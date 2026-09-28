Александър Пулев: Спецов установи ценова преса над „Лукойл“

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи в предаването „Още от деня“ на БНТ 1, че според експертното становище на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в началото на годината е била упражнявана ценова преса от предишния особен управител на „Лукойл“ Румен Спецов.

„Рафинерията работи на много ниска норма на възвращаемост, за разлика от предишния особен търговски управител, който не по мое мнение, по мнение на Комисията за защита на конкуренцията, е упражнявал ценова преса, която е довела до много сериозна ликвидна финансова криза в структурите на „Лукойл“, заяви министър Пулев.

Икономическият министър каза, че тази политика е довела до много финансови затруднения на ниво „Лукойл“, защото се е работило почти на себестойност и е създало сериозен шок в системата за операторите на различните обекти, бензиностанции, които са били принудени да работят на загуба за кратък период от време.

Пулев определи този подход като неустойчив, популистки и заложен като „политически капан“ за следващия управител. Според него подобна практика е можела да издържи максимум 2–3 месеца, без да доведе до фалит на рафинерията.

Министърът посочи, че с подкрепата на кабинета „Борисов“ и политически структури законът е бил променен, за да се дадат извънредни правомощия на Спецов. Пулев съобщи още, че Спецов сам си е определил месечна заплата, равняваща се на 5 годишни средни работни заплати за български гражданин. Икономическият министър допълни още, че преди дни Спецов е предявил претенции за допълнително еднократно плащане и в момента съди „Лукойл“ за сума, равняваща се на 32 годишни средни работни заплати. По тези въпроси се подготвя международен независим одит, допълни Пулев.

Икономическият министър изтъкна, че новият особен управител Евгени Симеонов води социално ангажирана, но „интелигентна и устойчива“ политика. Рафинерията работи на минимална норма на възвращаемост, която покрива оперативните разходи, защитава ликвидността и предотвратява фалит, като същевременно гарантира едни от най-ниските цени на горивата в ЕС, изтъкна икономическият министър.

Пулев каза, че Министерството приветства започналата спешна проверка от КЗК за прозрачността на ценообразуването, като особеният управител ще предостави пълна счетоводна и финансова информация.

По повод решението за отмяната на забраната за износ на нефтопродукти министър Пулев каза, че то е насочено към цялата индустрия, за да запази своята конкурентоспособност, а не като специална привилегия за конкретен производител. Той уточни, че поради повишения капацитет на работа на рафинерията са се натрупали запаси от дизел, в които са блокирани над 200 милиона долара оборотен капитал. По думите на министъра тъй като вътрешният пазар има ограничен капацитет на потребление, износът към трети страни позволява освобождаването на тази ликвидност. Министърът коментира още, че мярката е неутрална спрямо крайните цени на колонката и цели единствено осигуряване на ликвидност и непрекъснатост на операциите.

На въпрос защо данъкът от 33 процента върху свръхпечалбите не засяга рафинерията, Пулев отговори, че дружеството няма предпоставки за свръхпечалби, тъй като работи на минимален марж на възвръщаемост и преодолява наследената ликвидна криза.

Икономическият министър изтъкна, че скокът на цените е следствие от глобални геополитически процеси и напомни, че държавата осигурява пакети от мерки за най-уязвимите групи и структуроопределящите сектори на индустрията.

Министър Пулев отбеляза, че България се позиционира отлично пред европейските институции. Във връзка с мисията на Международния валутен фонд у нас той каза, че се очаква страната да получи балансирана и конструктивна позиция от страна на фонда на фона на инфлацията.