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Рязко нагоре! Петролът поскъпва, след като Доналд Тръмп отхвърли мирното предложение на Техеран
  Тема: Иранската криза

Рязко нагоре! Петролът поскъпва, след като Доналд Тръмп отхвърли мирното предложение на Техеран

28 Септември, 2026 10:39 524 15

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Цената на Брент се повиши с 0,4 на сто през миналата седмица, докато американският сорт поевтиня със 7,9 на сто на фона на опасенията, че САЩ може да забранят износа на дизелово гориво, за да ограничат рекордно високите цени

Рязко нагоре! Петролът поскъпва, след като Доналд Тръмп отхвърли мирното предложение на Техеран - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Цената на петрола сорт Брент се повиши с над 3 на сто днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли мирното предложение на Иран за прекратяване на конфликта между двете страни и възобновяване на движението през Ормузкия проток, което запази напрежението в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 3,43 долара, или 3,29 на сто, до 107,75 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 2,14 долара, или 2,32 на сто, до 94,55 долара за барел.

Иран представи миналата седмица в Общото събрание на ООН в Ню Йорк предложение за мир, което според Техеран е било предадено на американската страна чрез посредници от Катар. Тръмп заяви в събота, че е отхвърлил предложението, но в телефонно интервю за „Аксиос“ (Axios) в неделя каза, че очаква американските преговарящи да проведат нови разговори с Иран тази седмица.

„Отхвърлянето намали надеждите за незабавен пробив, макар дипломатическите усилия да не са приключили“, заяви Сугандха Сачдева, основател на базираната в Ню Делхи изследователска компания „Ес Ес УелтСтрийт“ (SS WealthStreet).

Цената на Брент се повиши с 0,4 на сто през миналата седмица, докато американският сорт поевтиня със 7,9 на сто на фона на опасенията, че САЩ може да забранят износа на дизелово гориво, за да ограничат рекордно високите цени, което би могло да намали производството на американските рафинерии.

„Рафинираните петролни продукти остават проблемна област, като рекордните цени на дизеловото гориво в САЩ засилват инфлационните рискове и подновяват дебата за евентуални ограничения на износа“, посочиха анализатори от „Ей Ен Зет“ (ANZ) в бележка. Според тях всяко ограничение на износа на дизелово гориво от САЩ би затегнало предлагането извън страната, като европейските цени реагират на перспективата за намаляване на американските доставки.

Междувременно износът на суров петрол от ключови производители в Близкия изток се е възстановил през септември до 12,8 млн. барела дневно – най-високото равнище от началото на войната през февруари, показват предварителни данни на „Кеплър“ (Kpler). Увеличението се дължи на по-високия износ от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Според данните доставките през Ормузкия проток са се възстановили, като се очаква през този месец да достигнат около 7,4 млн. барела дневно. Саудитска Арабия е пренасочила износа от пристанището Янбу на Червено море към източното пристанище Рас Танура след нападения, при които беше повреден петролопроводът „Изток-Запад“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито

    7 2 Отговор
    На ЕС … мислете българи и знайте , заедно всички можете да предизвикате и осъществите референдум за собствената си съдба !

    Коментиран от #6, #8

    10:43 28.09.2026

  • 2 авантгард

    2 1 Отговор
    Алабала.
    Приказки от 1001 нощ.
    Ама в оригинал.
    Който е чел знае....

    Коментиран от #13

    10:44 28.09.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 2 Отговор
    Вече карам само със СУПЕР бензин Излиза по евтино По нисък разход по голям пробег повече мощност

    10:44 28.09.2026

  • 4 Споко

    5 0 Отговор
    Тук поскъпва плавно.

    10:45 28.09.2026

  • 5 Панелко

    6 1 Отговор
    Няма проблем ще си плащаме , сега сме богати членове на ЕС хихи !

    10:46 28.09.2026

  • 6 Аве

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Честито":

    Проблемът не е ЕС, а патkите, които го управляват и или му влияят, Урсула, Кая, Руте...

    10:47 28.09.2026

  • 7 Директора👨‍✈️

    5 1 Отговор
    САЩ забраняват износа на дизел, Румбата обаче е умен, той го разреши, за да ги изненада. Да не си мислите, че "наши" фирми ще изнасят? Не! Не е вярно. Всичко е в полза на народа. Няма такива некадърници!!!

    10:47 28.09.2026

  • 8 Нищо не млжеш

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Честито":

    Без да то позволят от Брюксел и Франкфурт. Както казва Тръмп “нямаш карти”.
    Единственият изход е или ти лично да се спасиш от България или обществото да се мобилизира, изхвърли корумпираните и развие икономиката си, но последното вече е почти невъзможно понеже познавам поне 3ма, които разчитат на сегашното положение за да хранят себе си и семействата си, а дефакто такива са 1/4 от държавата. Така че който може да емигрира.

    Коментиран от #12

    10:48 28.09.2026

  • 9 САЩ ни граби

    2 1 Отговор
    А НАТО го пази

    10:51 28.09.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Тръмпета просто играе на борсата - говорим за милиарди!

    10:51 28.09.2026

  • 11 Ехо

    2 0 Отговор
    Най интересното е че руския нефт Уролс е най скъп около 111 долара за барел , Брент и около 104, а американския около 98. Какво става с обявената от Запада максимална цена на руския петрол, защо никой не я спазва. PS защо може би за първи път се обявява цената на Уралс?

    10:53 28.09.2026

  • 12 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо не млжеш":

    Напротив - протестите бутнаха мутрите и това го свършиха младите ! Има и винаги е имало хляб в българина !

    10:54 28.09.2026

  • 13 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Али Баба и 40 разбойника😂🤣🤣🤣

    10:54 28.09.2026

  • 14 българина

    1 0 Отговор
    кога скапания ес ще наложи санкции на сащ? сащ си имат горива, но ние не! докога ще търпим и ще им спазваме скапаните санкции

    10:55 28.09.2026

  • 15 Петролът поскъпва пирати

    0 0 Отговор
    Не е време за почивка и избори

    10:55 28.09.2026