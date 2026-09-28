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Александър Пулев: Спецов установи ценова преса над „Лукойл“

Александър Пулев: Спецов установи ценова преса над „Лукойл“

28 Септември, 2026 21:03 1 310 24

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  • горива

Рафинерията работи на много ниска норма на възвращаемост

Александър Пулев: Спецов установи ценова преса над „Лукойл“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи в предаването „Още от деня“ на БНТ 1, че според експертното становище на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в началото на годината е била упражнявана ценова преса от предишния особен управител на „Лукойл“ Румен Спецов.

„Рафинерията работи на много ниска норма на възвращаемост, за разлика от предишния особен търговски управител, който не по мое мнение, по мнение на Комисията за защита на конкуренцията, е упражнявал ценова преса, която е довела до много сериозна ликвидна финансова криза в структурите на „Лукойл“, заяви министър Пулев.

Икономическият министър каза, че тази политика е довела до много финансови затруднения на ниво „Лукойл“, защото се е работило почти на себестойност и е създало сериозен шок в системата за операторите на различните обекти, бензиностанции, които са били принудени да работят на загуба за кратък период от време.

Пулев определи този подход като неустойчив, популистки и заложен като „политически капан“ за следващия управител. Според него подобна практика е можела да издържи максимум 2–3 месеца, без да доведе до фалит на рафинерията.

Министърът посочи, че с подкрепата на кабинета „Борисов“ и политически структури законът е бил променен, за да се дадат извънредни правомощия на Спецов. Пулев съобщи още, че Спецов сам си е определил месечна заплата, равняваща се на 5 годишни средни работни заплати за български гражданин. Икономическият министър допълни още, че преди дни Спецов е предявил претенции за допълнително еднократно плащане и в момента съди „Лукойл“ за сума, равняваща се на 32 годишни средни работни заплати. По тези въпроси се подготвя международен независим одит, допълни Пулев.

Икономическият министър изтъкна, че новият особен управител Евгени Симеонов води социално ангажирана, но „интелигентна и устойчива“ политика. Рафинерията работи на минимална норма на възвращаемост, която покрива оперативните разходи, защитава ликвидността и предотвратява фалит, като същевременно гарантира едни от най-ниските цени на горивата в ЕС, изтъкна икономическият министър.

Пулев каза, че Министерството приветства започналата спешна проверка от КЗК за прозрачността на ценообразуването, като особеният управител ще предостави пълна счетоводна и финансова информация.

По повод решението за отмяната на забраната за износ на нефтопродукти министър Пулев каза, че то е насочено към цялата индустрия, за да запази своята конкурентоспособност, а не като специална привилегия за конкретен производител. Той уточни, че поради повишения капацитет на работа на рафинерията са се натрупали запаси от дизел, в които са блокирани над 200 милиона долара оборотен капитал. По думите на министъра тъй като вътрешният пазар има ограничен капацитет на потребление, износът към трети страни позволява освобождаването на тази ликвидност. Министърът коментира още, че мярката е неутрална спрямо крайните цени на колонката и цели единствено осигуряване на ликвидност и непрекъснатост на операциите.

На въпрос защо данъкът от 33 процента върху свръхпечалбите не засяга рафинерията, Пулев отговори, че дружеството няма предпоставки за свръхпечалби, тъй като работи на минимален марж на възвръщаемост и преодолява наследената ликвидна криза.

Икономическият министър изтъкна, че скокът на цените е следствие от глобални геополитически процеси и напомни, че държавата осигурява пакети от мерки за най-уязвимите групи и структуроопределящите сектори на индустрията.

Министър Пулев отбеляза, че България се позиционира отлично пред европейските институции. Във връзка с мисията на Международния валутен фонд у нас той каза, че се очаква страната да получи балансирана и конструктивна позиция от страна на фонда на фона на инфлацията.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    10 13 Отговор
    Гледах го по БНТ , Пулев е прав . Спецове тр да бъде съден за данъчни измами и за нанасяне на щети на Лукойл

    21:06 28.09.2026

  • 2 Гост

    3 0 Отговор
    Миме, прекрасна, виж си заглавието и се поправи! С обич.....................

    Коментиран от #9

    21:07 28.09.2026

  • 3 Нещо за дребният и средният бизнес.

    10 0 Отговор
    Да си направил ?

