Рязко нагоре! Петролът поскъпва, след като Доналд Тръмп отхвърли мирното предложение на Техеран

Цената на петрола сорт Брент се повиши с над 3 на сто днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли мирното предложение на Иран за прекратяване на конфликта между двете страни и възобновяване на движението през Ормузкия проток, което запази напрежението в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 3,43 долара, или 3,29 на сто, до 107,75 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 2,14 долара, или 2,32 на сто, до 94,55 долара за барел.

Иран представи миналата седмица в Общото събрание на ООН в Ню Йорк предложение за мир, което според Техеран е било предадено на американската страна чрез посредници от Катар. Тръмп заяви в събота, че е отхвърлил предложението, но в телефонно интервю за „Аксиос“ (Axios) в неделя каза, че очаква американските преговарящи да проведат нови разговори с Иран тази седмица.

„Отхвърлянето намали надеждите за незабавен пробив, макар дипломатическите усилия да не са приключили“, заяви Сугандха Сачдева, основател на базираната в Ню Делхи изследователска компания „Ес Ес УелтСтрийт“ (SS WealthStreet).

Цената на Брент се повиши с 0,4 на сто през миналата седмица, докато американският сорт поевтиня със 7,9 на сто на фона на опасенията, че САЩ може да забранят износа на дизелово гориво, за да ограничат рекордно високите цени, което би могло да намали производството на американските рафинерии.

„Рафинираните петролни продукти остават проблемна област, като рекордните цени на дизеловото гориво в САЩ засилват инфлационните рискове и подновяват дебата за евентуални ограничения на износа“, посочиха анализатори от „Ей Ен Зет“ (ANZ) в бележка. Според тях всяко ограничение на износа на дизелово гориво от САЩ би затегнало предлагането извън страната, като европейските цени реагират на перспективата за намаляване на американските доставки.

Междувременно износът на суров петрол от ключови производители в Близкия изток се е възстановил през септември до 12,8 млн. барела дневно – най-високото равнище от началото на войната през февруари, показват предварителни данни на „Кеплър“ (Kpler). Увеличението се дължи на по-високия износ от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

Според данните доставките през Ормузкия проток са се възстановили, като се очаква през този месец да достигнат около 7,4 млн. барела дневно. Саудитска Арабия е пренасочила износа от пристанището Янбу на Червено море към източното пристанище Рас Танура след нападения, при които беше повреден петролопроводът „Изток-Запад“.