    Максимумуът е 48- 49 млрд куб. м. газ на година. За Китай.

    Навремето само за Германия Русия изнасяше 54- 55 млрд.

    Само за Германия, хахаха!

    12:20 01.09.2026

  • 54 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "....":

    Точно това разправям и аз- Си и Моди ще спрат войната.

    Като Рейгън и Тачър навремето!

    12:22 01.09.2026

  • 55 Разбира се, че има причина

    1 1 Отговор
    Те не са българи да бият тъпана.
    Има по важни задачи в момента

    12:23 01.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ....

    2 0 Отговор
    Китай си е в отлични отношения с Казахстан и си доставя колкото си иска газ от там. Имат си обща граница, изградена от десетилетия инфраструктура, при това много удобна, защото снабдява цял западен Китай. Казахстан има огромни залежи на газ и го продава много изгодно и за двете страни на Китай. Тези фантастични проекти с Русия са само за пред Запада и будят пълна надсмешка и презрение в Китай.

    12:24 01.09.2026

  • 58 Еми

    2 0 Отговор
    Това хора, които живеят в Китай го коментираха отдавна. Си Зинпин отдавна му е казал, че няма никакъв проблем да се построи газопровод стига Русия да плати за изграждането му. Колкото и пъти да се срещат това условие си остава.

    12:36 01.09.2026

  • 59 Сър Пичук

    2 0 Отговор
    Чичко Си си знае работата, а пък може и да чака, не е на зор като Путин. И накрая ще получи газ на цена около себестойността и в Русия. Болен на легло се ... лекува.

    12:38 01.09.2026

  • 60 Констатация

    1 0 Отговор
    Всички международни проекти и инвестиции на пишман "меринджея" Путин се провалиха и се провалят с "гръм и трясък"!!! В конкретния случай, китайците едва ли не "предлагат" на Русия да построи "Сила Сибири 2" за своя сметка и цената на газта да е като вътрешната в Русия, а не борсова! Любопитно, шъ клекне ли Кремълския "меринджеЙ"??? Всъщност, често най-добрите Стопани на Русия в тяхната История не са били етнически руснаци, последния истински Стопанин беше Грузинеца Сталин, любопитно, нали!?

    12:39 01.09.2026

  • 61 СИ Е БЕСЕН НА ПУТИН ЧЕ МУ Е

    0 0 Отговор
    ГЕПИЛ ЕДНА ДЕБЕЛАНА ОТ ПЕКИН НО ПЪК БИЛА ГОЛЯМА МАЙСТОРКА ! ВЕЧЕ ЕДНА СЕДМИЦА МУ СЕ СЪРДИ ВЪПРЕКИ ЧЕ ПУТИН МУ Е ПРАТИЛ ЦЯЛА РОТА ДЕБЕЛАНИ ОТ УКРАЙНА !

    12:39 01.09.2026

  • 62 СИ Е БЕСЕН НА ПУТИН ЧЕ МУ Е

    0 0 Отговор
    ГЕПИЛ ЕДНА ДЕБЕЛАНА ОТ ПЕКИН НО ПЪК БИЛА ГОЛЯМА МАЙСТОРКА ! ВЕЧЕ ЕДНА СЕДМИЦА МУ СЕ СЪРДИ ВЪПРЕКИ ЧЕ ПУТИН МУ Е ПРАТИЛ ЦЯЛА РОТА ДЕБЕЛАНИ ОТ УКРАЙНА !

    12:41 01.09.2026