    21:07 28.09.2026

  • 4 Пореден ден на Петрохан и София прайд

    11 2 Отговор
    До кога този ще тича по левия тротоар

    21:08 28.09.2026

  • 5 Гскнж

    7 0 Отговор
    Стани,да седнем

    21:08 28.09.2026

  • 6 Красимир Петров

    12 3 Отговор
    Откакто Лукойл е в България,държавата е оценена с милиарди.

    21:08 28.09.2026

  • 7 Пореден фен на Петрохан и София прайд

    4 1 Отговор
    До кога този ще тича по левия тротоар

    21:09 28.09.2026

  • 8 ШЕФА

    9 2 Отговор
    Сульо Пулев,ами защо срещу престъпника и некадърник люб..ник на Ася не са предприети наказателни действия като например арест,а след това и затвор !

    21:09 28.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Много Известен Съветски Актьор

    16 3 Отговор
    Кажи си, че "Лукойл" ви "прави подаръци", нагъл, прогресивен лъжец. При Спецов имаше строг контрол на печалбата и съответно на данъците, които руснаците трябваше да плащат. А вие измекяри отново ги оставихте да не плащат данък печалба, за сметка на българите.

    21:10 28.09.2026

  • 11 Иван

    13 1 Отговор
    Какво п;ещиш бе, какво общо има ценовата политика бензиностанциите с ликвидноста на рафинерията, безпаметен е тоя

    21:10 28.09.2026

  • 12 Варна

    9 1 Отговор
    Колко трябва да си т.п да ги разправяш тези далавери след като веднага след това ще получиш въпроса защо този Спец не е арестуван ?

    21:11 28.09.2026

  • 13 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Днес Росен Миленов и Антон спасиха Шипка.Направиха граждански арест на камионите които изнасят мрамора и гранита от Шипка за фирма Ники Стоунс в Габрово за облицовки на къщи.

    21:11 28.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ЦСКА Москва

    11 2 Отговор
    Ето това е истински,стабилен и кадърен Министър от ОПГ ПБ Пагубни за България който разкрива престъпления,но не предприема нищо,а ги разправя ката вицове ! Ето така чичо Румен Кеша спира корупцията,с вицове !

    21:16 28.09.2026

  • 16 4 лева дизела

    7 0 Отговор
    Бегай.

    21:25 28.09.2026

  • 17 Дизел

    9 0 Отговор
    Като има излишък на дизел, защо цената не е 5 цента, е 2 евро?

    Май трябва бесило да стърчи на жълтите павета.

    21:27 28.09.2026

  • 18 Пловдив

    3 0 Отговор
    Още щом видях заглавието, бях сигурен кой е авторът... Тая не става и за Скобелева майка и Околовръстното. Що още я държите на щат?!

    21:29 28.09.2026

  • 19 Гунчо

    5 0 Отговор
    Този човек се появява да защитава особения управител …. Имам чувството, че това работи само! Явно келепира е голям …

    21:30 28.09.2026

  • 20 Кирил

    5 0 Отговор
    В това правителство всички са идиоти и самонадеяни глупаци

    21:35 28.09.2026

  • 21 Горски

    3 1 Отговор
    Оръжейните олигарси обложиха ли ги за свръхпечалби ? При това ни въвличат във война срещу Русия. Всеки като плаща бензин и дизел в бензиностанция, нека да знае че си плаща и за това че ПП и ДБ педофили, където видят микрофон "бият" Русия и Владимир Путин, а най обичат да налагат санкции. Няма да купуваме руски нефт и газ защото са евтини и за да им е гадно на руснаците. Ще умираме от глад и мизерия, за да им стане гадно на Путин и на Русия. Това са ПП и ДБ педофили. И се "бият", много, но само където видят микрофон и платена мисирка. Така се "бият" и така побеждават. Кога ще ги подкараме с тоягите ? Кога? В тубата има клипче от вчера, как има и бензин и дизел в Русия и как си живеят руснаците и при това добре. Има и цени на живо от бензиностанциите, 1л бензин А95- 76 рубли- 76 евро цента и дизел 1 л 78 рубли или 78 евро цента. В различните вериги които даваха имаше гориво, нямаше опашки и цената варираше до +- 2-3 цента.

    21:37 28.09.2026

  • 22 каквото и да става

    0 0 Отговор
    все едни и същи богатеят в беге блатото...

    21:38 28.09.2026

  • 23 Бойко от банкя

    0 1 Отговор
    Къв управител е тоя освен да оправя Ася

    21:46 28.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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